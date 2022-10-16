Патриарх Кирилл выразил соболезнования Эрдогану в связи с аварией на шахте

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил сочувствие турецкому лидеру Эрдогану из-за аварии на шахте

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану и семьям погибших и пострадавших из-за аварии на угольной шахте в Турции, в которой погибли десятки человек.

«С большой скорбью узнал об аварии на угольной шахте, произошедшей на севере Турции в провинции Бартын и повлекшей гибель многих людей. Примите мои искренние соболезнования в связи с этой трагедией. Прошу Вас передать слова утешения и поддержки семьям погибших и пострадавших, раненым – пожелания скорейшего выздоровления, а всем тем, кто трудится сейчас над разбором завалов, – мужества и крепости сил», говорится в соболезновании патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Накануне президент Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте.

Ранее было известно, что число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 40.