В Минфине оценили вероятность отключения России от SWIFT

Отключение России от системы SWIFT никому невыгодно никому, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«SWIFT – это система информационных сообщений о транзакциях, будь то внутри или за рубежом. <…> Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия – участник международного рынка», – передает его слова в интервью аналу «Россия-24» ТАСС.

Также Силуанов заявил об отсутствии планов повышать ставки НДФЛ, налога на прибыль и НДС в ближайшие три года.

«А что будет дальше, в трехлетке? Мы не планируем какие-либо здесь новации, повышения ставок, будь то ставки налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС», – сказал глава министерства.

Ранее в МИД не увидели реальных перспектив отключения России от SWIFT.

Напомним, МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.