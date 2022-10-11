Лавров назвал повод для применения Россией ядерного оружия

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва применит только ответные меры на угрозу ядерного уничтожения России

Россия может использовать ядерное оружие исключительно в качестве ответных мер на угрозу уничтожения России, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».

Он пояснил, что президент Владимир Путин не раз говорил, что ядерная доктрина России предусматривает исключительно ответные меры, которые призваны не допустить уничтожения Российской Федерации в результате прямых ядерных ударов или другими видами оружия, которые ставят под угрозу само существование государства, передает ТАСС.

Лавров также призвал Вашингтон и его сателлитам не разогревать искусственно тему ядерной войны и быть осторожными в высказываниях по этому поводу.

«Я надеюсь, что те, кто постоянно спекулирует на теме ядерной войны, на теме, дескать, организации Российской Федерацией провокаций с использованием оружия массового уничтожения, осознают свою ответственность», – сказал он.

Министр также обратил внимание на характер публикаций в некоторых СМИ, которые преуменьшают масштабы ущерба от возможной ядерной войны. «Я считаю, что это абсолютно безответственная журналистика, и очень надеюсь, что и журналисты, и политологи не будут в такие игры играть и не будут подыгрывать на Западе тем, кто хотел бы накалить риторику до предела, а там, дескать, посмотрим», – сказал он.

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон и союзники пытаются ввести ядерную риторику в публичный оборот в контексте украинского кризиса. Также США искажают реальность и обвиняют Москву в исходящих от нее ядерных угрозах.