Депутаты новой волны подвели итоги первых ста дней работы в Госдуме

Прошел третий прямой эфир Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), в котором депутаты новой волны подводили итоги первых 100 дней работы в Госдуме.

Отмечается, что депутаты Госдумы в первые месяцы показали себя эффективными законодателями, говорится в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина начала разработку проекта, который даст нуждающемуся ребенку возможность получать две пенсии: по инвалидности и по потере кормильца. Она отметила, что «разрабатываемые социально ориентированные законопроекты направлены на помощь людям здесь и сейчас, и забота о людях – это приоритет для депутатов»

В Комитете по аграрным вопросам приняли закон, по которому фермеры могут торговать собственной продукцией на своей земле.

«Где бы я ни работала, в центре моего внимания – всегда человек. Поэтому для меня особенно ценно, что за прошедшее время нам удалось принять 143 закона, третья часть которых социально значима», – подчеркнула первый заместитель председателя комиссии Госдумы по Регламенту и обеспечению деятельности ГД Татьяна Дьяконова.

Работая с личными обращениями граждан, удалось добиться признания многоквартирного дома аварийным с угрозой обрушения. Всего в адрес Дьяконовой поступило 800 обращений, каждое принято в работу.

Важной инициативой Дьяконова также назвала принятие социально ориентированного бюджета, увеличение МРОТ, освобождение семей с детьми от НДФЛ с продажи квартир.

Особое внимание депутаты новой волны уделяют защите интересов конкретных социальных групп. Например, поступило предложение найти возможность для подзарядки электрических инвалидных колясок в торговых центрах.

«Когда включаешься в работу над обращениями избирателей сразу, вырабатываешь план действий и держишь ситуацию на контроле, результаты не заставляют себя ждать. Первые из них уже получены, и, уверена, дальше будет только больше», – сказала заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Она отметила, что большое внимание уделяется проблеме социальной газификации на сельских территориях, в частности, депутат проводит мониторинг цен на газификацию в Мордовии и в дальнейшем лично проконтролирует ряд объектов, где проводят газ.

В ходе осенней сессии Госдумы «новички» проявили себя как эффективные законодатели, выполняющие предвыборные обещания и нацеленные на заботу об интересах конкретных социальных групп, заявили эксперты ЭИСИ.