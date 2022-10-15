В Белгороде после атаки ВСУ начался пожар на нефтебазе

Власти Белгородской области сообщили о пожаре на нефтебазе после атаки ВСУ

На нефтебазе в Белгороде начался пожар после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Гладков сразу выехал на место происшествия.

Сейчас МЧС борется с огнем, отмечается отсуствие угрозы распространения огня, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что над Белгородом начала работать система противовоздушной обороны.

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