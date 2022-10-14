Задержаны устроившие теракт у школы в Мелитополе агенты ГУР МО Украины

Задержанный агент Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал о попытке теракта у школы в Мелитополе

Кураторы Главного управления разведки Минобороны Украины поручили завербованным агентам устроить теракт у школы в Мелитополе и ликвидировать сотрудника избирательной комиссии во время референдума, рассказали задержанные российскими силовиками Роман Зубарев и Артур Нестеренко.

По словам задержанного агента украинской разведки Зубарева, он заминировал учебное заведение, положив взрывчатку под окна школы в Мелитополе, однако в ГУР остались им недовольны, так как бомба разорвалась «очень плохо» – никто не пострадал и даже окна не выбило, передает РИА «Новости».

«Я знал, что там дети», – подчеркнул Зубарев.

Он также сообщил, что сотрудница Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным Фокси предложила ему взять сообщника, в результате к терактам привлекли Артура Нестеренко.

Нестеренко, в свою очередь, рассказал, что им поручили ликвидировать сотрудника избирательной комиссии во время референдума. Однако он не решился бросить взрывчатку с поражающими элементами в дом и кинул ее во двор.

По словам Нестеренко, после провала задания кураторы от Главного управления разведки Минобороны Украины предприняли попытку ликвидировать завербованных агентов. С этой целью в ГУР потребовали от Зубарева и Нестеренко забрать домой из «закладки» взрывное устройство, которое впоследствии сдетонировало в тот момент, когда террористы находились в другой комнате. В результате оба получили легкие ранения и контузию.

По словам Нестеренко, сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины неоднократно угрожали им расстрелом за невыполненную работу, а также напоминали, что могут добраться до семьи. «Они никого не ценят», – добавил агент ГУР МО Украины.

Напомним, в среду в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство.