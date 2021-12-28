МИД не увидел реальных перспектив отключения России от SWIFT

Совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Биричевский подчеркнул, что «SWIFT – это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии». При этом он признал, что «рычаги давления у США по-прежнему велики», в связи с чем в Москве «готовы к любым неожиданностям». Но «никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается». Биричевский отметил, что «эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой»

Кроме того, директор департамента экономического сотрудничества МИДа рассказал, что Россия «работает партнерами над тем, чтобы снижать долю доллара в международных расчетах», с рядом государств «уже реально переходит на взаиморасчеты в национальных валютах», передает РИА «Новости».

Биричевский назвал некоторые «ключевые элементы повседневной работы ведомств экономического блока, а также МИД России». В их число он включил «сокращение использования доллара» в отечественных международных резервах и внешних расчетах, «смещение внимания на альтернативные американскому рынки капитала, обеспечение надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах с основными торговыми партнерами».