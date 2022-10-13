Франция начала поставки газа в Германию в обмен на электроэнергию

Франция начала отправлять в Германию газ в обмен на электроэнергию

Франция начала поставки газа в Германию на фоне энергетического кризиса, газ поставляется через узловой пункт между двумя странами возле населенного пункта Нидергайльбах в федеральной земле Саар, сообщил оператор GRTGaz в Париже.

В сообщении говорится, что Париж проявляет солидарность с немецким соседом, поэтому напрямую поставляет газ. В ходе первого этапа Германия будет каждые сутки получать из Франции 31 гигаватт/час газа. Максимально возможные поставки составляют 100 гигаватт/часов в сутки, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

Поставки газа были вызваны резким сокращением поставок газа из России в Европу, а также в рамках европейской солидарности в сфере энергетической безопасности.

Атомные электростанции Франции в это же время будут получать электроэнергию, чтобы благополучно пережить критические зимние месяцы.

Ранее сообщалось, что правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.