Лавров отреагировал на ядерную риторику Запада

Глава МИД России Лавров заявил, что Запад использует ядерную риторику для обвинения России

США и их союзники пытаются ввести ядерную риторику в публичный оборот в контексте конфликта на Украине, искажают реальность и обвиняют Россию в исходящих от нее ядерных угрозах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что именно американцы и их союзники активно пытаются ввести в публичный оборот ядерную риторику на фоне кризиса на Украине.

Министр также напомнил, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся в этом году, Владимир Зеленский назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия, оставшегося в стране после распада СССР, после этого ядерная тематика стала активно обыгрываться западными политиками.

По словам Лаврова, Запад все передергивают, пытаются представить дело так, будто ядерные угрозы озвучивает Россия и что она может применить ядерные вооружения на Украине.

«Хотел бы также подчеркнуть, что Россия сохраняет приверженность заявлению лидеров стран пяти государств, обладающих ядерным оружием, от 3 января этого года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны. В соответствии с этим документом, одобренным на высшем уровне, необходимо предотвратить любой вооруженный конфликт между странами, обладающими ядерным оружием», – отметил министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует принимать участие в «упражнениях» по ядерной риторике, которые обсуждают западные СМИ и политики.

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