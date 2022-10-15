В Белгороде после атаки ВСУ начался пожар на нефтебазе

Взгляд
15 октября, суббота  |  Последнее обновление — 15:53  |  vz.ru
Разделы

Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

США установили относительно высокую предельную цену на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Предложенный США потолок цен на российскую нефть удивляет своим высоким уровнем. 60 долларов за баррель с лихвой покрывает не только себестоимость добычи, но и позволяет зарабатывать нашим нефтяникам. Откуда взялась такая щедрость от американцев, чем ответит Россия и как отреагируют главные покупатели российской нефти – Индия и Китай?  Подробности...
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НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
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Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
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Украина переходит на экзотические способы отопления

Дрова – последняя надежда жителей Украины на отопление AP/TASS
Свечи, спальники, буржуйки, палатки для установки прямо в квартире и многие другие хитрые приспособления. Все это прямо сейчас в режиме нон-стоп скупают миллионы украинских граждан, опасаясь тяжелейшей зимы, а также отсутствия центрального отопления и электричества. Среди способов обогрева есть в том числе весьма экзотические. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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НАТО находится на украинской развилке

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Альянс пытается понять, как ему выходить из украинской ситуации. Выходить если уж не с победой (которая с каждым днем становится все менее вероятной), то хотя бы без потери лица. Подробности...

Запад проецирует на Россию свои грехи

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Эти люди – они все мерят по себе. Именно поэтому они все время пытаются обвинить Россию в том, чего она не сделает – практически уже как за сделанное и сотворенное. Отсюда разговоры про тактическое ядерное оружие, про то, что вот-вот сейчас Путин снесет мирные города Украины. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Европу может спасти альянс Италии, Франции и Германии

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Надежду на самостоятельность Европы дают два фактора: растущий риск ядерной войны и приближающаяся самая холодная в истории ЕС зима. Подробности...
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Россия превратит Турцию в Германию

Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
    В Белгороде после атаки ВСУ начался пожар на нефтебазе В Африке выразили готовность к «свадьбе с Россией» Российский беспилотник уничтожил комплекс украинских ПВО на запорожском направлении Посол Украины в Германии Мельник после восьми лет работы уехал из Берлина
    Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области В Германии разразился скандал из-за слов чиновника о поставках оружия Украине Транспортные фирмы Украины и Польши атаковал новый кибервирус В Госдепе дали оценку возможному прекращению зерновой сделки
    ВСУ понесли потери на подходе к линии Сватово-Кременная в ЛНР В Болгарии выступили против обращения Зеленского на первом заседании парламента Пушков прокомментировал угрозы Борреля русской пословицей В Китае не исключили применения силы для решения тайваньского вопроса

    Главная тема


    Украинцы восхищены начальством, поэтами и неудачниками

    авантюра всу


    ВКС России уничтожили украинский десант возле ЗАЭС

    специальная операция


    Против артиллерии НАТО на Украине применили комплексы «Пенициллин»

    Социологический опрос


    Итальянцы изменили свое отношение к конфликту России и Украины

    Видео

    60 долларов за баррель


    Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

    пять причин


    Зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ

    затяжной конфликт


    НАТО начинает на Украине войну на истощение

    «имперские амбиции»


    США обнародовали новые методы борьбы с Россией

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    нет худа без добра


    Александр Разуваев: Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    запрет музыки


    Андрей Полонский: Украинская культура как доказательство нашей правоты

    пределы возможных конфликтов


    Глеб Простаков: Энергия заставляет дружить всех со всеми

    на ваш взгляд


    Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?

    В Белгороде после атаки ВСУ начался пожар на нефтебазе

    Власти Белгородской области сообщили о пожаре на нефтебазе после атаки ВСУ
    		    15 октября 2022, 15:35
    Фото: t.me/vvgladkov
    Текст: Кристина Цыцура

    На нефтебазе в Белгороде начался пожар после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По его словам, один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Гладков сразу выехал на место происшествия.

    Сейчас МЧС борется с огнем, отмечается отсуствие угрозы распространения огня, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что над Белгородом начала работать система противовоздушной обороны.

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    Путин оценил возможность новых массированных ударов по Украине
    Президент России Путин заявил, что удары были нанесены не по всем намеченным объектам
    		    14 октября 2022, 16:57
    Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/Reuters
    Текст: Вера Басилая

    Минобороны России нанесло удары не сразу по всем целям на территории Украины: из 29 объектов семь не были поражены, сейчас добирают удары, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

    По словам Путина, из 29 запланированных объектов семь не были поражены, но Минобороны добирает постепенно. Президент также добавил, что пока нет необходимости в новых массированных ударах, передает РИА «Новости».

     

    Ранее в Минобороны сообщили, что ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области.

    До этого генштаб Украины подтвердил повреждение объектов критической инфраструктуры после ракетных ударов России.

    Во вторник ВС России нанесли новый массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщали в Минобороны.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские удары лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу – как одного из последних инструментов для самостоятельной внешнеэкономической политики киевского режима, в остальном зависимого от поддержки Запада.

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    Коментарии (25)
    Комплексы «Пенициллин» применили на Украине против артиллерии НАТО
    Новейшие российские комплексы разведки «Пенициллин» доказали свою эффективность против артиллерии НАТО в боях на Украине
    		    15 октября 2022, 05:31
    Фото: НИИ "Вектор"
    Текст: Антон Никитин

    Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с переданной украинским войскам, сообщил информированный источник.

    По словам осведомленного источника, несколько новейших российских комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине, в ходе которой продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе против применяемых украинскими военными артиллерийских систем стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Напомним, в конце 2020 года вооруженные силы России получили новейшие комплексы «Пенициллин», которые предназначены для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.

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    Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
    Администрация Киева и телеканал «Эспресо» сообщили о воздушной тревоге во всех областях Украины

    15 октября 2022, 07:40

    Текст: Антон Никитин

    Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве и во всех областях Украины, сообщила киевская администрация и телеканал «Эспресо».

    На опубликованной телеканалом карте регионов, где объявлена воздушная тревога, отмечены все области Украины, передает ТАСС.

    Украинские СМИ также сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. В пятницу власти Николаевской и Одесской областей объявили в регионах воздушную тревогу.

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    Маск заявил, что Россия пытается «убить» Starlink на Украине
    Основатель Tesla заявил о попытках России «убить» систему спутникового Интернета Starlink на Украине
    		    15 октября 2022, 09:54
    Фото: Javier Rojas/Keystone Press
    Agency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Россия старается «убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине, она может перестать работать, несмотря на вложенные в ее защиту ресурсы, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Он написал в своем Twitter (запрещен в России), что Starlink является единственной системой связи, которая все еще работает «на фронте». Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Даже в этом случае Starlink все еще может умереть, передает РИА «Новости».

    Ранее Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.

    Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.

    Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.

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    Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
    Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о «золотом оружейном дожде» для Украины
    		    14 октября 2022, 18:59
    Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в ходе интервью о больших поставках западного оружия на страну за последние дни.

    По его словам, власти в Киеве «и близко не мечтали» об «оружейном золотом дожде», который просыпался в течение последних дней, передает РИА «Новости».

    Он привел в пример интегрированную систему ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему.

    Глава Минобороны Украины Алексей Резников в пятницу заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре.

    Также Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил о предложении президента Франции Эммануэля Макрона поставить систему ПВО Украине.

    Также советник главы офиса Зеленского обратил внимание на новость о том, что НАТО и Украина подписали соглашение о полной перестройке военной промышленности, что меняет перспективу конфликта. Ранее в Киеве заявили о де-факто присоединении к НАТО.

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    Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области
    Власти Херсонской области сообщили об активной фазе наступления ВСУ в регионе
    		    15 октября 2022, 11:59
    Фото: t.me/Stremousov_Kirill
    Текст: Кристина Цыцура

    Началась активная фаза наступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области, но армия России готова отразить атаки, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

    По его словам, в субботу началась активная фаза наступления ВСУ, которую ожидали. Происходящее ничего не значит, подчеркнул Стремоусов, так как армия России готова отражать все атаки, стоять до конца, передает ТАСС его слова.

    Он напомнил о 28 августе, когда тоже была активная фаза в районе Посад-Покровского, тогда ее качественно купировала российская армия.

    «Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит», – заявил замгубернатора региона в эфире «Соловьев.Live» в субботу.

    Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что ВСУ начали активную атаку в Херсонской области. А власти региона рекомендовали жителям правобережной части области выехать. 

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    Момент удара ВСУ по белгородской подстанции попал на видео
    Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на белгородской подстанции после обстрела ВСУ
    		    14 октября 2022, 20:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде загорелась подстанция, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он написал, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. «Выехал на место. <….> Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник – до 4 часов», – уточнил он.

    На место также выехали начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, замгубернатора Константин Полежаев, все оперативные службы. Гладков добавил, что водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания.

    Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области, в результате которого был подорван склад с боеприпасами, зафиксированы погибшие.

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    В Госдуме сказали, что делать в случае облавы на уклонистов
    Депутат Метелев: В Москве проводится работа по оспариванию ошибочных повесток
    		    14 октября 2022, 18:05
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    «В Москве и мэром, и правительством проводится огромная работа по оспариванию ошибочных повесток», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, комментируя сообщения о том, что в столице устраивают «облавы» на уклонистов.

    Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что к нему обратились сотрудник МГТС и его руководитель по поводу задержания сотрудника компании якобы во время поиска уклонистов около станции метро Щелковская. При этом у мужчин требовали справку о наличии брони от мобилизации.

    «Если человек просто идет по городу, к нему подходит полиция и намеренно вручает повестку, то это повод обратиться в соответствующие органы о правомерности этих действий. Особенно если человек не подпадает под озвученные критерии. У нас в Москве все-таки и мэром, и правительством проводится огромная работа по оспариваниию ошибочных повесток. Поэтому проблемы, которые сейчас распространяют ряд Telegram-каналов или СМИ, свое подтверждение не получают», – говорит Метелев.

    Ранее в Санкт-Петербурге начали отслеживать резервистов прямо у их подъездов – «на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции», передает «Деловой Петербург». Подчеркивается, что данные мероприятия проводятся «с учетом необходимости уточнения данных».

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    Итальянцы выступили за мирные переговоры России и Украины
    Опрос показал, что не менее 60% итальянцев выступили за мирные переговоры России и Украины
    		    15 октября 2022, 12:19
    Фото: Valentin Wolf/imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    После начала спецоперации России на Украине большинство граждан Италии поддержали Киев и правительство президента Владимира Зеленского, но через восемь месяцев не менее 60% высказались за проведение мирных переговоров, следует из результатов опроса телепередачи Di Martedì.

    Опрос предложил провести Нандо Паньончелли, оказалось, что не менее 60% граждан хотели бы, чтобы Украина вступила в мирные переговоры с Россией. Лишь 27% выступили за то, чтобы продолжить поддерживать Киев.

    В публикации издания Nicolaporro говорится, что это произошло на фоне грозящего столкновения Азии и Европы, возврата к холодной войне и энергетических проблемах, с которыми столкнулась Европа.

    В статье приводятся и сложности, возникшие на политическом уровне в Италии, когда «Движение пяти звезд» выступило против отправки оружия Киеву.

    Ранее ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци предупредил, что зима 2023/2024 годов окажется сложнее, чем грядущая. 

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    Военкор сообщил об атаках ВСУ в Херсонской области
    Военный корреспондент Коц сообщил об атаке ВСУ в Херсонской области
    		    15 октября 2022, 11:25
    Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press
    Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в субботу опубликовал сообщение о том, что вооруженные силы Украины начали атаку в Херсонской области.

    «Началось движение по фронту», – написал он в своем Telegram-канале, прикрепив видео.

    По словам Коца, противник начал атаки на Херсонщине в направлении населенных пунктов Дудчаны, Мыловое и Суханово. Утром в это же время начался обстрел Северодонецка в ЛНР, работает артиллерия по линии Кременная-Сватово.

    Ранее военный корреспондент Роман Сапоньков сообщал, что ВСУ могут нанести удары по Херсонской области из дальнобойных средств. 

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    Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
    Войска России смогли отбить попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
    		    15 октября 2022, 14:15
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Он сообщил, что противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области, но все атаки были отражены, передает ТАСС.

    Конашенков добавил, что удалось уничтожить около 120 солдат, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Также российская артиллерия уничтожила пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.

    Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в регионе. 

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    Появились сообщения об ударах по инфраструктуре в Запорожье
    Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Куртев заявил об ударах по инфраструктуре города

    15 октября 2022, 07:53

    Текст: Антон Никитин

    Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Анатолий Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры региона, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Как сообщает издание со ссылкой на украинского чиновника, по объектам инфраструктуры в Запорожье ударили дроны-камикадзе, после чего начался пожар, передает РИА «Новости».

    В субботу утром появились сообщения об объявлении воздушной тревоги во всех областях Украины. Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. Днем ранее воздушную тревогу объявили власти Одесской и Николаевской областей.

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    Транспортные фирмы Украины и Польши атаковал новый кибервирус
    В транспортных фирмах Украины и Польши выявлена кибератака новым вирусом-вымогателем
    		    15 октября 2022, 12:39
    Фото: Monika Skolimowska/DPA/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Выявлена кибератака новым вирусом-вымогателем на транспортные и логистические компании Украины и Польши, сообщает Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC).

    Уточняется, что центр выявил доказательства новой кампании, связанной с программой-вымогателем, целями которой являются организации в сфере транспорта и смежных логистических отраслях на Украине и в Польше, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что некоторые страны Запада декларируют готовность к нанесению «упредительных» киберударов по России и считают возможным киберагрессию.

    Отмечалось, что мировой рекорд «киберотвязанности» принадлежит киевскому режиму, который объявил о создании киберармии хакеров в 300 тысяч штыков

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    Пентагон просит Илона Маска восстановить работу Starlink на Украине
    В Пентагоне заявили о переговорах с компанией Маска SpaceX об интернете для Украины

    14 октября 2022, 20:33

    Текст: Вера Басилая

    Пентагон считает, что военные Украины должны иметь средства космической связи, поэтому ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска об обеспечении спутникового интернета в стране, сообщили представители Министерства обороны США.

    Официальный представитель Пентагона подтвердила, что ведомство находится в контакте со SpaceX.

    Источник в американских военных кругах сказал, что Starlink доказал исключительную эффективность на Украине, и в Пентагоне считают необходимым, чтобы украинские военные сохраняли возможность им пользоваться, в настоящий момент прорабатываются все варианты с партнерами и союзниками, передает РИА «Новости».

    Ранее Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.

    Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.

    Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.

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    Сержант Азова рассказал о мародерстве украинских пограничников
    Украинские пограничники прятали награбленное золото даже в бронежилеты
    		    15 октября 2022, 08:39
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Украинские пограничники в Мариуполе много занимались мародерством, присваивая деньги, золото и драгоценности, и пряча их в бронежилеты, рассказал находящийся в заключении сержант полка «Азов» (организация запрещена в России как экстремистская) Михаил Швец.

    По его словам, один пограничник, который очень «жестко мародерил» и даже умудрился вместо «бронепластины в свой бронежилет положить мешок, два или три килограмма золота». Снайпер, к слову, попав в мешок, убил мародера, передает РИА «Новости».

    Швец добавил, что продовольствие боевики «Азова» забирали в магазинах, а пограничники похищали деньги, телефоны, золото, драгоценности. Он пояснил, что пограничники планировали «вернуться домой богатыми».

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