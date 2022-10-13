Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НКО Dekabristen e. V.

Эксперт: Япония впервые провела стрельбы из HIMARS у российских границ

Испытания HIMARS у российских границ предвещают появление открытой угрозы со стороны Японии. Отношения наших стран теперь очень напряженные. Это не может не вызывать озабоченности. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол России в Токио Александр Панов, комментируя американо-японские учебные стрельбы из установок HIMARS.

«Токио ранее проводил подобные стрельбы из таких РСЗО, но только в других регионах, вдали от наших границ. В ответ на российские маневры вблизи своих границ Япония раньше только выражала устный протест, а сейчас ее поведение изменилось, как мы видим», – считает бывший посол России в Токио, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.

«Как известно, Страна восходящего солнца сейчас полностью разделяет внешнеполитические ориентиры США. Несколько месяцев назад премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что новой Украиной завтра может стать Восточная Азия. Поэтому прошедшие стрельбы стоит рассматривать как сигнал Москве – японцы готовятся к различным вариантам развития событий. Думаю, в ближайшее время следует ожидать новых подобных тренировок, они будут усиливаться», – полагает Панов.

«В последнее время в этом регионе вообще участились активные военные учения – со всех сторон. Российские учения проходили на Южных Курилах с активными стрельбами, на что японцы выражали протест. Затем Россия провела общие учения с Китаем, в ходе которых наши военные корабли обогнули почти всю территорию Японии. Японцы в ответ тоже провели морские учения», – перечислил собеседник.

В начале недели агентство Киодо сообщило, что наземные силы самообороны Японии и ВМС США провели на острове Хоккайдо совместные учения, на которых были задействованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Незадолго до этого военные двух стран также провели маневры в Японском море.

МИД России в среду выразил по этому поводу протест. «Посольству Японии был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в прямой близости от российских границ», – сообщил МИД.

Как отмечает РИА Новости, при создании тренировочной площадки, на которой состоялись стрельбы, в Токио ранее говорили об отсутствии планов использовать ее для испытания дальнобойных РСЗО. Кроме того, тот факт, что местные СМИ связали эти маневры с «российской агрессией на Украине», вызывает недоумение, подчеркнули на Смоленской площади.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД