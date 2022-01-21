Лавров предупредил США о последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей России

Глава МИД России Сергей Лавров четко довел на переговорах в Женеве до госсекретаря США Энтони Блинкена, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей России будет иметь серьезные последствия, заявили в МИД.

«До Э. Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», – говорится в документе на сайте ведомства.

В ведомстве добавили, что «этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на российские проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые Россия ожидает получить на следующей неделе».

Также стороны обсудили двусторонние отношения, констатировав, что они «находятся в неудовлетворительном состоянии». «Условлено активизировать экспертную работу по нормализации функционирования диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима. Российская сторона выступает в пользу возобновления полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе. Требуем скорейшего возвращения конфискованной американскими властями российской дипломатической недвижимости», – говорится в сообщении.

При обсуждении международной проблематики особое внимание Лавров и Блинкен уделили внутриукраинскому конфликту. «Подчеркнута необходимость скорейшего и полноформатного выполнения Киевом «Комплекса мер», включая налаживание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР», – отметили в ведомстве.

У глав дипломатических ведомств России и США также состоялась «сверка часов» о перспективах восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий вокруг иранской ядерной программы.

Ранее Блинкен по итогам встречи в Женеве пообещал главе Лаврову на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Кроме того, Блинкен заявил, что США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей России в сфере безопасности.

Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа. Лавров после завершения переговоров с Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».