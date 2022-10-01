Во время заседания ЮНЕСКО недружественные России страны устроили демарш

Представители недружественных России государств устроили демарш во время заседания ЮНЕСКО, в котором приняли участие 48 стран, в том числе США, Германия и Великобритания, сообщил посол России в Мексике Виктор Коронелли.

В ходе закрытия всемирной конференции организации в Мехико представитель Литвы обвинил Россию в повреждении культурного наследия Украины, а после делегаты начали покидать зал.

«Во время ответа [руководителя нашей делегации] участники демарша побежали из зала как крысы, это лишний раз подтверждает, что других мнений и оценок они слышать не желают», – передает РИА «Новости» слова Коронелли.

Первый замминистра культуры России Сергей Обрывалин отметил, что война на Украине идет уже восемь лет, но ранее никто не сказала о жертвах Донецка, Луганска.