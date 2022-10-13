Франция начала поставки газа в Германию в обмен на электроэнергию

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13 октября, четверг  |  Последнее обновление — 15:03  |  vz.ru
Разделы

Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

Россия делает газовый подарок Турции Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Российский президент сделал неожиданное предложение Турции – превратить ее в газовый хаб в Европе. От такого подарка обычно никто не отказывается. Однако для России этот проект нельзя назвать безрисковым. Что именно может предложить Москва Анкаре и в чем заключаются риски? Подробности...
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Теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу

«Зерновая сделка» помогла Киеву организовать теракт против Крымского моста vk.com/myfeo_ru/Global Look Press
Теракт против Крымского моста выявил серьезный изъян для безопасности России в «зерновой сделке». Она предусматривает, что корабли с зерном досматриваются только в турецких проливах. Вышедшее же из Одессы судно со взрывчаткой смогло спокойно зайти в Дунай. Разрыв «зерновой сделки» проблему не решит – после ухода с острова Змеиный Россия потеряла контроль над этим сектором Черного моря. Какие есть варианты? Подробности...
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Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

Момент задержания одного из подозреваемых в подготовке терактов на территории России ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ России оперативно раскрыла картину того, кто и каким образом доставил взрывчатку, сработавшую в итоге на Крымском мосту. В тайной операции участвовало множество людей, а управляла ей военная разведка Украины. Почему все это стало возможным и каким образом взрывчатка без проблем преодолела сразу несколько границ, в том числе и российскую? Подробности...
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Эстония шантажировала епископа русской церкви

Митрополит Евгений Сайт МДА.
«Не разделяю слова Святейшего Патриарха Кирилла». Такое заявление Эстония вынудила сделать митрополита Эстонской православной церкви Евгения. На первый взгляд, эти слова кажутся едва ли не бунтом против руководства российского православия. Так ли это на самом деле, каковы реальные причины происходящего – и что такого сказал глава РПЦ? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Европа убеждает в своей неадекватности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Европейцы не могут начать говорить себе правду о собственном положении в мире. Максимум, что может позволить себе главный представитель дипломатии Евросоюза – продолжать убеждать человечество в своей неполной адекватности. Подробности...
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Кредитные каникулы для мобилизованных отвечают интересам всех

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
У каждой меры социальной поддержки есть своя цена, и порой весьма немалая. Но когда дело касается интересов банков, наши сограждане особенно бескомпромиссны. Подробности...

Спецоперация обрела свое лицо

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
У командования спецоперации появилось имя, страшное для врага (Генерал Армагеддон), но славное для истории русского оружия. А мы, военно-гражданское общество России, продолжим поддерживать нашу армию и помогать фронту. Подробности...
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Как спецоперацию изменит зима

Как США и НАТО обманули СССР

Как наказать нацистов Прибалтики

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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  • До конца 2023 года

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    Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

    массированные ракетные удары


    Украина теряет электричество и американскую связь

    переброска взрывчатки


    Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    нет худа без добра


    Александр Разуваев: Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    запрет музыки


    Андрей Полонский: Украинская культура как доказательство нашей правоты

    пределы возможных конфликтов


    Глеб Простаков: Энергия заставляет дружить всех со всеми

    на ваш взгляд


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    Франция начала поставки газа в Германию в обмен на электроэнергию

    Франция начала отправлять в Германию газ в обмен на электроэнергию

    13 октября 2022, 14:53

    Текст: Кристина Цыцура

    Франция начала поставки газа в Германию на фоне энергетического кризиса, газ поставляется через узловой пункт между двумя странами возле населенного пункта Нидергайльбах в федеральной земле Саар, сообщил оператор GRTGaz в Париже.

    В сообщении говорится, что Париж проявляет солидарность с немецким соседом, поэтому напрямую поставляет газ. В ходе первого этапа Германия будет каждые сутки получать из Франции 31 гигаватт/час газа. Максимально возможные поставки составляют 100 гигаватт/часов в сутки, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Поставки газа были вызваны резким сокращением поставок газа из России в Европу, а также в рамках европейской солидарности в сфере энергетической безопасности.

    Атомные электростанции Франции в это же время будут получать электроэнергию, чтобы благополучно пережить критические зимние месяцы.

    Ранее сообщалось, что правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.


    Spiegel: Германия передала Украине систему ПВО IRIS-T SLM
    СМИ сообщают о передаче Германией Украине первой системы ПВО IRIS-T SLM
    		    11 октября 2022, 18:52
    Фото: imago/eventfoto54/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Германия передала Украине первую из четырех обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, сообщил журнал Der Spiegel.

    По данным издания, передача состоялась недалеко от польско-украинской границы. Канцлер Германии Олаф Шольц дал обещание поставить Киеву такие системы ПВО еще в начале июня во время выступления в Бундестаге.

    Передачу планировали начать в ноябре. Остальные три комплекса, как ожидается, будут направлены Киеву только в следующем году, конкретные сроки не назывались, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле заявили, что поставка со стороны Вашингтона Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, однако не отразится на целях Москвы.

    IRIS-T – ракета класса «земля-воздух» малой дальности, оснащенная охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения для борьбы с воздушными целями. Разработка велась под руководством Германии кооперацией из 6 стран-участниц.

    Ракета включает в себя пять модулей: электронного оборудования и охлаждения, системы наведения, боевой части и двигателя с органами управления, взрывателя.

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    Немецкий депутат задал бывшему послу Украины неудобные вопросы про сына
    Немецкий депутат Тритчлер задал неудобные вопросы украинскому дипломату Мельнику про его учащегося в Берлине сына

    10 октября 2022, 17:34

    Текст: Ольга Иванова

    Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Свен Тритчлер спросил у бывшего посла Украины Андрея Мельника, почему сын дипломата находится в ФРГ, а не участвует в военных действиях.

    «Почему Мельник хочет втянуть в войну полмира, пока его сын с комфортом живет в Берлине, вместо того чтобы воевать?» – написал Тритчлер в Twitter, сообщает РИА «Новости».

    Мельник ответил немецкому депутату, что это не его «чертово дело».

    Тритчлер в свою очередь не согласился с дипломатом и отметил, что это «как раз его дело», так как все это происходит за счет немцев. Он написал, что «немцы вынуждены платить уже не только за созданные проблемы, но и за вашего сына – бездельника и бандеровца, как вы».

    Ранее Мельник агрессивно отреагировал на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар о желании сына украинского дипломата вступить в вооруженные силы страны (ВСУ) вместо продолжения учебы в Берлине.

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    Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
    Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
    		    12 октября 2022, 14:48
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

    По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».

    Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма. 

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    Миллер заявил, что зимой будут замерзать целые города Европы
    Миллер заявил о вероятности того, что зимой будут замерзать целые города Европы
    		    12 октября 2022, 16:22
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.

    Он добавил, что зима в целом будет теплой, но будут несколько дней аномально холодных. За этот промежуток времени можно заморозить целые города, целые земли, передает его слова «Известия».

    Он добавил, что, согласно прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа, а в Германии газа в хранилищах хватит лишь на 2–2,5 месяца. Кроме того, Миллер указал, что Газпром прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода.

    «Вопрос со стороны европейских потребителей и европейских политиков формулируется таким образом: «Переживет ли Европа предстоящую зиму?» Ответ очень простой: «Гарантий никто никаких дать не может», – заявил Миллер.

    В среду президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.

    Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа сможет пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря запасам в хранилищах.

    В начале октября сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля (с окончания отопительного сезона) превысил закачку – после опустошения ПХГ в Бельгии.

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    Газпром: Подводные взрыватели НАТО у «Северного потока» находили еще в 2015 году
    В Газпроме заявили, что уже находили на «Северном потоке» взрывные устройства НАТО в 2015 году
    		    10 октября 2022, 20:12
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В 2015 году при осмотре «Северного потока» находили подводный уничтожитель мин НАТО, который якобы потерялся на учениях альянса, заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

    Случай 2015 года хорошо известен, он произошел 6 ноября, заявил Куприянов в эфире «России 24», передает ТАСС.

    Во время обследования газопровода «Северный поток – 1» был найден натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». «Он лежал в пространстве между газопроводами, четко у одной из ниток», – указал Курпиянов.

    «НАТО заявило о том, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такие учения НАТО, когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом», – заключил представитель компании.

    Напомним, в 2015 году брошенный подводный аппарат Seafox с дистанционным управлением, использующийся для разминирования, был найден в международных водах к югу от шведского острова Готланд близ газопровода «Северный поток».

    Минобороны Швеции заявляло, что робот якобы был потерян весной 2014 года.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», произошедший в 2022 году, удобен США и поставщикам дорогого заокеанского СПГ. Их интерес заключается в вытеснении конкурентов с рынка Европы.

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    Париж предостерег Европу от доминирования американского газа
    Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил Европу об опасности в условиях доминирования американского газа
    		    11 октября 2022, 12:42
    Фото: Excelerate Energy, Inc./Keystone Press
    Agency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ, выразил мнение министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

    По информации издания, Париж стремится не допустить, чтобы конфликт на Украине привел к американскому экономическому господству, таким образом обвинив США в резком росте цен на СПГ, которые воспользовались ситуацией на Украине.

    По словам Ле Мэра, Париж не согласится на те условия, в которых США продает свой СПГ в четыре раза дороже, чем он продает его своим компаниям.

    Министр призвал уравновесить экономические отношения по энергетическому вопросу.

    Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».

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    Кремль заявил о бандитизме Запада
    Пресс-секретарь президента Песков назвал «чистым бандитизмом» планы G7 передать российские активы Киеву
    		    12 октября 2022, 12:38
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Планы стран «Большой семерки» рассмотреть на саммите возможность передачи российских активов Украине являются чистым бандитизмом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Фактически речь идет о неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершенного воровства, передает РИА «Новости» слова Пескова.

    «Глупо говорить, наверное, что это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Это просто чисто бандитизм международный», – сказал представитель Кремля.

    Очень печально, что подобные темы попадают в повестку дня таких форумов, добавил Песков.

    Напомним, страны G7 собрались изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. Об этом говорилось в распространенном во вторник заявлении стран «Семерки».

    В сентябре американский Минюст просил Конгресс узаконить передачу украинской стороне арестованных российских активов.

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    Венгрия договорилась с Газпромом об отсрочке платежей за газ
    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об окончательной договоренности с Газпромом об отсрочке платежей за газ
    		    12 октября 2022, 21:29
    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава компании «Газпром» Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудили сотрудничество в газовой сфере, глава венгерского МИД позже сообщил, что страна достигла окончательной договоренности об отсрочке платежей за газ.

    В ходе переговоров было отмечено, что газ Газпрома надежно поставляется в Венгрию через газопровод «Турецкий поток» и газотранспортные системы стран Юго-Восточной Европы. Встреча прошла в рамках «Российской энергетической недели», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что правительство Венгрии договорилось с российской компанией «Газпром» об отсрочке платежа за поставки газа на сумму 1,9 млрд евро.

    Ранее венгерская компания MVM заявила, что заключила с Газпромом соглашение об отсрочке платежа за газ в связи с резкими колебаниями цен. 

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    Миллер словами из песни оценил идею введения потолка цен на газ
    Глава Газпрома Миллер о потолке цен на российский газ: Вспоминается «потолок ледяной, дверь скрипучая»

    12 октября 2022, 17:21

    Текст: Елизавета Шишкова

    В связи с предложением Евросоюза ввести потолок цен на российский газ вспоминается песня Эдуарда Хиля «Зима» и слова «потолок ледяной, дверь скрипучая», заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «Вы знаете, когда слышишь такие предложения (введения потолка цен – ред.), то вспоминаются слова хорошо известной нашей песни – «ледяной потолок, дверь скрипучая» и далее по тексту», – передает его слова РИА «Новости».

    Миллер призвал не забывать и изучать российскую культуру. Он отметил, что сегодня никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению нет и быть не может.

    Глава Газпрома отметил, что «ледяной потолок» – это очень образная картинка того, что это за предлагаемые меры».

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия под давлением многих стран ЕС выступила с предложением по возможному ограничению цен на газ в Европе, в качестве одной из мер предлагается установить потолок цен на российский газ.

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    Число обанкротившихся компаний в Германии за год выросло на треть
    Число банкротств товариществ и корпораций в Германии в сентябре выросло на 34% по сравнению с 2021 годом

    10 октября 2022, 22:49

    Текст: Антон Никитин

    Число обанкротившихся предприятий в Германии в сентябре выросло на треть по сравнению с 2021 годом, свидетельствуют результаты анализа, проведенного Институтом исследования экономики имени Лейбница (IWH, Галле).

    Согласно результатам проведенного исследования, в сентябре число банкротств товариществ и корпораций в ФРГ выросло на 34% по сравнению с 2021 годом, пострадало около 760 компаний. Как считают эксперты, в ближайшие месяцы число разорившихся фирм продолжит заметно расти, передает ТАСС.

    По прогнозам Института исследования экономики имени Лейбница, в ноябре прошлогодние значения могут быть превышены на 40%. Причины этого, по мнению экспертов, заключаются не только в резком ухудшении экономической ситуации, но прежде всего в стремительном росте цен на энергоносители и другие факторы производства. В целом по итогам 2022 года эксперты ожидают роста корпоративной неплатежеспособности на 12–14% по сравнению с данными 2021 года.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Германии с соседями за энергоресурсы и планах Берлина спасти свои заводы зимой за счет отбора газа в странах Европы, а также разбирала, почему экономике Евросоюза пророчат «возвращение в Средневековье».

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    Газпром начал соединение западной и восточной систем газоснабжения страны
    Миллер заявил о начале строительства перемычки между западной и восточной системами газоснабжения

    12 октября 2022, 17:53

    Текст: Кристина Цыцура

    Газпром приступил к строительству перемычки для соединения западной и восточной систем газоснабжения России, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

    По его словам, ранее была поставлена задача президентом России соединить единую систему газоснабжения, которая есть в Европейской части страны с системой на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что все цели по газификации регионов России будут выполнены в срок.

    Ранее Миллер заявил, что Газпром технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза.

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    Глава МИД Франции выступила за продолжение диалога с Россией
    Глава французского МИД Катрин Колонна предложила продолжить диалог с руководством России
    		    11 октября 2022, 13:06
    Фото: IMAGO/Michael Baucher/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции France Inter призвала продолжить диалог с руководством России.

    По ее словам, прекращение такого канала связи является безответственным и худшим вариантом развития событий, передает «Интерфакс».

    Колонна напомнила, что такой диалог уже доказывал свою эффективность. Так, она привела в пример поездку главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, которая была согласована с российской стороной.

    При этом глава МИД Франции призвала высказывать более сдержанно в свете недавних заявлениий президента США Джо Байдена о риске применения ядерного оружия в мире, который он назвал «ядерным Армагеддоном».

    Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ. 

    Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».

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    Путин анонсировал строительство газопровода «Сила Сибири – 2»
    Президент Владимир Путин объявил о планах строительства газопровода «Сила Сибири – 2» и его участка Союз-Восток

    12 октября 2022, 15:29

    Текст: Елизавета Шишкова

    В ближайшее время Россия начнет строить газопровод «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз – Восток, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

    Президент отметил, что Россия будет расширять географию своих поставок. Вскоре для этого будут определены ключевые объекты инфраструктуры. «Начнем их строительство, включая такие перспективные проекты, как «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз - Восток», – передает слова Путина ТАСС.

    В конце сентября на газопроводе «Сила Сибири» были завершены плановые работы, поставки российского газа в Китай возобновились.

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    Путин: Россия не виновата в возвращении Европы в Средневековье
    Путин заявил, что Россия не виновата в том, что Европа запасается на зиму дровами, как в Средневековье

    12 октября 2022, 15:07

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

    По его словам, за год счета европейцев за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население запасается дровами на зиму, но Россия здесь ни при чем, передает РИА «Новости».

    «Это результат даже не каких-то там действий в рамках специальной военной операции на Украине, в Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет», – подчеркнул глава российского государства.

    Также он указал на влияние роста стоимости энергоресурсов на европейские предприятия, которые вынуждены закрываться.

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    Путин поручил регионам предоставить гражданам субсидии на покупку газового оборудования
    Президент России Владимир Путин дал поручение регионам предоставить субсидии гражданам на покупку газового оборудования

    12 октября 2022, 14:57

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин поручил региональным властям предоставить нуждающимся гражданам субсидию на покупку газового оборудования и проведения соответствующих работ внутри участков.

    По словам глава страны, для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка обходятся дорого, передает РИА «Новости».

    «Речь прежде всего о многодетных семьях, ветеранах и инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь», – добавил Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

    Он отметил, что субсидия должна составить не менее 100 тыс. рублей на одно подключение.

    Также президент поручил правительству контролировать поддержку оказания финпомощи гражданам на газификацию в регионах. Глава страны указал на необходимость уделять внимания повышению надежности электросетевого комплекса.

    «Для регионов, где ситуация наиболее сложная в этом году, были разработаны специальные программы, прошу правительство как можно скорее приступить к их реализации», – сказал глава страны.

    Также правительству поручено продлить программу социальной газификации после 2022 года. 

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