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24 января, понедельник | Последнее обновление — 16:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Умерла супруга экс-президента Украины Януковича
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Песков заявил об ожидании в Кремле отдельного ответа НАТО по гарантиям безопасности
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Кремль ожидает отдельного ответа НАТО по предложениям России по гарантиям безопасности, который был обещан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да ждем, потому что это было также обещано, сформулировано господином (генсеком НАТО Йенсом) Столтенбергом, он сказал, что такой ответ готовится», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Пескова, эскалация в сфере безопасности обусловлена информационной истерикой США и НАТО.
«Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, просто ложью – имею в виду те самые фейки», – перпедает слова представителя Кремля ТАСС.
В понедельник стало известно, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Указывается, что Дания пошлет фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли в Болгарию; Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию; Нидерланды пошлют два истребителя F-35 в Болгарию.
Сенатор Владимир Джабаров заявил газете ВЗГЛЯД, что «если США и их союзники по НАТО намерены участвовать в прямых военных столкновениях с Россией, то им это очень дорого обойдется».
Политику Запада в отношении России назвали «самоубийством»
Соединенные Штаты гибнут сами и тянут другие страны Запада к неотвратимой гибели, при этом «самоубийственной» является и их антироссийская политика, заявил доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.
Комментируя ситуацию вокруг Украины, он заявил, что с самого начала в этом кризисе виноваты западные страны, позволившие силой свергнуть демократически избранного президента Виктора Януковича. «А Запад поощрял и поддерживал этот госпереворот, попирая ценности и правила, которые сам отстаивает по всему миру. Тогда обосновавшийся в Киеве режим сразу же приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что американцы и европейцы закрывали глаза», – передает РИА «Новости» слова экс-разведчика, сказанные им в беседе с изданием Atlantico.
Как отметил бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки, все указывает на то, что «атлантистская русофобия» стала непременным способом существования для США и НАТО, при этом Запад только усиливает напряженность. Так, Вашингтон никогда не отнесся бы спокойно к регулярным полетам российских самолетов у берегов США или дислокации российских войск в Мексике.
Вместе с тем твердая позиция России по украинскому вопросу вынудила американцев и НАТО вернуться за стол переговоров, сказал Денесе. «Похоже, они с опозданием поняли, что не смогут заставить Москву отступить и что они понесут ответственность за конфликт, из которого они не смогут выйти победителям», – предположил он.
Как указал экс-разведчик, Вашингтон стремится максимально оттолкнуть Европу от России и нанести ущерб экономическим ресурсам Москвы, пример таких действий – ситуация вокруг газопровода «Северный поток – 2». По мнению доктора наук, США делают все, что в их силах, чтобы удержать европейцев под своим влиянием и не допустить никакого инакомыслия в западном лагере, чтобы никто не ставил под сомнение целесообразность действий Вашингтона.
«Все наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству. Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, а также его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого», - предупредил Денесе.
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Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Названы причины эвакуации дипломатов США и Британии из Киева
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«США и Британия используют миф о российской угрозе, чтобы консолидировать вокруг себя те страны Европы, кто тяготеют к англосаксонскому миру. При этом Германия, Франция и Италия ведут себя более спокойно», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее США и Британия начали частичную эвакуацию своих посольств в Киеве.
«Эвакуацию своих граждан с территории Украины начали ровно те две страны, которые поставляют оружие и активнее всех раскручивают тему российского «вторжения» в эту страну. Все это очень напоминает фильм «Плутовство» или «Хвост виляет собакой» за счет искусственности происходящего шоу», – отметил глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Эксперт обратил внимание на то, что такие страны ЕС, как Германия, Франция и Италия, ведут себя более спокойно, чем США и Британия. А глава евродипломатии Жозеп Боррель и вовсе отрицает необходимость эвакуации.
«Это означает, что миф о российской угрозе используется как инструмент для консолидации вокруг США и Британии той части Европы, которая тяготеет к англосаксонскому миру», – пояснил Золотарев. «Нагнетание обстановки в ближайшее время будет продолжаться. Но главное, чтобы какая-то третья сторона не устроила провокацию. Когда нарастает такое напряжение, как сейчас, к детонации может привести любая мелкая провокация», – заключил политолог.
Госдеп предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Британия приняла аналогичное решение и начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации.
При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением. Украинский политолог Руслан Бортник в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал решение США и Британии примером того, как они в реальности оценивают ситуацию с безопасностью на Украине.
Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что эвакуация Вашингтоном части американских дипломатов может свидетельствовать о подготовке Западом военной провокации на Украине.
Позднее стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются. «Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – отреагировал в своем Telegram-канале на заявление Борреля российский тележурналист Владимир Соловьев.
В минувшую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
В тот же день появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Украинский эксперт объяснил решение США эвакуировать семьи дипломатов из Киева
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«Сотрудники посольств на Украине давно сидят на чемоданах. Так что намерение США об отъезде американцев может повлечь за собой аналогичные решения других западных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США и американским гражданам покинуть Украину. Позже схожее решение приняла Британия.
«США обеспокоены высокими рисками эскалации ситуации вокруг Украины. Это касается не только возможного «вторжения» России на Украину, но и риска внутренней дестабилизации в стране, в частности, провокаций и обострения обстановки», – считает руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.
По мнению эксперта, призывы Госдепа к эвакуации семей дипломатов и второстепенного персонала американского посольства в Киеве – это очень серьезный сигнал другим дипломатическим учреждениям западных стран на Украине. «Многие работники посольств давно сидят на чемоданах. Так что, скорее всего, намерение США вывезти американцев с Украины повлечет за собой аналогичные решения других западных стран. Это, конечно, добавит в информационное поле паники и спровоцирует новую волну внимания к Украине», – пояснил политолог.
«Но в случае обострения ситуации иностранцам не удастся покинуть Киев в короткие сроки, потому что он находится достаточно далеко от западных границ. Так что в любом случае будет временной лаг. Поэтому американцы торопятся. Так они в целом оценивают ситуацию с безопасностью и стабильностью на Украине», – заключил собеседник.
В понедельник высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты в случае эскалации напряженности на Украине не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты исходят из того, что Россия «может начать военные действия в любой момент», передает ТАСС.
Представитель Госдепартамента в очередной раз выступил с утверждением о том, что Россия «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», а также «тем или иным способом свергнуть и сменить правительство» в Киеве. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не знают наверняка, каковы «намерения президента России Владимира Путина» в отношении Украины. «Мы не знаем, принял ли он решение о вторжении. Но он нарастил военную мощь вдоль границы с Украиной с тем, чтобы располагать такой возможностью», – утверждают в Госдепартаменте США.
В этот же день Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации. При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением.
Ранее Госдепартамент США предписал
семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит
работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются. «Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – отреагировал в своем Telegram-канале на заявление Борреля российский тележурналист Владимир Соловьев.
В минувшую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
В тот же день появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Пентагон захотел разместить ВС США в Прибалтике и Восточной Европе
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Президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы, сообщили осведомленные источники The New York Times в американской администрации.
Как сообщает издание, представители Пентагона в минувшую субботу представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. «Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе
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НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении альянса.
«Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее», – приводит РИА «Новости» сообщение НАТО.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не может предоставить гарантии нерасширения, однако пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы.
В понедельник высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты в случае эскалации напряженности на Украине не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В этот же день Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации. При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
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Блинкен: США будут укреплять военный потенциал Украины, пока проводят переговоры с Россией
США планируют содействовать наращиванию оборонного потенциала Украины одновременно с дипломатическим взаимодействием с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу CBS.
Отвечая на вопрос, допускает ли он, что Россия может пытаться «выиграть время, чтобы найти предлог для вторжения», Блинкен заявил, что «именно поэтому даже в то время, когда мы участвуем в дипломатическом взаимодействии, чтобы понять, есть ли возможность для укрепления коллективной безопасности на взаимной основе, отвечаем на некоторые опасения, имеющиеся у России, а она отвечает на многие наши опасения, даже в то время, пока мы это делаем, мы укрепляем оборону и средства сдерживания», сообщает ТАСС.
«В последние недели мы очень активно работали над тем, чтобы сплотить союзников и партнеров по всей Европе, чтобы ясно дать понять, что возобновление российской агрессии повлечет за собой колоссальные последствия. В прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем в каком-либо другом предшествовавшем году. Мы действовали против агентов России на Украине, пытающихся дестабилизировать правительство. Я только что одобрил передачу американских военных технологий в других странах Украине», – продолжил Блинкен
Госсекретарь заключил, что США продвигаются «по обоим направлениям и в любом случае будем готовы. Выбор за (президентом России) Владимиром Путиным».
Напомним, Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
Канцлер ФРГ заявил о невозможности гарантировать нерасширение НАТО
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Североатлантический альянс не может предоставить гарантии нерасширения, однако пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Suddeutsche Zeitung.
«Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», – отметил Шольц, передает Deutsche Welle.
По его словам, согласно Хельсинкскому заключительному акту, безопасность и сотрудничество в Европе возможны только в том случае, если нет идеи о зонах влияния, в которых странам не разрешается определять свое собственное развитие.
Также Шольц отметил, что нельзя упускать из виду «стягивание» Россией к границе с Украиной около ста тысяч военнослужащих и большое количество военной техники.
«Разумного объяснения этому нет. Это угроза миру и безопасности в Европе», – сказал он.
В среду депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России касательно расширения НАТО, отметив, что после окончания холодной войны Запад нарушил обещание не расширять НАТО на восток.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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Блинкен: США предупреждали о планах России относительно Украины
США предупреждали о возможных планах России относительно Украины, подобных тем, о котором заявила Великобритания, заявил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Я не могу комментировать те или иные разведывательные данные. Но вы знаете, что мы в течение недель предупреждали как раз о подобной тактике. Мы заявляли об этом публично», – приводит ТАСС его слова.
Блинкен также добавил, что США не пойдут на компромисс в вопросе политики «открытых дверей» НАТО.
«В то же время я ясно дал понять министру иностранных дел [России Сергею] Лаврову, что есть определенные базовые принципы, по которым мы ни на йоту не допускаем компромисса, например политика открытых дверей НАТО, право стран решать с кем и в какие альянсы они хотят вступать», – подчеркнул он.
Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон считает, что в отношениях с Москвой есть ряд сфер, в которых стороны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности.
Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад готовит информационное пространство для крупных провокаций, в том числе и военных.
Военный эксперт оценил риски усиления присутствия НАТО в Восточной Европе
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«Переброска военных и техники НАТО в Восточную Европу – это жест поддержки со стороны США, создающий обострение и без того сложной ситуации», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе.
«США перебрасывают военные подразделения в Восточную Европу, потому что эти страны боятся, что в случае потенциальной войны между Россией и Украиной, дело не окончится только этими двумя участниками и может затронуть их территории», – пояснил Коротченко.
«Это символическое, а в каких-то странах – уже и не символическое реагирование Запада на страхи Восточной Европы», – указал эксперт. По его словам, прибытие такого значительного контингента в Восточную Европу будет означать нарушение альянсом Основополагающего акта Россия – НАТО. «В документе оговаривается запрет на развертывание существенных боевых сил на территории новых членов НАТО, а пять тысяч военных – это и есть существенная боевая сила», – пояснил собеседник.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы, сообщили осведомленные источники The New York Times в американской администрации.
Как сообщает издание, представители Пентагона в минувшую субботу представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам.
В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата.
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Глава МИД Дании призвал Россию отозвать «неприемлемые» предложения по безопасности
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Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что Россия должна отозвать неприемлемые» предложения по гарантиям безопасности в Европе.
«Они должны отозвать свои неприемлемые предложения по изменению системы безопасности во всей Европе. Эти предложения напоминают нам о самых мрачных днях холодной войны», – передает его слова РИА «Новости».
Кофод заявил, что Евросоюз готов вести диалог об обеспечении безопасности для всех европейских стран и прозрачности контроля над вооружениями.
«Но это должно быть сделано в соответствии с принципами и договорами, которые сама Россия обязалась включить в рамки ОБСЕ», – сказал датский министр.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
В Совфеде предостерегли США и НАТО от военного столкновения с Россией
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«Если США и их союзники по НАТО намерены участвовать в прямых военных столкновениях с Россией, то им это очень дорого обойдется», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее НАТО объявило об усилении в Восточной Европе, а в Пентагоне намерены перебросить в регион сухопутные силы, авиацию и флот США из-за напряженности вокруг Украины.
«Такими действиями американцы целенаправленно пытаются свести диалог с Россией по гарантиям безопасности к полноценной конфронтации», – считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его мнению, нужно учесть два обстоятельства. «Во-первых, если они используют угрозу усиления НАТО в Восточной Европе и переброску туда американских войск в качестве мощного блефа, чтобы попытаться напугать нас, то это абсолютно контрпродуктивно. Россия никого не боится», – указал сенатор.
«Во-вторых, если с помощью этого решения Североатлантический альянс во главе с США действительно собирается участвовать в прямых военных столкновениях с Россией, то это им очень дорого обойдется. Пусть американцы подумают о последствиях такого недружественного шага. Однако, надеюсь, что здравый смысл все-таки возобладает», – резюмировал Джабаров.
В понедельник стало известно, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Указывается, что Дания пошлет фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли в Болгарию; Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию; Нидерланды пошлют два истребителя F-35 в Болгарию.
Ранее источники The New York Times в американской администрации сообщили, что президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы.
Как сообщает издание, представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не может предоставить гарантии нерасширения, однако пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. «Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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США рекомендовали американцам не ездить в Россию
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Госдепартамент США дополнил рекомендации американцам воздерживаться от поездок в Россию упоминанием того, что на границе между РФ и Украиной, по мнению Вашингтона, имеет место напряженность.
Как поясняется в заявлении внешнеполитического ведомства, «Госдепартамент повторно опубликовал рекомендацию относительно поездок в Россию, чтобы она включала информацию о нынешней напряженности вдоль границы с Украиной». «Она заменяет предыдущую рекомендацию <…>, опубликованную 2 ноября 2021 года», – приводит текст заявления Госдепартамента США ТАСС.
В новой формулировке рекомендация звучит так: «Не путешествуйте в Россию из-за продолжающейся напряженности на границе с Украиной, потенциального преследования граждан США, ограниченных возможностей посольства Соединенных Штатов в оказании гражданам помощи в России, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд, преследований со стороны сотрудников служб безопасности и произвола в исполнении местных законов».
В заявлении утверждается следующее: «В связи с усиленным военным присутствием России и продолжающимися военными учениями в приграничных с Украиной регионах гражданам США, находящимся в этих районах РФ или рассматривающим возможность поехать туда <…>, следует учитывать, что ситуация вблизи границы является непредсказуемой, имеется риск обострения напряженности». «Учитывая нынешнюю нестабильность, гражданам США настоятельно рекомендуется не ездить наземным транспортом из России на Украину через данный регион», – считают в аамериканском внешнеполитическом ведомстве.
В Госдепе полагают, что «возможности властей США оказывать обычные или экстренные услуги американским гражданам в России уже жестко ограничены». Власти Соединенных Штатов и ранее рекомендовали американцам не ездить в РФ и ее отдельные регионы по различным причинам, в том числе из-за распространения нового коронавируса.
Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
В прошлую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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В Белом доме заявили о готовности к любому сценарию развития кризиса вокруг Украины
США и их союзники готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.
«От России зависит, хочет ли она деэскалации сложившегося кризиса путем дипломатии. Мы, со своей стороны, будем готовы к обоим сценариям. Если Россия выберет путь военной эскалации, то мы в полном единстве с союзниками подготовили на это ответ. Если же Россия проявит открытость к дипломатического решению, то мы также готовы к такому развитию событий», – сказал Файнер в эфире телеканала MSNBC, сообщает РИА «Новости».
По его словам, США и их союзники по-прежнему привержены дипломатии как наиболее эффективному пути урегулирования кризиса вокруг Украины. При этом представитель Белого дома подчеркнул, что в «украинском» вопросе «мяч сейчас находится на стороне России».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Блинкен: Россия и США могут разрешить проблемы контроля над вооружением
Вашингтон считает, что в отношениях с Москвой есть ряд сфер, в которых стороны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности, заявил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Существует ряд сфер, в которых, на мой взгляд, мы могли бы разрешить обоюдные озабоченности в том, что касается безопасности в Европе в той манере, которая устроила бы все стороны», – цитирует его РИА «Новости».
Как отметил глава американской дипломатии, одним из примеров таких сфер мог бы стать контроль над вооружениями России и США.
Также он добавил, что США считают, что немедленное введение санкций против России в связи с ситуацией на Украине привело бы к утрате их «сдерживающего» эффекта.
«Главная цель санкций – это сдерживание российской агрессии. Таким образом, если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект», – сказал Блинкен.
Напомним, Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
Сенатор предположил цель отъезда дипломатов США из Киева
Эвакуация Вашингтоном части американских дипломатов может свидетельствовать о подготовке Западом военной провокации на Украине, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Эвакуация США части своей дипмиссии может свидетельствовать о подготовке Вашингтоном и их союзниками военной провокации на Украине», – передает его слова РИА «Новости».
Цеков напомнил в связи с этим об оказанной Киеву военной помощи со стороны НАТО и США.
По мнению сенатора, своими действиями США хотят «поднять ставки» в переговорах с Россией.
«Они нагнетают напряженность на Украине для «повышения ставок» в переговорном процессе с Россией по безопасности», – заявил он, отметив, что такой подход очень неверный.
Цеков добавил, что Россия, наоборот, предлагает снизить напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона, обеспечить безопасность не только для себя и в Европе, но и для всего мира.
Парламентарий отметил, что тяжелейшие проблемы, с которыми столкнулась Украина, создают именно США и их союзники.
«Руководители государств должны предупреждать любые войны, это ответственная позиция», – заключил Цеков.
В понедельник высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты в случае эскалации напряженности на Украине не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
В этот же день Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации. При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением.
Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
Также появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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