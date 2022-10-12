Агроном назвал главные составляющие подготовки дачного участка к зиме

Агроном Викулов рассказал, как защитить дачные растения зимой от холода и грызунов

Для того, чтобы подготовить дачный участок к зиме, следует убрать территорию от растительных остатков, защитить ствол плодовых деревьев от грызунов, обрезать кустовые цветы, провести мульчирование и подвязать туи, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

«Перед зимой на даче необходимо провести ряд работ по саду. В первую очередь нужно обеспечить защиту молодых посадок, а также плодовых деревьев от грызунов, потому что они наносят очень большой ущерб, особенно это касается коры в основании ствола. Раньше брали лапник (нарубленные еловые ветви) и подвязывали на нижнюю часть ствола. Сейчас же в магазинах продаются для этого специальные сетки, чаще пластиковые, просто оборачиваем ими ствол на предполагаемую высоту снежного слоя. Использовать лучше их, портить лес нет никакой необходимости», – говорит Викулов.

Он уточняет, что в случае, если к зиме промерзнет земля и после ляжет снег, то грызуны и так не смогут подобраться к коре деревьев. Однако, если же погода будет более теплой и влажной, то таким образом все плодовые и елки рискуют быть съеденными к весне. Также этот способ защиты поможет сохранить молодые деревца, которые в большей степени подвержены риску гибели от нападения грызунов.

«Кустарники (крыжовник, смородина и другие) тоже нужно подготовить к зиме. Чаще всего уход – это уборка растительных остатков, листьев, мульчирование приствольных кругов и позднеосенная обработка от болезней. Самый простой и универсальный способ, который практически безвреден для окружающей среды – это после листопадов и уборки листвы сделать мульчирование и обработать сад однопроцентным железным купоросом (сделать раствор и опрыскать им деревья и кустарники). В отличие от других фунгицидов это достаточно безвредный препарат», – делится агроном.

Немаловажно уделить особое внимание огороду, если таковой имеется на дачном участке, продолжает собеседник. Там необходимо убрать все растительные остатки, сжечь или прокомпостировать их, а также следует сделать осеннюю перекопку. Перекопка способствует улучшению структуры почвы, особенно тяжелой, улучшает ее водно-воздушные свойства, уменьшает количество вредителей и однолетних сорняков, а также снижает риск появления болезней, говорит специалист.

«Многие имеют на участках декоративные растения, с ними тоже лучше провести ряд работ. Нужно обратить особое внимание на подготовку к зиме декоративных деревьев и кустарников. В первую очередь это касается различных шаровидных форм, особенно туи. Ихнеобходимо, хоть и достаточно "рыхло", связать, чтобы растения не раздавило снегом. В противном случае от излишне большого снежного покрова деревце может завалиться и прижаться к земле, после чего оно будет долгое время восстанавливаться. Такое, например, мы наблюдали после этой зимы, когда туи буквально расплющило, и некоторые не смогли восстановиться в течение всего лета», – предупреждает Викулов.

Кроме того, специалист рекомендует обрезать отцветшие соцветия у роз и подготовить их к укрытию. Также необходимо обрезать сирень и гортензии. Причем сделать это таким образом, чтобы снег не сломал растения, и они пережили зиму.

«Можжевельник и туи связываем не сильно плотно, не полностью. Это нужно сделать с помощью какой-нибудь ленты, а ни в коем случае не жгутом или шпагатом. В противном случае это может привести к ранневесенним заболеваниям. Таким образом участок и сад будет подготовлен к зиме», – заключил агроном.

Ранее кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что я того, чтобы на дачном участке не было тли, необходимо избавить территорию от большого количества муравьев.