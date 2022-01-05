Главнокомандующий ВМФ России заявил о планах провести около тысячи учений

Военно-морской флот в 2022 году примет участие в 950 тактических и командно-штабных учениях, сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, чьи слова приводит Минобороны.

«Перед Военно-морским флотом в 2022 году стоят задачи интенсивной подготовки сил и войск Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) ВМФ к выполнению задач во всех районах Мирового океана, включая Арктику. Планируется, что военные моряки примут участие в около 950 тактических и командно-штабных учениях. Будет подготовлено порядка 300 экипажей кораблей и подводных лодок», – передает его слова ТАСС.

Евменов добавил, что военные моряки продолжат выполнять задачи военно-морского присутствия и демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанских зонах.

В 2021 году ВМФ выполнил более 10 тыс. боевых упражнений в ходе учений.

Ранее главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков заявил, что география совместных учений российских военных с военными других стран расширяется. В 2022 году планируется провести совместные международные учения с вооруженными силами Египта, Пакистана, Алжира, Лаоса, Шри-Ланки, Киргизии, Таджикистана, Монголии и Индии.