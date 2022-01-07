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Аэропорт Алма-Аты закрыли до полуночи 9 января
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Аэропорт Алма-Аты, старой столицы и крупнейшего города Казахстана, не будет работать до полуночи 9 января (21.00 8 января мск), сообщили в пресс-службе аэропорта.
«До 00.00 9 января не работаем точно», – заявила РИА «Новости» представитель пресс-службы аэропорта Алма-Аты, добавив, что о дальнейших решениях аэропорт проинформирует дополнительно.
Ранее в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что международный аэропорт Алма-Аты принимает только военные самолеты, пока неизвестно, когда он заработает для гражданских бортов.
Байден заявил о переломном моменте в истории США и мира
Человечество переживает переломный момент в своей истории, в то время как Россия и Китай полагают, что дни демократии сочтены, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден
«Мы живем в переломный момент истории – как внутри страны, так и за рубежом. Мы вовлечены в новую борьбу между демократией и автократией, между устремлениями большинства и алчностью меньшинства, между правом народа на самоопределение и своекорыстием автократии. Китай, Россия и другие страны – они делают ставку на то, что дни демократии сочтены. Они действительно сказали мне, что демократия слишком медлительна, слишком увязла в разногласиях, чтобы преуспеть в сегодняшнем быстро меняющемся сложном мире», – цитирует Байдена ТАСС.
Он добавил, что Москва и Пекин делают ставку на то, что Соединенные Штаты станут больше похожи на них, нежели чем на самих себя.
«Они делают ставку на то, что Америка – это место для автократа, диктатора, жесткого правителя. Я в это не верю. Мы не такие. Мы никогда не были такими. И это не то, кем мы когда-либо должны быть», – подчеркнул глава Белого дома.
«Это не страна королей, диктаторов или самодержцев», – отметил он.
Ранее около половины граждан США (46%) заявили в опросе газеты Washington Post и Университета Мэриленда, что «мало» гордятся или «совершенно» не гордятся состоянием демократии в стране.
До этого рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда с момента его вступления в должность, более половины американцев (53%) не одобряют работу главы государства.
ЕС призвал Россию уважать суверенитет Казахстана
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Российской стороне следует уважать суверенитет и независимость Казахстана, заявил представитель Европейского союза.
«Насилие должно быть прекращено. Мы также призываем к проявлению всеми сторонами сдержанности и мирному урегулированию ситуации. Очевидно, что ЕС готов и желает поддержать диалог в стране», – сказал представитель ЕС Reuters, передает Deutsche Welle.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель при этом отметил необходимость с осторожностью относиться к присутствию иностранных войск в Казахстане.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
МВД Казахстана предъявило ультиматум протестующим
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Те протестующие в Казахстане, кто не сложит оружие, будут уничтожены, заявили в министерстве внутренних дел республики, сообщают СМИ.
Тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение, заявили в ведомстве, сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.
По данным МВД страны в регионах усилили патрулирование нарядов полиции и Нацгвардии; выставлены блок-посты; ведется задержание нарушителей правопорядка; устанавливаются и задерживаются преступники.
В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие ведется уничтожение зачинщиков беспорядка.
Также в ведомстве сообщили, что площадь Республики в Алма-Ате, где ранее в четверг велась перестрелка, полностью освобождена от радикалов.
Обстановка на площади спокойная, спецоперация ведется в других частях города.
Ранее в МВД страны сообщали, что число погибших сотрудников силовых ведомств в Казахстане выросло до 18.
Самая сложная обстановка остается в Алма-Ате, там захвачены и разгромлены несколько помещений государственных органов, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины.
Ранее сообщалось, что в Алма-Ате обстановка продолжает накаляться: на площади Республики военные начали вести огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков, а в магазинах города заканчиваются продукты.
В Грузии допустили обращение за «рукой помощи» к России
Министр обороны Грузии в 2015-2016 годах, а ныне оппозиционер Тина Хидашели заявила, что основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили «пытается осуществить назарбаевизацию страны», передает корреспонлент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Проводя параллели с ситуацией в Казахстане, она отметила, что в Грузии «не слышен голос Запада, а главные игроки – это Россия, Китай, а также Иран».
«Управление Грузией вычищено от политиков и политики, его рычаги полностью находятся в руках олигарха и его прирученных мальчиков», – считает она.
По мнению бывшего министра обороны Грузии, «когда смотришь на Казахстан, то может настать день, когда и здесь власть будет лежать на улице, а в стране не будет политической силы подобрать ее и управлять эффективно и к лучшему».
«А отсюда – полшага до обращению к России за «рукой помощи», – заявила Тина Хидашели.
Она считает, что в регионе Центральной Азии «или нет сил, которые имеют потенциал осуществить демократические изменения, или же их очень мало и они фрагментированы».
Ввод в Казахстан миротворцев ОДКБ экс-министр обороны Грузии назвала «очень опасным и рискованным шагом» в условиях, когда позиции Запада там не являются сильными.
Ранее экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, сообщил, что в прошлом году проводил собрание с казахскими оппозиционерами у себя дома в Киеве.
У беспорядков в Казахстане заметили американские и исламистские следы
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«Для США любой переворот в Казахстане открыл бы окно возможностей, а вместе с ним – новый американский фронт против России и Китая», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Ранее российский МИД назвал протесты в республике «инспирированными извне».
«Не исключаю, что за этим могут стоять в большинстве своем ущербные, отстраненные от денежных потоков элиты, причем не только иностранные, но и казахстанские», – допустил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, авторы этой «точно спланированной акции» используют недовольство граждан, а также направляют преступные группы. На это указывает то, что бандиты действуют «подозрительно организованно». «Кроме того, сообщалось, что некоторых полицейских обезглавили – это похоже на почерк экстремистов, которых мы в свое время бомбили в Сирии. Видимо, не додавили всех до конца», – сказал он.
«Скорее всего, протесты финансируются иностранными спецслужбами, но не стану утверждать, что именно западными. За этим могут стоять и силы мусульманских, исламских государств*», – обратил внимание политик.
Погромы в Казахстане разразились незадолго до запланированных переговоров России с НАТО по гарантиям безопасности. Джабаров считает, что это может быть не просто совпадение. «Допускаю, что последние события призваны показать России, что ее позиции не настолько сильны, мол, смотрите там на свое «южное подбрюшье», – сказал сенатор.
«Но наши действия, напротив, показали, что мы сильны как никогда. Москва ни на минуту не задумалась, заявила о готовности помочь и отправила свои войска для наведения конституционного порядка», – подчеркнул он.
По его мнению, сейчас действующему казахстанскому режиму «нужно очень жестко наводить порядок». В противном случае есть риск повторения «украинского сценария». «На Украине тоже призывали не делать резких движений и не использовать армию. В итоге случилась страшная вещь, которую мы расхлебываем до сих пор, – напомнил Джабаров. – Если действовать мягко, все, в том числе жители Казахстана, пожалеют об этом».
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко так же предположил, откуда берутся корни протестов в Казахстане. «Единственные, кому это может быть интересно, – США. Других вариантов я даже в теории не вижу», – сказал собеседник.
«Никому другому нет нужды нарушать статус-кво в Центральной Азии, особенно в Казахстане. Дело в том, что он занимает откровенно нейтральную позицию по отношению к ключевому сопернику Штатов – Китаю. Любая нейтральная позиция выгодна Пекину, но не Вашингтону», – пояснил он.
Россию и Китай все существующие в регионе режимы в принципе устраивают, они не направлены против них. «Но это не на руку Америке. Для нее любой переворот типа того, который в теории мог бы произойти в Казахстане, открыл бы окно возможностей, а вместе с ним – новый американский фронт против Китая. То есть появилась бы опция нейтрализовать границу, перекрыть поток проходящих через нее товаров и так далее», – рассказал эксперт.
«Помимо этого, теоретически нестабильность в Казахстане выгодна всем, кто входит в лагерь противостояния Москве, включая Украину и Грузию. Но для практического подтверждения этих допущений нужны факты», – резюмировал он.
В четверг Министерство иностранных дел России заявило, что считает протесты в Казахстане «инспирированной извне попыткой подорвать безопасность и целостность государства» через насилие и с использованием «подготовленных и организованных вооруженных формирований». Предполагаемых организаторов митингов и погромов МИД не назвал, но отметил, что будет сотрудничать с Нурсултаном, в том числе по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Тем временем находящийся под арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал протестующих и рассказал о встрече с казахскими оппозиционерами. «В прошлом году у меня в Киеве гостила группа казахских оппозиционеров», – написал он в Facebook.
Комментируя митинги, украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что их спровоцировали внешние силы, которые «работали глубоко, в регионах». Во многом это схоже с тем, что происходило на Украине во времена оранжевых революций и противостояний на Майдане Незалежности в Киеве, считает эксперт.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Также напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января).
В Госдуме призвали Казахстан воссоединиться с Россией
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Депутат Госдумы и глава движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев выступил в поддержку проведения референдума в Казахстане о воссоединении с Россией.
«Центральная Азия – это русская земля! В сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией», – написал Хамзаев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке.
По мнению Хамзаева, русский мир – это не принадлежность к национальности и крови, а «культура, история, язык, ценности, традиции».
Парламентарий отметил, что Казахстан – часть «большой исторической России», вне зависимости от личных предпочтений.
«Казахстан – это часть Русского мира. Россия – центр тюркского мира! Я об этом всегда говорил. Все те народы, которые сегодня живут в тюркских странах, в том числе Турция – основное свое начало этно-культурного кода берут с Алтая. Больше, чем Россия для тюркских государств не сделал никто в мире», – продолжил политик.
Хамзаев добавил, что с точки зрения коллективной безопасности Россия должна поддержать своих союзников. И без Казахстана Россия может лишь стать «придатком Китая или Запада»
«Единственный защитник, щит и меч Казахстана – Россия. Кто променяет братское плечо России на хищников с запада или востока? Россия, конечно же, поможет Казахстану в сложный час. Как помочь – определит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», – написал он.
По словам депутата, все происходящее в Казахстане под видом борьбы с ценами на газ – «разбой международных сепаратистов», которых «подготовили в Афганистане».
«Эти пришлые агенты оказывают сопротивление в том числе вооруженным силам Казахстана», – указал депутат.
Хамзаев добавил, что у него есть много друзей в республике, считающих, что Казахстан имеет право быть в составе Российской Федерации.
Между тем другой депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что происходящее в Казахстане вызывает у него боль и тревогу, и подчеркнул, что последние события там – трагическая ситуация.
«Но общее должно быть одно – в такой момент любые политические комментарии или идеи выглядят только как попытка попиариться на чужом горе. Поэтому сожалею о заявлении моего коллеги депутата Бийсултана Хамзаева», – написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что высказывание Хамзаева не имеет ничего общего с позицией «Единой России», ни с позицией фракции в Госдуме. Такие предложения, по его словам, «с учетом трагедии с многочисленными жертвами, по меньшей мере, неуместны и вредны».
Политик обратился ко всем коллегам с просьбой «помолчать» в рождественский сочельник.
«Пусть ситуация в дружественной нам стране, где сегодня сотни тысяч наших соотечественников, русских, сидят по домам в страхе и тревоге, где гибнут люди и торжествуют мародеры, скорее вернется в мирное и спокойное русло. И пусть те, кто защищает порядок, сделают свою работу. Тогда и поговорим», – заключил он.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
В Минобороны России сообщали, что в числе миротворцев отправлены подразделения 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ.
Курсант из Казахстана попрощался с родителями перед боем
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Курсант одного из военных учебных заведений Алма-Аты записал видео для родителей во время осады здания протестующими, показав, что курсанты вооружены только саперными лопатами.
«Мы все умрем... Мама, папа, я вас люблю», – говорит курсант на камеру, передает Kun.uz.
Также на видео видно, как бойцы в экипировке строятся во внутреннем дворе здания, откуда им предстоит отправиться на подавление беспорядков. Бойцы вооружены только палками и саперными лопатками.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Участники беспорядков захватили здание телеканала «Мир» в Алма-Ате
Участники беспорядков устроили баррикады в здании телеканала «Мир» в Алма-Ате, есть жертвы, сообщил телеканал «Хабар-24».
По данным СМИ, на площади Республики в Алма-Ате группа неизвестных забаррикадировала здание телеканала «Мир». Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице, передает ТАСС.
Ранее Токаев объявил, что конституционный порядок во всех регионах Казахстана в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
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На юге Казахстана началась контртеррористическая операция
В Кызылординской области Казахстана силовые структуры приступили к антитеррористической операции, сообщила глава региона Гульшара Абдыкаликова.
В регионе введен красный уровень террористической опасности, в ходе беспорядков пострадали 168 человек 77 из них доставлены в больницу, заявила Абдыкаликова в эфире «Хабар 24», передает «Sputnik Казахстан».
В регионе разгромили здания филиала партии Nur Otan, здание областного суда.
Сейчас в регионе проводится антитеррористическая операция.
Напомним, в Алма-Ате обстановка остается одной из самых сложных в стране, там захвачены и разгромлены несколько помещений государственных органов, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины.
В Алма-Ате открыли огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков. Позже стало известно, что площадь Республики, где проходили бои, зачищена от радикалов. МВД Казахстана объявило ультиматум протестующим.
Депутат партии Зеленского призвал к прямым закупкам газа у России
Украинской стороне стоит возобновить прямые закупки газа у России, заявил депутат пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Олег Семинский.
«Я глубоко убежден, что нам надо создать рабочую группу, определить площадку с российским Газпромом и закупать газпромный газ напрямую по открытому контракту по понятной цене... Понятно, что у нас есть конфликт, но мы не тянем без российского газа – у нас баланс не перекрывается, понимаете», – сказал Семинский в эфире телеканала «Наш», передает «Страна.ua».
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ.
Кроме того, украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
Также крупнейший в стране «Яготинский маслозавод» (Киевская область) сообщил, что находится на грани остановки из-за десятикратного подорожания газа.
Глава Пентагона Остин созвонился с Шойгу
Руководитель американского минобороны Ллойд Остин сообщил, что в четверг провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу.
«Утром я разговаривал с министром обороны России Сергеем Шойгу. Мы обсудили снижение рисков у украинских границ», – заявил Остин в Twitter.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты
Миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, сообщает официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
«Обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов», – добавил он.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.
Американский эксперт указал на несопоставимость ВСУ и ВС России в случае войны
Реформы вооруженных сил Украины (ВСУ) не помогут Киеву поменять баланс сил в случае столкновения с Москвой, считает американский эксперт по безопасности Марк Эпископос.
Украинская сторона в последние годы модернизировала армию и переоснастила ее новыми видами техники, ВСУ заказали у Турции беспилотники «Байрактар», налажено производство противокорабельных ракет «Нептун», отметил Эпископос в статье для National Interest, передает РИА «Новости».
Однако эти реформы не смогут поменять баланс сил в случае гипотетического столкновения с российской армией, поскольку у России подавляющий перевес во всех отношениях.
ВСУ могут представить до 250 тыс. человек, 2,5 тыс. танков и 785 САУ, а Россия может выставить порядка 1 млн военных, 13 тыс. модернизированных танков и свыше 6,5 тыс. САУ.
Также российская армия будет иметь абсолютное преимущество в Черном море.
Украинские ВВС оснащены устаревшим парком советских самолетов 1960–1970-х годов, ВКС России же имеют новейшие истребители и улучшенные бомбардировщики, обширную сеть ПРО, указал Эпископос.
Несопоставимы и военные бюджеты стран: Киев тратит на армию порядка 5,2 млрд долларов, а Москва – 65 млрд долларов.
В случае масштабного конфликта украинская армия понесет огромные потери, а Украина лишится промышленной и военной инфраструктуры, такой как аэродромы и штабы командования.
Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Эксперт объяснил логику назначения руководителя сил ОДКБ в Казахстане
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Сегодня любой российский генерал способен выполнять самые сложные боевые задачи, в том числе на незнакомом театре военных действий, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он объяснил, почему миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане возглавил именно командующий ВДВ Андрей Сердюков.
«Поскольку основные части миротворческих сил ОДКБ – это ВДВ, было логичным назначить их главой именно командующего ВДВ, который знает личный состав, особенности и различные нюансы», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
После «обкатки» в Сирии весь командный состав российских вооруженных сил «прекрасно понимает, что такое гибридная война, которая сочетает в себе самые разные форматы, включая информационные». «В принципе любой российский генерал был способен возглавить миротворческие силы ОДКБ», – уверен Коротченко.
Собеседник подчеркнул, что функции миротворческих сил ОДКБ заключаются в защите стратегических объектов. Присутствие контингента также должно дать «уверенность казахстанским силовикам в необходимости действий по блокированию, нейтрализации и проведению мероприятий по зачистке незаконных вооруженных формирований боевиков».
«При этом всю основную работу должен делать Казахстан. В данном случае России не нужны функции, связанные с выполнением боевых задач. Наша миссия – это стабилизация и охрана особо важных объектов. Сам факт присутствия, а при необходимости его масштабирование, это элемент военно-политической стабилизации и уверенности казахстанских силовиков в своих действиях», – подчеркнул Коротченко.
О том, что руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, в пятницу сообщили в Минобороны России.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал массовые беспорядки в стране актом внешней агрессии и обратился за помощью к союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда также входят Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия и Таджикистан.
В ответ в ОДКБ приняли решение об отправке в Казахстан 2,5 тысяч военных. Россия отправляет на подмогу одну из самых своих элитных частей – 45-ю бригаду специального назначения ВДВ. Военнослужащие этого подразделения участвовали в первой и второй войнах в Чечне, российско-грузинской войне 2008 года, крымских событиях в 2014 году и в военных операциях на территории Сирии.
Также Россия отправляет солдат и офицеров 98-й дивизии ВДВ, за плечами которой опыт в миротворческих операциях в Боснии и Герцеговине в 1996 году, в зоне грузино-абхазского конфликта в 1998 году и в Косово в 1999 году. По информации телеканала «Звезда», в Казахстан направляются военные 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады из Ульяновска.
Ранее стало известно, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
США захотели помочь Казахстану решить «проблемы коррупции»
Администрация Соединенных Штатов готова к оказанию помощи Казахстану в решении вызвавших протесты в республике политических и экономических проблем, в частности, «проблемы коррупции», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы считаем, что правительство Казахстана сможет решить проблемы, которые выразились во время этих протестов, и надеемся на это», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
По версии представителя американского внешнеполитического ведомства, речь идет о проблемах, которые «по своей сути являются экономическими и политическими». «В том, что касается наших рекомендаций, мы бы не хотели выступать с предписаниями», – добавил Прайс. «Если мы можем помочь Казахстану в решении этих проблем, США готовы сделать это», – сказал он. Прайс пояснил, что Соединенные Штаты, в частности, могли бы содействовать в решении «проблемы коррупции».
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые погромы. В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей республики, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что в случае нападения вооруженных банд у коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
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