Застрявших в аэропортах Казахстана россиян вывезут самолетами Минобороны

Сатановский: Поддержка ОДКБ резко изменила поведение Токаева

После поддержки со стороны ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев резко ужесточил риторику в отношении выступающих против него сил и приказал открывать по погромщикам огонь на поражение, заявил политолог Евгений Сатановский.

«Похоже, о двоевластии в Казахстане речь больше не стоит, Елбасы, члены его семьи и ближайшее окружение Назарбаева сошли с политической арены и Токаев становится реальным президентом», – написал Сатановский в своем Telegram.

Политолог отметил, что Казахстан прикрыт еще и с китайского фланга, поскольку лидер КНР Си Цзиньпин выступил против любых внешних сил, которые пытаются и могут пытаться дестабилизировать Казахстан. Что, с учетом позиции России, а также вовлеченности в процесс стабилизации ситуации в Казахстане соседних Киргизии и Таджикистана, делает свержение Токаева или захват власти боевиками, кто бы за ними ни стоял, заранее обреченной на провал авантюрой.

«Восток признает только силу, а выбить Казахстан из системы его сегодняшних отношений с Россией и Китаем или подменить их той же Турцией или Соединенными Штатами, очень трудно, если вообще возможно, хотя пытаться это сделать будут и Анкара, и Вашингтон. Волки травой не питаются, им крови и мяса надо», – подчеркнул он.

Сатановский также прокомментировал заявление Госдепартамента США по ситуации в Казахстане. «Когда американцы высказывают казахам недовольство и обеспокоенность в первую очередь тем, что Токаев попросил ОДКБ о поддержке и заявляют, что у самого Казахстана достатачно сил, чтобы со всем происходящим без нее справиться, выглядит это более чем странно. У него президентская резиденция и акимат города в Алма-Аты горят, международный аэропорт и телебашня боевиками захвачены, силовиков убивают, по всей стране отлично подготовленные вооруженные банды громят акиматы и отделения МВД в городах, а ему рассказывают, что и как он должен и чего ни в коем случае не должен делать. Совсем у Блинкена и Байдена ребята сбрендили, что ли? Или мы чего-то об отношениях США и Казахстана не знаем?», – добавил политолог.

По его словам, западные, в первую очередь американские, НКО руками и ногами поддерживают боевиков, которые с их точки зрения – «мирные протестующие, выступающие против коррумпированного режима». «Что до Турции, официальные СМИ и лично Эрдоган пока что показательно не педалируют ту или иную позицию, выжидая, чем дело кончится, но протурецкие, пантюркистские и панисламистские сетевые ресурсы после информации о вводе в Казахстан российских десантников так напряглись», – пояснил Сатановский.

В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. По его словам, критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Он уточнил, что подготовкой и руководством боевиков занимался единый командный пункт.

Президент добавил, что власти продолжают контртеррористическую операцию против боевиков, которые «не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся в ним».

Ранее казахстанский политолог Марат Шибутов объяснил заявление Токаева о том, почему власти «проспали» нападение 20 тыс. боевиков на Алма-Ату. Он пояснил газете ВЗГЛЯД, что в подготовку массовых протестов в Казахстане могли быть вовлечены действующие руководители спецслужб, некоторые из них, кто был назначен при Назарбаеве, не были лояльны президенту Токаеву.

Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.

Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.