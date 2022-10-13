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Франция начала поставки газа в Германию в обмен на электроэнергию
Франция начала отправлять в Германию газ в обмен на электроэнергию
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Франция начала поставки газа в Германию на фоне энергетического кризиса, газ поставляется через узловой пункт между двумя странами возле населенного пункта Нидергайльбах в федеральной земле Саар, сообщил оператор GRTGaz в Париже.
В сообщении говорится, что Париж проявляет солидарность с немецким соседом, поэтому напрямую поставляет газ. В ходе первого этапа Германия будет каждые сутки получать из Франции 31 гигаватт/час газа. Максимально возможные поставки составляют 100 гигаватт/часов в сутки, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Поставки газа были вызваны резким сокращением поставок газа из России в Европу, а также в рамках европейской солидарности в сфере энергетической безопасности.
Атомные электростанции Франции в это же время будут получать электроэнергию, чтобы благополучно пережить критические зимние месяцы.
Ранее сообщалось, что правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
Spiegel: Германия передала Украине систему ПВО IRIS-T SLM
СМИ сообщают о передаче Германией Украине первой системы ПВО IRIS-T SLM
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Германия передала Украине первую из четырех обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, сообщил журнал Der Spiegel.
По данным издания, передача состоялась недалеко от польско-украинской границы. Канцлер Германии Олаф Шольц дал обещание поставить Киеву такие системы ПВО еще в начале июня во время выступления в Бундестаге.
Передачу планировали начать в ноябре. Остальные три комплекса, как ожидается, будут направлены Киеву только в следующем году, конкретные сроки не назывались, передает ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что поставка со стороны Вашингтона Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, однако не отразится на целях Москвы.
IRIS-T – ракета класса «земля-воздух» малой дальности, оснащенная охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения для борьбы с воздушными целями. Разработка велась под руководством Германии кооперацией из 6 стран-участниц.
Ракета включает в себя пять модулей: электронного оборудования и охлаждения, системы наведения, боевой части и двигателя с органами управления, взрывателя.
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Немецкий депутат задал бывшему послу Украины неудобные вопросы про сына
Немецкий депутат Тритчлер задал неудобные вопросы украинскому дипломату Мельнику про его учащегося в Берлине сына
Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Свен Тритчлер спросил у бывшего посла Украины Андрея Мельника, почему сын дипломата находится в ФРГ, а не участвует в военных действиях.
«Почему Мельник хочет втянуть в войну полмира, пока его сын с комфортом живет в Берлине, вместо того чтобы воевать?» – написал Тритчлер в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Мельник ответил немецкому депутату, что это не его «чертово дело».
Тритчлер в свою очередь не согласился с дипломатом и отметил, что это «как раз его дело», так как все это происходит за счет немцев. Он написал, что «немцы вынуждены платить уже не только за созданные проблемы, но и за вашего сына – бездельника и бандеровца, как вы».
Ранее Мельник агрессивно отреагировал на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар о желании сына украинского дипломата вступить в вооруженные силы страны (ВСУ) вместо продолжения учебы в Берлине.
Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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Миллер заявил, что зимой будут замерзать целые города Европы
Миллер заявил о вероятности того, что зимой будут замерзать целые города Европы
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Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.
Он добавил, что зима в целом будет теплой, но будут несколько дней аномально холодных. За этот промежуток времени можно заморозить целые города, целые земли, передает его слова «Известия».
Он добавил, что, согласно прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа, а в Германии газа в хранилищах хватит лишь на 2–2,5 месяца. Кроме того, Миллер указал, что Газпром прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода.
«Вопрос со стороны европейских потребителей и европейских политиков формулируется таким образом: «Переживет ли Европа предстоящую зиму?» Ответ очень простой: «Гарантий никто никаких дать не может», – заявил Миллер.
В среду президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.
Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа сможет пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря запасам в хранилищах.
В начале октября сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля (с окончания отопительного сезона) превысил закачку – после опустошения ПХГ в Бельгии.
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Газпром: Подводные взрыватели НАТО у «Северного потока» находили еще в 2015 году
В Газпроме заявили, что уже находили на «Северном потоке» взрывные устройства НАТО в 2015 году
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В 2015 году при осмотре «Северного потока» находили подводный уничтожитель мин НАТО, который якобы потерялся на учениях альянса, заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
Случай 2015 года хорошо известен, он произошел 6 ноября, заявил Куприянов в эфире «России 24», передает ТАСС.
Во время обследования газопровода «Северный поток – 1» был найден натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». «Он лежал в пространстве между газопроводами, четко у одной из ниток», – указал Курпиянов.
«НАТО заявило о том, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такие учения НАТО, когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом», – заключил представитель компании.
Напомним, в 2015 году брошенный подводный аппарат Seafox с дистанционным управлением, использующийся для разминирования, был найден в международных водах к югу от шведского острова Готланд близ газопровода «Северный поток».
Минобороны Швеции заявляло, что робот якобы был потерян весной 2014 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», произошедший в 2022 году, удобен США и поставщикам дорогого заокеанского СПГ. Их интерес заключается в вытеснении конкурентов с рынка Европы.
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Париж предостерег Европу от доминирования американского газа
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил Европу об опасности в условиях доминирования американского газа
Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ, выразил мнение министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
По информации издания, Париж стремится не допустить, чтобы конфликт на Украине привел к американскому экономическому господству, таким образом обвинив США в резком росте цен на СПГ, которые воспользовались ситуацией на Украине.
По словам Ле Мэра, Париж не согласится на те условия, в которых США продает свой СПГ в четыре раза дороже, чем он продает его своим компаниям.
Министр призвал уравновесить экономические отношения по энергетическому вопросу.
Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».
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Кремль заявил о бандитизме Запада
Пресс-секретарь президента Песков назвал «чистым бандитизмом» планы G7 передать российские активы Киеву
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Планы стран «Большой семерки» рассмотреть на саммите возможность передачи российских активов Украине являются чистым бандитизмом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Фактически речь идет о неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершенного воровства, передает РИА «Новости» слова Пескова.
«Глупо говорить, наверное, что это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Это просто чисто бандитизм международный», – сказал представитель Кремля.
Очень печально, что подобные темы попадают в повестку дня таких форумов, добавил Песков.
Напомним, страны G7 собрались изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. Об этом говорилось в распространенном во вторник заявлении стран «Семерки».
В сентябре американский Минюст просил Конгресс узаконить передачу украинской стороне арестованных российских активов.
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Венгрия договорилась с Газпромом об отсрочке платежей за газ
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об окончательной договоренности с Газпромом об отсрочке платежей за газ
Глава компании «Газпром» Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудили сотрудничество в газовой сфере, глава венгерского МИД позже сообщил, что страна достигла окончательной договоренности об отсрочке платежей за газ.
В ходе переговоров было отмечено, что газ Газпрома надежно поставляется в Венгрию через газопровод «Турецкий поток» и газотранспортные системы стран Юго-Восточной Европы. Встреча прошла в рамках «Российской энергетической недели», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что правительство Венгрии договорилось с российской компанией «Газпром» об отсрочке платежа за поставки газа на сумму 1,9 млрд евро.
Ранее венгерская компания MVM заявила, что заключила с Газпромом соглашение об отсрочке платежа за газ в связи с резкими колебаниями цен.
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Миллер словами из песни оценил идею введения потолка цен на газ
Глава Газпрома Миллер о потолке цен на российский газ: Вспоминается «потолок ледяной, дверь скрипучая»
В связи с предложением Евросоюза ввести потолок цен на российский газ вспоминается песня Эдуарда Хиля «Зима» и слова «потолок ледяной, дверь скрипучая», заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
«Вы знаете, когда слышишь такие предложения (введения потолка цен – ред.), то вспоминаются слова хорошо известной нашей песни – «ледяной потолок, дверь скрипучая» и далее по тексту», – передает его слова РИА «Новости».
Миллер призвал не забывать и изучать российскую культуру. Он отметил, что сегодня никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению нет и быть не может.
Глава Газпрома отметил, что «ледяной потолок» – это очень образная картинка того, что это за предлагаемые меры».
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия под давлением многих стран ЕС выступила с предложением по возможному ограничению цен на газ в Европе, в качестве одной из мер предлагается установить потолок цен на российский газ.
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Число обанкротившихся компаний в Германии за год выросло на треть
Число банкротств товариществ и корпораций в Германии в сентябре выросло на 34% по сравнению с 2021 годом
Число обанкротившихся предприятий в Германии в сентябре выросло на треть по сравнению с 2021 годом, свидетельствуют результаты анализа, проведенного Институтом исследования экономики имени Лейбница (IWH, Галле).
Согласно результатам проведенного исследования, в сентябре число банкротств товариществ и корпораций в ФРГ выросло на 34% по сравнению с 2021 годом, пострадало около 760 компаний. Как считают эксперты, в ближайшие месяцы число разорившихся фирм продолжит заметно расти, передает ТАСС.
По прогнозам Института исследования экономики имени Лейбница, в ноябре прошлогодние значения могут быть превышены на 40%. Причины этого, по мнению экспертов, заключаются не только в резком ухудшении экономической ситуации, но прежде всего в стремительном росте цен на энергоносители и другие факторы производства. В целом по итогам 2022 года эксперты ожидают роста корпоративной неплатежеспособности на 12–14% по сравнению с данными 2021 года.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Германии с соседями за энергоресурсы и планах Берлина спасти свои заводы зимой за счет отбора газа в странах Европы, а также разбирала, почему экономике Евросоюза пророчат «возвращение в Средневековье».
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Газпром начал соединение западной и восточной систем газоснабжения страны
Миллер заявил о начале строительства перемычки между западной и восточной системами газоснабжения
Газпром приступил к строительству перемычки для соединения западной и восточной систем газоснабжения России, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, ранее была поставлена задача президентом России соединить единую систему газоснабжения, которая есть в Европейской части страны с системой на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, передает РИА «Новости».
Он добавил, что все цели по газификации регионов России будут выполнены в срок.
Ранее Миллер заявил, что Газпром технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза.
Глава МИД Франции выступила за продолжение диалога с Россией
Глава французского МИД Катрин Колонна предложила продолжить диалог с руководством России
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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции France Inter призвала продолжить диалог с руководством России.
По ее словам, прекращение такого канала связи является безответственным и худшим вариантом развития событий, передает «Интерфакс».
Колонна напомнила, что такой диалог уже доказывал свою эффективность. Так, она привела в пример поездку главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, которая была согласована с российской стороной.
При этом глава МИД Франции призвала высказывать более сдержанно в свете недавних заявлениий президента США Джо Байдена о риске применения ядерного оружия в мире, который он назвал «ядерным Армагеддоном».
Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ.
Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».
Путин анонсировал строительство газопровода «Сила Сибири – 2»
Президент Владимир Путин объявил о планах строительства газопровода «Сила Сибири – 2» и его участка Союз-Восток
В ближайшее время Россия начнет строить газопровод «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз – Восток, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».
Президент отметил, что Россия будет расширять географию своих поставок. Вскоре для этого будут определены ключевые объекты инфраструктуры. «Начнем их строительство, включая такие перспективные проекты, как «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз - Восток», – передает слова Путина ТАСС.
В конце сентября на газопроводе «Сила Сибири» были завершены плановые работы, поставки российского газа в Китай возобновились.
Путин: Россия не виновата в возвращении Европы в Средневековье
Путин заявил, что Россия не виновата в том, что Европа запасается на зиму дровами, как в Средневековье
Власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, за год счета европейцев за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население запасается дровами на зиму, но Россия здесь ни при чем, передает РИА «Новости».
«Это результат даже не каких-то там действий в рамках специальной военной операции на Украине, в Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет», – подчеркнул глава российского государства.
Также он указал на влияние роста стоимости энергоресурсов на европейские предприятия, которые вынуждены закрываться.
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Путин поручил регионам предоставить гражданам субсидии на покупку газового оборудования
Президент России Владимир Путин дал поручение регионам предоставить субсидии гражданам на покупку газового оборудования
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям предоставить нуждающимся гражданам субсидию на покупку газового оборудования и проведения соответствующих работ внутри участков.
По словам глава страны, для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка обходятся дорого, передает РИА «Новости».
«Речь прежде всего о многодетных семьях, ветеранах и инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь», – добавил Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
Он отметил, что субсидия должна составить не менее 100 тыс. рублей на одно подключение.
Также президент поручил правительству контролировать поддержку оказания финпомощи гражданам на газификацию в регионах. Глава страны указал на необходимость уделять внимания повышению надежности электросетевого комплекса.
«Для регионов, где ситуация наиболее сложная в этом году, были разработаны специальные программы, прошу правительство как можно скорее приступить к их реализации», – сказал глава страны.
Также правительству поручено продлить программу социальной газификации после 2022 года.