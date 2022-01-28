Минобороны Польши обнаружило на границе с Белоруссией манекен «мигранта-нарушителя»

Военные, помогающие охранять польско-белорусскую границу, обнаружили у заграждения из колючей проволоки манекен, выглядящий как человек, который пытается пересечь границу, сообщило минобороны Польши, опубликовав несколько фото.

«В районе подразделения погранохраны в Михалове, на линии границы, обнаружен манекен, изображающий мигранта», – говорится в посте в Twitter, отмечается, что манекен «может служить белорусским службам для дезинформации».

За сутки польско-белорусскую границу пытался незаконно пересечь 21 человек. Это граждане Ирака, Йемена, Египта и Ливана. Они были задержаны, передает РИА «Новости».

Напомним, в ноябре 2021 года ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась. Несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польская сторона применяла спецсредства, чтобы сдержать желающих попасть в ЕС незаконно.

В последние месяцы мигранты периодически пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами.