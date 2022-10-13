Instagram стал доступен части абонентов связи МТС и «Мегафон» без VPN

В России социальная сеть Instagram стала доступна без VPN для абонентов связи МТС и «Мегафон»

Социальная сеть Instagram* (соцсеть запрещена в РФ и признана экстремистской) стала доступна для пользователей связи МТС и «Мегафон» без использования VPN.

Между тем РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Мегафона» передает: «Мы не получали такого письма и не фиксировали в нашей сети всплеска трафика в Instagram*».

Ранее сообщалось, что в России Instagram стал доступен у части абонентов крупных операторов. В это же время проходил ремонт оборудования, осуществлявшего блокировку сайтов.

Напомним, Meta* Platforms временно сняла в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, позже социальные сети были заблокированы в России. Отмечается, что решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.