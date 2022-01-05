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В аварии под Нижним Новгородом погибли три человека
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В Нижегородской области столкнулись легковой автомобиль и минивэн, погибли три человека, пострадали еще пятеро, сообщили в региональном ГУ МВД.
«По предварительной информации, ДТП было около 16.15 мск на 489-м км дороги Нижний Новгород – Казань. Водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с минивэном Volkswagen», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В Renault погибли водитель и два пассажира, еще один из легковушки пострадал. В минивэне пострадали четверо, из которых двое – несовершеннолетние. Пострадавших доставили в больницу.
Ранее в Тульской области столкнулись 50 легковых автомобилей, пострадали несколько человек.
Украина объявила новые газопроводы ненужными
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Учитывая, что в 2021 году мощности газотранспортной системы Украины были использованы менее чем на 30%, необходимости в строительстве новых газопроводов в ЕС нет, заявил глава украинской компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон.
Макогон сказал, что «уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов». По его словам, «надежная и разветвленная ГТС Украины способна обеспечить транзит еще как минимум 100 млрд кубометров газа в европейском направлении», передает РИА «Новости».
Компания сообщила, что в 2021 году доставила в Европу 41,6 млрд кубометров газа – на 25% меньше, чем в 2020 году. При этом «объемы транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составили почти 2,6 млрд кубометров, что в шесть раз меньше по сравнению с 2020 годом». Макогон сообщил, что «экспорт газа, включая реэкспорт, составил 2,6 млрд кубометров природного газа»
Напомним, Макогон сообщил, что Газпром в начале нового года снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 мдн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн.
Президент Казахстана назвал виновных в протестной ситуации
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Особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
В частности, по его словам, вина лежит на министерстве энергетики, а также компаниях «Казмунайгаз» и «Казакгаз». Токаев сообщил, что «были даны все полномочия по стабилизации ситуации» в Алма-Ате и Мангистауской области. По его словам, «основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи», передает ТАСС.
Токаев раскритиковал реализацию его поручения ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ» в Мангистауской области. Он указал, что «разработано только технико-экономическое обоснование», при этом «не решены вопросы финансирования проекта». Кроме того, не проработаны «правила организации и проведения торгов сжиженным газом», «механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов». Как заявил глава государства, «в результате министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги».
«Глава государства подчеркнул, что политическое, социальное и экономическое устройство государства останется неизменным. По его убеждению, такие принципы, как унитарность, верховенство закона, уважение к праву собственности и рыночная экономика, остаются главными в нашей государственной политике», – сообщила президентская пресс-служба по итогам заседания правительства.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане.
У протестов в Казахстане нашелся «штаб в Киеве»
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Один из лидеров протестов в Казахстане Мухтар Аблязов связан с Украиной, номера, указанные им в обращении в соцсетях, имеют коды украинских операторов, сообщают СМИ.
Указанные Аблязовым номера появились в Сети еще летом 2021 года, в одном из постов предлагалось контактировать со «штабом в Киеве», на это обратило внимание издание «Страна.ua».
Отмечается, что уже тогда в заявлениях Аблязова шла речь «о планировании и координации акций протеста для «свержения режима Назарбаева».
«Мы будем общаться только узкой группой, причем таких групп мы планируем создать минимум 100-200 в каждом городе. Эти группы будут контактировать только со мной и со штабом в Киеве, что гарантирует конфиденциальность и безопасность», – отмечалось в сообщении.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Также глава государства ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.
Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.
Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
Эксперт назвал главные причины массовых беспорядков в Казахстане
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Происходящее в Казахстане – это массовые беспорядки, у митингующих нет протестного ядра и четких политических требований к власти, сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. В среду в Алма-Ате возобновились столкновения митингующих с сотрудниками полиции.
«Рейтинг правительства Казахстана 23%, а в 2017 году был 63%. Это показатель неумения работать. Такой рейтинг неодобрения рано или поздно приводит к чему-то», – говорит казахстанский политолог Марат Шибутов.
Вспыхнувшие на этой неделе протесты в Мангистауской области, Алма-Ате и ряде других регионов не выглядят «достаточно спонтанными» и могли быть кем-то организованы, предположил эксперт. Однако кто именно мог стоять за ними, «покажет следствие». «С другой стороны, мы не видим ядра протеста и оформленных требований. То есть диалог вести фактически не с кем. Пока идут исключительно массовые беспорядки, а не митинги. Поэтому остаются только силовые меры, которые сейчас осуществляются», – пояснил Шибутов.
Собеседник подчеркнул, что столкновения происходят в основном в Алма-Ате и Актау, поэтому говорить об угрозе «цветной революции» не приходится. «Угрозы свержения власти нет, есть угроза давления через беспорядки. Тут нет внешних заинтересованных сторон. Наоборот, страны, которые вкладывались в Казахстан, могут потребовать стабилизации ситуации и своего участия в этом», – предположил эксперт.
В среду в Алма-Ате возобновились столкновения митингующих и сотрудников полиции. Несколько стражей порядка были захвачены и избиты в центре города. Несколько сотен митингующих удалось заблокировать на подступах к центру Алма-Аты.
Массовые беспорядки в Казахстане вспыхнули
из-за резкого роста цен на газ. В нескольких регионах введен
режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в среду отправил
правительство в отставку, которое обвинил в повышении цен на энергоносители. Он также ввел временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
Жители Костромы потребовали выдать им задержанных по делу об убийстве девочки
В Костроме местные жители, которые активно участвовали в поисках пропавшей девочки, собрались перед общежитием, где нашли ее тело, сообщают СМИ.
В общежитии проводились следственные действия. Перед зданием «собралась толпа, которая требовала выдать им задержанных», передает РЕН ТВ со ссылкой на соцсети.
Напомним, во вторник девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей ее мать, чтобы «посмотреть на елку». Там ее схватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее двое подозреваемых были задержаны. СМИ сообщили, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу. Они завели ребенка «в общежитие, где сначала изнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений».
Столкновения демонстрантов с полицией произошли в центре Алма-Аты
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На центральной площади Алма-Аты в Казахстане произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщают информационные агентства.
На центральной площади города расположен акимат (мэрия) Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров – Алма-Атинская резиденция главы государства. Площадь затянута едким дымом, от которого трудно дышать. На площади собралось около тысячи человек.
Позднее силовики вытеснили основную часть митингующих с центральной площади. Группы протестующих рассредоточились по примыкающим к площади улицам, где их задерживают полицейские. Демонстранты после вытеснения с центральной площади пытаются устроить шествия на других улицах. В сторону полицейских летели камни, некоторые митингующие разбирали для этого тротуарную плитку, передает РИА «Новости».
Протестующие «пытаются громить витрины магазинов и ресторанов», сообщается «как минимум об одной разбитой витрине», силовики «стараются препятствовать этим действиям и сдерживать напор протестующих», передает ТАСС со ссылкой на zakon.kz.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, гражданам необходимо быть благоразумнее.
Пушков указал на главных лжецов о «грязном российском газе»
Заявления о «грязном газе» из России бешено далеки от реальности, это собственноручно доказывают некоторые страны, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Парадокс здесь в том, насколько пропаганда («грязный газ» из России) бешено далека от реальности. Польша просит снизить цены на российский газ и подсчитывает грядущие убытки после 2022-го, когда истекает срок контракта с Газпромом. Киев требует, чтобы «грязный газ» тек в Европу только по украинским трубам, а заодно закупает его же по реверсу из Польши и Словакии, не смущаясь тем, что он «грязный». Кишинев – в экстазе от того, что получил этот газ еще на пять лет, истово благодарит за «помощь» США», – написал он в своем Telegram-канале.
Пушков добавил, что все страны, видимо, не рассчитывают на сжижженные американские «молекулы свободы». «Зато любят плевать в колодец, без которого обойтись никак не могут», – заключил он.
Ранее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что обвинения в адрес России и Газпрома в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, враньем и ложью, европейские страны сами создают себе проблемы.
Кадыров обратился к гражданам Казахстана
Жителям Казахстана нужно не грабить и убивать, а вести себя «максимально мирно», чтобы не разрушить экономику и государство, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Нам судьба Казахстана не безразлична. Мой отец родился там, там похоронен брат моего дедушки. Нас приютил в самые сложные времена наш братский казахстанский народ. Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание», – приводит слова Кадырова РИА «Новости».
Он попросил протестующих вести себя «максимально мирно», а также не разрушать страну и экономику. Глава Чечни напомнил, что в республике также знают, что такое война и что такое митинги.
«Нас тоже подвели так же, как и вас сегодня, к военным событиям. Мы потеряли сотни тысяч людей, у нас пропавшие без вести, народ разделили на тейпы, вирды и фамилии. Это делали воспитанники спецслужб разных государств. И у них была задача через Чеченскую Республику развалить суверенное государство Россию... Поэтому мы, чеченский народ, во главе с руководством просим одуматься, чтобы наши братья не допускали ошибок, чтобы остановились, не довели ситуацию до военных событий», – подчеркнул он.
Кадыров призвал организаторов протестов остановиться, так как государство приняло отставку правительства и снизило цены на газ.
«Война никогда к хорошему не приводит, война разрушает, уничтожает и убивает... Прошу тех, кто стоит во главе этих протестов, остановиться. Побойтесь Всевышнего, вам отвечать за это на том свете», – заключил он.
Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. До этого по всей стране был отключен интернет.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Токаев также ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.
Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.
Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате
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Митингующие взяли штурмом резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате, сообщает издание Zakon.kz.
Издание пишет со ссылкой на очевидцев, что протестующие в Алма-Ате захватили резиденцию президента Казахстана, передает ТАСС.
Ранее здание резиденции президента Казахстана загорелось.
До этого сообщалось, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране ввел в Нур-Султане чрезвычайное положение с 5 по 19 января, которое предполагает и комендантский час.
Митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
«Укрэнерго» признала единственной причиной простоя ТЭС и ТЭЦ нехватку топлива
На Украине 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ не работают только из-за отсутствия топлива, а не из-за ремонта, сообщила компания «Укрэнерго».
Компания подтвердила, что «в аварийном ремонте не находится ни один блок или корпус ТЭС и ТЭЦ». При этом, как следует из «заявок производителей», из-за отсутствия топлива «не могут работать 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт». Общие запасы угля на складах ТЭС составляют 503,3 тыс. тонн, передает ТАСС.
Напомним, еще вноябре «Укрэнерго» сообщала, что лишь три блока государственных ТЭС Украины из 23 несут нагрузку. Однако тогда сообщалось, что из-за отсутствия угля отключены рекордные 14 энергоблоков, а еще шесть находятся в состоянии ремонта.
Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате
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В Алма-Ате, а также в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения, следует из указов, которые подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Пресс-служба администрации Токаева сообщила, что он «подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года». Отмечается, что такой шаг вызван «обострением ситуации» и необходимостью «обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан».
Очевидцы сообщают, что в Алма-Ате демонстранты, которых «оттеснили» с площади Республики, «идут теперь по разным улицам города, есть задержанные, их увозят в местное РОВД, в центре слышны еще звуки и видны вспышки, похожие на применение светошумовых гранат». Отмечается, что «протестующие сожгли как минимум одну их машину». «Спецмашины перемещают во дворы, протестующие с улиц пока не расходятся, но кажется, что пик прошел», – приводит ТАСС слова очевидцев.
В Алма-Ате и Мангистауской области вводится комендантский час с 23.00 до 7.00.
Указ о введении в Алма-Ате чрезвычайного положения предусматривает введение ограничений на въезд и выезд из города. На период действия чрезвычайного происшествия в Алма-Ате и Мангистауской области запрещена продажа оружия, боеприпасов, алкоголя; у физических лиц изымут оружие и боеприпасы, у юридических лиц помимо этого – военную технику и взрывчатые вещества; запрещены организация и проведение массовых мероприятий и забастовок, передает РИА «Новости».
В период действия чрезвычайного положения будет усилена охрана общественного порядка и особо важных объектов. Создается «комендатура города», которая будет наделена «полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении». Начальники департаментов полиции назначены комендантами Алма-Аты и Мангистауской области Казахстана на время действия режима чрезвычайного положения. В Мангистауской области комендантом назначен Жанарбек Бактыбаев, в Алма-Ате –Канат Таймерденов. Ответственными за применение мер на время ЧП определены региональные комендатуры, а также республиканские МВД, МЧС, минобороны и комитет национальной безопасности.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, гражданам необходимо быть благоразумнее. Он поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. Позднее в Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками.
Опубликовано видео допроса подозреваемых в убийстве ребенка в Костроме
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Подозреваемые в убийстве пятилетней девочки в Костроме также являются уроженцами этого города, об этом они сообщили в опубликованном региональным УМВД ролике.
Фигуранты дела имеют судимости, 24-летний подозреваемый ранее был судим за кражу и находится на испытательном сроке, 45-летний мужчина имеет судимость за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и незаконное распространение порнографии, сообщается на сайте ведомства.
Последний освободился из мест лишения свободы в марте 2021 года, он был под административным надзором.
«Участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска регулярно посещали его по месту жительства, проверяли соблюдение установленных ограничений, проводили все контрольные мероприятия в полном объеме. В сентябре 2021 года за нарушение запрета на выезд за пределы города мужчина был привлечен к административной ответственности», – указали в УМВД.
Сейчас оба подозреваемых находятся в СИЗО.
Напомним, во вторник девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей ее мать, чтобы «посмотреть на елку». Там ее схватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее двое подозреваемых были задержаны. СМИ сообщили, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу. Они завели ребенка «в общежитие, где сначала изнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений».
Жители Костромы потребовали выдать им задержанных по делу об убийстве девочки. Также в городе появился стихийный мемориал в память об убитом ребенке.
Педофил задержан по делу об изнасиловании и убийстве девочки в Костроме
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Один из задержанных по делу об убийстве пятилетней девочки в Костроме судим за педофилию, второй отбывал наказание за кражу, сообщают СМИ.
Как передает РЕН ТВ, «45-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б.» завели ребенка «в общежитие, где сначала изнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений». После этого «убийцы спрятали тело в спортивную сумку, очевидно намереваясь скрыть следы преступления», но «сделать это не успели, поскольку были задержаны».
Сообщается, что «педофил Денис Г. вышел на свободу меньше года назад», он «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», за что был приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима. Он «полностью отбыл срок, за время которого получил от руководства колонии семь взысканий», характеризовался Денис Г. «крайне отрицательно, и после освобождения он обязан был регулярно отмечаться в полиции».
Семья, в которой воспитывалась девочка, считается благополучной. Никто никогда не привлекался к административной или уголовной ответственности. Девочка ждала мать, которая работала уборщицей в кинотеатре. Ребенку стало скучно, девочка отпросилась у матери, убиравшей кабинеты, «посмотреть на елку» перед зданием кинотеатра. Там ее схватили злоумышленники.
Напомним, в Костроме задержаны двое подозреваемых в убийстве пятилетней девочки, они признались в убийстве ребенка. Во вторник девочка вышла на улицу на прогулку, ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. В поисках девочки участвовали следователи, полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт».
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
В Москве ожидается метель, снежные заносы и гололедица, МЧС объявило экстренное предупреждение в столице.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 12.00 до 20.00 5 января в городе Москве ожидается снег, мокрый снег. Местами метель, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
В МЧС рекомендуют жителям столицы держаться в стороне от рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. Водителей призывают снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать внезапных маневров и перестроений, парковаться вдали от деревьев.
На Украине заявили о блокаде поставок угля из Казахстана
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Поставки угля на Украину из Казахстана прекратились, несмотря на контракт, заявил глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко.
«Нет, из Казахстана не идет (уголь). Есть заключенный контракт у «Центрэнерго» на 660 тыс. тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь», – цитирует Галущенко РИА «Новости».
Также в среду Галущенко сообщал, что поставки угля на Украину проводятся по графику, до конца отопительного сезона страна получит 1,6-1,8 млн тонн угля.
В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
Президент страны пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет.