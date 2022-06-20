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Энтомолог объяснил важность борьбы с муравьями для истребления тли на даче
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Для того, чтобы на дачном участке не было тли, необходимо избавить территорию от большого количества муравьев, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко. Если же насекомые все-таки расплодились, то следует полностью обработать весь огород инсектицидами.
В Татарстане отмечается небывалое нашествие тли. Отмечается, что в этом году насекомые особенно стойкие – сезонное опрыскивание не избавило огороды от вредителя. Более того, тля встречается даже на тех растениях, которые раньше обходила стороной. Есть опасения, что нашествие тли может перекинуться и на другие регионы.
«Если одолевает тля, а она может сильно ослабить растения, то нужно провести опрыскивание разрешенными инсектицидами. Для этого в специализированном магазине необходимо спросить у продавца препарат, а при опрыскивании строго следовать прилагаемой к нему инструкции», – говорит Гниненко.
Однако для того, чтобы тли прямо с весны не было на участке, следует выполнять комплекс работ, продолжает специалист. Например, если тля обитает на кусте смородины, то надо весной, когда только сойдет снег, а почки еще не тронутся, пролить кусты горячей водой.
«Видов тли очень много, и с каждым надо бороться особо. Важно, чтобы на участке не было муравьев, так как они тлю берегут и охраняют, потому что она дает им падь – сладкий корм», – отмечает энтомолог. Он предупреждает, что с муравьями бороться очень сложно, но возможно. Для того, чтобы уменьшить их количество на участке, следует расставить отравленные приманки или можно опрыснуть энтоомопатогеными грибами, например, боверином.
Летом прошлого года в Севастополе местные жители заметили огромное количество гусениц белой американской бабочки. Пользователи Сети публиковали фотографии, на которых видно, что мохнатые насекомые погубили много деревьев, окутав их своей густой паутиной, наползают в большом количестве на стены домов, а вечером они так поедают растения и мебель, что «хруст стоит».
Стало известно о применении Россией на Украине новых высокоточных ракет «305»
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В рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые легкие многоцелевые управляемые ракеты «305» для уничтожения важных объектов, сообщил информированный источник.
«Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск: например, по складам с боеприпасами и ГСМ», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что «новые ракеты обеспечивают высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров».
По его словам, есть различные режимы наведения у боеприпаса. При варианте «выстрелил – забыл» цель захватывается оптико-электронной головкой самонаведения (ГСН) ракеты, когда она находится еще на подвеске вертолета, после пуска боеприпас полностью автономен. Другой вариант – режим телеуправления, когда пуск производится вне видимости объекта поражения по переданным координатам. При этом ракета летит в инерциальном режиме, а при подлете к цели включается ГСН, изображение с которой передается на экран оператора вооружения в кабине вертолета. Оператор опознает и указывает цель головке самонаведения.
«Изделие 305» впервые представили на выставке «Армия-2021». Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 км, ее стартовый вес – 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части – 25 кг.
До этого опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами «изделие 305».
Власти назвали оптимальный курс рубля к доллару
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Правительству и ЦБ нужно переосмыслить экономические механизмы последних лет, поставив во главу угла рост экономики, для которого важен оптимальный курс рубля, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам Белоусова, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в консенсусном мнении в 70-80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему.
«Равновесный курс складывается исходя из балансов, которые возникают на финансовых рынках, на валютном рынке и т. д.», – добавил Белоусов.
Отвечая на вопрос о том, в какие сроки рубль должен вернуться к оптимальному курсу, Белоусов заявил: «Ответ здесь очень простой – как можно быстрее». «Но мы понимаем, что здесь есть и ограничения со стороны инфляции, и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса. Не хочу давать количественных оценок и прогнозов, чтобы не порождать спекулятивные ожидания на рынке. Тем не менее могу сказать, что и правительство, и Банк России над этой задачей работают, и я надеюсь, что нам удастся ее решить», – заключил первый вице-премьер.
«Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах», – заявил он «Интерфаксу», комментируя вопрос, имеет ли право на существование дискуссия о пересмотре подхода к денежно-кредитной политике, включая такой радикальный шаг, как переход к таргетированию рубля, а не инфляции.
«И связана она с осознанием простого противоречия. У нас действительно сейчас образовалось активное сальдо по текущим операциям. И если раньше это сальдо уравновешивалось оттоком капитала, то сегодня отток капитала ограничен. Это хорошо или плохо? С точки зрения текущей политики плавающего рубля – это плохо, потому что рубль переукрепляется, а с точки зрения баланса сбережений и инвестиций – это хорошо. Отсюда дебаты. У нас образуется в стране инвестиционный ресурс, нам надо сейчас его грамотно использовать. Собственно, над чем работает сейчас правительство под руководством председателя по прямому указанию президента», – сказал первый вице-премьер.
Начиная с 2015 года был сформирован механизм, который позволял в условиях плавающего рубля обеспечивать его достаточную стабильность, хотя волатильность рубля после перехода к плавающему курсу и возросла, отметил Белоусов. «Ключевым элементом этого механизма было, как известно, бюджетное правило, которое в силу просто автоматических процедур, установленных на нормативном уровне, позволяло балансировать обменный курс рубля в определенных диапазонах. Причем не эмиссионным способом – это очень важно. У Банка России расширялись возможности управления эмиссией, соответственно, это являлось одним из краеугольных камней таргетирования инфляции, к которой Банк России перешел в последние семь лет. Сегодня этот механизм практически испарился, перестал работать. Связано это с блокировкой резервов Банка России и с автоматической, в силу этого, приостановкой или отменой бюджетного правила», – пояснил Белоусов целесообразность обсуждения выработки нового механизма.
«В этих условиях, конечно, нам нужно (нам – я имею в виду и правительству, и Банку России, поскольку мы совместно несем ответственность за денежно-кредитную политику) переосмыслить эти процессы. Но любое переосмысление надо проводить, имея в виду общую цель – ради чего? Вот этот вопрос: ради чего, зачем? – он является ключевым. В данном случае я считаю, что ответом на главный вопрос – зачем? – является создание условий для развития, создание условий для инвестиций и роста производства, в формате и внутреннего рынка, и экспорта. Если брать текущую повестку, то это прежде всего увеличение внутреннего спроса. Если с этой целью, с этой задачей все согласны, то тогда у нас есть пространство для совместной выработки нового механизма, в котором найдется место и равновесному курсу», – сказал Белоусов.
В конце мая эксперты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН также назвали оптимальный курс рубля.
Министр культуры ответила оскорбившим Россию уехавшим звездам
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Эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил, заявила министр культуры России Ольга Любимова в интервью НТВ.
«Это люди, уже уехавшие из страны, как правило, очень громко высказавшиеся. И их обязательства перед странами, куда они уехали, вынуждают их громко высказываться. Нелегкий путь быть представителем культуры в стране, где нет культуры. Не того уровня сцена, партнеры, труппы… Примет ли тебя там оркестр так, как в твоем оркестре, где ты был как в семье? Ты бросил его, грязью облил его и страну, сбежал за своим контрактом в другую страну, а потом через две недели просишься вернуться в афишу? И как они с тобой будут работать? Эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил», – приводит «Комсомольская правда» комментарий Любимовой в интервью НТВ.
Как изменится ваше отношение к творчеству нравившегося вам артиста, если его политическая позиция окажется отличной от вашей?
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «охотой на ведьм» требования принять меры против уехавших артистов.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу. Покинули страну и многие отечественные музыканты, артисты и телезвезды, при этом мало кто из них напрямую заявляет об эмиграции.
После отъезда из России в Израиль Галкин опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин пожаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
Стали известны подробности нападения Украины на буровые платформы «Черноморнефтегаза»
Украинские войска нанесли удар по платформам «Чероморнефтегаза» на месторождении «Одесское» в нескольких десятках километров от Одессы, сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Удар был нанесен по трем платформам на месторождении «Одесское» в 71 километре от Одессы», – сказала сенатор в беседе с РИА «Новости».
Она уточнила, что три человека получили ранения, у двоих из них – сильные ожоги, у еще одного – осколочное ранение, ему посекло ноги.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
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Политолог: Выборы во Франции подтвердили правоту Путина о кризисе евроэлит
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«Франция переживает сложный период. Отсутствие у президентской коалиции абсолютного большинства станет существенным тормозом в реализации курса, который наметил президент Эммануэль Макрон», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее во Франции подвели предварительные итоги парламентских выборов.
«Макрону будет сложно создать коалицию. Крайне левые настроены оппозиционно, критикуют действующую власть, порой очень даже жестко. «Национальное объединение» тоже критикует курс Макрона», – рассказал ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.
«Остаются республиканцы, которые в теории могли бы войти в коалицию с блоком «Вместе!», но тогда республиканцы теряют свое политическое лицо и фактически встают под знамена Макрона, которого они критиковали. Сможет ли вообще Макрон найти больше 40 голосов в парламенте – большой вопрос», – отметил политолог.
«Возможно президенту придется управлять и проводить законы или с помощью ордонансов – правительственных актов, которые подписываются президентом, или же статьи 49.3 конституции Франции, которая позволяет временно принимать законы в обход парламента. Но это все паллиатив, который не позволяет руководить страной спокойно», – полагает собеседник.
«Большие дискуссии сейчас идут вокруг применения 12-й статьи французской конституции, которая позволяет президенту распустить Национальное собрание. Но там, правда, непонятны сроки и юристы спорят: можно ли это сделать сразу или только через год после выборов», – рассказал эксперт.
«Вместе с тем, роспуск только избранного парламента – это тяжелый шаг, в результате которого макроновская коалиция может потерять еще больше голосов. Поэтому, я думаю, что на роспуск сейчас Макрон скорее всего не решится, он подождет как минимум год и посмотрит, как будут дальше развиваться дела», – отметил Федоров.
«Результаты выборов, несомненно, это очень тяжелый удар для Макрона, поскольку проводить свой курс и реформы ему будет очень проблематично. Поиск компромиссов и союзов замедлит продвижение законов в нижней палате французского парламента», – считает политолог.
Оценивая результаты выборов, Федоров также обратил внимание на настроения во французском обществе. «Люди голосовали так, поскольку многие недовольны правлением Макрона, половина электората вообще не верит в эти выборы, и считает, что с помощью голосования ничего нельзя изменить», – сказал собеседник.
«Недовольство французов вызвано в том числе ростом цен, сложной ситуацией у малообеспеченных слоев населения. Много проблем возникает между французской глубинкой и крупными городами, существует огромные религиозный разрыв между мусульманским сообществом и христианами», – отметил он.
«Поэтому люди голосуют за крайне левых и крайне правых, что в общем-то опасно для центристской политики, которую проводит Макрон. Здесь мы наблюдаем кризис современной французской демократии, когда вроде бы демократические институты не позволяют эффективно управлять страной. А это, безусловно, грозит социальной и политической нестабильностью, именно об этом и говорит французский премьер Элизабет Борн», – пояснил Федоров.
«Я думаю, учитывая совокупность факторов, Макрон постарается создать коалиционное правительство, заманив к себе республиканцев. Но стоит учитывать тот факт, что такая коалиция будет обладать шатким большинством, поскольку республиканцы не будут абсолютно во всем поддерживать президента», – считает политолог.
Эксперт также обратил внимание на заявления западной прессы «о нанесении Владимиром Путиным удара по электоральному рейтингу лидеров европейских стран» и счел их преувеличенными. «Действия и заявления Путина могли лишь косвенно сказаться на электоральном рейтинге макроновской коалиции», – полагает он.
«В первую очередь европейским лидерам бумерангом вернулась их санкционная политика, о чем недавно предупреждал Путин. Они сами себя наказали. Это вызвало рост цен на бензин, продовольствие, электричество, газ и так далее, что не добавляет настроения широким слоям французского общества. Нельзя говорить, что Путин каким-то образом ударил по их рейтингу, к ним вернулась та политика, которую они сами и проводили», – заключил собеседник.
В понедельник во Франции подвели итоги второго тура выборов в Национальное собрание. Коалиция нынешнего президента страны Эммануэля Макрона «Вместе!» одержала победу, но потеряла абсолютное большинство в парламенте.
После подсчета 100% голосов Министерство внутренних дел Франции сообщает о следующей расстановке сил: «Вместе!» набрала 38,57% голосов, 31,6% достались левому «Новому народному экологическому и социальному союзу» Жан-Люка Меланшона, 17,3% у партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» и 6,98% голосов набрали «Республиканцы».
Таким образом, президентская партия займет 245 из 577 мест парламента, 131 место у левых, 89 – у партии Ле Пен, 61 кресло займут республиканцы. Премьер-министр Франции Элизабет Борн уже заявила, что ситуация после выборов в Национальное собрание представляет «угрозу стране», так как «никогда во времена Пятой республики в Национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация».
«Эта ситуация представляет угрозу для нашей страны с учетом вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать это голосование и сделать из него выводы», – заявила премьер в ходе своего выступления. Видеотрансляция велась в Twitter-аккаунте правительства Франции, сообщает РИА «Новости»
Как отмечают эксперты, теперь проведение политики Макрона будет осложнено необходимостью договариваться с другими партиями. «Будет ли Макрон формировать правительство меньшинства или вступать в коалицию с кем-то из умеренных, пока непонятно», – отмечает политолог Федор Лукьянов.
Комментируя слова Элизабет Борн об «угрозе стране», Лукьянов указал на «яркий штрих к состоянию современного политического сознания в передовых странах». «Если посмотреть на результат, он едва ли не модельный. Большинство у центристов, сильные левые и заметные правые. Идеальная и, бесспорно, репрезентативная картина для нормальной, хоть и нелегкой политический работы. Но поскольку истеблишмент повсеместно привык рулить самостоятельно путём манипуляций, а не средствами нормальных договорённостей и компромиссов разных групп, то сразу угроза», – полагает Лукьянов.
Политолог Евгений Минченко полагает, что Макрону, видимо, придется строить коалицию. «Скорее всего, с голлистами, которые еще сильны в отдельных регионах», – сказал он. «Судя по тому, какие молнии летают между представителями президентского блока и левыми сейчас на всех площадках СМИ, дебаты в самой Национальной Ассамблее по основным макроновским реформам можно будет смотреть с попкорном вечно», - прогнозирует в свою очередь Анастасия Попова.
В том, что Макрон потерпел серьезную неудачу на выборах во Франции, уверен эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Его партия хоть и победила, но не смогла получить абсолютное большинство, ввиду чего Францию ждет коалиционное правительство, что будет серьезно сковывать действия Макрона в зависимости от того, с кем будет коалиция», – написал он в Telegram.
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В Кремле пообещали ответные меры на блокаду Калининграда
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Решение об ответных мерах на ограничение транзита в Калининградскую область будет приниматься по итогам глубокого и серьезного анализа, российские власти проведут его в течение нескольких дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ситуация действительно более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, ограничение транзита в Калининградскую область, введенное Литвой, является беспрецедентным и незаконным.
«Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза – распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», – подчеркнул он.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса.
Берлин задумался о «более сильной руке» для газового «армрестлинга» с Россией
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Ситуация с энергоснабжением Германии остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России; происходящее похоже на армрестлинг, заявил в эфире канала ZDF немецкий вице-канцлер Роберт Хабек.
«Это своего рода армрестлинг. В прошлом у России сначала была «более длинная рука», но это не значит, что мы не можем получить «более сильную руку» за счет принимаемых усилий», – цитирует РИА «Новости» Хабека.
По его словам, сейчас газовые хранилища заполнены на 57% при требуемых 90%. Он предлагает достичь поставленные цели к зиме покупкой голубого топлива и «бережливостью».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. Газпром в пятницу поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Мама привела срочника ВСУ сдаваться российским военным в Херсоне
Солдата срочной службы ВСУ Станислава Ковальчука, колонну которого разбили в феврале, привела сдаваться российским войскам его мать.
По ее словам, Россия сможет обеспечить безопасность ее сыну, в отличие от сбежавших командиров.
«В первый же день спецоперации он оказался никому не нужен, украинским командирам. <...> Командиры сами поубегали, а детей бросили просто умирать. Говорят, что Россия – зло, но настоящее зло – когда детям нашим говорят умереть, а не сдаться», – приводит ее слова ТАСС. Она сообщила представителю военно-гражданской администрации области, добавив, что решение прийти в ВГА и все рассказать было принято совместно с сыном.
Сам военнослужащий объяснил, что, согласно специальности в военном билете, он радиотелефонист, однако знаний по данной военной профессии им не преподавали. По его словам, за полтора месяца обучения, где они готовились служить в разведбатальоне морской пехоты, они «только строили и убирали, военному ничему не учили».
Также сдавшийся военный рассказал, что в феврале колонна, в которой он передвигался, была разбита, после чего он начал прятаться у родителей.
«Я хочу остаться здесь, ни в коем случае не хочу возвращаться на ту сторону. Хочу учиться, работать. У меня сейчас одна из целей – получение российского гражданства», – добавил Ковальчук.
Напомним, в начале июня начальник отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсона и руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко сложил полномочия и призвал бывших сослуживцев сложить оружие и сотрудничать с российскими силовиками и властью.
Депутат: Удар по буровым «Черноморнефтегаза» нанесен ракетами западного производства
Удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» мог быть осуществлен ракетами, привезенными из Британии или США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые являются достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения», – передает ТАСС его слова.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
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СМИ узнали о «тайных переговорах» России и Германии по Украине
Германия выступает против «унижения» России и готова для этого пренебречь помощью Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.
По его мнению, об этом свидетельствуют «тайные переговоры», которые, как утверждается, Берлин ведет с Москвой, сообщает РИА «Новости».
«Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию – что бы это ни значило», – рассказал Раф.
Аналитик считает, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.
Раф обратил внимание на незначительность военной помощи, которую Берлин оказывает Киеву.
«Как сообщается, Шольц также отказывается от своего обещания разместить дополнительные войска в Литве в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России в Прибалтике», – указал он.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В Германии заявили о впервые конфискованной из-за санкций недвижимости граждан России
У российских граждан впервые конфисковали имущество в ФРГ, у них изъяли несколько квартир в Мюнхене, а также средства на банковских счетах, сообщают СМИ со ссылкой на прокуратуру города.
У россиян изъяли три квартиры и счет «для перевода арендной платы», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.
При этом имена владельцев не раскрываются, при этом указывается, что это – супружеская пара, в которой супруг – «член российской Госдумы», а его жена живет в Мюнхене.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад, где рассказала о беспрецедентно большом количестве жалоб от россиян за рубежом.
Глава Крыма подтвердил удар Украины по буровым установкам «Черноморнефтегаза»
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Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены, ведутся поисковые работы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сегодня около восьми утра вражескими подразделениями был нанесен удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». С самого утра нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Было 12 человек на этих буровых платформах, на эту минуту подобраны пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются», – сообщил Аксенов в Telegram-канале.
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев изменил подход к возвращению Крыма после 24 февраля, теперь планируется, что на полуостров первыми зайдут силовики.
Напомним, генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.
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Мощный взрыв прогремел в Донецке
Многоквартирные дома и детский сад в Донецке получили повреждения после обстрелов ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В Куйбышевском районе повреждения получили многоквартирные дома по улицам: Ванникова, Олимпиева, Лебединского. Поврежден детский сад по улице Лебединского, имеются пострадавшие. Их анкетные данные устанавливаются», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».
Ранее в понедельник мэр города сообщал, что в микрорайоне Азотный после обстрелов ВСУ начался сильный пожар.
Напомним, украинские войска обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 мм, а в самом городе было приостановлено движение части транспорта из-за обстрела.
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Минобороны сообщило о потерях более 2 тыс. человек в 14-й бригаде ВСУ
В ходе проведения специальной военной операции противник несет значительные потери. С 19 мая, за месяц боев, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«В 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач и вывезены в г. Кременчуг для проведения расследования», – сообщил Конашенков.
«Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги по симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Накануне посол ЛНР подтвердил сдачу в плен командира «Айдара».
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Боррель заявил об отсутствии запрета покупать удобрения и продовольствие из России
Санкции не касаются российского продовольствия и удобрений, покупать их можно совершенно свободно, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», – цитирует ТАСС Борреля.
Вместе с этим он надеется, что Россия, Турция и Украина при посредничестве ООН достигнут договоренности о вывозе украинского зерна морем.
«Я надеюсь на результат переговоров под эгидой ООН об экспорте украинского зерна [морским путем]», – заявил Боррель.
Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом.