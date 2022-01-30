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Киев пожаловался на «экономические страдания» из-за паники на Украине
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Украина уже страдает экономически из-за паники по поводу якобы обострения ситуации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы уже страдаем экономически и ослабеваем из-за распространяемой в обществе паники», – пояснил Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vice.
По его словам, рынки и люди должны понять, что Киев и его партнеры работают над тем, чтобы предотвратить «худший вариант развития событий».
Кулеба добавил, что некоторые западные союзники из-за «недостатка политической воли» не так активно помогают Украине, как могли бы. Однако министр воздержался от того, чтобы назвать конкретные страны.
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Ранее сообщалось, что постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после начала другого информационного пространства 12,5 млрд долларов вывели с Украины. Украина не может справиться с такими вызовами, из госрезервов стабилизируется национальная валюта, поэтому это очень дорого стоит для Украины.
В пятницу украинский политолог Андрей Золотарев сказал газете ВЗГЛЯД, что игры Киева и США в «российскую военную угрозу» имеют давнюю историю, но теперь ее условия для Украины принципиально ухудшились.
Аналитик указал, что посредством нагнетания военной истерии США принуждают Киев к выполнению Минских соглашений, которые могут стать общей точкой соприкосновения позиций Москвы и Вашингтона в нынешнем диалоге по безопасности. При этом Запад обещает объем финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, а офис президента Украины говорит, что страну от краха спасет не меньше, чем 3,5 млрд – «и это тоже показывает разобщенность позиций Киева и США, Зеленский больше не сможет монетизировать «российскую угрозу».
В пятницу утром CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским «прошел не очень хорошо», в основном – из-за разногласий по поводу «уровня угрозы» российского нападения.
Напомним, что в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
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В МИД ответили швейцарским журналистам русской поговоркой
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МИД раскритиковал сюжет швейцарского телевидения о якобы стягивании российских войск к границе Украины, пояснив русской поговоркой, что речь идет о подготовке к российско-белорусским учениям «Союзная решимость–2022».
«Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Российские дипломаты рекомендовали швейцарским журналистам обращаться к Минобороны РФ, где их ознакомят с фактурой и расскажут, что такое «проверка оборонного потенциала».
«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения – или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной», – отмечается в сообщении.
По данным министерства, кадры видеосюжета напоминают «случайную подборку видеоматериалов из Google по запросу «Россия, зима, военная техника».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Трамп назвал причины кризиса вокруг Украины
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Россия может взять под контроль Украину, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас). По его словам, причинами кризиса на Украине является мягкая политика Джо Байдена и его уступки в Европе.
Он заявил, что глава американского государства Джо Байден, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер продемонстрировали «фиглярство высшей пробы».
По словам Трампа, в США «инфляция взлетела, цены на бензин растут, цепочки поставок рассыпаются». «Вы можете поверить в то, что происходит? Ничего купить нельзя, полки пустые. Я написал книгу, но ее не могут больше публиковать: нет бумаги и чернил. Кстати, купите ее, вам понравится», – приводит его слова ТАСС.
Трамп заявил: «Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошел к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину. Вы можете в это поверить?». Он сказал, что в период его президентства Россия «даже не мечтала об этом, не осмелилась бы это сделать». Трамп заявил, что у него с главой российского государства Владимиром Путиным «были хорошие отношения», хотя Путин «не был рад» тому, что Трамп, как заявил сам экс-президент, «разрушил сделку» по строительству газопровода «Северный поток – 2».
Экс-президент США прокомментировал разговор Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским: «Если даже половина из того, что говорят (правда), это не был удачный звонок». «Президент Украины вроде бы говорил ему: «Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся». Вы можете в это поверить?» – приводит РИА «Новости» слова Трампа.
Трамп напомнил, как требовал от европейских союзников по НАТО платить за защиту своих границ. По его мнению, «большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами». Другие страны решили, что «им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями», пусть «все делают тупые американцы», сказал Трамп. Он добавил, что и в торговле европейцы обманывают США почти так же, как Китай, но никто об этом не говорит.
Как вы относитесь к идее поставок российских вооружений в ЛНР и ДНР для повышения их обороноспособности?
Трамп считает, что некомпетентность Байдена создает угрозу Третьей мировой войны, и заверил, что при нем кризиса вокруг Украины никогда бы не возникло. Он заявил, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые «абсурдные» войны, исповедуя рейгановский принцип «мир посредством силы».
Кроме того, он заявил, что «все в Вашингтоне сейчас одержимы тем, как защитить границу Украины, но самая важная граница в мире прямо сейчас» для американцев – «не украинская, а американская граница». Он посетовал, что США ничего «не делают по этому поводу – впускают людей и понятия не имеют, кто они такие».
В конце октября США сначала через вбросы в СМИ, а затем и через чиновников начали заявлять о «скором нападении России» на Украину. В результате это привело к панике на Украине, поставившей страну на грань финансового коллапса.
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Кличко собрался пойти против России с автоматом
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Мэр Киева Виталий Кличко объявил в эфире канала «Украина 24» о намерении взять в руки автомат и пойти воевать против России.
«Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать», – приводит РИА «Новости» слова Кличко.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал решение Германии отправить Украине 5 тыс. военных касок. «Пять тысяч касок – это просто шутка. Что нам отправит Германия в следующий раз в качестве поддержки? Подушки?», – возмутился Кличко.
Кличко также упрекнул Берлин, заявив, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2». Читатели издания Der Spiegel, в свою очередь, выступили с резкой критикой в адрес Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.
Также Кличко заявил, что если США и Европа позволят Путину напасть на Украину, то он не остановится на этом и «обратит внимание на балтийские страны». «Когда он (Путин) говорит о своем желании вернуть советскую империю, это включает в себя и бывшую ГДР. Поэтому угроза войны против Украины должна встревожить каждого немца», – сказал Кличко.
Напомним, в конце декабря 2021 года мэр украинской столицы Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева.
В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая, что ни на кого не собираются нападать.
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Президент Хорватии отказался извиняться перед Украиной
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Над Украиной издеваются бюрократы из Брюсселя; самому Киеву нужно разговаривать с Донбассом, а не идти на конфронтацию с Россией, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
Миланович полдчеркнул, что «Украина уже восемь лет находится в пугающем положении по отношению к ЕС, который к Украине относится безответственно». Киев, по его словам, «ничего не получил от ЕС, а им обещали миллиарды и миллиарды». Миланович отметил, что он не хочет «кого-то обидеть» и что «не является ни недругом Украины, ни другом России». «То, что они - коррумпированная страна, написано в докладах ЕС», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTL.
Как заявил Миланович, у Украины «есть проблемы», которая страна «должна начать решать». В частности, «с сепаратистами, которых не признала и Россия», Киеву следует «продолжить переговоры, не игнорировать факт, что там есть переговорщики, которые не самые лучшие ребята, но и с ними надо разговаривать».
«А не идти постоянно путем конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой – Россией, это вам не Сербия. И кто бы их к этому не подстрекал – он опасный шарлатан, таких в Европе сейчас достаточно», – заявил он, добавив, что владеет русским языком, наблюдает годами за ситуацией на Украине и у него нет «ни любви, ни ненависти к ней».
При этом Миланович указал, что «Украина прославляет «героев» Второй мировой войны, которые были массовыми убийцами поляков и евреев», например, Степана Бандеру.
«Протесты на Майдане, которые имели все элементы госпереворота и свержения легитимно избранной власти при сердечной помощи ЕС, Совета Европы и Вашингтона», – сказал он. По его мнению, «национальные герои части Украины также плохи как Павелич (лидер Независимого государства Хорватия во Второй Мировой войне)». «Бандера и его соратник Роман Шушкевич, или как его зовут – на почтовых марках», сказал президент Хорватии.
Он отметил, что есть серьезные проблемы, и когда речь идет о страхе и неврозе, который привел к сепаратизму и Крыму, тогда «на вещи надо смотреть по-другому». По его словам, «над Украиной издеваются те же бюрократы из Брюсселя, которые издевались над другими государствами». Киеву «продают туман, обещают некий ассоциированный статус». При этом «страна по данным ЕС находится в очень плохом положении, когда-то они были развитые, а сейчас ВВП на душу населения на уровне Косово». «Это успех европейской и брюссельской политики?» – заявил он.
Миланович также ответил на критику со стороны премьера Хорватии Андрея Пленковича: «Пленкович пусть извиняется. Он ведет себя как украинский агент. А я – как президент Хорватии. Это огромная разница. Я не снюхался с русскими. Я никогда там не был с рабочим визитом, ни разу не попил кофе с российским послом».
Миланович сказал, что «не собирается извиняться», а Пленковича назвал «обычной пешкой, которая идет туда, где ей не место». «Он это делал и во время (экс-президента Хорватии) Колинды Грабар-Китарович, которая пыталась, когда украинская власть не была еще такой милитаристски настроенной, что неразумно, это не Сербия, а Россия с другой стороны. Так, Грабар-Китарович пыталась дипломатическим тоном выстроить нечто с Россией, а Пленкович – наоборот», – сказал Миланович.
Президент считает, что не только он, но и хорватское правительство оказалось на странице «Миротворца». «Потому что оно (правительство) имеет слишком близкие отношения с Советским Союзом, о боже, с Россией. Недавно там был и (глава МИД Гордан) Грлич-Радман, который везде представляется как министр иностранных дел и говорит, что я не представляю государство, а он представляет. Мелкий слуга Пленковича, он был в Москве у (главы МИД России Сергея) Лаврова и пригласил (президента России Владимира) Путина в Хорватию», – заявил он, призвав власти Украины «привести в порядок экстремистский сайт».
Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО.
Пленкович заверил, что правительство страны не имеет отношения к этим заявлениям. Премьер извинился перед Киевом за слова президента и назвал их чушью. Киев заявил, что «требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем». Миланович попал в базу украинского ресурса «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист».
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Украина впервые в истории запустила в работу все 15 энергоблоков АЭС
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Украинский «Энергоатом» в воскресенье утром подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, таким образом впервые в истории запустив в работу все имеющиеся 15 энергоблоков.
«30 января 2022 года в 05.45 энергоблок № 4 Ровенской атомной станции подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности», – сообщается на сайте НАЭК.
Согласно сообщению, оборудование работает в заданном режиме. Отмечается, что впервые за всю историю атомной энергетики Украины «Энергоатом» работает со всеми пятнадцатью энергоблоками одновременно.
Ранее сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что из-за высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.
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Секретные документы перевезли из Киева на запад Украины
Украинская разведка вывезла из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование, сообщили чиновники на условиях анонимности.
Washington Post пишет, что документы перевезли «в безопасные места на западе страны». Издание считает это одним из «внешних проявлений» подготовки властей Украины к эскалации ситуации. При этом, как заявляет Washington Post, западных чиновников «встревожил публичный скептицизм» украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что не видит свидетельств большей эскалации, передает РИА «Новости».
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В конце октября США сначала через вбросы в СМИ, а затем и через чиновников начали заявлять о «скором нападении России» на Украину. В результате это привело к панике на Украине, поставившей страну на грань финансового коллапса.
Пушков объяснил острую заинтересованность США в конфронтации с Россией на Украине
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал интерес США к ситуации вокруг Украины и российской «агрессии».
«Конфронтация с Россией по поводу Украины воспринимается подавляющей частью правящего класса США как имеющая экзистенциальный характер для Америки – не как страны, а как сверхдержавы, претендующей на мировую гегемонию», – пишет он в своем Telegram-канале.
Пушков говорит, что одной из идей США является следующее: «Весь мир, как союзники, так и противники, внимательно наблюдают, сможет ли Байден – самый опытный в вопросах внешней политик президент США за всю их историю, доказать решимость Америки после ухода из Афганистана».
Далее он приводит суждение Робина Ниблета, директора лондонского Chatham House: «Это определяющий момент для Джо Байдена потому, что это определяющий момент для авторитета США их способности вести за собой «свободный мир» в новую эру стратегического соперничества, в эру, когда либеральные демократии сильны на бумаге, но подтвердят свою силу стратегически и геополитически».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США подставили Украину на миллиарды долларов.
Захарова оценила слова Кулебы о «сетевой дипломатии» с центром в Киеве
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала новую модель дипломатии, предложенную главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой, «сетевым маркетингом с принципами финансовой пирамиды».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на смену «челночной дипломатии «времен «холодной войны» пришла «сетевая дипломатия» с центром в Киеве.
«Сетевая – да, только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг по- киевскирежимному с уставным капиталом в виде национальных интересов, давайте назовем вещи своими именами, раз Кулеба сказал «а». В его основе принципы «финансовой пирамиды» – получение доходов членами сетевой структуры за счет постоянных дотаций новых участников», – написала в Telegram Захарова.
В колонке для издания «НВ» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил работу украинской дипломатии с современным гаджетом. По его словам, Киеву удалось консолидировать «очень высокий уровень международной поддержки Украины». «Западный демократический мир сегодня говорит с агрессивной Россией единым голосом», – заявил Кулеба.
Глава украинской дипломатии подчеркнул, что у Киева «есть продуманная дипломатическая стратегия противодействия российской эскалации».
По его словам, во время холодной войны работала так называемая челночная дипломатия – курсирование дипломатов между сторонами конфликта. «Сегодня мир изменился, скорость процессов выше, а конфигурация сил на европейском континенте совсем другая. Украина теперь по другую сторону занавеса... Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? Окей, на смену «челночной дипломатии» запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами», – подчеркнул Кулеба.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
СМИ рассказали о жизни супруги Януковича в Севастополе
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Супруга экс-президента Украины Виктора Януковича живет в Севастополе, владеет сетью магазинов «Меркурий» и кинотеатром «Мир кино», сообщили украинские СМИ.
По данным издания Cтрана.ua, в числе официальных учредителей предприятий Людмила Янукович не значится, однако в городе считается, что именно она владеет сетью магазинов и кинотеатром.
Основным видом деятельности ООО «Меркурий» является розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами и табачными изделиями.
«Во время ковидных ограничений «выстрелила» доставка. Затариваешься на 2500 рублей, привозим бесплатно. Если клиент живет далеко, то такса от 150 рублей и выше. Поскольку клиенты наши – люди обеспеченные, вопросов не возникает. Да, серьезный контроль, высокие требования. Немного, зато стабильно платят, оформление официальное. Иногда есть скидки на продукцию. Зарплата обычного продавца стартует от 25 000 рублей, в овощном, молочном отделе и кулинарии повыше – с 30 тысяч. Но текучка кадров постоянная. Нужны уборщица, охранник, грузчик», – рассказал один из сотрудников магазина.
Также отмечается, что супруга экс-президента Украины бывает на Братском кладбище на Северной стороне Севастополя, где похоронен сын Януковичей Виктор, который в 2015 году утонул на Байкале, провалившись под лед. Участок огорожен высоким забором, могила под круглосуточным видеонаблюдением и охраной.
Ранее СМИ со ссылкой на политтехнолога и блогера Владимира Петрова сообщили, что Людмила Янукович якобы умерла. Официального подтверждения этой информации не было. Позже представитель Януковича опроверг эту информацию.
Напомним, Людмила Настенко (в замужестве – Янукович) родилась в 1949 году. Работала на производстве, в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе. В 2004 году стала широко известна после речи в адрес Виктора Ющенко.
Она занималась благотворительностью, оказывала помощь детским домам. В начале 2000-х также помогала шахтерским организациям Украины. После событий 2014 года она переехала в Крым, в поселок Отрадное.
В 2017 году Виктор Янукович заявил, что расстался с супругой Людмилой после 45 лет совместной жизни и живет с другой женщиной.
Посольство США предложило американцам пути эвакуации с Украины
Посольство США в Киеве повторно обратилось с призывом к американским гражданам покинуть территорию Украины из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности в стране, предложив им поехать в соседние с Украиной страны, сообщили в американском посольстве.
«Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства. Смотрите информацию о том, что Государственный департамент может и не может делать в условиях кризиса», – приводит ТАСС сообщение посольства.
Американская дипмиссия предложила своим гражданам поехать в соседние с Украиной страны, такие как Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдавия. При этом посольство не рекомендует въезжать в Молдавию через Приднестровье, так как в этом случае у дипмиссии будет «ограниченный доступ» и она не сможет обеспечить полноценную помощь гражданам.
Ранее в среду посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. В понедельник Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
Позже американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация Соединенных Штатов уверена в том, что Россия начнет предполагаемое «вторжение».
Кроме того, Госдепартамент США рекомендовал американцам воздерживаться от поездок в Россию в связи с тем якобы существующей напряженностью на границе с Украиной.
В прошлую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Обещанные США санкции против России сочли угрозой для мировой экономики
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Санкции, которые Вашингтон грозит ввести против Москвы, могут вызвать «финансовую панику» и нанести серьезный удар по мировой экономике, пишут СМИ США.
Авторы статьи в New York Times заявили, что санкции, которые США пригрозили ввести в случае «вторжения» России на Украину, могут стать потрясением для экономик развитых стран, особенно европейских, под угрозой окажется стабильность мировой финансовой системы. В числе последствий санкций называют высокую инфляцию, крах фондового рынка и другие «формы финансовой паники».
От санкций пострадают американцы – «от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса», говорится в статье. При этом сама Россия, по мнению авторов, может принять контрмеры, например, «ограничить поставки газа в Европу». Обозреватели раскритиковали риторику США, указав, что прежде никто не пытался ввести обширные санкции против столь крупных экономик, как российская, передает РИА «Новости».
Напомним, администрация президента США Джо Байдена подготовила беспрецедентно жесткие санкции на случай, если Россия «вторгнется на Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового сектора. Но вашингтонские и европейские элиты всерьез беспокоят негативные последствия для самих США и их союзников.
Немецкий политик оценил перспективы вступления Украины в НАТО
Украина до определенной поры не будет принята в НАТО, но идти навстречу требованиям России немыслимо, заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц в интервью газете Die Welt.
Мерц напомнил, что «есть решение НАТО от 2008 года, согласно которому Украина до определенной поры не будет принята».
«Я считаю эту позицию и сегодня правильной. Но немыслимо, чтобы мы пошли навстречу требованию России на долгосрочную перспективу исключить эту свободу решения о вступлении Украины», – приводит ТАСС слова политика.
Мерц также обвинил канцлера Олафа Шольца в медлительности в ситуации вокруг Украины. По его мнению, во многом действиями главы правительства во внешней политике руководит страх перед представителями собственной Социал-демократической партии Германии.
Также он оценил последствия отключения России от платежной системы SWIFT.
«Если мы отключим Россию от SWIFT, то велика опасность того, что эта система рухнет и что нам затем, возможно, придется перейти на китайскую платежную систему. Тем самым нанесем серьезный вред самим себе», –заявил Мерц.
Он добавил, что, несмотря на это, возможность отключения России от SWIFT «остается предметом обсуждения» в Европе.
Также Мерц указал, что ЕС совершил ошибку, когда заключал соглашение об ассоциации с Украиной, что привело к противоречиям касательно действующих торговых договоренностей с Россией.
Ранее председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц назвал две ошибки, которые совершает Запад по отношению к России.
Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Ирландия приветствовала решение России перенести район учений ВМФ
Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени заявил, что приветствует ответ Москвы на просьбу Дублина перенести район учений ВМФ в Атлантике.
Коувени рассказал, что «на этой неделе написал» министру обороны России Сергею Шойгу. Ирландский министр попросил «пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений» у берегов Ирландии. «Сегодня вечером я получил письмо, в котором подтверждалось, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на RTE.
Коувени также заявил, что «есть и значительно более серьезный вопрос, касающийся Украины». По его словам, «как и все европейские страны», Ирландия пытается найти «путь к разрешению противоречий дипломатическими средствами и с помощью политического диалога, а не войны». Он подчеркнул, что конфликт на Украине нанес бы сильный ущерб отношениям ЕС и России, чего Дублин «ни при каких обстоятельствах не хотел бы».
Напомним, российский посол в Ирландии Юрий Филатов сообщил, что принято решение перенести район предстоящих учений ВМФ России в Атлантике, чтобы не мешать деятельности ирландских рыбако. Филатов подчеркнул, что учения проводятся в соответствии с международным правом и не угрожают Ирландии.
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Украинский эксперт рассказал о влиянии США на дело Порошенко
США сейчас ни к чему внутренняя дестабилизация на Украине, поэтому они влияют на ход дела против украинского экс-президента Петра Порошенко, заявил руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Безусловно фактор влияния США на украинскую правоохранительную и судебную систему и на топ-политиков присутствует…Учитывая степень субъектности Украины, то фактор влияния на ход судебного разбирательства, следствия по делу Порошенко вполне вероятен», – цитирует РИА «Новости» Золотарева, напомнив, что в 2019 году США и ряд европейских политиков высказывали негативное отношение к преследованию экс-президента.
По мнению Золотарева, Вашингтон уверен, что внутренняя дестабилизация на Украине сейчас ни к чему и масштабное политическое противостояние внутри страны может стать фактором, «который может перевернуть все карты». Эксперт считает, что Байден вмешивается в это дело из сугубо прагматических побуждений, потому что у президента США не может быть теплых чувств к Петру Порошенко.
«Утекшие из его (Порошенко – прим.ВЗГЛЯД) кабинета записи доставили Байдену немало неприятных минут в избирательной кампании», – отметил Золотарев.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент Джо Байден поручил ему призвать украинцев, в том числе лидеров в стране, к сохранению единства внутри государства.
Петр Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
Напомним, прокуратура просила арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере около 35,7 млн долларов. Но суд 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу.
Рядом с Крымом стартовали учения артиллерийских подразделений Украины
Украинские тактико-специальные учения артиллерийских подразделений сейчас проходят возле Крыма, сообщило командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины.
«В районе административной границы с Крымом проводятся тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц «Мста-Б», – передает ТАСС со ссылкой на украинское ведомство.
Тренируются боевые расчеты в нанесении огневого поражения по условному противнику, проходят учения на одном из военных полигонов Херсонской области.
«В ходе тренировок командиры взводов управляют артиллерийскими расчетами на всех этапах выполнения боевого задания», – рассказал командующий.
Так, военные отрабатывают перемещение огневых позиций, оборудования и подготовки позиций, а также наведения на цели.
Согласно легенде, разведка обнаружила продвижение живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций украинских войск. Расстояние до целей составляло около 20 км.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».