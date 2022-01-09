Первые самолеты ВТА с россиянами вылетели из Алма-Аты

Первые три самолета военно-транспортной авиации для эвакуации россиян из Казахстана в воскресенье вылетели из Алма-Аты в аэропорт Чкаловский, сообщили в консульстве России в Алма-Ате.

«Первые три самолета по 100 человек в каждом вылетели в аэропорт Чкаловский», – сообщил РИА «Новости» консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Владимир Малышев.

Как сообщили в консульстве, отправка эвакуационных рейсов с россиянами из Алма-Аты в Россию будет продолжаться до тех пор, пока не будут вывезены все желающие.

«Да, будут, пока всех не вывезем. Все ли полетят в Чкаловский – вопрос. Возможно, не все», –сказал Малышев.

По оценкам собеседника агентства, возможно, в воскресенье вылетят еще порядка 500 граждан России.

«А может, и больше. Народ прибывает. Всех за один день планируем отправить», – добавил он.

Напомним, в субботу посольство России в Казахстане сообщило, что для граждан России, находящихся в Алма-Ате, 9 января с 17.00 до 18.00 (с 14.00 до 15.00 мск) по местному времени из международного аэропорта города будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург.