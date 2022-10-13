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В Донбассе погиб еще один гражданин США
CNN сообщает о гибели еще одного гражданина США в Донбассе
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Еще один гражданин США попал в список погибших в Донбассе, его смерть подтвердили в Госдепартаменте страны, сообщила телекомпания CNN.
В ведомстве отметили, что находятся на связи с родственниками погибшего и предоставят всю необходимую помощь, передает ТАСС.
Не говорилось о личности погибшего и обстоятельствах его смерти. В конце августа сообщалось, что за время конфликта на Украине погибло «около полудюжины» американских граждан, которые приняли участие в спецоперации на стороне Киева.
Власти США не раз обращались к своим гражданам с просьбой покинуть территорию Украины.
Так, в конце июля в Донбассе погибли двое американцев, канадец и гражданин Швеции, которые участвовали в боях на стороне Украины.
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Минфин США назвал предельную цену на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен предложила ввести предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель
Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
По ее словам, США знают, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене «в районе 60 с чем-то долларов за баррель». Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС.
Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами.
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
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Пентагон заявил о планах создать интегрированную ПВО Украины
В Пентагоне заявили, что США добиваются создания Западом интегрированной ПВО Украины
США добиваются того, чтобы страны Запада сообща выстроили интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передав Киеву необходимые комплексы различной дальности, сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, Украина просит интегрированную систему ПВО, которая не контролирует все воздушное пространство над Украиной, однако предназначена для обороны приоритетных целей, передает ТАСС.
Рассматриваются различные варианты передачи Киеву средств ПВО/ПРО малой, средней и большой дальности.
«Комбинация всех этих [комплексов] позволит закрыть воздушное пространство [Украины] российским летательным аппаратам <...>», – добавил Милли.
Ранее сообщалось, что американские власти планируют предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем.
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В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.
Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.
Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
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Эксперты оценили озвученный в США «потолок цены» на российскую нефть
Эксперт Юшков: США назвали высокую цену для «потолка» стоимости российской нефти
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Западу приходится устанавливать довольно высокий потолок цен на российскую нефть. Иначе они рискуют и вовсе остаться без нашего сырья. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Станислав Митрахович и Игорь Юшков, комментируя желание США установить предельную цену на нефть в размере 60 долларов за баррель.
«Заявление России о том, что мы не станем продавать нефть тем, кто поддержал идею потолка цен, серьезно напугало мировое сообщество. Ведь смысл инициативы был в том, чтобы понизить ее стоимость и за счет российского экспорта насытить мировой рынок дешевым сырьем», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«И мы видим трансформацию этих санкций. Если изначально они задумывались как некое наказание для России, то сейчас это лишь инструмент снижения давления на цены на мировом рынке. То есть это уже, по сути, не антироссийские рестрикции, а попытка спастись самим», – обращает внимание собеседник.
«Такая мера могла сработать только при полной поддержке всех импортеров российского топлива. Но ни Индия, ни Китай на это не согласились. Хотя сам потолок в дальнейшем они могут использовать для получения еще больших скидок от России», – предполагает Юшков.
«Наш потенциальный бойкот на фоне недавних решений ОПЕК+ привел к тому, что в США решили дать довольно высокую цену, чтобы для России эти ограничения не были обременительными. Причем я не исключаю, что в Штатах просто посмотрели среднюю стоимость барреля российской нефти на протяжении минувшего года», – говорит эксперт.
«Сейчас скидка на наше сырье составляет порядка 20 долларов с бочки, то есть на деле мы торгуем в районе 70 долларов. Не так давно было и по 62–65 долларов. Но тут уже вопрос принципа. Дело в том, что при рыночной торговле цена может вырасти, и тогда наш доход становится больше. А при наличии потолка заработать сверх нормы просто не получится», – подчеркнул он.
«По идее, если рыночная цена на нефть будет опускаться, то и потолок должен снижаться. Это необходимо для того, чтобы у России был смысл торговать топливом. Если бы Штаты назвали, предположим, ограничение в районе 40 долларов за баррель, то мы бы просто разорвали все контракты», – добавляет Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«И при таком потолке возникает некая интрига. Россия может договариваться, чтобы компании при перевозке топлива втихаря обсчитывали покупателя. Так, страховые и судоходные компании, например, зарегистрированные в Греции или на Кипре, сделают вид, что помогали перевозить российскую нефть по 60 долларов, а на деле в танкер будет загружено меньше топлива. И тогда в пересчете баррель будет стоить уже под 70», – предполагает собеседник.
«Либо мы можем переключиться на азиатские или ближневосточные судоходные и страховые компании. Ну и свои компании нам надо развивать. На протяжении десятилетий этим не занимались. А теперь у нас есть возможность создать синергетический эффект, где мы сами будем страховать собственные танкеры», – заключил собеседник.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС. Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
При этом первый зампред министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что страны G7 не станут мешать России искать альтернативных перевозчиков. По его словам, по западным тарифам перевозки будут осуществляться только при такой цене, которая позволит странам Африки и Латинской Америки получить отдых от высокой стоимости энергоносителей.
В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть. По его словам, это очень вредит энергетическому рынку.
«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», – сказал тогда Новак.
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Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам
Видеозапись с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по автомобилю, в котором находились украинские боевики, опубликовало Минобороны.
На видео демонстрируется изображение с установленной на головке самонаведения дрона камеры, двигающегося в сторону внедорожника, рядом с которым находятся украинские солдаты.
Далее следуют кадры, снятые с другого дрона. Видно, как к машине подлетает «Ланцет», беспилотник-камикадзе врезается в цель, затем происходит взрыв, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения российским десантом колонны бронетехники ВСУ.
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Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
Спикер Госдумы Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
В случае если организуемые Киевом теракты продолжатся, то ответ Москвы будет еще более жестким, пригрозил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин у себя в Telegram-канале подчеркнул, что нигде в мире переговоры с террористами не ведутся, а все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Оказавшие сопротивление должны быть уничтожены.
Напомним, накануне заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил, что объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области.
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Российские силы освободили два населенных пункта в пригороде Артемовска в ДНР
Армия России освободила поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Согласно сообщению штаба, группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное и Иванград, сообщает ДАН.
Эти два населенных пункта находятся к югу от оккупированного Артемовска. До войны там проживало чуть больше 2 тыс. жителей.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВСУ отступают в городской черте Артемовска.
Минобороны: При отражении атак ВСУ на трех направлениях уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих
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За минувшие сутки ВСУ совершили атаки на Краснолиманском, Купянском, Николаево-Криворожском направлениях, но благодаря успешным действиям российских сил все они были отражены, уничтожено более 220 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Противник в составе двух ротных тактических групп пытался на Купянском направлении атаковать Котляровку и Орлянку в Харьковской области. Однако все атаки были отражены. В итоге потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, а также три танка, четыре боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Также подразделения ВСУ предприняли новую попытку форсирования реки Жеребец на Краснолиманском направлении, для этого они привлекли силы двух батальонных тактических групп. Целью ставилось овладение населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики (ЛНР). Но ответным огнем противник был рассеян на подступах к реке и был вынужден отступить. В результате ликвидированы 60 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, сообщил Конашенков.
Подразделения ВСУ пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Костромка, Пятихатки и Правдино Херсонской области. В результате отражения атак ликвидированы более 110 украинских военнослужащих.
За минувшие сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления и 52 артиллерийских подразделения в 164 районах. Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районе Васюковки Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполе и Новопавловка Запорожской области, а также Солончаки Николаевской области. Рядом с населенным пунктом Червоный Запорожец Днепропетровской области авиацией ВКС России сбит украинский МиГ-29, а рядом с Порскалевкой Полтавской области – Су-27 ВСУ, перечислили в Минобороны.
Уничтожены 12 беспилотников в районах Новогригоровки, Ивановки, Новолуганского, Старомлиновки в ДНР, Владимировки в ЛНР, Кисилевки, Таврийского и Чайкино в Херсонской области.
Перехвачены 16 снарядов американских систем HIMARS и украинских «Ольха» в районах населенных пунктов Троицкое ЛНР, Корсунка, Каховка, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области. А в районах населенных пунктов Гусельское ДНР и Новая Каховка Херсонской области сбиты десять американских противорадиолокационных ракет HARM, отчитались в Минобороны.
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Раскрыт план экстремистов по организации беспорядков в Мелитополе
Силовики сорвали план «Правого сектора» по организации беспорядков в Мелитополе
Члены экстремистской организации «Правый сектор*» планировали беспорядки в Мелитополе, организовав для этого схроны с оружием, рассказал участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками.
По его словам, некий Абакар Исаев, находящийся в федеральном розыске в России, должен был указать, где в городе находятся три гаража с оружием, которые завез туда для организации беспорядков сотрудник СБУ, передает РИА «Новости».
Силовики установили его контакты и место хранения оружия у его подельника, после чего обоих экстремистов задержали. Оба они признались в совершении преступления.
Кишинец входит в «Правый сектор*»* с декабря 2014 года. В его задачи входили порча советских памятников и выявление пророссийски настроенных граждан.
Напомним, в среду в Мелитополе произошел взрыв. Сработало СВУ, пострадавших нет.
В США всполошились из-за поездок голливудских знаменитостей на Украину
Federalist: Любой инцидент с американской знаменитостью на Украине подтолкнет США к прямому конфликту с Россией
Любой инцидент с американской знаменитостью станет поводом для США перейти в прямой конфликт с Россией, считает обозреватель Federalist Джордан Бойд.
В своей статье для Federalist она заявила, что таким знаменитостям, как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе «в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», передает РИА «Новости».
По мнению обозревателя, если кому-то из них во время поездки причинят вред, Вашингтон использует это как оправдание для втягивания США в этот конфликт.
Автор считает, что подавляющее большинство американцев не хотят участвовать в том, что может очень быстро перерасти в третью мировую войну.
Ранее читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн.
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Российские десантники уничтожили четыре танка, пять БМП и более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области
Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники и боевиков ВСУ, пытавшихся атаковать позиции российских подразделений в Херсонской области.
По сообщению в Telegram-канале Минобороны, националисты на БМП и танках атаковали позиции российских ВДВ, чтобы провести разведку и прорвать оборону. Нападающих обнаружили с беспилотника, а расчеты ПТРК «Штурм-С» и «Корнет» российских десантников приступили к уничтожению противника.
В результате украинской атаки были уничтожены пять БМП, четыре танка и более 20 человек. Бежавшие после безуспешной атаки украинцы побросали на поле боя своих убитых и раненых.
Напомним, 10 октября подразделения ВДВ с помощью беспилотника обнаружили колонну бронетехники ВСУ и нанесли удар артиллерией и ПТРК, уничтожив шесть танков и иностранную технику.
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Захарова отреагировала на признание Кулебы о совершении терактов в Крыму и Белгороде
Спикер российского МИД Мария Захарова прокомментировала признание Кулебы в совершении терактов в Крыму и Белгороде
Честное признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде расходится с показаниями президента Украины Владимира Зеленского, который «клялся в интервью Би-би-си, что превентивные меры – о санкциях», выразила мнение представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, которые приводятся в ее Telеgram-канале, главный дипломат «от слова портфель» Зеленского выходит и признается в терроризме, отмечая, что сделали это так называемые мы – то есть не силовики или отдельные диверсанты, а государство, режим.
Как уточняется в Telegram-канал телеканала «Звезда», Кулеба рассказал об этом в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Блогеры связались с дипломатом от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.
Глава МИД Украины заявил, что по полуострову удары наносятся для того, чтобы нанести ущерб боеспособности армии России, передает РИА «Новости».
Онн подчеркнул, что Крым – это «источник боеприпасов» для армии России и авиабаза для самолетов, с которых наносятся удары.
«Соответственно, уничтожение баз, складов, боеприпасов и авиации в Крыму имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины», – заявил Кулеба.
В четверг ВСУ обстреляли Белгород, работает ПВО. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в жилом многоквартирном доме по улице Губкина есть разрушения.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека.
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Производство электродвигателей для БПЛА начали в России
Компания «Андроидная техника» решила импортозаместить электродвигатели на российских БПЛА
Российское научно-производственное объединение «Андроидная техника» запустила проект по созданию отечественных электродвигателей для российских дронов, первые образцы появятся уже в конце 2022 года, заявил исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров.
Сегодня большинство российских беспилотников самолетного и коптерного типа используют электродвигатели китайского или европейского производства. По словам Дудорова, российская компания «Андроидная техника» запустила проект по созданию линейки отечественных электродвигателей для БПЛА, в ней будет присутствовать линейка из 18 типоразмеров электродвигателей серии АТБ. Он также отметил, что первые образцы уже будут готовы и доступны в ноябре этого года, передает РИА «Новости».
НПО «Андроидная техника» создано в 2009 году. За 13 лет на базе предприятия разработано более 120 робототехнических комплексов в области медицины, образования, космоса. Предприятие серийно производит высокомоментные синхронные электродвигатели с постоянными магнитами серии АТ Drive в корпусном и бескорпусном исполнении мощностью до 550 Вт.
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Сенатор Климов: Новые границы России не требуют никакого международного признания
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Антироссийская резолюция ГА ООН наглядно показывает, сколько в мире осталось поистине суверенных стран, способных выразить свою позицию публично. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
«ООН возглавляет португалец Антониу Гутерриш. Напомню, что Португалия является страной-членом НАТО и придерживается антироссийской позиции. Кроме того, заседания ГА ООН проходят в Нью Йорке под полным контролем спецслужб и Госдепартамента США. Байден не скрывает давление Штатов на позицию других стран. Не так давно он заявил, что с рядом государств они «проработали» этот вопрос и они обязательно поддержат антироссийскую резолюцию. Таким образом об объективной и независимой оценке говорить не приходится», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«В мире на сегодняшний день реально существует около 40 полностью суверенных государств – это как раз те, кто воздержался от голосования на ГА ООН или голосовал против. Из них глобальным суверенитетом обладают три страны: Россия, Индия и Китай. Из тех государств, которые голосовали за эту резолюцию, суверенитетом обладают только Соединенные Штаты», – отметил парламентарий.
«Также стоит помнить, что эти 40 суверенных государств представляют наибольшую часть человечества, обладают огромными реальными объемами ВВП, а также являются крупнейшими военными державами и имеют уникальную географическую локацию», – обратил внимание собеседник.
«Именно так нужно считывать результаты голосования по этой резолюции. Все остальное, включая слова Байдена о том, что резолюция якобы показывает истинное отношение мира к действиям России, – это политический цирк. Если бы российское предложение о тайном голосовании было поддержано – результаты были бы прямо противоположные», – добавил сенатор.
«Регулярно участвуя в международных парламентских мероприятиях и форумах, я вижу, как многие страны ненавидят Америку. В кулуарах все с нами общаются и поддерживают, а когда дело доходит до голосований или публичных заявлений – все смотрят в сторону США», – рассказал Климов.
«Самое печальное в данной ситуации, что Соединенные Штаты просто используют Украину в угоду своих политических амбиций. Жалко людей, простых украинцев, которые стали заложниками марионеточного режима, оказавшего у власти в их стране», – сказал собеседник.
«Что касается вопроса, признает ли мировое сообщество новые границы России или не признает – то он неуместен. Этот вопрос уже решила наша страна. И согласно нашей Конституции, нам более не требуется никаких актов международного признания», – убежден парламентарий.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что антироссийская резолюция Генассамблеи ООН показывает отношение мира к действиям России на Украине. «Ставки в этом конфликте ясны всем, и мир послал недвусмысленный сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей. Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «мир только что продемонстрировал, что он более чем когда-либо сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения. Вместе с Генассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии».
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что обеспокоен слишком большим числом воздержавшихся при голосовании на Генассамблее ООН по резолюции, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.
В сентябре постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет президента Украины Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
Певица Цыганова выпустила клип о ЧВК «Вагнер»
Российская певица Виктория Цыганова выпустила трек и клип о ЧВК «Вагнер».
В новой песне исполнительница спела о бойцах ЧВК «Вагнер», а в клипе проводится аналогия между современными бойцами и воинами из прошлого.
«Так давай же, Вагнер, играй, оркестрантов своих поднимай. Поднимай легким взмахом смычка наша русская ЧВК», – спела певица.
«Это безумно воодушевляет! Спасибо огромное за эту песню и за сам клип», «Работайте, братья! Работай, Вика!», «певице спасибо за поддержку воинов», такие комментарии оставили пользователи под видео.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что многие российские актеры, музыканты и спортсмены поддержали усилия России по демилитаризации Украины, среди которых и Виктория Цыганова.