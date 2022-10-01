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В Бразилию доставили первую партию дизельного топлива из России
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Бразилия начала принимать поставки дизельного топлива из России, в порт Сан-Паулу в пятницу прибыли 35 млн литров, а следующие поставки ожидаются в октябре, сообщил министр горной промышленности и энергетики Бразилии Адольфу Сашида.
«Новые грузы ожидаются в октябре, это усилит конкуренцию и приведет к снижению топливных цен», – передает РИА «Новости» со ссылкой на его сообщение в соцсети.
Отметим, что договоренность по поставкам дизельного топлива из России в Бразилию была достигнуты в июле, сообщал президент Болсонару.
В Бразилии резко подорожало топливо. Высокие цены на бензин и дизель подстегивают инфляцию в стране.
Военный аналитик Подоляка назвал вариант деблокады Красного Лимана
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Союзным войскам нужен неожиданный тактический маневр, чтобы быстро деблокировать Красный Лиман, сегодня нам надо применить суворовскую тактику ведения боя. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка, комментируя сообщение властей ДНР о том, что город Красный Лиман находится в полукольце ВСУ.
«Необходимо приложить все усилия, чтобы удержать Красный Лиман, не дать противнику отбить этот город. Прямо сейчас мы наблюдаем там ожесточенные бои, идет целенаправленная атака ВСУ», – считает военный аналитик Юрий Подоляка. – «Для эффективной деблокады необходимо нанести противнику удар в тыл. По идее, это лучше всего сделать с севера – со стороны харьковского поселка Боровая. Если нанести такой удар, можно не только спасти Красный Лиман, но и добиться разрозненности элитных частей противника».
Эксперт также подчеркнул, что в данном случае не так важен численный перевес какой-либо из сторон. «Наибольшего внимания заслуживает тактическое расположение. Можно вспомнить, как побеждал Суворов – у него в битвах почти никогда не было численного преимущества. Но за счет продуманных маневров ему удавалось сеять панику в рядах противника, и тот бежал. Так и нам сегодня надо добиться паники со стороны ВСУ», – заключил Подоляка.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Красный Лиман оказался в полукольце противника, дорога от соседнего города Сватово остается под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.
«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!» – написал он в Telegram-канале.
Кроме того, об обстановке на этом направлении газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «В районе Красного Лимана очень серьезная и сложная обстановка, наши войска фактически находятся в оперативном окружении. Несмотря на то, что украинская сторона несет огромные потери, ВСУ продолжают двигаться», – отметил он.
Парламентарий обратил внимание на возможную связь между обострением ситуации на фронте и церемонией принятия новых регионов в состав РФ. «Судя по всему, им была поставлена задача в день присоединения к России ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей захватить этот населенный пункт», – предположил собеседник.
Накануне военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Красный Лиман. Затем, по мнению эксперта, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
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Украинские войска остановлены под Красным Лиманом
Село Торское находится под полным контролем союзных сил, проехать туда можно по дороге от Кременной и доставлять боеприпасы и подкрепление.
ВСУ не могут перерезать дорогу снабжения между Торским и Красным Лиманом. Она находится под обстрелом, но по ней можно передвигаться на большой скорости. Сейчас союзные силы перебрасывают подкрепления в район Красного Лимана, передает РИА «Новости».
Отмечается, что власти в Киеве поставили задачу захватить Красный Лиман к 30 сентября на фоне вступления новых регионов в состав России.
Но украинские войска были остановлены севернее Торского.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман сейчас находится в полукольце, дорога от Сватово под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.
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Донецкий депутат Бердичевский рассказал о ситуации в Красном Лимане
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ВСУ пытаются захватить Красный Лиман именно в день присоединения к России новых территорий, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Однако он уверен, что союзные войска в силах этому воспрепятствовать в случае ввода резервов. Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал Краснолиманское направление самым сложным и предрек скорый перелом.
«В районе Красного Лимана очень серьезная и сложная обстановка, наши войска фактически находятся в оперативном окружении. Несмотря на то, что украинская сторона несет огромные потери, ВСУ продолжают двигаться», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Судя по всему, им была поставлена задача в день присоединения к России ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей захватить этот населенный пункт. Это должно показать Западу, что они в состоянии вести контрнаступление и забирать территории назад», – предположил собеседник.
«Наши, конечно, справятся с этим натиском. Но без подкрепления очень тяжело. Сегодня мы ожидаем серьезное увеличение нашей группировки на этом направлении. Должны быть введены резервы. Вероятнее всего, мы отбросим противника. Для них в любом случае закончится это очень плохо», – уверен он.
В целом, заметил Бердичевский, помимо Красного Лимана сейчас сложно назвать наиболее сложные участки в Донецкой народной республике. «По сути, тяжело идут дела по всей линии боевого соприкосновения. И сегодня для нас крайне важно получить подкрепление», – заключил он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Краснолиманское направление остается самым сложным. Он отметил, что сейчас союзные силы удерживают ситуацию, перелома можно ожидать с учетом приходящего подкрепления.
Также глава ДНР признал тяжелую обстановку на Угледарском направлении, но указал, что на некоторых участках там наблюдается продвижение союзных сил. Одно из успешных направлений, по словам Пушилина, – Пески, передает ТАСС.
В свою очередь военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале назвал ситуацию в районе Красного Лимана «критической».
«По Лиману, к сожалению, вести не очень хорошие. Город фактически находится в оперативном окружении. На дорогу снабжения на Сватово сейчас вылезают ДРГ. Часть ее находится под контролем украинской артиллерии. Ямполь к утру по факту находится в «серой зоне», нашим подразделениям пришлось отойти. В Дробышево линия обороны прорвана», – пишет он.
Накануне военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению эксперта, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
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Шарий поделился видео от прибывших на Украину американских военных
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Блогер Анатолий Шарий опубликовал видеокадры с прибывшими на Украину американскими военными, которые сами делятся «крайне интересными и однозначными видео».
Как отмечает Шарий, американские военнослужащие просто смеются и публикуют крайне интересные и однозначные видео, с подписью «Мы уже здесь», также указаны теги #usarmy и #ukraine, отмечено в его Telegram-канале.
Он подчеркнул, что изначально Штаты даже опасались отправлять оружие из-за предупреждений о «законных целях», однако позднее, по словам Шария, поняли, что имеют дело с угрозами, за которыми нет ничего.
Ранее на западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа на Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день. На объявление первыми обратили внимание портал Украина.ру и шеф-редактор информагентства Regnum Юрий Баранчик в своем Telegram-канале.
В начале марта инсайдерские источники Би-би-си отмечали, что спрос на наемников на Украине растет, американские и европейские частные подрядчики говорят, что они все чаще оказываются задействованы в этом конфликте, начиная от миссий по спасению кого-либо и заканчивая помощью в логистике.
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Трансляцию брифинга Столтенберга прервали кадры выступления Путина с Красной площади
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Трансляция брифинга генсека НАТО Йенса Столтенберга на Youtube-канале германского вещателя Deutsche Welle* (признан в России СМИ-иноагентом) была прервана кадрами выступления президента России Владимира Путина на концерте-митинге на Красной площади.
Столтенберг отвечал на один из вопросов журналистов, когда трансляция прервалась, а затем появились кадры речи российского лидера, который в те же минуты выступал на Красной площади, передает ТАСС.
Путин заявил: «Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории». После этого трансляцию резко прервали, ведущий в студии сообщил о «технических проблемах» и «очень странном стечении обстоятельств». Затем, через несколько секунд, трансляция выступления генсека НАТО продолжилась.
Напомним, Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Лавров назвал фразу Путина, которую Киеву надо воспринимать всерьез
Фразу президента России Владимира Путина о том, что затягивание Украиной возобновления переговоров приведет к тому, что станет сложнее договариваться, нужно воспринимать всерьез, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Москва никогда от переговоров с Украиной не отказывалась.
«Напомню его фразу: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать: чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться», – передает РИА «Новости» слова Лаврова, сказанные телеканалу «Звезда».
Глава МИД России добавил, что эту фразу необходимо воспринимать всерьез.
Ранее российский лидер Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО
Украинская сторона подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, заявили в офисе президента страны Владимира Зеленского.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. <...> Де-факто cегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. <...> В ускоренном порядке», – цитирует Зеленского ТАСС.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
В августе вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что страна может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации.
Запись радиоперехвата подтвердила тяжелые потери ВСУ на херсонском направлении
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Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери на херсонском направлении, им не хватает боеприпасов, военные винят начальство в сложившейся ситуации, свидетельствует запись радиоперехвата переговоров военнослужащих пятой механизированной роты 53-й бригады ВСУ.
Переговоры перехвачены в районе села Правдино Херсонской области у самой границы с Николаевской. В оригинале записи много нецензурных слов, передает РИА «Новости».
Один боец сообщает, что не хватает людей и патронов, военные сталкиваются с проблемами со связью. Сослуживец отвечает, что находится под постоянным обстрелом, «нужна с утра какая-то поддержка или на ночь».
«Или мы берем 300-х (раненых) тяжелых, потому что они не выживут, и сами мы тут … (не) выживем ночь, и едем назад. Как-то пытаемся, вывозим, ползем. Кстати, да, некоторые могут и поползти даже, готовы, на бассейн, главное чтобы наши нас не… (обстреляли)», – заявил он. Другой боец сообщил, что эвакуации не будет.
Во втором фрагменте радиоперехвата взволнованным голосом еще один военнослужащий ВСУ кричит: «Не стреляйте, мы отходим назад, не стреляйте, по правому флангу отходим назад!».
В третьем эпизоде бойцы рассказывают о большом количестве убитых и раненых, в том числе тяжелых, говорят, что не хватает боекомплектов и постоянно спрашивают, где же подкрепление
«Звонил Одинцу, Одинец – контузия, Кот – 300-й, не знаю, контузия, или пулевое, или осколочное. Сказал, что 300-е – он, Кот и еще кто-то из пятерки. И еще с ним кто-то из четвертой роты находится, это пока все, что известно», – заявил военный.
Другой сообщает, что очень много раненых и убитых. Снова следует вопрос про подкрепления, которого так и нет: «Где этот третий бат, поддержка, так сказать?».
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на херсонском направлении. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
Путин подписал договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
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Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
В составе Российской Федерации появились новые субъекты, соответствующий документ подписали Путин, Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо.
После подписания прозвучал гимн России. Церемония прошла в пятницу в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
В пятницу Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Президент напомнил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. «Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что этот выбор – это неотъемлемое право жителей этих территорий, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов.
«Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потёмкин. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны», – заявил Путин.
По словам главы государства, за выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история: «Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Авиаэксперт Гусаров объяснил выгоду введения режима «открытого неба» в Калининграде
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Режим «открытого неба» в Калининграде дает по большей части одни преимущества, причем как России, так и странам, с которыми заключено соглашение, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, комментируя объявление соответствующего режима в Калининграде с октября этого года.
В Росавиации заявили, что с 1 октября в аэропорту Храброво в Калининграде будет введен режим «открытого неба» на два года. Решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационными властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области.
«В России действует режим полетов на международных линиях на основе межправительственных соглашений. Эти соглашения заключаются для того, чтобы авиакомпании двух стран летали между договорившимися сторонами на более-менее равных условиях. Никакие авиакомпании третьих стран на эти маршруты вклиниться не могут», – говорит Гусаров.
Он поясняет, что режим «открытого неба» подразумевает и полеты без ограничений вне этих соглашений, и полеты из третьих стран, и даже полеты с промежуточной посадкой. Таким образом, поскольку Калининград оказался «островом», куда даже по земле очень сложно попасть, авиация становится крайне актуальной.
«Любые авиакомпании, которые захотят туда летать, смогут это делать без ограничений. Причем это касается как пассажирских самолетов, так и грузовых. Плюс надо понимать, что Калининград – туристический регион, который пользуется спросом в том числе у иностранных туристов. К тому же, я не исключаю, что расширятся возможности по какому-то транзиту через Калининград для россиян. В нормальных условиях режим «открытого неба» дает всем плюсы: это развитие экономики, туризма и товарооборота – всего», – рассказывает эксперт.
Единственный минус, который видит Гусаров, заключается в том, что иностранные авиакомпании создадут конкуренцию российской гражданской авиации.
С первого января 2020 года в петербургском аэропорту «Пулково» была введена седьмая степень «свободы воздуха», позволяющая иностранным авиакомпаниям совершать полеты в Пулково не из «домашнего» региона.
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Путин пообещал привести в чувства горячие головы на Западе
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Россия сделает все возможное, чтобы привести в чувства горячие головы в западных страх, которые пытаются «закрывать свои дыры» за счет грабежа других государств, заявил президент Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
Путин отметил, что для того, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, Западу нужно во что бы то ни стало сломать Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры, передает ТАСС.
Он указал, что Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувства такие горячие головы. Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счете обречена.
Ранее Путин заявил, что страны Запада рассчитывали на развал России в 1990-х годах, и им до сих пор покоя не дает существование России.
«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», – отметил президент.
Во время выступления Владимир Путин заявил, что западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все.
Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Слова Зеленского о НАТО расценили как приглашение к конфликту ядерных держав
Высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о заявке на вступление в НАТО звучит как приглашение альянса к конфликту с Россией, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
«Заявление Зеленского о заявке Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение альянса вступить в прямой военный конфликт с Россией. То есть вступить в противостояние ведущим ядерным державам», – цитирует Слуцкого ТАСС.
По его словам, единственным путем для Киева сейчас остается сдача оружия и возвращение за стол переговоров, в таком случае «поток кровавых жертв» украинских властей будет прекращен.
Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Киев подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Народная милиция ДНР сообщила о прибытии первых мобилизованных из России в зону СВО
Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО и приступили к интенсивной подготовке, сообщила народная милиция ДНР.
В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России, сообщается в Telegram-канале народной милиции ДНР.
«Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев», – сообщила пресс-служба ведомства.
«Жители народных республик с воодушевлением встретили подошедшие силы и благодарят президента Российской Федерации за принятое решение», – добавили в народной милиции.
В пятницу утром Минобороны показало подготовку мобилизованных рядом с зоной СВО.
Пушилин заявил о взятии Красного Лимана в полукольцо
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман сейчас находится в полукольце, дорога от Сватово под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.
По его словам, новости по Красному Лиману очень тревожные, ВФУ взяли его в полукольцо, но дорога от Сватово под контролем сил ДНР и России, периодически под обстрелом.
«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!» – написал он в Telegram-канале.
Также Пушилин сообщил о сложной обстановке у Ямполя и Дробышева, украинские военные бросили туда серьезные силы, но к союзным войскам подтягиваются резервы.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ пытаются захватить Красный Лиман именно в день присоединения к России новых территорий.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению эксперта, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
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Путин: Англосаксам мало санкций, они перешли к диверсиям
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Президент России Владимир Путин на церемонии принятия новых регионов в состав России заявил, что Западу мало санкционного давления на Москву, он перешел к диверсиям.
«Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее в пятницу директор СВР Сергей Нарышкин заявил о наличии данных о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках».
Как сообщил «Коммерсант», на встрече НАТО вечером в среду датские официальные лица заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте.
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
По данным Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе аварий в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией. Комментируя эту информацию, Пентагон заявил, что ведомство не станет спекулировать относительно причин аварий.
В среду вечером ФСБ, опираясь на материалы Генпрокуратуры, начала предварительное расследование взрывов на газопроводах. В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК (акт международного терроризма), возбуждено уголовное дело.
Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».