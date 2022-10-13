В России импортозаместили клей для самолетов

Российские ученые создали клей для космических кораблей и самолетов

Российские ученые из компании-производителя композиционных материалов «Итекма» разработали линейку эпоксидных жидких и пастообразных клеев для самолетов и космических кораблей, которые смогут заменить продукцию ведущих мировых производителей, рассказали в Национальной технологической инициативе (НТИ).

Как рассказал «Газете.Ru» заместитель гендиректора компании «Итекма» Вадим Микрин, линейка эпоксидных клеев состоит из жидких и пастообразных клеев для применения при различных температурных режимах – от 85°С до 180 °С. Клеи используются при производстве изделий из полимерных композиционных материалов в особо ответственных применениях, по качеству и удобству применения клеи аналогичны прямым конкурентам – немецкой Henkel и американской 3М.

Кроме этого, компания выпустила на рынок аэрозольный клей-спрей временной фиксации КС22, импортные аналоги которого также перестали продавать в России, отсутствие такого клея для временной фиксации является критичным для композитных производств.

Они уже прошли успешные испытания на таких производствах, как АО «АэроКомпозит-Ульяновск» и АО «КАПО-Композит».

Ранее на производствах использовался импортный клей от фирм 3М и Henkel, однако весной компании-производители прекратили поставки продукции в Россию.