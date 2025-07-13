Россиянка с двумя детьми провела два месяца в пещере Индии

Tекст: Ольга Иванова

Россиянка Нина Кутина прожила два месяца с двумя детьми четырех и шести лет в пещере на юге Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата Карнатака. Женщина запаслась в пещере продуктами и почти не пользовалась искусственным освещением, несмотря на наличие свечей. Полицейские рассказали, что в сезон дождей семья обходилась с минимумом одежды.

Кутина заряжала свой телефон лишь во время редких поездок в город за продуктами и редко пользовалась им в быту. В ее телефоне обнаружили множество фотографий, на которых дети выглядят счастливыми и активно занимаются с матерью рисованием, пением и йогой. После того как их временно разместили в духовном центре, дети удивились кроватям и электрическому свету.

Полицейские сообщили, что за последние 18 лет это первый случай проживания матери с маленькими детьми в лесной пещере региона. Кутину нашли в субботу в пещере возле города Гокарна в зоне, подверженной оползням. Власти уточнили, что россиянка приехала в Индию по деловой визе в 2016 году, однако ее виза истекла спустя год.

В ближайшее время женщину с детьми отправят в Бангалор, столицу штата Карнатака, а затем планируют депортировать в Россию. По данным полиции, Кутина интересовалась индийскими духовными практиками и сознательно выбрала уединенную жизнь с детьми.