В Иркутске открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Иркутске 1 октября состоялось тожественное открытие стелы «Иркутск – город трудовой доблести».

Монумент высотой 31 метр установили в центре транспортного кольца у плотины ГЭС, за это место голосовали горожане. В мероприятии приняли участие более 200 человек, в том числе почетные жители Иркутска, сообщает в релизе мэрия города.

«От всей души поздравляю вас с открытием стелы «Город трудовой доблести»! Уверен, что это звание всегда будет напоминать иркутянам, что мы едины, вместе добиваемся победы, и она будет за нами!», – обратился к присутствующим первый заместитель губернатора Иркутской области Константин Зайцев.

По словам главы города Руслана Болотова, стела «Город трудовой доблести» – это дань глубочайшего уважения прошлому и посыл в будущее.

Стела выполнена по проекту московского архитектора Дениса Стритовича. Его работа в ходе общественного голосования всероссийского конкурса, организованного Российским военно-историческим обществом, была признана лучшей.

Стела состоит из девяти больших бронзовых панно, украшающих нижнюю часть монумента. Их тематику определили совместно с историками и иркутянами. На панно изображены знаковые объектов города, сыгравшие ключевую роль в годы Великой Отечественной войны – завод тяжелого машиностроения имени В. В. Куйбышева, Иркутский авиационный завод, Восточно-Сибирская железная дорога, курорт «Ангара», Дворец пионеров, а также танк, собранный на иркутском авиазаводе на средства комсомольцев и названный в честь Зои Космодемьянской.

На стеле 25-метровый шпиль, на котором размещены изображения российского и иркутского гербов и текст указа президента России от 02.07.2020 года № 444 о присвоении Иркутску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Председатель Иркутского отделения Всероссийской общественной организации «Российское военно-историческое общество», первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков зачитал присутствующим поздравление помощника президента России, председателя Межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимира Мединского.