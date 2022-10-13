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Украинский истребитель упал под Винницей
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Накануне вечером под Винницей разбился украинский истребитель, сообщило украинское командование воздушных сил.
Отмечается, что около 21.00 аварию потерпел истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил, летчик успел катапультироваться, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что пилот «начал терять управление по неустановленным техническим причинам».
Ранее сообщалось, что российские истребители за сутки сбили два самолета воздушных сил Украины над поселками Новогродовка и Свиридоновка в Донецкой народной республике.
В Кремле посоветовали Зеленскому не произносить одну фразу
Помощник президента России Ушаков дал совет Зеленскому
Помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров, сказал фразу «никогда не говори никогда».
«Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу: никогда не говори никогда», – передает ТАСС слова Ушакова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Сенатор Климов: Организатор теракта на Крымском мосту глава ГУР МО Украины Буданов должен быть ликвидирован
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Тот факт, что оружие для совершения теракта на Крымском мосту было отправлено из порта Одессы, является грубейшим нарушением «зерновой сделки», а глава ГУР МО Украины Буданов после организации такого теракта должен быть ликвидирован. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов, комментируя подробности организации теракта, опубликованные ФСБ.
«Сенаторы не принимают решений о том, какое наказание должны понести виновные в преступлениях. Но мое личное мнение, что не только глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, но и другие лица, принимающие преступные решения, должны быть ликвидированы. Повторюсь, это мое личное мнение. Лучшим исходом для этих людей будет попадание живыми в наш следственный изолятор», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Также необходимо установить, каким образом грузовик с взрывчаткой сперва прошел КПП «Верхний Ларс», а затем прошел досмотр перед въездом на Крымский мост. Это была халатность или коррупция? Вопросов крайне много, но сейчас необходимо придерживаться определенного порядка расследования и не делать поспешных заявлений», – отметил Климов.
«Вместе с тем мы видим грубейшее нарушение «зерновой сделки». Тот факт, что из Одессы вышел груз военного назначения, направленный против Российской Федерации, это очевидное нарушение соглашения», – заявил он.
«Вместе с тем нарушением «зерновой сделки» также является то, что большая часть зерна с Украины направляется не в бедные страны, а в богатые. Также Запад не разблокировал наши возможности по транспортировке зерна, хотя мы об этом договаривались. Поэтому я не вижу ни одного основания для продления сделки», – убежден собеседник.
Ранее в Федеральной службе безопасности России сообщили, что теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.
В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе.
В Россию взрывное устройство попало на грузинском грузовом автомобиле DAF 4 октября через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе и на транспортном терминале в Брянске.
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ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе
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Федеральная служба безопасности России пресекла подготовку украинскими спецслужбами диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. В ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины 1972 года рождения, у него изъяты два ПЗРК «Игла».
По оперативным данным, задержанный по заданию Службы безопасности Украины в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК «Игла» для подготовки терактов, а также подобрал место их хранения, передает РИА «Новости».
В ФСБ отметили, что фигурант раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. У него изъяты два ПЗРК «Игла» и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.
Уголовное дело пока возбуждено по одной статье – о незаконном приобретении и хранении оружия организованной группой (ч. 4 ст. 222 УК РФ), в рамках которого «документируется его причастность к иным противоправным действиям».
Кроме того, ФСБ предотвратила теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Оперативники задержали гражданина Украины.
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В военкомате Нижнего Тагила предотвращен теракт
ФСБ сообщила, что по делу о подготовке теракта в Нижнем Тагиле задержали выходца с Украины
По факту попытки совершения теракта в одном из военкоматов Нижнего Тагила задержан выходец с Украины, сообщила УФСБ по Свердловской области.
Задержанный – 59-летний местный житель, гражданин России, мужчина прибыл Свердловскую область с Украины в 2014 году, злоумышленник заключен под стражу, передает РИА «Новости».
По месту жительства у задержанного изъяли компоненты для изготовления «самодельного взрывного и зажигательного устройства».
Ранее ФСБ пресекла подготовку украинскими спецслужбами теракта в Московском регионе, задержан гражданин Украины 1972 года рождения.
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Российские военные заявили о готовности наступать в Запорожской области
Военные российского Южного военного округа оборудовали линии обороны в Запорожской области и приготовились идти в наступление, ожидают приказа, рассказал один из бойцов на первой линии соприкосновения на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов.
По его словам, ВСУ прощупывают российских военных на слабые точки в обороне, пытаются зайти и прорваться, однако российские ребята очень сильны духом. В данный момент у военных имеются уголь, дрова и буржуйки, выкопаны блиндажи. Практически на все 100% готовы идти в наступление, ребята уже устали сидеть на месте, передает РИА «Новости».
Кроме того, военный добавил, что ВСУ беспокоят практически каждый день, пытаются устраивать вылазки и провокации, используют мины 120-го и более крупного калибров.
Ранее Минобороны рассказало об отбитых атаках ВСУ на четырех направлениях.
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Депутат Гурулев рассказал о крупном заказе на модернизацию танков Т-62 для армии
Депутат Гурулев: Завод в Забайкалье получил крупный заказ на модернизацию танков Т-62
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Депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал о визите на 103-й бронетанковый ремонтный завод в поселке Атамановка Читинского района Забайкальского края. По его словам, завод полностью обеспечен заказами на ближайшие три года.
Заказы, по словам Гурулева, еще «надо переварить». «Сделать 800 танков за это время – крайне крупный заказ, не считая остального», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Гурулев рассказал, что предприятие работает в две смены, готово работать в три, «в этом надо помочь». Он отметил, что по-другому пока и не получится, работы много. Депутат констатировал, что мобилизована вся промышленность, потому что завод не может работать один – нужны поставщики, комплектующие запасных частей, «это со всей России идет».
Танки не просто ремонтируются, а модернизируются, отметил депутат. Так, по его словам, танки Т-62 будут оснащаться современными тепловизорами, ночными прицелами, будет капитально усиливаться защита, навесная броня, защита против «джавелинов», кормовая защита от гранатометов. С модернизированной машиной можно будет достойно себя проявлять на поле боя, «потому что воевать нам еще долго», пишет Гурулев.
«Для меня это вообще родное место, потому что я тут малым еще бывал постоянно, когда отец был замкомандира Брежневского полка по вооружению. Тогда завод работал постоянно, в то время знаменитый Константин Проскуряков был директором. Поэтому вдвойне приятно, что много заказов, идет обновление производственной базы, закупаются новые станки, хотя вполне нормально функционируют и станки производства 30-х годов. Я думаю, у завода не просто хорошая перспектива, это один из локомотивов промышленности Забайкальского края на ближайшие 10-20 лет», – подчеркнул парламентарий.
Кроме того, депутат нижней палаты российского парламента встретился с сотрудниками завода. «Недолго пообщались, нет смысла сильно людей от дела отвлекать. Отрадно, что люди работают, много молодежи, а это дорогого стоит. Зарплаты тоже тут платят вполне достойные», – отметил он.
Гурулев отметил, что в плане работы подобных предприятий президентом решения приняты все, правительством тоже. На заводе нет вообще, в принципе, проблемы финансового характера, все необходимое для производства на заводе есть, подчеркнул он. Результатом станет нормальное обеспечение наших воинов на поле боя, заключил депутат.
Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, темпы их производства будут увеличены.
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Киев оценил ущерб энергетической инфраструктуре от ударов России
Украинский министр Галущенко: Россия поразила 30% энергетической инфраструктуры страны
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Ракетными ударами России по территории Украины за последние два дня было разрушено около 30% энергетической инфраструктуры страны, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Такую оценку он дал в интервью американскому телеканалу CNN.
По словам Галущенко, Россия впервые с начала военных действий «резко нацелилась» на энергетическую инфраструктуру. Он считает, что атаки на объекты вызваны тем, что украинские поставки электроэнергии в Европу помогают европейским странам экономить на российском газе и угле.
Министр добавил, что сейчас Украина рассматривает вариант получения дополнительной электроэнергии из Европы.
Во вторник ВС России нанесли новый массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщали в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские удары лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу – как одного из последних инструментов для самостоятельной внешнеэкономической политики киевского режима, в остальном зависимого от поддержки Запада.
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Боррель: Обман НАТО России – история и не оправдывает агрессию
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Североатлантический альянс мог не выполнить некоторые обещания, которые дал России, признал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он при этом считает, что «это история» и «не оправдывает агрессию».
Боррель, выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде, заявил, что его не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, которые многие люди, в том числе, признался глава европейской дипломатии, и его друзья, «оправдывают агрессию» тем, что НАТО не выполнило обещания, которые давало России. «Это возможно. Это история», – приводит его слова ТАСС.
Ничто из этого не оправдывает происходящее, утверждает Боррель. По его словам, обязательства ЕС перед Украиной многочисленные, «они варьируются от финансовых до военных и экономических, и так должно оставаться».
Защищая Украину, Европа «обороняет саму себя», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Боррель уточнил, что «до сих пор неясно, сколько может продлиться» единство ЕС в плане санкций в отношении России. По его версии, российские власти «также не верили, что Европа и США сохранят столь прочное трансатлантическое единство».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается и она не должна лезть в эти вопросы. Лавров подчеркнул, что обещания, которые давались Советскому Союзу о нерасширении НАТО на восток, оказались враньем. Альянс расширялся с тех пор пять раз, напомнил глава МИД России. Кроме того, когда Украину стали втягивать в НАТО, российские власти предупредили, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации, отметил Лавров.
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СК установил двенадцать причастных к теракту на Крымском мосту лиц
Глава СК Александр Бастрыкин назвал первые результаты расследования теракта на Крымском мосту
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Симферополе заслушал доклад о ходе расследования дела по факту совершения террористического акта на Крымском мосту. В совещании приняли участие сотрудники ФСБ и МВД России.
Первый заместитель главы СК Эдуард Кабурнеев доложил, что для расследования уголовного дела создана усиленная следственная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты, эксперты Следственного комитета из центрального аппарата и ряда региональных подразделений. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ФСБ и МВД России.
Сообщается, что уже установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта. По данным СК, есть доказательства того, что атака была организована спецслужбами Украины.
«По уголовному делу проведено несколько осмотров места происшествия, а также десятки обысков в ряде регионов России. С места происшествия изъяты различные фрагменты, которые анализируются следователями и криминалистами, и по ним назначены необходимые экспертизы», – сказано в сообщении СК в Telegram.
В ведомстве уточнили, что в ходе следственных действий установлен маршрут передвижения взрывного устройства, закамуфлированного в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.
«Первоначально сформированный груз был доставлен из порта Одессы в Болгарию, затем переправлен в Грузию, оттуда в Армению, где прошел процедуру таможенного оформления, затем возвращен в Грузию, откуда был ввезен в Российскую Федерацию», – указали в СК.
Следственные действия и расследование дела продолжается.
Ранее ФСБ России сообщила, что теракт на Крымском мосту был организован руководителем военной разведки Украины Кириллом Будановым. Задержаны восемь соучастников подготовки теракта, в том числе пять граждан России.
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Ветеран ФСБ оценил масштаб угрозы ПЗРК «Игла» в руках террористов
Ветеран ФСБ Демидкин: Приехавший с Украины террорист с ПЗРК «Игла» мог сбить самолет
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Украинские террористы пытаются использовать крайне опасные ПЗРК «Игла». В связи с этим необходим дополнительный контроль въезжающих на границе, а также по месту жительства новоприбывших. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран ФСБ Виталий Демидкин. Ранее в ФСБ отчитались о предотвращении сразу двух терактов в Московской области и Брянске.
«ПЗРК «Игла» – очень опасное оружие. Масштабы разрушений при его использовании могли быть очень большими. Даже малоподготовленный террорист мог подбить самолет или вертолет во время взлета или посадки. Кроме того, взрывное устройство с элементами «Иглы» злоумышленник мог заложить в любом торговом центре. Тогда пострадали бы сотни людей, которые просто пришли за покупками»», – рассказал ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
«Очень плохо, что нашим правоохранительным органам не сразу удалось отследить момент пересечения террористом российской границы. Не исключаю, что это связано с наличием каких-то троп и лазеек в обход КПП», – продолжил собеседник.
Учитывая, что террористы попали в Россию через Эстонию, «на наших братьев эстонцев теперь надо обратить пристальное внимание». «Мне не очень понятно, чего сейчас добивается страна, которая еще не так давно была с нами в составе большого государства. Но это уже на их совести. Нам важно, чтобы российские пограничники проявляли максимальную бдительность, не закрывали глаза на какие-то подозрительные вещи в угоду сиюминутной выгоде», – призывает эксперт.
«Сегодня нужен жесткий контроль не только на границе, но и по месту жительства новоприбывших людей. Бдительность придется проявить и силовикам, и простым гражданам, которые, например, заметили подозрительного человека, входящего в подъезд жилого дома. Такие, казалось бы, простые вещи могут реально предотвратить серьезные теракты с сотнями жертв», – предлагает Демидкин.
«При этом наши сотрудники ФСБ работают четко и слаженно. И это видно на примере поимки преступников еще на этапе подготовки теракта. Более того, силовики, которые отвечают за перехваты подозрительных звонков или «видеоконсультаций», знают свое дело. Они либо глушат эти связи, либо выявляют местоположение консультируемого», – поясняет эксперт.
«Что касается начальника ГУР МО Украины Буданова, который причастен к теракту на Крымском мосту, его пора бы зачислить в террористы. Очевидно, что со временем на нем необходимо поставить крест», – заключил Демидкин.
Ранее в Федеральной службе безопасности России сообщили, что теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.
В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе.
В Россию взрывное устройство попало на грузинском грузовом автомобиле DAF 4 октября через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе и на транспортном терминале в Брянске. В обоих случаях предполагалось использование ПЗРК «Игла». Также в обоих случаях террористы проникли в Россию через Эстонию.
Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что организатор теракта на Крымском мосту глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов должен быть ликвидирован. Климов также отметил, что установленный факт поставки оружия для совершения теракта на Крымском мосту из порта Одессы является доказательством грубейшего нарушения «зерновой сделки».
ФСБ предотвратила теракт СБУ на транспортном терминале в Брянске
ФСБ: Предотвращен теракт СБУ на транспортном терминале в Брянске, задержан гражданин Украины
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Силовики предотвратили теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске, задержан гражданин Украины, сообщает ЦОС ФСБ.
Согласно сообщению ФСБ, была предотвращена подготовка Украиной теракта на одном из транспортных терминалов Брянска. Оперативники задержали украинца 1967 года рождения, который по заданию СБУ приехал из Киева через Эстонию в пограничную область России, где откопал схрон с компонентами взрывного устройства, передает РИА «Новости».
После этого на съемной квартире мужчина собрал СВУ под контролем взрывотехника СБУ и даже протестировал канал его срабатывания. После этого подозреваемый разведал на одном из складов транспортной компании возможность заложить взрывчатку и подорвать ее.
Как сообщили в ФСБ, у задержанного изъяли взрывное устройство, изготовленное из боевой части ПТУР, мощность которого составляет три килограмма в тротиловом эквиваленте, и средства связи с кураторами СБУ.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по двум тяжким статьям, сам он сознался в совершении преступления и сотрудничает со следствием.
Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила готовившийся теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии.
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Российские войска пресекли прорыв ВСУ у села Кисловка в Харьковской области
Вооруженные силы России выбили украинские подразделения с окраин Кисловки под Харьковом
ВС России не позволили украинским войскам прорвать оборону Кисловки в Харьковской области, населенный пункт был атакован ВСУ и наемниками одновременно с трех направлений, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что на Купянском направлении сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Сообщается, что положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено.
ВСУ также предприняли безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Атаки были отражены.
По данным оборонного ведомства, общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера «Кирпи».
Также на Краснолиманском направлении пресечены попытки украинских войск форсировать реку Жеребец. Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60 украинских военнослужащих.
По данным Минобороны, на Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российские войска отразили попытку атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.
Также российская армия отразила атаки ВСУ на Криворожском и Андреевском направлении.
ВС России также нанесли огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих.
Кроме того, уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец. Российские войска к тому же сорвали переброску украинских резервов в район боевых действий.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой народной республики и Лежино Запорожской области, 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.
В районе Запорожья ударом был поражены штаб националистического формирования «Правый сектор*» (запрещен в России), узел связи националистического формирования «Азов» (запрещен в России) и два пункта временной дислокации иностранных наемников.
Ранее Минобороны сообщало, что истребительной авиацией ВКС России в Николаевской области был сбит самолет Су-24 ВСУ.
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«Наблюдателей» от G7 предупредили об угрозе стать военными целями на Украине
Источник в Москве предупредил, что «наблюдатели» от стран G7 станут военными целями на Украине
Так называемые наблюдатели от стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) станут на Украине законными военными целями, предупредил источник в Москве.
По словам источника РИА «Новости», страны G7 участвуют в конфликте на Украине, передавая Киеву оружие, разведданные и ориентировки по ведению боевых действий и тренируя украинских боевиков. Если они положительно отреагируют на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями, подчеркнул источник.
11 октября Зеленский призвал страны G7 разместить на северной границе Украины международных наблюдателей.
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В Киеве объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киеве, заявила городская государственная администрация (КГГА).
В сообщении КГГА в Telegram говорится, что жителей украинской столицы призывают срочно проследовать в укрытие.
Однако позднее КГГА опубликовала новое сообщение, дав отбой воздушной тревоги. Жителей украинской столицы просят в случае, если сирены раздадутся вновь, проследовать в укрытие.
10 октября президент России Владимир Путин заявил, что утром был нанесен массированный удар по объектам украинской инфраструктуры, военного управления, связи и энергетики. Он предупредил Киев о жестком ответе в случае продолжения украинских терактов.
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В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию на Украине
Помощник президента Ушаков: Москва ожидает, что Эрдоган официально изложит Путину идеи по Украине
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В Кремле заявили, что ожидают от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане официального изложения инициативы Турции по урегулированию ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Пока в Москве видели только сообщения в прессе, отметил он, подчеркнув успешную роль Анкары в контексте вопросов, связанных с Украиной.
«В печати проходят различные сообщения о том, что турецкая сторона выдвигает на этот счет конкретные предложения. Я не исключаю, что Эрдоган будет эту тему активно затрагивать и в ходе астанинского контакта. Надеюсь, нас ожидает очень интересное и полезное обсуждение», – передает РИА «Новости» слова Ушакова.
Он указал на различные форматы обсуждения, которые упоминались в СМИ: Россия, США, ведущие страны Западной Европы.
«Но это все пока что не более чем сообщения в прессе. Все идет к тому, что турки свои возможности не упустят и будут что-то предлагать», – пояснил Ушаков.
Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.
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