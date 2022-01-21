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Лавров предупредил США о последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей России
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Глава МИД России Сергей Лавров четко довел на переговорах в Женеве до госсекретаря США Энтони Блинкена, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей России будет иметь серьезные последствия, заявили в МИД.
«До Э. Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», – говорится в документе на сайте ведомства.
В ведомстве добавили, что «этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на российские проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые Россия ожидает получить на следующей неделе».
Также стороны обсудили двусторонние отношения, констатировав, что они «находятся в неудовлетворительном состоянии». «Условлено активизировать экспертную работу по нормализации функционирования диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима. Российская сторона выступает в пользу возобновления полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе. Требуем скорейшего возвращения конфискованной американскими властями российской дипломатической недвижимости», – говорится в сообщении.
При обсуждении международной проблематики особое внимание Лавров и Блинкен уделили внутриукраинскому конфликту. «Подчеркнута необходимость скорейшего и полноформатного выполнения Киевом «Комплекса мер», включая налаживание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР», – отметили в ведомстве.
У глав дипломатических ведомств России и США также состоялась «сверка часов» о перспективах восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий вокруг иранской ядерной программы.
Ранее Блинкен по итогам встречи в Женеве пообещал главе Лаврову на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Кроме того, Блинкен заявил, что США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей России в сфере безопасности.
Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа. Лавров после завершения переговоров с Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».
В Госдуме назвали условие признания Россией независимости ДНР и ЛНР
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«Решение об официальном признании независимости республик будет означать отказ России от поддержки Минских соглашений, что неминуемо спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме обсудят проект обращения к Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР.
«Эти заявления необходимо рассматривать в контексте переговоров России и США по гарантиям безопасности», – отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«С одной стороны, обсуждение этого проекта может иметь положительное значение с точки зрения поощрения и поддержки прежде заявленных Россией мер о развитии экономики Донбасса, продвижении российского гражданства и так далее. Признание ДНР и ЛНР представляется вполне логичным шагом навстречу населению этих республик, которые живут в обстановке военной угрозы», – считает он.
«С другой стороны, решение об официальном признании независимости республик будет означать выход России из минского процесса и отказ от поддержки Минских соглашений. А это в создавшейся ситуации спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – указал эксперт.
«Поэтому до завершения переговоров с США, пока мы не убедимся, что никакие другие доводы не действуют на Украину и ее западных партнеров, Россия не будет наносить ущерб собственной линии по имплементации Минских соглашений и предпринимать односторонние шаги по признанию ДНР и ЛНР. Если же в результате этих переговоров станет ясно, что другая сторона невменяема, тогда могут последовать разные решения, вплоть до признания республик», – подытожил Затулин.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности граждан России в ЛНР и ДНР, поскольку президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет оккупировать Украину. По его словам, «и одно, и другое может обернуться трагедией».
Он добавил, что в этой связи внесенный в Госдуму депутатами КПРФ проект обращения к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР – вопрос очень серьезный и ответственный.
«Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», – отметил Володин.
Ранее депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума. Отвечая на вопрос, какова позиция Путина как лидера «Единой России» по письму о признании ЛНР и ДНР, Песков сказал, что ему «нечего добавить по этой теме». В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.
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Россия и Китай заблокировали в СБ ООН инициативу США
Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР, таким образом заблокировав инициативу США, сообщили источники в Совбезе.
«Россия и Китай были против внесения пяти лиц в санкционные списки ООН в связи с КНДР», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник эту информацию подтвердил. По словам источников, для принятия решения требуется консенсус всех 15 членов Совбеза.
Напомним, Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии.
Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации»
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По версии Госдепа, которую озвучил американский чиновник на условиях анонимности, цели RT и Sputnik «отличаются от целей независимых СМИ».
Представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину». Утверждается, что «статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие». По версии Госдепа, «государственные и контролируемые государством СМИ, такие как RT и Sputnik, играют ключевую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики».
В Госдепе утверждают, что российская разведка якобы «продолжает» распространять «дезинформацию и пропаганду, направленную на подрыв, деморализацию и дискредитацию украинских правительственных организаций». Москва, как заявляет американская сторона, фабрикует информацию о готовящихся Украиной провокациях и ухудшении положения с правами человека в стране, передает РИА «Новости».
В США заявили, что «RT и Sputnik не являются транспарентными, и их общие цели, по-видимому, в корне отличаются от целей независимых СМИ». Россия якобы стремится «запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы», передает ТАСС.
Госдепартамент опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, в их число вошли сообщения о том, что США планировали атаки с применением химического оружия в Донбассе. Подчеркивается, что США и Россия «являются участниками Конвенции о запрещении химического оружия». При этом не указывается, что Россия, в отличие от США, полностью ликвидировала его запасы, что подтверждено ОЗХО.
Госдеп отнес к «дезинформации» и заявления о том, что «Россия защищает этнических русских на Украине». По версии Вашингтона, «нет никаких достоверных сообщений о том, что этнические русские или русскоговорящие были под угрозой со стороны украинского правительства». Кроме того, «дезинформацией» названы и объяснения Москвы, согласно которым развертывание Россией сил на границе с Украиной являются «просто передислокацией войск на своей собственной территории».
Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.
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Лавров о встрече в Женеве: У США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».
По словам министра, у США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний. Он объяснил, что бумаги, которые подготовил Госдеп, читать невозможно. Ответная реакция Москвы уже последовала, передает РИА «Новости».
Лавров уточнил, что его американский коллега обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские предложения по безопасности.
«Мы услышали сегодня от США некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов», – добавил глава МИД России.
Лавров отметил, что за полтора часа Россия услышала от США «предварительную устную реакцию» на предложения по гарантиям безопасности.
«Мы ждем ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне (глав МИД), и давайте не будем забегать вперед. Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом, ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены и чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров», – передает слова главы МИД РИА «Новости».
Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа.
Захарова оценила «пассажи» США «нечеловеческой лжи и глупости»
В заявлениях Госдепа о российской «дезинформации» есть «пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ну, например, дескать фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооруженных сил на российской территории является передислокацией российских вооруженных сил на российской территории. Это шедевр», – заявила она в Telegram.
Также Захарову поразил «тезис», согласно которому нет «достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие подвергаются угрозам со стороны правительства Украины». Она напомнила «личное обращение главы МВД Украины Авакова к сотруднику Пятого канала Роману Наумову со словами: «Я дам задание своим хлопцам, чтоб тебя отыскали в Москве и вышибли мозги, как мы вышибаем таким же уродам на Луганщине. Передай по своему... телеканалу, что вам, русским, пришел...». Захарова пояснила, что Аваков сказал это в 2014 году, а «хлопцы» – это «карательные отряды» с форменными нашивками, «повторяющими символику СС».
Кроме того, «с точки зрения Госдепа, ни о каком окружении России НАТОвскими базами речи не идёт, и никто не обещал не расширять НАТО на восток». При этом, как отметила Захарова, «доказательство американские дипломаты приводят гениальное»: из «20 тыс. км сухопутной российской границы только 1,2 тыс. км приходится на границу с НАТО», а «из 14 соседей России по суше только пять – члены НАТО». «Какое же это окружение, когда из него можно выйти», – заявила она.
Представитель МИДа заявила, что не желает разбираться, «чего здесь больше – вранья или безграмотности». Однако она подчеркнула, что «знает одно наверняка, такое могло опубликовать только «министерство правды».
Напомним, госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации». По версии Госдепа, которую озвучил американский чиновник на условиях анонимности, цели RT и Sputnik «отличаются от целей независимых СМИ».
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США заявили о планах России по свержению правительства Украины
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Россия может предпринять разные действия, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, одно из них – свержение украинского правительства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Некоторые из (этих планов – прим. ВЗГЛЯД) не включают в себя применение военной силы для дестабилизации Украины. Один из них – план свергнуть правительство», – заявил дипломат изданию Reuters, передает «Лента.ру».
Одним из сценариев, по мнению Блинкена, является вариант свержения украинского правительства. Якобы у России есть планы по применению для дестабилизации Украины военных, административных и дипломатических средств.
Также госсекретарь напомнил об учениях, которые вооруженные силы сейчас проводят в Белоруссии. По словам Блинкена, крупное скопление российских войск превращает территорию северного соседа Украины в новый плацдарм для вторжения.
«Это дало бы Кремлю возможность напасть на Украину с юга, с востока, с севера, если президент Путин того пожелает», – считает политик.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Блинкеном подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину и никому не угрожает.
Рябков: Россия примет политические решения, если ответ США будет разочаровывающим
Россия будет принимать серьезные политические решения, если ответ США на предложения Москвы о гарантиях безопасности окажется разочаровывающим, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».
«Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на наши предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны», – передает ТАСС его слова.
При этом Рябков уточнил, что «роль дипломатии в любом случае центральная. «Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы», – сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве выразил надежду, что госдепартамент США был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.
Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину».
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.
Памфилова резко высказалась о персональных санкциях США
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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ей «глубоко наплевать» на возможные санкции США в отношении нее.
«С иронией наблюдая за всей этой заокеанской, уже почти маниакальной санкционной истерией, могу лишь добавить, что мне на их санкции в отношении меня глубоко наплевать», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».
Ранее американские конгрессмены предложили ввести санкции против российских чиновников, включая пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщала газета The Washington Post.
Также в списке санкций значатся глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Ранее США пообещали Москве «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде». При этом рассмотрение «матери всех санкций» не вписалось в график Сената США.
В МИД призвали США понять последствия сдерживания России и Китая
Вашингтону следует понять, что сдерживание России и Китая не несет хороших перспектив для США, говорится в комментарии МИДа.
В министерстве подчеркнули, что российско-китайское стратегическое партнерство развивается в контексте объективной исторической логики с учетом имеющегося у двух государств огромного совокупного потенциала. В ведомстве уточнили, что нельзя забывать и о наличии устойчивого общественного консенсуса в России и Китае по вопросу перспектив, масштабов и глубины сотрудничества двух стран.
«Нашим американским коллегам пора понять, что принятая Вашингтоном на вооружение политика «двойного сдерживания» Москвы и Пекина абсолютно анахронична и не имеет хороших перспектив для США. Куда большую пользу и себе, и всему миру американцы принесут, если откажутся от аррогантной заявки на глобальное доминирование и приступят к равноправному честному диалогу с Россией, Китаем и другими крупнейшими игроками, нацеленному на поиск сбалансированных решений актуальных проблем международной безопасности и развития. Мы к такой работе готовы», – сказано в комментарии на сайте МИД.
Ранее экс-госсекретарь МИД Дании Йорген Эрстрем Меллер заявил, что президент США Джо Байден упустил момент, когда сближение России и Китая против установления американского миропорядка можно было остановить.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Москва, Пекин и Вашингтон приступили к освоению планеты на новом уровне.
Блинкен заявил о «вызове европейской безопасности» со стороны России
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Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США якобы стремились к позитивным отношениям с Россией, но Москва отвергала инициативы Вашингтона.
Госсекретаря спросили, собирается ли он «проявить добрую волю по отношению к России» на переговорах с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Блинкен заявил, что США «демонстрировали добрую волю не только в последние недели, но и на протяжении многих лет», передает ТАСС со ссылкой на ZDF.
По его версии, США хотели бы видеть Россию, «которая направляет энергию, ресурсы и таланты великой державы на по-настоящему совместную работу». Он сказал, что речь идет о «проблемах, влияющих на всех наших граждан». В частности, Блинкен назвал «борьбу с коронавирусом, изменение климата или воздействие новых технологий».
«Мы ничего не желали бы больше, нежели работать с Россией по всем этим направлениям», – заявил он. добавив, что «в течение многих лет НАТО обращалось к России с тем, чтобы установить прозрачные и более позитивные отношения». Однако, как утверждает глава Госдепа, Москва отвечала «отказом».
По его словам, «в последние годы проблемой было не НАТО». НАТО – «оборонный альянс, который действует при полной прозрачности, и это добровольный альянс», заявил он. «Дело в России», – сказал Блинкен, добавив, что «Россия по-настоящему бросила вызов европейской безопасности».
Напомним, Блинкен сообщил, что в Женеве намерен призвать главу МИД России Сергея Лаврова к совместной работе над архитектурой безопасности Европы. При этом госсекретарь сказал, что не ожидает прорывов от переговоров.
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Лавров прибыл в Женеву
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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Женеву, где встретится с руководителем внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкеном, сообщают информационные агентства.
Самолет, на котором прибыл Лавров, приземлился в 20.36 по местному времени (22.36 мск). Встреча с госсекретарем США запланирована на пятницу, передает ТАСС.
Позднее CNN сообщила, что Блинкен также прибыл в Женеву, передает РИА «Новости».
Как ожидается, переговоры начнутся в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Источники сообщили, что переговоры продлятся от двух до двух с половиной часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что стол переговоров украсят цветочные композиции из сирени и орхидей.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что в ходе переговоров стороны определятся с дальнейшими шагами в связи с представленными Москвой предложениями по гарантиям безопасности. Блинкен заявил, что встреча с Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО. Учитывая высокий риск возобновления вооруженного конфликта в Донбассе, можно сказать, что Лавров и Блинкен в буквальном смысле будут решать вопрос войны и мира.
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Лавров заявил о необходимости заставить Киев выполнять Минские соглашения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Женеве заявил, что Киев пора заставить выполнять Минские соглашения.
«Мы в очередной раз, и сегодня, и когда у нас была министр иностранных дел Германии, и в контактах с нашими французскими коллегами заостренно ставим вопрос о том, что пора прекратить попустительствовать тому, что вытворяет киевский режим, и заставить его выполнить то, что было не просто обещано, а было одобрено Советом безопасности ООН», – сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров Блинкеном, передает РИА «Новости».
Встреча главы МИД России Сергея Лавров и госсекретаря Энтони Блинкена состоялась в Женеве 21 января.
«Я его призвал в очередной раз использовать решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ (минские соглашения)», – отметил Лавров.
В Москве не раз обвиняли Киев в невыполнении Минских соглашений, а также в затягивании переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечал, что заявления с угрозами в адрес России со стороны Запада не способствуют разрядке в Европе.
Лавров попросил Блинкена использовать свое влияние на Киев.
Блинкен: Россия уверила в отсутствии планов вторгаться на Украину, но нужны доказательства
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается вторгаться на Украину, однако США нужны более весомые доказательства, сообщил сам шеф американской дипломатии Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве.
«Мы слышали заявления российских должностных лиц о том, что они не намерены вторгаться на Украину. Действительно, Лавров повторил мне это сегодня. Но, опять же, мы смотрим на то, что видно всем, а это – дела и поступки», – передает ТАСС его слова.
Госсекретарь США отметил, что США нужны более весомые доказательства подобной позиции Москвы.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Блинкен рассказал, к чему собирается призывать Лаврова
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Женеве намерен призвать главу МИД России Сергея Лаврова к совместной работе над архитектурой безопасности Европы.
Блинкен заявил, что на встрече намерен «призывать, чтобы Россия нашла путь назад к соглашениям, под которыми она подписывалась на протяжении десятилетий». По его словам, Россия должна работать с США и их союзниками «над написанием будущего, которое бы обеспечило нашу взаимную безопасность». При этом он «даст понять, что такая возможность будет уничтожена российской агрессией против Украины, что также приведет именно к тому, на что жалуется Москва – усилит оборонительный альянс НАТО», передает РИА «Новости».
Блинкен сказал, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым в Женеве. «Это важный момент, я думаю: понять, на каком этапе мы находимся с министром иностранных дел Лавровым, посмотреть, какие выводы Россия сделала по итогам этих дипломатических контактов», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ZDF и Reuters.
«Если российский солдат пресекает границу Украины, то это означает, что перед нами серьезная проблема, явное нападение на Украину. Будь то хоть один солдат, хоть тысячи», – сказал он.
Американский сенатор Джин Шахин сообщила, что Белый дом, по ее мнению, «все еще проводит анализ того, каким будет сопутствующий ущерб от отключения России от системы SWIFT с точки зрения его влияния как на США, так и на союзников». Сенатор также заявила, что одно из возможных последствий – нарушение поставок энергоносителей из России. В Совете нацбезопасности Белого дома, комментируя ее слова, заявили, что «оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей уменьшения этих эффектов – это рациональное управление и стандартная практика».
Напомним, руководители внешнеполитических ведомств России и США прибыли в Женеву. Как ожидается, переговоры начнутся в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Источники сообщили, что переговоры продлятся от двух до двух с половиной часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.
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Рассмотрение «матери всех санкций» не вписалось в график Сената США
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У Сената США возникли сложности с тем, когда рассмотреть инициативу, касающуюся «матери всех санкций» против России, сообщают СМИ.
Roll Call пишет, что авторы законопроекта о санкциях во главе с сенатором-демократом Робертом Менендесом хотели «использовать эту неделю, на которую ранее приходился перерыв», для того, чтобы заручиться поддержкой среди республиканцев. При этом «голосование, возможно, планировалось уже на следующей неделе». Однако, как пишет издание, «зимняя погода и омикрон-штамм коронавируса разрушили эти планы». В результате «песок в часах заканчивается», а Сенат «испытывает трудности с принятием мер» в отношении Москвы. Как пояснило издание, проблему представляет график Сената, передает РИА «Новости».
Напомним, как заявлял Менендес, если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде». По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций».
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