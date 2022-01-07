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Аэропорт Алма-Аты принимает только военные самолеты
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Международный аэропорт Алма-Аты принимает только военные самолеты, пока неизвестно, когда он заработает для гражданских бортов, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
«Аэропорт сейчас не принимает гражданские самолеты, только военные», – сказали в пресс-службе.
На вопрос о том, когда воздушная гавань возобновит полноценную работу, в ведомстве ответили, что «пока неизвестно».
Между тем российская авиакомпания S7 на фоне ситуации в Казахстане отменила рейс из Москвы в Усть-Каменогорск 8 января и обратный перелет 9 января.
«Отменены рейсы S7 3275 Москва («Домодедово») – Усть-Каменогорск 8 января и S7 3276 Усть-Каменогорск – Москва («Домодедово») 9 января. Пассажиры могут оформить полный возврат либо переоформить билет на рейсы с вылетом после 23 января», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
«Оперативную информацию о дальнейших возможных отменах рейсов в Казахстан мы будем размещать на нашем сайте, а также отправлять пассажирам в смс-рассылке», – отмечает компания.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.
Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.
У беспорядков в Казахстане заметили американские и исламистские следы
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«Для США любой переворот в Казахстане открыл бы окно возможностей, а вместе с ним – новый американский фронт против России и Китая», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Ранее российский МИД назвал протесты в республике «инспирированными извне».
«Не исключаю, что за этим могут стоять в большинстве своем ущербные, отстраненные от денежных потоков элиты, причем не только иностранные, но и казахстанские», – допустил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, авторы этой «точно спланированной акции» используют недовольство граждан, а также направляют преступные группы. На это указывает то, что бандиты действуют «подозрительно организованно». «Кроме того, сообщалось, что некоторых полицейских обезглавили – это похоже на почерк экстремистов, которых мы в свое время бомбили в Сирии. Видимо, не додавили всех до конца», – сказал он.
«Скорее всего, протесты финансируются иностранными спецслужбами, но не стану утверждать, что именно западными. За этим могут стоять и силы мусульманских, исламских государств*», – обратил внимание политик.
Погромы в Казахстане разразились незадолго до запланированных переговоров России с НАТО по гарантиям безопасности. Джабаров считает, что это может быть не просто совпадение. «Допускаю, что последние события призваны показать России, что ее позиции не настолько сильны, мол, смотрите там на свое «южное подбрюшье», – сказал сенатор.
«Но наши действия, напротив, показали, что мы сильны как никогда. Москва ни на минуту не задумалась, заявила о готовности помочь и отправила свои войска для наведения конституционного порядка», – подчеркнул он.
По его мнению, сейчас действующему казахстанскому режиму «нужно очень жестко наводить порядок». В противном случае есть риск повторения «украинского сценария». «На Украине тоже призывали не делать резких движений и не использовать армию. В итоге случилась страшная вещь, которую мы расхлебываем до сих пор, – напомнил Джабаров. – Если действовать мягко, все, в том числе жители Казахстана, пожалеют об этом».
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко так же предположил, откуда берутся корни протестов в Казахстане. «Единственные, кому это может быть интересно, – США. Других вариантов я даже в теории не вижу», – сказал собеседник.
«Никому другому нет нужды нарушать статус-кво в Центральной Азии, особенно в Казахстане. Дело в том, что он занимает откровенно нейтральную позицию по отношению к ключевому сопернику Штатов – Китаю. Любая нейтральная позиция выгодна Пекину, но не Вашингтону», – пояснил он.
Россию и Китай все существующие в регионе режимы в принципе устраивают, они не направлены против них. «Но это не на руку Америке. Для нее любой переворот типа того, который в теории мог бы произойти в Казахстане, открыл бы окно возможностей, а вместе с ним – новый американский фронт против Китая. То есть появилась бы опция нейтрализовать границу, перекрыть поток проходящих через нее товаров и так далее», – рассказал эксперт.
«Помимо этого, теоретически нестабильность в Казахстане выгодна всем, кто входит в лагерь противостояния Москве, включая Украину и Грузию. Но для практического подтверждения этих допущений нужны факты», – резюмировал он.
В четверг Министерство иностранных дел России заявило, что считает протесты в Казахстане «инспирированной извне попыткой подорвать безопасность и целостность государства» через насилие и с использованием «подготовленных и организованных вооруженных формирований». Предполагаемых организаторов митингов и погромов МИД не назвал, но отметил, что будет сотрудничать с Нурсултаном, в том числе по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Тем временем находящийся под арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал протестующих и рассказал о встрече с казахскими оппозиционерами. «В прошлом году у меня в Киеве гостила группа казахских оппозиционеров», – написал он в Facebook.
Комментируя митинги, украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что их спровоцировали внешние силы, которые «работали глубоко, в регионах». Во многом это схоже с тем, что происходило на Украине во времена оранжевых революций и противостояний на Майдане Незалежности в Киеве, считает эксперт.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Также напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января).
Курсант из Казахстана попрощался с родителями перед боем
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Курсант одного из военных учебных заведений Алма-Аты записал видео для родителей во время осады здания протестующими, показав, что курсанты вооружены только саперными лопатами.
«Мы все умрем... Мама, папа, я вас люблю», – говорит курсант на камеру, передает Kun.uz.
Также на видео видно, как бойцы в экипировке строятся во внутреннем дворе здания, откуда им предстоит отправиться на подавление беспорядков. Бойцы вооружены только палками и саперными лопатками.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Участники беспорядков захватили здание телеканала «Мир» в Алма-Ате
Участники беспорядков устроили баррикады в здании телеканала «Мир» в Алма-Ате, есть жертвы, сообщил телеканал «Хабар-24».
По данным СМИ, на площади Республики в Алма-Ате группа неизвестных забаррикадировала здание телеканала «Мир». Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице, передает ТАСС.
Ранее Токаев объявил, что конституционный порядок во всех регионах Казахстана в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
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Российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты
Миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, сообщает официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
«Обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов», – добавил он.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.
Эксперт объяснил логику назначения руководителя сил ОДКБ в Казахстане
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Сегодня любой российский генерал способен выполнять самые сложные боевые задачи, в том числе на незнакомом театре военных действий, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он объяснил, почему миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане возглавил именно командующий ВДВ Андрей Сердюков.
«Поскольку основные части миротворческих сил ОДКБ – это ВДВ, было логичным назначить их главой именно командующего ВДВ, который знает личный состав, особенности и различные нюансы», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
После «обкатки» в Сирии весь командный состав российских вооруженных сил «прекрасно понимает, что такое гибридная война, которая сочетает в себе самые разные форматы, включая информационные». «В принципе любой российский генерал был способен возглавить миротворческие силы ОДКБ», – уверен Коротченко.
Собеседник подчеркнул, что функции миротворческих сил ОДКБ заключаются в защите стратегических объектов. Присутствие контингента также должно дать «уверенность казахстанским силовикам в необходимости действий по блокированию, нейтрализации и проведению мероприятий по зачистке незаконных вооруженных формирований боевиков».
«При этом всю основную работу должен делать Казахстан. В данном случае России не нужны функции, связанные с выполнением боевых задач. Наша миссия – это стабилизация и охрана особо важных объектов. Сам факт присутствия, а при необходимости его масштабирование, это элемент военно-политической стабилизации и уверенности казахстанских силовиков в своих действиях», – подчеркнул Коротченко.
О том, что руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, в пятницу сообщили в Минобороны России.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал массовые беспорядки в стране актом внешней агрессии и обратился за помощью к союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда также входят Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия и Таджикистан.
В ответ в ОДКБ приняли решение об отправке в Казахстан 2,5 тысяч военных. Россия отправляет на подмогу одну из самых своих элитных частей – 45-ю бригаду специального назначения ВДВ. Военнослужащие этого подразделения участвовали в первой и второй войнах в Чечне, российско-грузинской войне 2008 года, крымских событиях в 2014 году и в военных операциях на территории Сирии.
Также Россия отправляет солдат и офицеров 98-й дивизии ВДВ, за плечами которой опыт в миротворческих операциях в Боснии и Герцеговине в 1996 году, в зоне грузино-абхазского конфликта в 1998 году и в Косово в 1999 году. По информации телеканала «Звезда», в Казахстан направляются военные 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады из Ульяновска.
Ранее стало известно, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
США захотели помочь Казахстану решить «проблемы коррупции»
Администрация Соединенных Штатов готова к оказанию помощи Казахстану в решении вызвавших протесты в республике политических и экономических проблем, в частности, «проблемы коррупции», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы считаем, что правительство Казахстана сможет решить проблемы, которые выразились во время этих протестов, и надеемся на это», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
По версии представителя американского внешнеполитического ведомства, речь идет о проблемах, которые «по своей сути являются экономическими и политическими». «В том, что касается наших рекомендаций, мы бы не хотели выступать с предписаниями», – добавил Прайс. «Если мы можем помочь Казахстану в решении этих проблем, США готовы сделать это», – сказал он. Прайс пояснил, что Соединенные Штаты, в частности, могли бы содействовать в решении «проблемы коррупции».
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые погромы. В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей республики, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что в случае нападения вооруженных банд у коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
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Появились сообщения о прибытии в Бишкек самолетов семьи Назарбаева
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В Бишкекский аэропорт Манас прибыло два частных самолета, принадлежащих семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщило Киргизское информационное агентство 24.kg.
По сообщениям СМИ, в международном аэропорту «Манас» столицы Киргизии приземлились два частных самолета, якобы принадлежащих семье экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Один из них прибыл из Македонии, второй – из Объединенных Арабских Эмиратов. Спустя некоторое время оба борта покинули киргизский аэропорт.
Как сообщает 24.kg со ссылкой на данные Flightradar24, примерно в 23.20 (20.20 мск) в аэропорт Манас, расположенный в непосредственной близости от столицы Киргизии, прибыл самолет Bombardier Global Express. Другой аналогичный самолет, названный «назарбаевским», приземлился в аэропорту Манас примерно в 22.10 (19.10 мск) на техническую стоянку, передает «Интерфакс».
«Возможно, экипажу нужно отдохнуть или дозаправиться. В таких случаях никто из пассажиров не может покидать борт, грузы не выгружают», – цитирует 24.kg представителя аэропорта.
В пресс-службе аэропорта Манас подтвердили прибытие в четверг из ОАЭ частного самолета марки Bombardier. Представитель пресс-службы воздушной гавани заявил, что принадлежность судна, выполнявшего коммерческий рейс, неизвестна.
Тем временем в справочной воздушной гавани сообщили, что не располагают информацией о приземлении в аэропорту Бишкека самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает РИА «Новости».
«Мы не располагаем подобной информацией», – ответили в аэропорту на вопрос о том, были ли на борту члены семьи Назарбаева. Также в воздушной гавани не смогли подтвердить принадлежность борта семье бывшего президента Казахстана.
Ранее погромщики в Казахстане начали сносить памятники Назарбаеву.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев. В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.
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Назначен руководитель миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
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Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщили в Миноборны России.
«Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны России.
Андрей Сердюков родился 4 марта 1962 года в поселке городского типа Углегорский Ростовской области.
Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (1983), Военную академию имени М.В. Фрунзе (1993), Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2009).
1983 – 1986 гг. – командир разведывательного взвода, заместитель командира парашютно-десантной роты, командир парашютно-десантной роты.
1986 – 1990 гг. – начальник штаба – заместитель командира парашютно-десантного батальона, командир парашютно-десантного батальона.
1993 – 1999 гг., после окончания Военной академии им. М.В. Фрунзе – заместитель командира парашютно-десантного полка, командир парашютно-десантного полка.
1999 – 2007 гг. – заместитель командира 76-й гвардейской воздушно- десантной дивизии, командир 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
По окончании в 2009 г. Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ с золотой медалью проходил службу в должности заместителя командующего 5-й армией Дальневосточного военного округа.
С 2011 г. – командующий 5-й армией Восточного военного округа.
С 2013 г. – заместитель командующего войсками Южного военного округа, а с октября 2013 г. – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Южного военного округа.
Указом Президента Российской Федерации от 4 октября 2016 г. назначен командующим Воздушно-десантными войсками.
В 2020 году генерал-полковнику Андрею Сердюкову Указом Президента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени и IV степени с мечами, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почета, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью «За боевые заслуги» и другими медалями. Заслуженный военный специалист Российской Федерации.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, кто и как готовил протестный взрыв в Казахстане.
Россия заподозрила ЕС в стремлении к «майдану» в Казахстане
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, вероятно, предпочел бы видеть в Казахстане повторение «майдана» – государственного переворота, произошедшего на Украине.
«Видимо, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предпочел бы видеть в Казахстане повторение незаконного майданного переворота, произошедшего на Украине, который, очевидно, вызывает у него лучшие воспоминания», – написал Полянский в своем Twitter.
Накануне в МИД России сравнили позицию ЕС о помощи ОДКБ Казахстану со сломанными часами. Ранее Боррель заявил, что помощь ОДКБ Казахстану «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать». Он также выразил мнение, что России следует уважать суверенитет и независимость Казахстана.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые погромы. В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей республики, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что в случае нападения вооруженных банд у коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
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Генсек ОДКБ назвал условие применения оружия миротворцами в Казахстане
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У коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.
Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если вооруженные банды нападут на объект, который защищают миротворческие силы, генсек ОДКБ сказал: «В этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть», передает РИА «Новости».
«Мы рассчитываем, что срок [присутствия миротворческих сил в Казахстане] будет непродолжительным. И в решении Совета коллективной безопасности так и звучит – «на непродолжительный период». Какой именно непродолжительный период – несколько дней, либо несколько недель – это будет зависеть от той ситуации, которая складываться будет в Казахстане и, конечно же, от позиции руководства Казахстана», – заявил Зась.
Генсек ОДКБ уточнил, если руководство республики «посчитает, что ситуация стабилизировалась и она контролируется собственными силами без помощи всех наших государств, то, конечно же, операция закончится и все войска будут выведены».
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Генеральный секретарь организации Договора о коллективной безопасности сообщил, что города размещения Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане будут зависеть от того, где они понадобятся. «Я пока не буду говорить по географии (размещения). Это будет уже зависеть от тех решений, которые будут на месте приниматься командующим этим миротворческим контингентом во взаимодействии с силами правопорядка и минобороны Казахстана, где именно нужны усилия наших миротворческих подразделений», – заявил Зась.
«Общая численность группировки коллективных миротворческих сил может быть разная. Сейчас в соответствии с теми решениями которые приняты – порядка 2,5 тыс. человек», – сказал Зась. При этом он отметил, что миротворцы «будут исходить из ситуации». «У нас весь перечень частей, соединений, входящих в миротворческие силы ОДКБ – порядка 3,6 тыс. Поэтому если надо будет – будем усиливать группировку в Казахстане», – сказал генеральный секретарь организации Договора о коллективной безопасности.
При этом он подчеркнул, что силы ОДКБ не будут принимать участие в разгоне демонстраций. «Все инсинуации, что, мол, сейчас наши подразделения будут демонстрации разгонять и прочее – нет, этого не будет. У наших Коллективных миротворческих сил ОДКБ другие задачи», – заявил Зась, уточнив, что речь идет о поддержке республики в сложный период.
Отвечая на вопрос о кандидатуре командующего Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане, Зась сказал: «Я пока не хочу забегать вперед, потому что еще не формализовано решение. Совет министров обороны ОДКБ будет принимать решение о назначении командующего Коллективными миротворческими силами. Уже есть кандидатура, но пока еще не утверждена, поэтому не хочу и озвучивать. Как будет решение, потом будет опубликовано в СМИ», – сообщил генеральный секретарь организации.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев. В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.
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Токаев приказал открывать огонь по террористам без предупреждения
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с третьим с начала протестов обращением к гражданам, в котором заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.
Кроме того, Токаев назвал глупостью предложение из-за рубежа провести переговоры с террористами, передает РИА «Новости».
«За рубежом высказываются призывы сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами», – сказал президент Каазахстана, его выступление транслировал телеканал «Хабар 24».
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Захарова сравнила позицию ЕС по Казахстану со сломанными часами
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала позицию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о помощи ОДКБ Казахстану, сравнив мнение дипломата со сломанными часами.
«Как говорится, дважды в день и сломанные часы показывают правильное время. Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма и надо об этом помнить», – написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Борреля о том, что помощь ОДКБ Казахстану «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать».
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Ранее Боррель заявил, что помощь ОДКБ Казахстану «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать». Он также выразил мнение, что России следует уважать суверенитет и независимость Казахстана.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев. В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.
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Токаев заявил о невозможности отпраздновать Рождество в Казахстане
Сложная ситуация в Казахстане и введенное чрезвычайное положение не позволяют верующим отпраздновать Рождество в соответствии с традициями, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
«К сожалению, в связи со сложной обстановкой в стране и введенным чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать его [Рождество], согласно всем традициям», – приводит слова Токаева ТАСС.
Как подчеркнул президент республики, православие всегда вносило большой вклад в сохранение мира и согласия, укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия в казахстанском обществе. «Многообразие религий, традиций и культур является прочной основой нашей государственности», – цитирует Токаева пресс-служба главы республики.
Токаев заявил, что сегодня казахстанцам как никогда важно проявить сплоченность и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране. «Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сохранив наше главное достояние – единство нашего народа», – подчеркнул глава республики.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
В пятницу Токаев объявил, что конституционный порядок во всех регионах Казахстана в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
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Беглый банкир Аблязов назвал себя «лидером протестов» в Казахстане
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Бывший руководитель АО «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов, скрывающийся за границей, назвал себя лидером оппозиции и протестного движения в Казахстане.
Как сообщил Аблязов агентству Reuters, «протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать». Он также заявил, что вернется в Казахстан, чтобы возглавить «временное правительство», если протест «достигнет правильного охвата», передает ТАСС. Банкир, давший интервью в Париже, также добавил, что не получал денежных средств из стран Запада для координации протестов.
Между тем телеканал «Хабар 24» со ссылкой на оперштаб по борьбе с терроризмом сообщил, что по всему Казахстану на настоящий момент задержали 3706 человек.
«На данный момент по всей стране задержаны 3706 человек... Это самая свежая цифра на данный момент», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
Ранее СМИ сообщили, что один из лидеров протестов в Казахстане Мухтар Аблязов связан с Украиной, номера, указанные им в обращении в соцсетях, имеют коды украинских операторов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Ранее в пятницу Токаев выступил с третьим с начала протестов обращением к гражданам, в котором заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.
Рогозин рассказал об обстановке на Байконуре
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в городе Байконур и на космодроме сохраняется спокойная обстановка.
«По докладу оперативного штаба, обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома спокойная», – передает ТАСС слова Рогозина.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.