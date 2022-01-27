Медведев предложил варианты замены доллара для России

При необходимости Россия сможет обойтись без долларовых платежей и заменить их на платежи в евро или юанях, считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС, что «отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть юань», это «новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китайской Народной Республики, резервная валюта».

«Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно – это вопрос вкуса», – добавил он.

Политик также пояснил, что Россия достаточно давно проводит курс на более сбалансированную систему валютных резервов, которая заключается в том, что количество долларов в общем объеме уменьшается: «Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% – это евро, порядка 20% – это юань, ну и некоторые другие валюты – фунт стерлинга, иена и так далее. И золото, естественно».

Медведев подчеркнул, что речь идет о том, чтобы внутри этой корзины сделать определенное перераспределение.

Говоря о конвертируемости рубля, он заметил, что пока нет предпосылок для того, чтобы рубль стал резервной валютой: «Эта конвертируемость ведь связана прежде всего с торговлей. Если наши товары, нефть, газ покупают – а их все равно будут покупать, – то и конвертируемость обеспечивается. Вот, собственно, и все».

По словам замглавы Совбеза, «проблемы всегда могут быть, но эти проблемы точно решаемы».

«И уж точно нас не надо пугать этими проблемами, в очередной раз этими «адскими» санкциями. Это все не сработает. И более того, люди, которые об этом говорят, я абсолютно уверен, и сами-то в это не очень верят. Но это такая фигура речи, часть политической культуры: «Давайте мы об этом скажем, для того чтобы исполнить этот ритуальный танец». И они его регулярно исполняют», – заключил Медведев.

Также он выразил уверенность, что Россию не отключат от международной банковской системы SWIFT, «потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит».

Вместе с тем Медведев убежден, что собственная система России по передаче финансовых данных в случае отключения от SWIFT сработает без сбоев.

Говоря о переводах за границу, он отметил, что на этот случай существуют различные способы их осуществления: «Да, они будут сложнее, это очевидно, но никакой фатальной катастрофы не произойдет».

То же самое, по его словам, касается и платежных средств, «карты международных систем внутри страны все равно будут работать, потому что по ним осуществляются переводы внутри страны».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.