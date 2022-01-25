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25 января, вторник | Последнее обновление — 10:59 | vz.ru
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Сатановский оценил веру США в эффективность санкционных угроз
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«Санкции неэффективны ни в виде угрозы, ни в форме превентивной меры. Примеров тому – масса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что угроза санкций более эффективна для сдерживания России, чем «нечто, применяемое заранее».
«Вашингтону своими рестрикциями еще ни разу не удалось принудить другое государство к чему-либо, и вряд ли такое когда-либо произойдет. Но США нравится такая манера ведения внешней политики, поэтому они от этого врядли откажутся», – допускает политолог Евгений Сатановский.
В этой связи эксперт назвал «глупостью» слова Джен Псаки. «США безрезультатно пытались и пытаются давить санкционными инструментами на Россию, Китай, Кубу, Иран. Примеров того, что санкции – это «собачья чушь», очень много», – подчеркнул аналитик.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что угроза санкций со стороны США более эффективна как средство сдерживания России, чем «нечто, применяемое заранее».
Псаки также дала понять, что США не рассматривают обострение ситуации вокруг Украины в качестве предварительного условия для мер усиления восточного фланга НАТО. «Мы никогда не говорили, что вторжение является для этого предварительным условием», – приводит ее слова РИА «Новости».
Представитель администрации президента подтвердила, что США и другие страны НАТО прорабатывают планы усиления восточного фланга альянса, но отказалась сообщить подробности.
По ее словам, «эти дискуссии продолжаются». Как заявила Псаки, глава американского государства Джо Байден полагает, что Россия якобы может начать военные действия против Украины «в любой момент».
Кроме того, администрация США пока не готова сообщить, каким будет содержание ответов Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности, подчеркнула Псаки.
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Названы причины эвакуации дипломатов США и Британии из Киева
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«США и Британия используют миф о российской угрозе, чтобы консолидировать вокруг себя те страны Европы, кто тяготеют к англосаксонскому миру. При этом Германия, Франция и Италия ведут себя более спокойно», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее США и Британия начали частичную эвакуацию своих посольств в Киеве.
«Эвакуацию своих граждан с территории Украины начали ровно те две страны, которые поставляют оружие и активнее всех раскручивают тему российского «вторжения» в эту страну. Все это очень напоминает фильм «Плутовство» или «Хвост виляет собакой» за счет искусственности происходящего шоу», – отметил глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Эксперт обратил внимание на то, что такие страны ЕС, как Германия, Франция и Италия, ведут себя более спокойно, чем США и Британия. А глава евродипломатии Жозеп Боррель и вовсе отрицает необходимость эвакуации.
«Это означает, что миф о российской угрозе используется как инструмент для консолидации вокруг США и Британии той части Европы, которая тяготеет к англосаксонскому миру», – пояснил Золотарев. «Нагнетание обстановки в ближайшее время будет продолжаться. Но главное, чтобы какая-то третья сторона не устроила провокацию. Когда нарастает такое напряжение, как сейчас, к детонации может привести любая мелкая провокация», – заключил политолог.
Госдеп предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Британия приняла аналогичное решение и начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации.
При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением. Украинский политолог Руслан Бортник в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал решение США и Британии примером того, как они в реальности оценивают ситуацию с безопасностью на Украине.
Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что эвакуация Вашингтоном части американских дипломатов может свидетельствовать о подготовке Западом военной провокации на Украине.
Позднее стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются. «Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – отреагировал в своем Telegram-канале на заявление Борреля российский тележурналист Владимир Соловьев.
В минувшую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
В тот же день появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Украинский эксперт объяснил решение США эвакуировать семьи дипломатов из Киева
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«Сотрудники посольств на Украине давно сидят на чемоданах. Так что намерение США об отъезде американцев может повлечь за собой аналогичные решения других западных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США и американским гражданам покинуть Украину. Позже схожее решение приняла Британия.
«США обеспокоены высокими рисками эскалации ситуации вокруг Украины. Это касается не только возможного «вторжения» России на Украину, но и риска внутренней дестабилизации в стране, в частности, провокаций и обострения обстановки», – считает руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.
По мнению эксперта, призывы Госдепа к эвакуации семей дипломатов и второстепенного персонала американского посольства в Киеве – это очень серьезный сигнал другим дипломатическим учреждениям западных стран на Украине. «Многие работники посольств давно сидят на чемоданах. Так что, скорее всего, намерение США вывезти американцев с Украины повлечет за собой аналогичные решения других западных стран. Это, конечно, добавит в информационное поле паники и спровоцирует новую волну внимания к Украине», – пояснил политолог.
«Но в случае обострения ситуации иностранцам не удастся покинуть Киев в короткие сроки, потому что он находится достаточно далеко от западных границ. Так что в любом случае будет временной лаг. Поэтому американцы торопятся. Так они в целом оценивают ситуацию с безопасностью и стабильностью на Украине», – заключил собеседник.
В понедельник высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты в случае эскалации напряженности на Украине не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты исходят из того, что Россия «может начать военные действия в любой момент», передает ТАСС.
Представитель Госдепартамента в очередной раз выступил с утверждением о том, что Россия «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», а также «тем или иным способом свергнуть и сменить правительство» в Киеве. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не знают наверняка, каковы «намерения президента России Владимира Путина» в отношении Украины. «Мы не знаем, принял ли он решение о вторжении. Но он нарастил военную мощь вдоль границы с Украиной с тем, чтобы располагать такой возможностью», – утверждают в Госдепартаменте США.
В этот же день Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации. При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением.
Ранее Госдепартамент США предписал
семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит
работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются. «Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – отреагировал в своем Telegram-канале на заявление Борреля российский тележурналист Владимир Соловьев.
В минувшую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
В тот же день появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Пушков: НАТО движется к повторению Карибского кризиса
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«В НАТО неадекватно оценивают ситуацию. Вероятно, поэтому вместо договоренностей с Россией по гарантиям безопасности там решили пойти на эскалацию обстановки», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее НАТО объявило об усилении в Восточной Европе, а в Пентагоне намерены перебросить в регион сухопутные силы, авиацию и флот США из-за напряженности вокруг Украины.
«Вместо того, чтобы предоставить России гарантии безопасности и заключить с ней договоренности, позволяющие усилить европейскую безопасность и стабильность, страны НАТО решили пойти на запугивание и наращивание своего военного присутствия в пограничных с Россией государствах, при этом вооружая Украину», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Это сознательная линия Североатлантического альянса. Причем еще несколько дней назад Джо Байден говорил, что усиление НАТО в Восточной Европе и Прибалтике произойдет только в случае еще большего обострения ситуации вокруг Украины. Но, судя по всему, слова президента США в данном случае мало что значат, поскольку западный альянс приступил к наращиванию своих сил даже при сохраняющемся статус-кво, – объяснил сенатор. – Ведь ничего качественно нового вокруг Украины не произошло. Никаких враждебных действий по отношению к ней Россия не предприняла».
«И тем не менее, НАТО переходит к эскалации обстановки, не дожидаясь даже какого-то формального предлога, – указал собеседник. – Это наводит на мысль, что в альянсе именно ради этого все последние недели и нагнетали обстановку. Вероятно, там до сих пор воспринимают требования и предупреждения России как риторические».
«Это показывает, что в НАТО неадекватно оценивают ситуацию. И сейчас мы движемся к острому военно-политическому кризису, напоминающему Карибский кризис 1962 года. И ответственность за это несут страны НАТО», – заключил Пушков.
В понедельник стало известно, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Указывается, что Дания пошлет фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли в Болгарию; Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию; Нидерланды пошлют два истребителя F-35 в Болгарию.
Ранее источники The New York Times в американской администрации сообщили, что президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы.
Как сообщает издание, представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В Кремле заявили, что угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высокая.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не может предоставить гарантии нерасширения, однако пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. «Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что «переброска военных и техники НАТО в Восточную Европу – это жест поддержки со стороны США, создающий обострение и без того сложной ситуации».
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США отказались идти на уступки России
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США не пойдут на уступки России, возможны только шаги на взаимной основе, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс подчеркнул «ключевой момент». По его словам, «любые шаги» США «не будут являться уступками», а «должны будут предприниматься на взаимной основе». Он пояснил, что «России также придется что-то делать в целях обеспечения безопасности» США, передает РИА «Новости».
При этом США намерены перед любыми подобными шагами проводить тщательные консультации с союзниками, включая Украину. По его словам, США «полностью транспарентны с украинскими партнерами относительно обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам такого взаимодействия». США также учитывают мнение европейцев при подготовке письменного ответа для России по вопросу безопасности, он будет передан на этой неделе.
Прайс заявил, что США открыты к новому контакту с Россией на уровне глав дипломатических ведомств, если такое взаимодействие пойдет на пользу разрешению сложившегося кризиса вокруг Украины.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
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Военный эксперт оценил риски усиления присутствия НАТО в Восточной Европе
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«Переброска военных и техники НАТО в Восточную Европу – это жест поддержки со стороны США, создающий обострение и без того сложной ситуации», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе.
«США перебрасывают военные подразделения в Восточную Европу, потому что эти страны боятся, что в случае потенциальной войны между Россией и Украиной, дело не окончится только этими двумя участниками и может затронуть их территории», – пояснил Коротченко.
«Это символическое, а в каких-то странах – уже и не символическое реагирование Запада на страхи Восточной Европы», – указал эксперт. По его словам, прибытие такого значительного контингента в Восточную Европу будет означать нарушение альянсом Основополагающего акта Россия – НАТО. «В документе оговаривается запрет на развертывание существенных боевых сил на территории новых членов НАТО, а пять тысяч военных – это и есть существенная боевая сила», – пояснил собеседник.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы, сообщили осведомленные источники The New York Times в американской администрации.
Как сообщает издание, представители Пентагона в минувшую субботу представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам.
В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата.
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США сочли угрозу санкций эффективнее «превентивного» применения
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Угроза санкций со стороны США более эффективна как средство сдерживания России, чем «нечто, применяемое заранее», заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Псаки также дала понять, что США не рассматривают обострение ситуации вокруг Украины в качестве предварительного условия для мер усиления восточного фланга НАТО. «Мы никогда не говорили, что вторжение является для этого предварительным условием», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она подтвердила, что США и другие страны НАТО прорабатывают планы усиления восточного фланга альянса, но отказалась сообщить подробности. По ее словам, «эти дискуссии продолжаются». Как заявила Псаки, глава американского государства Джо Байден полагает, что Россия якобы может начать военные действия против Украины «в любой момент».
При этом Псаки не смогла прокомментировать предложение депутатов Госдумы от КПРФ о признании ДНР и ЛНР. Она заявила: «Я не разговаривала с нашей командой по нацбезопасности об этом. Вы знаете наше мнение: суверенитет Украины. Других комментариев на данный момент у меня нет».
Кроме того, администрация США пока не готова сообщить, каким будет содержание ответов Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности. Псаки сказала, что письменные предложения традиционно являются основой «любых договоренностей США с Россией и многими другими странами мира». По ее словам, «это стандартная вещь для дипломатии, такой формат позволяет обозначить имеющиеся озабоченности, а также сферы, где возможно сотрудничество».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Ее попросили прокомментировать утверждения МИД Великобритании о том, что руководство России якобы рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства. Псаки сказала, что «не будет вдаваться в вопросы, связанные с данными разведки». «Мы предупреждали о подобной тактике России в течение недель. Сообщения о подобных планах вызывают глубокую обеспокоенность, если они будут реализованы, это будет означать серьезную эскалацию. Безусловно, это будет иметь последствия», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.
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Пентагон приготовился отправить в Европу 8,5 тыс. военных
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Пентагон пока не видит признаков неминуемого «российского вторжения» на Украину, но внимательно следит за ситуацией, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.
«Мы следим за этим очень, очень пристально. И, поверьте мне, имеют довольно ясную картину того, что у них там есть, и что они продолжают стягивать в западную часть России и Белоруссию, – приводит его слова РИА «Новости». – Очевидно, что мы особенно внимательны к тому... что может нам послужить указанием на неминуемое вторжение. Мы еще не там, но мы следим за такими индикаторами очень, очень пристально».
Россия продолжает наращивать группировку своих сил у границ с Украиной, в том числе в Белоруссии, и США пока не видят признаков снижения напряженности в регионе, сказал Кирби. По его словам, «совершенно ясно, что у России сейчас нет намерений на деэскалацию».
Кирби рассказал, что «некоторые подразделения» военных США «в силу своей специфики должны быстро реагировать на угрозы». Пентагон «решил сократить это время». Так, «в некоторых случаях 10 дней подготовки к отправке сократились до пяти». При этом приказа о размещении пока не отдано, но подразделения должны быть готовы к отправке в течение пяти дней.
США готовят к переброске в Европу бригадные боевые группы, авиацию, части обеспечения. Пентагон привел порядка 8,5 тыс. военнослужащих на территории США в состояние повышенной готовности. Решение о повышении готовности принято также в отношении частей, дислоцированных за пределами США. Основу приведенных к повышенной готовности войск составляют наземные силы. Как заявили в Пентагоне, подготовка к отправке сил в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины пошлет сигнал о единстве НАТО.
Он отметил, что понимает вопрос: США первыми шагами добьются ответственности для России в случае эскалации вокруг Украины. «Номер два: убедиться, что НАТО остается единым и может защищать себя, отправить силы на случай, если они будут нужны НАТО», – сказал Кирби. При этом Пентагон «не говорит, что дипломатия умерла».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Кирби отметил, что «решений о перемещении» американских военных «инструкторов, которые находятся на Украине, не принималось». США «постоянно отслеживают ситуацию и готовы сделать то, что нужно для их безопасности», но «прямо сейчас» инструкторы «все еще на местности на Украине, выполняя задачи по консультированию и помощи».
Напомним, официальный представитель Белого дома Джен Псаки дала понять, что США не рассматривают обострение ситуации вокруг Украины в качестве предварительного условия для мер усиления восточного фланга НАТО. «Мы никогда не говорили, что вторжение является для этого предварительным условием», – сказала она.
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Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы для России от усиления присутствия альянса
Усиление НАТО на Востоке у границ Россией не несет никакой угрозы, это оборонные меры, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг и призвал Москву продолжить диалог.
«Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, поэтому мы решили усилить наше присутствие на востоке альянса... Но это не угрожает России, это оборонные меры... В то же время мы остаемся открытыми продолжать диалог с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».
Также он отметил, что союзники ждут подлинный диалог и хотят достичь результатов.
В конце 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Песков: Путин принимает меры для обеспечения безопасности России на должном уровне
Президент России Владимир Путин принимает все необходимые меры для сохранения безопасности и интересов России и ее граждан на должном уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Глава нашего государства, как главнокомандующий и как тот человек, который определяет внешнюю политику нашей страны, принимает необходимые меры для того, чтобы наша с вами безопасность была обеспечена, и для того, чтобы наши интересы были обеспечены», – передает его слова ТАСС.
«Именно мы стали инициатором переговоров, консультаций [по гарантиям безопасности для России], и мы ожидаем, что на этой неделе получим письменные ответы на наши предложения, которые призваны и способствуют тому, чтобы мы в дальнейшем избегали подобных напряженных ситуаций», – добавил Песков.
Представитель Кремля добавил, что направление дополнительных сил НАТО в Восточную Европу усиливает напряженность.
«Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента, и стягивание сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет», – заявил он.
Песков обратил внимание на то, что все происходит не из-за действий России. «Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты [Америки], и за счет той информации, которую они распространяют», – сказал он.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия не может игнорировать активность НАТО у своих границ. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о том, можно ли считать участие кораблей Балтийского флота в учениях реакцией на переброску сил НАТО в Восточной Европе и странах Балтии. Этот вопрос он предложил адресовать в Министерство обороны.
«Подобные действия и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны», – сказал Песков.
«Все-таки имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться», – подчеркнул Песков.
В понедельник стало известно, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Указывается, что Дания пошлет фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли в Болгарию; Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию; Нидерланды пошлют два истребителя F-35 в Болгарию.
Сенатор Владимир Джабаров заявил газете ВЗГЛЯД, что «если США и их союзники по НАТО намерены участвовать в прямых военных столкновениях с Россией, то им это очень дорого обойдется».
Сенатор предположил цель отъезда дипломатов США из Киева
Эвакуация Вашингтоном части американских дипломатов может свидетельствовать о подготовке Западом военной провокации на Украине, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Эвакуация США части своей дипмиссии может свидетельствовать о подготовке Вашингтоном и их союзниками военной провокации на Украине», – передает его слова РИА «Новости».
Цеков напомнил в связи с этим об оказанной Киеву военной помощи со стороны НАТО и США.
По мнению сенатора, своими действиями США хотят «поднять ставки» в переговорах с Россией.
«Они нагнетают напряженность на Украине для «повышения ставок» в переговорном процессе с Россией по безопасности», – заявил он, отметив, что такой подход очень неверный.
Цеков добавил, что Россия, наоборот, предлагает снизить напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона, обеспечить безопасность не только для себя и в Европе, но и для всего мира.
Парламентарий отметил, что тяжелейшие проблемы, с которыми столкнулась Украина, создают именно США и их союзники.
«Руководители государств должны предупреждать любые войны, это ответственная позиция», – заключил Цеков.
В понедельник высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты в случае эскалации напряженности на Украине не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
В этот же день Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации. При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением.
Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
Также появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
В МИД заявили об отсутствии просьбы США не публиковать их ответ по гарантиям безопасности
У Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Нет. Я знаю, что они не были рады тому, что мы опубликовали изначальные материалы, они об этом и говорили публично. Мы свою позицию объяснили, почему это было сделано – чтобы все понимали в чем состоит наш подход, чтобы не было манипуляций, искажения», – передает ее слова в эфире «Эхо Москвы» РИА «Новости».
Захарова добавила, что в ближайшее время в России ожидают письменные ответы от США по гарантиям безопасности.
«Мы давно уже ждем. Мы ждем в ближайшее время, об этом говорилось неоднократно и партнерам, и публично. Мы исходим из того, что все уточняющие ответы на их уточняющие вопросы были даны. Можно уже выработать позицию, положить ее на бумагу и ответить попутно», – указала дипломат.
«Сейчас необходимо ответить письменно на те предложения, которые Россия передала своим партнерам. Дальше мы будем изучать их ответ. Все остальное будет вырабатываться, приниматься решение, анализироваться по итогам получения их материала. Не думаю, что сейчас нужно гадать и что-то придумывать, нужно дождаться от США письменного материала», – сказала она.
По словам Захаровой, позиция России о том, что предложения к США и НАТО по юридически обязывающим гарантиям безопасности составлены «не по принципу меню» и должны рассматриваться комплексно, неизменна.
«Это наша изначальная позиция. Эта позиция не меняется. <...> Это та позиция, которая у нас была, есть и будет», – подчеркнула представитель МИДа.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
Песков заявил об ожидании в Кремле отдельного ответа НАТО по гарантиям безопасности
Кремль ожидает отдельного ответа НАТО по предложениям России по гарантиям безопасности, который был обещан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да ждем, потому что это было также обещано, сформулировано господином (генсеком НАТО Йенсом) Столтенбергом, он сказал, что такой ответ готовится», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Пескова, эскалация в сфере безопасности обусловлена информационной истерикой США и НАТО.
«Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, просто ложью – имею в виду те самые фейки», – перпедает слова представителя Кремля ТАСС.
В понедельник стало известно, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Указывается, что Дания пошлет фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли в Болгарию; Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию; Нидерланды пошлют два истребителя F-35 в Болгарию.
Сенатор Владимир Джабаров заявил газете ВЗГЛЯД, что «если США и их союзники по НАТО намерены участвовать в прямых военных столкновениях с Россией, то им это очень дорого обойдется».
СМИ: США планируют перебросить войска в Восточную Европу
США рассматривают возможность перебросить часть своих войск из Западной Европы в Восточную в предстоящие недели, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник в НАТО.
Переброска части сил может произойти на фоне якобы возможной эскалации в регионе, передает РИА «Новости».
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Ранее сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Захарова назвала инициаторов встречи Лаврова и Блинкена
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в минувшую пятницу в Женеве прошла по инициативе американской стороны, и нужна была им для уточнений по российским предложениям по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Переговоры были по просьбе американской стороны, американская сторона, как нас заверила, работает над подготовкой письменных ответов на наши вопросы, на наши тезисы, которые были им переданы. У них, как они сказали, это была их мысль - появились ряд уточняющих вопросов, которые они и задали», – заявила Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Она добавила, что в этой встрече не было ничего неожиданного.
«Это их была просьба, это их инициатива, их телефонный звонок, их просьба встретиться в Европе, в Женеве. Мы на нее откликнулись, Сергей Викторович Лавров прилетел в Женеву, провел переговоры по тем вопросам, которые были у американской стороны, подчеркнув, что мы ожидаем письменного ответа», – уточнила дипломат.
Она отметила, что в Вашингтоне, видимо, такой ответ давать не хотели, но в Москве исходят из того, что письменный ответ должен быть дан.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
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В Кремле не исключили новых контактов Путина и Байдена
Новые контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться при необходимости, но сейчас конкретных планов на этот счет нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«При необходимости ничего нельзя исключать, в том числе и общения на высшем уровне. Но каких-то пониманий на этот счет сейчас нет», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, когда может состояться разговор глав двух государств.
По его словам, вопросы о графике продолжения российско-американских контактов будут решаться после получения текста письменного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности.
Ранее в Белом доме оценили возможность новой встречи Путина и Байдена.
Напомним, последняя беседа между лидерами стран прошла по телефону 31 декабря 2021 года. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом разговоре.
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