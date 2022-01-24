Путин поручил проработать ускоренную регистрацию инновационных лекарств с ЕАЭС

|
24 января, понедельник | Последнее обновление — 19:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Санкт-Петербурге госпитализации детей с коронавирусом уже исчисляются сотнями
Разделы
Почему Зеленский решил открыто противоречить американским руководителям? Это не свойственно майданным политикам, которые публично преклоняются перед Белым домом.
Подробности...
В Берлине прекрасно понимают, что можно, конечно, долго спорить о том, является ли «Северный поток – 2» политическим проектом или нет, но при этом и сам газопровод, и вся энергетика в целом – это вопрос не ценностей и принципов, а прежде всего интересов, причем не только немецких.
Подробности...
Вся история человечества говорит о том, что с Западом невозможно договариваться. Слово Запада не стоит бумаги, на которой оно записано. С Западом возможен только вооруженный паритет.
Подробности...
Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
Подробности...
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
Подробности...
В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Путин поручил проработать ускоренную регистрацию инновационных лекарств с ЕАЭС
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать со странами ЕАЭС (Евразийского экономического союза) возможность ускоренной регистрации инновационных лекарств.
«Правительству РФ обеспечить проработку с государствами – членами Евразийского экономического союза вопроса о необходимости внесения изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, в части, касающейся ускоренной процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов», – приводится поручение на сайте Кремля.
Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, который должен представить доклад до 1 сентября, а далее предоставлять ежегодно.
Кроме того, Путин поручил создать механизм оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий.
«Обеспечить создание механизма оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий, в том числе посредством привлечения индустриальных (технологических) партнеров на ранних стадиях исследований и разработок, включая доклинические исследования лекарственных средств», – указывается в списке поручений.
Также Путин распорядился до 1 июня утвердить комплекс мер, которые позволят обеспечить страну высококвалифицированными кадрами в области генетики.
«Утвердить комплекс мер, направленных на удовлетворение потребности Российской Федерации в высококвалифицированных кадрах в области генетических технологий до 2030 года, и обеспечить его реализацию», – говорится в документе.
Срок исполнения этого поручения установлен до 1 июня 2022 года.
Названы причины эвакуации дипломатов США и Британии из Киева
|
|
«США и Британия используют миф о российской угрозе, чтобы консолидировать вокруг себя те страны Европы, кто тяготеют к англосаксонскому миру. При этом Германия, Франция и Италия ведут себя более спокойно», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее США и Британия начали частичную эвакуацию своих посольств в Киеве.
«Эвакуацию своих граждан с территории Украины начали ровно те две страны, которые поставляют оружие и активнее всех раскручивают тему российского «вторжения» в эту страну. Все это очень напоминает фильм «Плутовство» или «Хвост виляет собакой» за счет искусственности происходящего шоу», – отметил глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Эксперт обратил внимание на то, что такие страны ЕС, как Германия, Франция и Италия, ведут себя более спокойно, чем США и Британия. А глава евродипломатии Жозеп Боррель и вовсе отрицает необходимость эвакуации.
«Это означает, что миф о российской угрозе используется как инструмент для консолидации вокруг США и Британии той части Европы, которая тяготеет к англосаксонскому миру», – пояснил Золотарев. «Нагнетание обстановки в ближайшее время будет продолжаться. Но главное, чтобы какая-то третья сторона не устроила провокацию. Когда нарастает такое напряжение, как сейчас, к детонации может привести любая мелкая провокация», – заключил политолог.
Госдеп предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Британия приняла аналогичное решение и начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации.
При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением. Украинский политолог Руслан Бортник в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал решение США и Британии примером того, как они в реальности оценивают ситуацию с безопасностью на Украине.
Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что эвакуация Вашингтоном части американских дипломатов может свидетельствовать о подготовке Западом военной провокации на Украине.
Позднее стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются. «Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – отреагировал в своем Telegram-канале на заявление Борреля российский тележурналист Владимир Соловьев.
В минувшую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
В тот же день появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии ассамблеи
Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия делегации России в организации на открытии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.
Всего было подано два протеста от Литвы и Украины. За инициативу литовского парламентария Эмануэлиса Зингериса проголосовали 49 участников сессии, за инициативу украинского депутата Евгении Кравчук – 47, передает ТАСС.
При этом за инициативу должны были проголосовать не менее 30 депутатов как минимум из пяти разных национальных делегаций.
Напомним, во время прохождения сессии ПАСЕ в сентябре делегации из России запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V».
В Британии испугались сокращения поставок российского газа в Европу
|
|
Британские власти опасаются, что применение жестких экономических санкций против России спровоцирует Москву на ответные меры, которые будут включать в себя сокращение поставок газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в регионе, сообщили источники The Times в кабинете министров королевства.
По имеющейся у источников издания информации, высокопоставленные члены британского правительства считают, что Москва в случае введения санкций со стороны Запада может «использовать в качестве оружия» энергозависимость континентальных европейских стран от России и резко снизить поставки голубого топлива в государства Старого Света. Как считает издание, подобные действия могут усугубить и без того непростую ситуацию в области энергетики во многих частях Европы, передает ТАСС.
При этом сама Великобритания больше пострадает не столько из-за возможного сокращения поставок российского газа, доля которого в стране составляет лишь 3%, а из-за неминуемого при таком сценарии роста цен на сырье. В настоящий момент почти половина газа, попадающего на рынок Соединенного Королевства, добывается на британском шельфе Северного моря. Наиболее крупным экспортером голубого топлива в страну является Норвегия. При этом чуть более 15% импорта занимают поставки сжиженного природного газа (СПГ), большую часть которых осуществляют Катар, США и Россия.
В британском правительстве придерживаются мнения, что ставка на устойчивые поставки СПГ в Европу в случае возможных действий Москвы на энергетическом рынке может не оправдаться, поскольку в конечном счете это приведет к стремительному росту стоимости голубого топлива. По мнению экспертов, танкеры со сжиженным газом при данных обстоятельствах будут готовы доставлять груз только в те страны, где могут предложить максимально выгодные ценовые условия сделки, что для европейских потребителей будет означать конкуренцию с растущим азиатским рынком.
Таким образом, заключают источники The Daily Telegraph, эффект рестрикций почувствуют на себе не только Германия и Финляндия, традиционно зависящие от российского газа, но и Британия, которая и так в последние месяцы столкнулась с серьезным энергокризисом.
Напомним, 20 января Газпром информировал, что европейские страны отобрали из своих подземных хранилищ газа две трети от закачанного в 2021 году объема газа. Двумя днями ранее в Минэкономики Германии заявили, что имеющегося в ПХГ газа хватит на 18 суток. При этом Норвегия предупредила о неспособности заменить Россию в поставках газа в Германию.
Акция протеста в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале
|
|
Общеевропейская манифестация против санитарных ограничений в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале. В акции, по данным полиции, приняли участие свыше 50 тыс. человек. Среди них жители Бельгии, Франции, ФРГ, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, других стран ЕС, сообщили организаторы.
По данным полиции, пострадали до десяти человек, несколько десятков задержаны. Это уже пятая акция протеста в Брюсселе против санитарных ограничений с ноября 2021 года, при этом каждая из них сопровождалась беспорядками, передает ТАСС.
После завершения манифестации и митинга в парке Пятидесятилетия около Европейского квартала до 1 тыс. человек отказались расходиться и начали забрасывать полицейских петардами и бутылками. Полиция ответила водометами и слезоточивым газом. После этого протестующие разбились на более мелкие группы и рассеялись по окрестным улицам, громя витрины магазинов и автомобили.
Полиции потребовалось около полутора часов, чтобы навести порядок. В центре города действовали спецподразделения, была замечена полицейская бронетехника, над городом барражировал вертолет. Сейчас в Брюсселе температура воздуха составляет плюс 3 градуса, согласно местным законам, использование водометов допускается при температуре выше нуля.
Общеевропейская манифестация, разрешенная городскими властями, была организована неправительственной организацией EuropeansUnited («Объединенные европейцы»), в которую входят активисты как правых, так и левых взглядов. В подготовке акции протеста также приняли участие до 500 различных неправительственных организаций и групп активистов.
Как сообщил один из организаторов акции, в ней участвовали жители Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, Румынии, а также живущие в Брюсселе граждане многих других государств ЕС. Люди шли по улицам Брюсселя с плакатами «Демократия – это свобода», «Нет QR-кодам!», «Нет коронавирусу общества!».
-
«Мы видим, как в ответ на санитарный кризис власти применяют меры, которые превращают наше свободное демократическое общество в авторитарное. Ограничиваются многочисленные свободы граждан, вводятся меры, такие как комендантский час, которые казались навсегда ушедшими в прошлое. При этом мы не видим результата этих мер», – заявил преподаватель Свободного университета Брюсселя по имени Жак, принимавший участие в протестах.
Участники манифестации, в частности, призвали к отставке правительства Бельгии за нарушение конституции королевства. Петиция с этим требованием была озвучена в воскресенье на митинге в парке Пятидесятилетия. По словам организаторов, документ будет вывешен в соцсетях и зарегистрирован на портале правительства для сбора подписей.
Напомним, в начале декабря 2021 года Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупредил об опасном развитии штамма «омикрон» в Евросоюзе. На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить на уровне Евросоюза вопрос введения обязательной вакцинации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинских резервистов вооружили столетними пулеметами
|
|
Бойцы территориальной обороны в Киеве обучаются применению довоенных пулеметов Дегтярева образца 1927 года, сообщил депутат Рады Максим Бужанский.
ДП (Дегтярев пехотный) представляет собой один из первых образцов стрелкового оружия, созданных во времена СССР. Сейчас с таким вооружением учатся обращаться киевские резервисты, передает РИА «Новости».
«Вот в этом месте стало интересно, что это за школа пулеметчиков-реконструкторов и под какой боеприпас это чудо техники. В смысле, боеприпас тоже 1927 года, или есть новее, времен Финской войны (1939–1940 годов)?» – отметил депутат.
Ранее министр обороны страны Алексей Резников сообщил, что вторая партия американского оружия общим весом более 80 тонн доставлена на Украину.
В прошлую среду замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Британия поставила Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет в условиях якобы существующей «серьезной вероятности российского вторжения». При этом министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что поставляемые Украине системы «не являются стратегическим оружием» и поэтому «не представляют угрозы для России».
Россиян предупредили о новом действии налога по вкладам
|
|
Новый налог на вклады более миллиона рублей по итогам 2021 года частично затронет держателей сбережений с меньшей суммой.
Речь идет о вкладах, начисленный процент с которых превысил 42,5 тыс. рублей за год, сообщает РБК.
Согласно действующему законодательству, налогом не облагается сумма доходов, получаемая путем умножения ключевой ставки Центрального банка на начало года (4,25%) на миллион рублей. Однако ставка ЦБ удвоилась, вслед за ней выросли и процентные ставки по банковским депозитам, подчеркнули в агентстве.
По словам экспертов, по итогам 2021 года обязанность уплатить налог может возникнуть по депозитам с суммой от 700 тыс. рублей.
Согласно расчетам РБК, вкладчик, разместивший на единственном с начала года вкладе 710 тыс. рублей под 4,5%, а в августе переложивший средства под 8%, мог заработать за год 42,85 тыс. рублей.
«В таком случае ему придется заплатить налог в размере 13% с 350 рублей, что в конечном итоге составит 45,5 рубля», – следует из подсчетов.
Отмечается, что российские банки обязаны до 1 февраля предоставить налоговикам информацию о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту-физлицу, который получал подобные доходы в прошлом году. Сумму процентов, выплаченных за год вкладчику, вычислит искусственный интеллект. При этом зарплатных счетов и счетов эскроу начисление не коснется.
Счет на уплату налога граждане получат к осени – он придет в едином уведомлении с транспортным, земельным налогом и налогом на недвижимое имущество. Оплатить нужно будет не позднее 1 декабря.
В декабре сообщалось, что россияне, у которых в банках есть вклады на сумму более 1 млн рублей, должны будут платить налог, если их процентный доход в 2022 году будет больше 85 тыс. рублей.
Кремль заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс
|
|
Концентрация Киевом военных и техники на линии соприкосновения в Донбассе говорит о подготовке Украины к наступательным действиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть», – цитирует ТАСС Пескова.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
По его словам, поставка западного оружия на Украину «лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции», а угроза военной провокации растет.
Также Песков отметил, что угроза провокаций со стороны украинских вооруженных сил в Донбассе сейчас выше, чем ранее.
Ранее управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».
Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб.
Политику Запада в отношении России назвали «самоубийством»
Соединенные Штаты гибнут сами и тянут другие страны Запада к неотвратимой гибели, при этом «самоубийственной» является и их антироссийская политика, заявил доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.
Комментируя ситуацию вокруг Украины, он заявил, что с самого начала в этом кризисе виноваты западные страны, позволившие силой свергнуть демократически избранного президента Виктора Януковича. «А Запад поощрял и поддерживал этот госпереворот, попирая ценности и правила, которые сам отстаивает по всему миру. Тогда обосновавшийся в Киеве режим сразу же приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что американцы и европейцы закрывали глаза», – передает РИА «Новости» слова экс-разведчика, сказанные им в беседе с изданием Atlantico.
Как отметил бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки, все указывает на то, что «атлантистская русофобия» стала непременным способом существования для США и НАТО, при этом Запад только усиливает напряженность. Так, Вашингтон никогда не отнесся бы спокойно к регулярным полетам российских самолетов у берегов США или дислокации российских войск в Мексике.
Вместе с тем твердая позиция России по украинскому вопросу вынудила американцев и НАТО вернуться за стол переговоров, сказал Денесе. «Похоже, они с опозданием поняли, что не смогут заставить Москву отступить и что они понесут ответственность за конфликт, из которого они не смогут выйти победителям», – предположил он.
Как указал экс-разведчик, Вашингтон стремится максимально оттолкнуть Европу от России и нанести ущерб экономическим ресурсам Москвы, пример таких действий – ситуация вокруг газопровода «Северный поток – 2». По мнению доктора наук, США делают все, что в их силах, чтобы удержать европейцев под своим влиянием и не допустить никакого инакомыслия в западном лагере, чтобы никто не ставил под сомнение целесообразность действий Вашингтона.
«Все наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству. Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, а также его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого», - предупредил Денесе.
-
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Соловьев сравнил отъезд дипломатов США из Киева с бегством из Кабула
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отметил, что отъезд дипломатов США из Киева напоминает ему эвакуацию американцев из Кабула.
«Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – написал Соловьев у себя в Telegram.
Так Соловьев прокомментировал новость газеты ВЗГЛЯД о том, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины. При этом европейские дипломаты уезжать не собираются, заявил главный евродипломат ЕС Жозеп Боррель.
Ранее стало известно, что Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США покинуть Украину.
Украинский эксперт объяснил решение США эвакуировать семьи дипломатов из Киева
|
|
«Сотрудники посольств на Украине давно сидят на чемоданах. Так что намерение США об отъезде американцев может повлечь за собой аналогичные решения других западных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США и американским гражданам покинуть Украину. Позже схожее решение приняла Британия.
«США обеспокоены высокими рисками эскалации ситуации вокруг Украины. Это касается не только возможного «вторжения» России на Украину, но и риска внутренней дестабилизации в стране, в частности, провокаций и обострения обстановки», – считает руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.
По мнению эксперта, призывы Госдепа к эвакуации семей дипломатов и второстепенного персонала американского посольства в Киеве – это очень серьезный сигнал другим дипломатическим учреждениям западных стран на Украине. «Многие работники посольств давно сидят на чемоданах. Так что, скорее всего, намерение США вывезти американцев с Украины повлечет за собой аналогичные решения других западных стран. Это, конечно, добавит в информационное поле паники и спровоцирует новую волну внимания к Украине», – пояснил политолог.
«Но в случае обострения ситуации иностранцам не удастся покинуть Киев в короткие сроки, потому что он находится достаточно далеко от западных границ. Так что в любом случае будет временной лаг. Поэтому американцы торопятся. Так они в целом оценивают ситуацию с безопасностью и стабильностью на Украине», – заключил собеседник.
В понедельник высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты в случае эскалации напряженности на Украине не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты исходят из того, что Россия «может начать военные действия в любой момент», передает ТАСС.
Представитель Госдепартамента в очередной раз выступил с утверждением о том, что Россия «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», а также «тем или иным способом свергнуть и сменить правительство» в Киеве. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не знают наверняка, каковы «намерения президента России Владимира Путина» в отношении Украины. «Мы не знаем, принял ли он решение о вторжении. Но он нарастил военную мощь вдоль границы с Украиной с тем, чтобы располагать такой возможностью», – утверждают в Госдепартаменте США.
В этот же день Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации. При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением.
Ранее Госдепартамент США предписал
семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит
работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются. «Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – отреагировал в своем Telegram-канале на заявление Борреля российский тележурналист Владимир Соловьев.
В минувшую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
В тот же день появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Японии озаботились российской «святыней ядерной стратегии»
Россия превращает Охотское море в «святыню ядерной стратегии», пишет японское издание «Тюнити симбун».
По мнению автора статьи, подобные шаги официальная Москва предпринимает с целью защитить свои атомные подводные лодки с баллистическими ракетами от нападения противника. Кроме того, Россия придерживается стратегии использования Охотского моря в качестве форпоста, чтобы не дать потенциальному противнику подойти близко к границам, передает РИА «Новости».
В материале рассказывается о поселке Рыбачий, где базируются субмарины Тихоокеанского флота. В первые десять лет после распада СССР жить там было тяжело, тогда как сейчас в поселке созданы хорошие условия, констатирует автор статьи. Возродил Рыбачий, как отмечает газета, президент России Владимир Путин, который в начале 2000-х годов отклонил предложение Генерального штаба об упразднении базы подводных лодок.
«Вскоре в Рыбачьем разместят две новые современные ПЛАРБ проекта «Борей» и две субмарины с крылатыми ракетами проекта «Ясень». Японию беспокоит то, что этот вопрос переплетается с проблемой «северных территорий», – сетует журналист.
Напомним, в конце октября начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский сообщил, что подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы будут усилены четырьмя подводными крейсерами стратегического назначения проекта 955 «Борей-А» и многоцелевыми атомными подлодками проекта 885М «Ясень-М».
Пентагон захотел разместить ВС США в Прибалтике и Восточной Европе
|
|
Президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы, сообщили осведомленные источники The New York Times в американской администрации.
Как сообщает издание, представители Пентагона в минувшую субботу представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. «Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны подробности убийства семьи в Омской области
|
|
Подростки, подозреваемые в убийстве семьи из трех человек в Омской области, признались в совершенном преступлении, сообщило управление Следственного комитета (СК) по региону.
«В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что к преступлению причастны 14-летняя дочь погибшей женщины и 17-летний друг дочери. Подозреваемые задержаны», – сообщается на сайте ведомства.
По информации источника «Пятого канала», девочка на допросе рассказала о домогательствах отчима. Она говорила об этом со своим молодым человеком, из-за чего тот предложил решить проблему радикально – избавиться от отчима.
Ночью с заднего двора через открытую заранее второй подозреваемой дверь парень пробрался в дом, где убил ножом спящих взрослых.
Источник отметил, что пока нет ясности в том, кто убил десятилетнюю девочку с ДЦП. По его словам, злоумышленники пытались заставить ее замолчать – та громко закричала, увидев окровавленные тела родителей.
После случившегося старшая дочь якобы схватила младшего брата и побежала к соседям. Мальчик сказал, что та закрывала ему глаза и уши, пока они находились дома, но он все видел и слышал.
Ранее полицейские задержали в Омской области двух подростков по подозрению в убийстве семьи. По предварительным данным, 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их десятилетней дочери с ножевыми ранениями. При этом 14-летняя девочка и ее шестилетний брат спаслись, убежав из дома к соседям. Позже появилось видео с места преступления. Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования убийства семьи.
Поляки подали протест на результат матча чемпионата Европы по гандболу против россиян
Федерация гандбола Польши (ZPRP) подала в Европейскую гандбольную федерацию (EHF) официальный протест на результат матча чемпионата Европы против сборной России (29:29), сообщает Sportowefakty.wp.pl.
Окончательный счет был установлен на последней секунде встречи после дальнего броска Марка Сергея Косоротова. По мнению поляков, французский арбитр не заметил пробежку у игрока сборной России. Косоротов якобы сделал минимум четыре шага перед решающим броском, тогда как разрешено только три, передает РИА «Новости».
«Подтверждаю, что мы написали письмо в EHF, обозначив несогласие с решением судей, и ждем реакцию», – цитирует источник главного тренера польской сборной Патрика Ромбеля.
Реакция EHF на протест должна последовать позднее в понедельник. Сборные России и Польши по итогам матча потеряли шансы на выход в полуфинал чемпионата Европы. В заключительном матче группы сборная России 25 января встретится с командой Германии.
Банк России приостановил покупку иностранной валюты
Банк России с 24 января (с 15.00 по мск) приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за механизма бюджетного правила.
Это решение принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Решение о возобновлении покупки будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовом рынке. Регулятор заявил, что ЦБ следит за ситуацией на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.
Это объявление было сделано на фоне обвала курса рубля к доллару и евро на «Московской бирже» днем 24 января.
Так, доллар дорожал на 1,9575 рубля к уровням закрытия торгов в пятницу. Курс доллара превысил 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года. Курс евро превысил 89 рублей за евро впервые с 20 июля 2021 года.
|
|