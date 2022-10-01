Расставшаяся с британцем беженка Каркадым решила вернуться на Украину

Украинская беженка София Каркадым, ради которой британец Энтони Гарнетт оставил семью, собирается вернуться на Украину после того, как ее бросил бойфренд, сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, София Каркадым собирает чемоданы и едет на Украину, поскольку ее попросила вернуться семья. Ранее она жила во Львове, передает РИА «Новости».

Газета Daily Mail пишет, что Энтони Гарнетт, который расстался с беженкой, поговорил с Каркадым после ее задержания. Он сказал ей, что они больше никогда не будут парой. Тони при этом выразил надежду на то, что они смогут остаться друзьями.

Однако Каркадым несмотря на решение Гарнетта прекратить отношения не собирается отказываться от него, попросила его дать ей еще один шанс и пообещала бросить пить.

По словам беженки, с ней уже связался некий «миллионер с домом в Лондоне» и предложил ей жилье и возможность заниматься в его спортзале. «Я не знаю этого мужчину. Это звучит слишком странно. Он говорит, что он миллионер. Но это ничего для меня не значит. Тони стоит много-много миллионов», – отметила Каркадым. Гарнетт в свою очередь заявил, что получает десятки любовных признаний от женщин.

Ранее британская полиция арестовала украинскую беженку Софию Каркадым после попытки ворваться в дом ее бывшего бойфренда, местного жителя Энтони Гарнетта.

До этого Гарнетт расстался с беженкой, с которой состоял в непродолжительных отношениях, из-за ее агрессивного поведения: во время одной из ссор украинка «схватила нож и несколько раз ударила им в стену».

Напомним, в мае СМИ сообщали, что украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью. София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Лорна предложила Каркадым съехать из их дома – и мужчина съехал вместе с ней.