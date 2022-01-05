Стало известно об отключении электричества рядом с резиденцией Токаева в Алма-Ате

В нескольких домах рядом с резиденцией президента Казахстана в Алма-Ате отключено электричество, сообщают американские СМИ со ссылкой на местного журналиста.

«Журналист в Алма-Ате сообщил CNN, что у них... похоже, отключили свет в зданиях вокруг их многоквартирного дома в центре Алма-Аты рядом с резиденцией президента и мэрией», – цитирует сообщение CNN РИА «Новости».

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.

Президент страны пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет.

Между тем протестующие начали снос памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области. В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин, а резиденция президента в городе была захвачена демонстрантами.