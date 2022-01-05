В Алма-Ате загорелось здание резиденции президента Казахстана

Здание резиденции президента Казахстана горит в Алма-Ате, слышны звуки выстрелов, комендант просит митингующих разойтись.

Участники массовых беспорядков перегородили улицу Назарбаева около резиденции президента Касыма-Жомарта Токаева в Алма-Ате, слышны звуки шумовых гранат.

Улица, проходящая вблизи резиденции, занята протестующими, которые, предположительно, пытаются попасть внутрь резиденции, передает РИА «Новости».

Комендант Алма-Аты, начальник департамента полиции Канат Таймерденов призвал протестующих разойтись, и не допустить эскалации насилия.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране ввел в Нур-Султане чрезвычайное положение с 5 по 19 января, которое предполагает и комендантский час.

До этого митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.