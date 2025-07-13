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Пушилин заявил о росте потерь ВСУ в Часовом Яре
Освобождение Зеленой Долины предоставило российским войскам дополнительные возможности нарушить линии снабжения украинских сил на краснолиманском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
После освобождения Зеленой Долины в ДНР у российских военных появилось больше возможностей для нарушения логистики украинских войск, передает РИА «Новости». Глава региона Денис Пушилин заявил: «После освобождения Зеленой Долины на краснолиманском направлении также больше вариантов перерезать логистику противника. И это тоже является, считаю, достаточно важным». По данным Минобороны России, подразделения группировки «Запад» установили контроль над Зеленой Долиной накануне.
В то же время в Часовом Яре в ДНР продолжаются ожесточённые городские бои. Пушилин отметил, что самые напряжённые столкновения сейчас идут на южном фланге города. По его словам, украинские войска при этом несут очень серьезные потери, несмотря на сопротивление и попытки удержать позиции, а российские подразделения планомерно выбивают противника из города.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин 6 июля отметил положительные сдвиги в ситуации вокруг Часового Яра и анонсировал возможные хорошие новости по этому городу.