Путин оценил возможность новых массированных ударов по Украине

Президент России Путин заявил, что удары были нанесены не по всем намеченным объектам

Минобороны России нанесло удары не сразу по всем целям на территории Украины: из 29 объектов семь не были поражены, сейчас добирают удары, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

По словам Путина, из 29 запланированных объектов семь не были поражены, но Минобороны добирает постепенно. Президент также добавил, что пока нет необходимости в новых массированных ударах, передает РИА «Новости».

Ранее в Минобороны сообщили, что ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области.

До этого генштаб Украины подтвердил повреждение объектов критической инфраструктуры после ракетных ударов России.

Во вторник ВС России нанесли новый массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщали в Минобороны.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские удары лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу – как одного из последних инструментов для самостоятельной внешнеэкономической политики киевского режима, в остальном зависимого от поддержки Запада.

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