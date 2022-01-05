В ДТП в Тульской области столкнулись 50 автомобилей

При столкновении 50 легковых автомобилей на федеральной автотрассе М4 («Дон») в Узловском районе Тульской области, по предварительным данным, пострадали трое детей и пять взрослых.

«На 216-м километре платного участка автодороги («Дон») произошло несколько ДТП с участием более 50 легковых автомашин», – передает РИА «Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто, организован объезд места ДТП.

Федеральная автотрасса «Дон» связывает Москву с Югом России через Воронеж и Ростов-на-Дону. Тульский участок этой дороги характеризуется холмистым рельефом, в условиях гололеда и сильных снегопадов здесь часто случаются ДТП.

Ранее авария с участием 24 автомобилей, среди которых автомобиль пожарной службы, произошла в Мордовии, пострадали четыре человека.