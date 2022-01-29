Путин поручил упростить получение соцвыплат живущим в ДНР и ЛНР россиянам

Депутат: Доходы от майнинга должны приносить деньги в бюджеты российских регионов

Уже сегодня инвестиции россиян в криптовалюты составляют триллионы рублей, поэтому нужна защита от мошеннических схем, должны появиться правовые гарантии и законные методы такой защиты, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Так он отреагировал на поручение Владимира Путина правительству и Центробанку прийти к единому мнению по криптовалютам.

«В экспертном профессиональном сообществе активно обсуждаются существующие подходы к криптовалюте. Но принимать единое мнение необходимо с учетом нескольких трендов в мировом развитии криптовалют», – говорит зампредседателя думского комитета по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Цифровая финансовая инфраструктура, уверен депутат, это мировая тенденция и неизбежное будущее. «Целый ряд стран уже в процессе борьбы за криптоинвестиции, в том числе наши ближайшие соседи – Узбекистан, Казахстан и Прибалтика. Эти страны уже углубились в криптопроекты», – добавил собеседник.

Россия сегодня должна быть в коротком списке стран, которые лидируют по развитию технологии цифровой финансовой инфраструктуры, считает депутат. «Статус цифрового государства требует от нас создавать условия для развития самых современных и адекватных ситуации инструментов. Поэтому задача правового регулирования важна для тех, кто занят в майнинге и так или иначе работает в этой конфигурации», – указал политик.

Но прежде всего необходимо ликвидировать пробелы и серые зоны в законодательстве, чтобы не свершались противоправные действия. «Денежные вопросы всегда сопряжены с рисками такой противозаконной деятельности, как экстремизм, терроризм, и далее по списку. То есть эта сфера должна быть досконально изучена законодателем. Должны быть учтены все моменты и описаны действия, предпринимаемые по цепочке», – пояснил зампредседателя думского комитета по экономической политике.

Но уже сегодня инвестиции россиян в криптовалюты составляют триллионы рублей, поэтому нужна защита от мошеннических схем, должны появиться правовые гарантии и законные методы такой защиты. В 2020 году в России был принят закон о цифровых финансовых активах, но «необходимо и дальше развивать законотворчество в этом направлении, всесторонне проговорить с экспертами риски криптовалют, мировые тренды и развитие рынка и каким образом Россия будет участвовать в этих вопросах».

«Сегодня я бы не говорил однозначно, будет ли обращение криптовалюты как платежного средства внутри страны, но для меня, как руководителя Российского союза налогоплательщиков, вполне понятно, что криптовалюта – это тот актив, который необходимо использовать в целях налогообложения. Такие регуляторные механизмы необходимо качественно запускать», – призвал депутат.

Кирьянов подчеркивает, что прибыль от майнинга и криптовалют уже сегодня может приносить доходы в региональные бюджеты и тем самым оказывать прямую помощь жизни в офлайне. Депутат возглавил при комитете экспертный совет по развитию цифровой экономики. Тема регулирования криптовалют, их обращения и майнинга будет одной из главных для совета. В итоге должно приниматься законодательство, которое «по максимуму гарантировало бы защиту прав и законных интересов россиян». «Полагаю, что руководство страны будет принимать решения, ориентируясь на сегодняшнюю реальность и с учетом всей непростой специфики цифровой финансовой инфраструктуры и ее регулирования», – подытожил Кирьянов.

У Центрального банка есть своя позиция по криптовалютам, но регулятор не пытается препятствовать техническому прогрессу, отметил президент на совещании с членами правительства в среду. «ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности», – передает ТАСС слова Путина.

«Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, прежде всего для граждан страны», – добавил президент.

«Конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», – сказал глава государства. Российский лидер призвал Центробанк и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.

Ранее в ЦБ заявили, что масштаб и распространение майнинга криптовалюты на территории России несет риски для экономики и финансовой стабильности, поэтому его нужно запретить. Как считают в Центробанке, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий. Также происходящее сказывается на экологической повестке страны, полагают в ЦБ. При этом Минфин России выступает не за запрет, а за регулирование криптовалют.