Источник опроверг слухи о возможной эвакуации Токаева в Россию

У российского руководства нет данных об эвакуации казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Россию, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Мы не считаем, что ситуация настолько обострена, что потребовала бы столь радикального шага. Наши данные не подтверждают эту информацию», – сказал собеседник РИА «Новости».

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.

Президент страны пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет.

Между тем протестующие начали снос памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области. В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин, а резиденция президента в городе была захвачена демонстрантами.