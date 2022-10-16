Патриарх Кирилл выразил соболезнования Эрдогану в связи с аварией на шахте

Взгляд
16 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:24  |  vz.ru
Разделы

Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

США установили относительно высокую предельную цену на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Предложенный США потолок цен на российскую нефть удивляет своим высоким уровнем. 60 долларов за баррель с лихвой покрывает не только себестоимость добычи, но и позволяет зарабатывать нашим нефтяникам. Откуда взялась такая щедрость от американцев, чем ответит Россия и как отреагируют главные покупатели российской нефти – Индия и Китай?  Подробности...
Перейти в раздел…

НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
Перейти в раздел…

Cъезд китайской компартии начертит маршрут развития мира

На XX съезде компартии Си Цзиньпин объявит о заменах в своей команде XinHua/Global Look Press
Если в СССР ХХ съезд партии 1956 года предвещал бурные хрущевские реформы, то в КНР ХХ съезд партии сулит обществу, напротив, полную политическую стабильность. На форуме, который открывается в воскресенье, полномочия генсека Си Цзиньпина будут продлены на третий пятилетний срок, хотя все предыдущие лидеры страны со времен Дэн Сяопина менялись каждые 10 лет. Какие обстоятельства заставили Пекин отказаться от такой практики? Подробности...
Перейти в раздел…

Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
Перейти в раздел…

НАТО находится на украинской развилке

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Альянс пытается понять, как ему выходить из украинской ситуации. Выходить если уж не с победой (которая с каждым днем становится все менее вероятной), то хотя бы без потери лица. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Запад проецирует на Россию свои грехи

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Эти люди – они все мерят по себе. Именно поэтому они все время пытаются обвинить Россию в том, чего она не сделает – практически уже как за сделанное и сотворенное. Отсюда разговоры про тактическое ядерное оружие, про то, что вот-вот сейчас Путин снесет мирные города Украины. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Европу может спасти альянс Италии, Франции и Германии

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Надежду на самостоятельность Европы дают два фактора: растущий риск ядерной войны и приближающаяся самая холодная в истории ЕС зима. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия превратит Турцию в Германию

Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

Перейти в раздел…

Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
Подробности...

Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
Подробности...

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Число пострадавших при обстреле в Белгороде увеличилось до трех
    Глава Газпрома предупредил о последствиях введения потолка цен на газ В Херсонской области объяснили смысл эвакуации мирных жителей Командир «Ахмата» оценил ежедневные потери ВСУ Мурашко назвал число ежегодно умирающих от остановки сердца россиян
    Гладков выразил соболезнования семьям жертв теракта в Белгородской области Франция призвала НАТО и ЕС к сдержанности в заявлениях о ядерном оружии США и Канада доставили на Гаити бронетехнику для борьбы с беспорядками Си Цзиньпин призвал совершенствовать механизмы борьбы с санкциями
    Ракета HIMARS попала в здание администрации Донецка Премьер Баварии потребовал защитить немецкие города системами ПВО Китай призвал своих граждан покинуть Украину В «Азове» велели убивать на «Азовстали» желавших сдаться

    Главная тема


    Запад бессилен найти защиту от российских ракет

    поставки газа


    В Италии заявили о энергетическом шоке невиданного масштаба

    «такая бредятина»


    Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту пожаловался на «подставу»

    специальная операция


    Эксперт проанализировал попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях одновременно

    Видео

    60 долларов за баррель


    Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

    пять причин


    Зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ

    затяжной конфликт


    НАТО начинает на Украине войну на истощение

    «имперские амбиции»


    США обнародовали новые методы борьбы с Россией

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    нет худа без добра


    Александр Разуваев: Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    запрет музыки


    Андрей Полонский: Украинская культура как доказательство нашей правоты

    пределы возможных конфликтов


    Глеб Простаков: Энергия заставляет дружить всех со всеми

    на ваш взгляд


    Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?

    Патриарх Кирилл выразил соболезнования Эрдогану в связи с аварией на шахте

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил сочувствие турецкому лидеру Эрдогану из-за аварии на шахте

    16 октября 2022, 13:51

    Текст: Валентина Григоренко

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану и семьям погибших и пострадавших из-за аварии на угольной шахте в Турции, в которой погибли десятки человек.

    «С большой скорбью узнал об аварии на угольной шахте, произошедшей на севере Турции в провинции Бартын и повлекшей гибель многих людей. Примите мои искренние соболезнования в связи с этой трагедией. Прошу Вас передать слова утешения и поддержки семьям погибших и пострадавших, раненым – пожелания скорейшего выздоровления, а всем тем, кто трудится сейчас над разбором завалов, – мужества и крепости сил», говорится в соболезновании патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

    Накануне президент Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте.

    Ранее было известно, что число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 40.


    Власти Турции перекрыли Босфор из-за идущего в Россию сухогруза
    Управление береговой охраны Турции сообщило о приостановке движения в проливе Босфор из-за следующего в Россию сухогруза
    		    13 октября 2022, 23:21
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Движение в проливе Босфоре приостановлено из-за поломки двигателя у направляющегося в Россию сухогруза, сообщило управление береговой охраны Турции.

    В управлении береговой охраны Турции утверждают, что у 190-метрового судна «Аннита» (Annita), следующего из турецкого порта Тузла в российский Кавказ, произошла поломка двигателя, после чего по просьбе капитана к судну были направлены два буксира и катер с лоцманом, передает ТАСС.

    Напомним, в конце сентября пролив Босфор заблокировал шедший в Россию сухогруз.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (10)
    Миллер дал оценку мощности нового газопровода через Черное море
    Глава Газпрома Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с «Северным потоком»
    		    13 октября 2022, 22:27
    Фото: REUTERS/Stine Jacobsen
    Текст: Антон Никитин

    Мощности новой газотранспортной системы через Черное море могут быть сопоставимы с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.

    Как сообщил глава Газпрома в эфире Первого канала, объемы новых газотранспортных мощностей, которые могут появиться в коридоре «Турецкого потока», могут быть сопоставимы с объемами, утерянными на Балтике из-за актов международного терроризма на «Северных потоках». Он выразил уверенность, что предлагаемые новые объемы газа будут востребованы покупателями на рынке, передает ТАСС.

    Ранее в четверг президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу. Российский лидер отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен. В Кремле сообщили, что в Анкаре с большим интересом восприняли идею о создании газового хаба в Турции.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (30)
    Власти Франции не увидели смысла в новых газопроводах из России в Европу
    В Елисейском дворце не увидели смысла в создании новых инфраструктурных проектов для поставок газа из России в Европу

    13 октября 2022, 22:45

    Текст: Антон Никитин

    Франция считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов вроде газового хаба в Турции для обеспечения Европы российским газом, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

    По словам неназванного представителя администрации президента Франции, Париж считает бессмысленным создание новых инфраструктурных проектов, которые позволят импортировать больше российского газа, поскольку Европа стремится избавиться от зависимости от российского газа, передает ТАСС.

    Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в Европу и другие страны. В Анкаре восприняли идею с большим интересом. Глава Газпрома Алексей Миллер сравнил мощности нового газопровода через Черное море с утерянными из-за повреждений «Северных потоков» объемами прокачки газа на Балтике.

    Напомним также, в четверг Франция начала прямые поставки газа в Германию.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (37)
    Эрдоган распорядился быстро начать работу по предложению Путина о газовом хабе
    Президент Турции Эрдоган поручил как можно быстрее начать работу по предложению президента России Путина о газовом хабе
    		    14 октября 2022, 12:55
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что он и российский лидер Владимир Путин поручили делегациям обеих стран как можно быстрее приступить к реализации идеи о создании в Турции газового хаба.

    Президенты дали поручения своим Минэнерго провести совместное исследование по определению наиболее подходящего места для создания хаба. Эрдоган рассказал, что в переговорах участвовал также глава Газпрома Алексей Миллер.

    Он добавил, что после проработки вопроса ведомствами будет сделан следующий шаг. «Здесь не нужно ждать», – подчеркнул турецкий лидер, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем президент республики заверил, что будут предприняты все шаги по обеспечению безопасности хаба.

    Кроме того, Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным в Астане. По его словам, российский лидер раскрыл ему технические детали ситуации с Крымским мостом.

    Он уточнил, что существует доверие России и некоторых других стран к Анкаре по поводу посредничества Турции по проблеме кризиса на Украине. Турецкая сторона поделилась с Путиным своей чувствительностью в отношении этого вопроса и Крымского моста.

    Напомним, Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб, чтобы поставлять газ в другие страны, в частности в Европу. 

    Коментарии (42)
    Эрдоган с интересом принял предложение Путина о создании газового хаба
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно воспринял идею российского президента о создании газового хаба

    13 октября 2022, 15:51

    Текст: Александра Юдина

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с большим интересом воспринял идею главы России Владимира Путина о создании газового хаба, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, уже сформулированы первые поручения по этой теме, передает РИА «Новости».

    Также Песков добавил, что Россия фактически не контактирует с европейскими странами, так как они и сами не хотят переговоров. По его словам, на данный момент европейские партнеры являются оппонентами.

    Представитель Кремля подчеркнул, что газовый хаб является очень интересной темой, добавив, что Европе в данный момент придется втридорога покупать у американцев сжиженный газ. В то время как «Турецкий поток» остается единственным надежным маршрутом.

    Напомним, Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (16)
    Ушаков: Россия не получала от Эрдогана предложений о пятисторонних переговорах по Украине
    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Эрдоган ни разу не предлагал провести пятисторонние переговоры по Украине
    		    13 октября 2022, 17:57
    Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    России не поступало ни одного предложения от президента Турции Реджепа Эрдогана об организации встречи России, США, Британии, Германии и Франции по теме конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Он пояснил, что о таком предложении писали только СМИ. Сам Эрдоган такой идеи не предлагал, передает ТАСС.

    Ушаков уточнил, что по дипломатическим каналам такого предложения также не было. Помощник президента подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов, однако пока непонятно, что обсуждать.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция поддерживает справедливое завершение конфликта на Украине дипломатическим путем.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (7)
    Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу
    		    13 октября 2022, 14:36
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    В Турции можно создать газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Глава государства сообщил, что после консультаций с министром энергетики Турции, руководителем компании Botas была достигнута договоренность с Газпромом. Путин предложил рассмотреть строительство газопроводной системы и создания в Турции газового хаба для продаж топлива в другие страны, прежде всего, в Европу, если будет интерес с их стороны, передает «Интерфакс».

    Президент отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен.

    Путин добавил, что это дало бы возможность регулировать «заоблачные цены» на нормальном рыночном уровне и без политической окраски.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно может Россия может предложить Турции и какие существуют риски.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (11)
    Путин допустил возможность хаба в Турции определять цены на газ
    Президент Владимир Путин заявил, что предлагаемый газовый хаб в Турции сможет в будущем определять цены на топливо

    13 октября 2022, 15:15

    Текст: Александра Юдина

    Предлагаемый к созданию газовый хаб в Турции может стать определяющей цены на голубое топливо площадкой, исключающей политизацию этого вопроса, выразил мнение российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, создание такого хаба может стать точкой не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос. Путин добавил, что в данный момент цены заоблачные, а с помощью хаба ситуацию можно будет регулировать на нормальном рыночном уровне, без всякой политической повестки, передает ТАСС.

    Также на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане Путин подчеркнул, что страны, получающие украинское зерно по стамбульской сделке, должны быть благодарны турецкому лидеру.

    По итогу встречи российский лидер обратил внимание, что им с Эрдоганом удается регулярно контактировать, несмотря на санитарные и политические ограничения. «Это дает хорошие результаты», – отметил он.

    Ранее Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно Россия может предложить Турции и какие существуют риски.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с аварией на шахте
    Российский лидер выразил сочувствие турецкому коллеге в связи с аварией на шахте Бартын

    15 октября 2022, 11:42

    Текст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, в результате которой погибли десятки человек.

    Глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын и передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщается на сайте Кремля.

    Тем временем число погибших при взрыве на шахте на севере Турции выросло до 40, передает РИА «Новости» слова министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу.

    Ранее было известно, что число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28, при этом 11 пострадавших все еще находятся в больницах под наблюдением врачей.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    В Кремле рассказали о разговоре Путина и Эрдогана
    Президент России Путин и глава Турции Эрдоган провели переговоры, которые длились около 1,5 часов

    13 октября 2022, 14:56

    Текст: Елизавета Шишкова

    Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели переговоры тет-а-тет в рамках саммитов СВМДА и СНГ в Астане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Сообщается, что встреча продлилась около 1,5 часов. Песков уточнил, что лидеры говорили тет-а-тет, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля добавил, что Эрдоган позитивно отнесся к предложению Путина о создании в Турции газового хаба. Этот вопрос будет прорабатываться.

    Напомним, Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу.

    Коментарии (0)
    Путин рассказал Эрдогану о диверсии на «Турецком потоке»
    Президент России Путин заявил Эрдогану о надежности «Турецкого потока», несмотря на попытки взорвать газопровод

    13 октября 2022, 14:29

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил внимание на попытку диверсии на газопроводе «Турецкий поток».

    На встрече с Эрдоганом Путин отметил, что именно турецкому президенту удалось осуществить проект создания «Турецкого потока», в результате чего маршрут поставок российского газа в Европу через Турцию сейчас самый надежный, несмотря на то, что его пытались взорвать на территории России, передает ТАСС.

    «Но, слава Богу, этого не случилось, и газопровод успешно работает», – подчеркнул Путин.

      

    Напомним, Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ заявил, что совершен целый ряд терактов и попыток в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России, а также попытка подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». По словам президента России, диверсию на газопроводе планировали совершить украинские спецслужбы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия превратит Турцию в газовый хаб.

    Коментарии (0)
    Турция потребовала от Финляндии и Швеции выполнить условия Анкары для вступления в НАТО
    Турецкий министр нацобороны Хулуси Акар призвал Финляндию и Швецию выполнить условия Анкары для вступления в НАТО

    14 октября 2022, 12:52

    Текст: Александра Юдина

    Для вступления в НАТО Финляндия и Швеция обязаны выполнить взятые на себя обязательства в рамках трехстороннего меморандума, напомнил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

    По его словам, Турция приветствует расширение Североатлантического альянса и не противится его политике «открытых дверей», однако считает необходимым получить гарантии безопасности по отношению к государству. Акар подчеркнул, что одним из направлений обороны НАТО является терроризм. В то время как Турция остается единственной из стран НАТО, которая продолжает одновременную борьбу с более чем одной террористической организацией, пишет Anadolu.

    Турецкий министр подчеркнул, что «партнеры должны учесть этот факт и обратить внимание на усилия Анкары по обеспечению нацбезопасности», пояснив, что позиция Турции изначально была ясная и четкая касательно этого вопроса.

    Акар добавил: Анкара таким образом пытается помочь Швеции и Финляндии, не допустив ущемления собственных интересов. «К сожалению, в этих странах все еще продолжаются антитурецкие провокации. Анкара ожидает конкретных шагов по их недопущению», – заключил министр.

    Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    Обозначены сроки старта переговоров России и Турции по газовому хабу
    Переговоры российско-турецкий делегаций по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе

    14 октября 2022, 09:28

    Текст: Александра Юдина

    Делегации Турции и России могут начать обсуждения по вопросам газового хаба уже на следующей неделе, сообщил дипломатический источник в Анкаре.

    По его словам, в ближайшие несколько дней также определится место для проведения диалога, по результатам будет представлен подробный доклад лидерам двух стран, которые лично контролируют процесс, передает РИА «Новости».

    Другой источник в Стамбуле заявил, что переговоры по продлению срока действия «продуктовой сделки» все еще ведутся, благодаря участию Турции и ООН есть надежда на консенсус, несмотря на то, что срок ее действия заканчивается 19 ноября.

    Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с большим интересом воспринял идею главы России Владимира Путина о создании газового хаба.

    Напомним, Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок газа в другие страны, в том числе в Европу. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (2)
    Миллер назвал Черное море самым безопасным маршрутом поставок газа
    Глава Газпрома Миллер назвал Черное море более безопасным маршрутом поставок, чем другие

    13 октября 2022, 21:28

    Текст: Кристина Цыцура

    Черное море сейчас является наиболее безопасным маршрутом поставок газа, сказал глава компании «Газпром» Алексей Миллер во время Российской энергетической недели.

    «То, что касается перспектив, без сомнения, Черное море в настоящее время является более безопасным маршрутом, чем какие-то другие нам известные маршруты», – передает РИА «Новости» слова Миллера, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

    Напомним, через Черное море проходит газопровод «Турецкий поток». Проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год. Газ по «Турецкому потоку» поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (7)
    Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 28 человек
    Выросло число жертв после взрыва на шахте на севере Турции до 28 человек

    15 октября 2022, 08:24

    Текст: Александра Юдина

    Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттина Коджу на телеканале TRT.

    По его словам, еще два человека погибли, число жертв в результате взрыва на угольной шахте в Турции достигло 28 человек, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что 11 пострадавших все еще находятся в больницах под наблюдением врачей.

    Накануне сообщалось, что около 87 горняков заблокированы из-за взрыва в одной из шахт на севере Турции. Взрыв прогремел в 18.15 в угольной шахте на глубине 300 метров. 

    Коментарии (2)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •