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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    14 комментариев
    13 июля 2025, 22:09 • Новости дня

    Взрыв прогремел в Полтаве во время воздушной тревоги

    Tекст: Антон Антонов

    Во время объявленной в нескольких регионах Украины воздушной тревоги в Полтаве произошёл взрыв, сообщили украинские СМИ.

    На момент взрыва тревога действовала в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Позднее тревогу отменили, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Нежин Черниговской области на Украине также прогремели взрывы. Прошлой ночью взрывы произошли в Сумской области.

    13 июля 2025, 13:54 • Новости дня
    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле

    Политолог Скачко: Киев убежден, что может «пересидеть» президентство Трампа

    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В Киеве уверены, что конфликт с Россией будет долгим, а Европа нарастит ВПК для помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в украинском МИД заявили, что стамбульский формат диалога с Москвой «практически исчерпан».

    «Слова представителя МИД Украины Сергея Кислицы показывают уверенность Киева в том, что конфликт с Россией будет продолжаться еще долгое время, и что Запад, в первую очередь европейские страны, дадут все необходимое для этого», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Киев и Брюссель убеждены, что смогут пересидеть трудный для них период президентства Дональда Трампа. Также они ожидают, что в ближайшие годы Европа нарастит военно-технические мощности, сократив количественное и качественное отставание от российского ВПК», –  продолжил аналитик.

    «Владимир Зеленский вновь почувствовал себя нужным после удачных, на его взгляд, поездок по Европе, касающихся помощи Украине и восстановление ее инфраструктуры, а также по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера», – указал политолог.

    «Все это вкупе заставило Кислицу так уверенно говорить о неактуальности стамбульского формата. Кроме того, это еще и призыв главы внешнеполитического ведомства к украинцам, которые боятся мобилизации, самим идти в ТЦК. Дипломат будто говорит: «Видите, Запад с нами, бояться нечего». Плюс, это приглашение «партии войны» ЕС и США к еще большей сплоченности», – пояснил Скачко.

    Накануне замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что турецкий формат диалога Москвы и Киева «практически исчерпал себя». Он добавил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было», сообщает РИА «Новости».

    При этом Анкара ожидает ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Дипломат отметил, что Россия уже выразила готовность к встрече.

    Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности Москвы к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

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    13 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича

    СБУ сообщила о ликвидации двух подозреваемых в убийстве полковника Воронича

    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Украинская спецслужба объявила об уничтожении мужчины и женщины, подозреваемых в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве.

    По данным ведомства, речь идет о мужчине и женщине, которые, по версии СБУ, действовали по приказу куратора и наблюдали за сотрудником спецслужбы, чтобы установить его распорядок и маршруты, передает РБК.

    Украинские силовики заявили, что перед преступниками поставили задачу устранить полковника, после чего они собирались скрыться.

    При задержании подозреваемые оказали сопротивление и были уничтожены.

    Напомним, Воронич был убит 10 июля в Голосеевском районе Киева. Открыто дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя. По информации бывших украинских военных и The New York Times, Воронич был связан с операциями против России, в том числе операцией ВСУ в Курской области и убийством Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

    СБУ называет ликвидированных агентами российских спецслужб, работавшими по заданию ФСБ. Украинские СМИ уточняют, что правоохранители разыскивали женщину по имени Нармин Гулиева (1991 года рождения) и ее сообщника.

    Политолог Лариса Шеслер считает, что убийство Воронича связано с внутриукраинскими разборками среди местных спецслужб.

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    13 июля 2025, 17:34 • Видео
    Зеленский: хитрость или необразованность?

    Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

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    13 июля 2025, 19:34 • Новости дня
    Молдавские военные погибли на Украине после удара ВС России

    Tекст: Ольга Иванова

    Четверо солдат и офицеров армии Молдавии погибли в Херсонской области в результате удара по полигону, где шла их подготовка.

    Военные из Молдавии, отправленные на Украину по договоренности между президентом Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня после удара Вооруженных сил России по полигону Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на молдавский Telegram-канал Молдовsky.

    В сообщении канала отмечается: «По данным нашего источника в оборонном ведомстве, на этом полигоне проходили подготовку контрактники из нашей страны, которых отправили на обучение и перенимание военного опыта. Из десяти солдат и офицеров армии Молдавии четверо погибли и еще двое ранены». Родственникам погибших уже выплатили значительные суммы денег и оформили соглашения о неразглашении.

    Также в публикации говорится, что соглашения о неразглашении подписывались под угрозой осложнений в жизни в случае отказа. Информатор канала заявил, что молдавские военные были направлены в соседнюю страну по личной договоренности между Санду и Зеленским и что подобные отправки не происходят впервые, однако этот раз закончился трагедией.

    По данным Telegram-канала, первоначальная договоренность предусматривала размещение молдавских военных только в западной части Украины, но на практике это условие не соблюдалось, и военные оказались в Херсонской области.

    Херсонская область стала регионом России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако украинская сторона не признает это решение и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится примерно 75% региона, а часть на правобережье Днепра удерживается украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. В 2025 году на линии боевого соприкосновения количество иностранных бойцов в составе ВСУ сократилось из-за больших потерь и нехватки желающих.

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    13 июля 2025, 01:59 • Новости дня
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для финансирования военной помощи Украине Белый дом может использовать средства, которые остались от прежней администрации Джо Байдена или замороженные в США российские активы, заявила CBS.

    Как отмечает CBS со ссылкой на источники, новая администрация США впервые с начала работы рассматривает возможность дополнительного финансирования военной поддержки Украины, передает ТАСС.

    Отмечается, что источник дополнительного финансирования пока не определен окончательно. Оценивая возможные источники финансирования, CBS указывает на 3,85 млрд долларов, оставшихся после администрации Байдена. Эти средства были выделены в рамках механизма Presidential Drawdown Authority, позволяющего президенту США поставлять вооружения иностранным государствам без одобрения Конгресса в случае чрезвычайных обстоятельств. По мнению источников CBS, такой шаг стал бы «сигналом России».

    Телекомпания также упоминает, что теоретически Белый дом мог бы передать Украине до 5 млрд долларов замороженных в США российских активов. Однако ни нынешний, ни предыдущий президенты США к такому варианту не обращались, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Позднее США возобновили отправку вооружений на Украину, однако точные объемы поставок не раскрываются.

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    13 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    МВД объявило в розыск сына режиссера «Моей прекрасной няни»

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных базы МВД России, в розыск объявлен один из лидеров «РДК» (признан террористическим и запрещен в России) Василий Кирющенко (внесен в список террористов и экстремистов) – сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.

    В карточке розыска сообщается, что он «разыскивается по статье УК», но не указано, о какой именно статье идет речь, передает РИА «Новости».

    Источники в правоохранительных органах сообщали, что уголовные дела открыты по статье о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации.

    «РДК» (признан террористическим и запрещен в России) был создан в 2022 году. Его членами являются выходцы из России, которые перебрались на Украину и в ходе украинского конфликта участвуют в боевых и террористических действиях на стороне киевского режима.

    В июне Дзержинский райсуд Петербурга поместил под стражу 32-летнего Александра Попова, планировавшего вступить в террористическую организацию. В мае Южный окружной военный суд признал виновным жителя поселка Симеиз в Крыму и приговорил к 12 годам колонии строгого режима за планы вступить в «РДК» (признан террористическим и запрещен в России).

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    13 июля 2025, 02:27 • Новости дня
    МИД Украины назвал формат переговоров в Стамбуле «практически исчерпанным»
    МИД Украины назвал формат переговоров в Стамбуле «практически исчерпанным»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Формат переговоров с Россией в Стамбуле «практически исчерпал себя», заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

    «Этот формат практически исчерпал себя», – приводит слова Кислицы РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Он заявил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает предложений от Киева относительно сроков для проведения третьего раунда прямых переговоров. Песков также заявил о продолжении обмена пленными между Россией и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше».

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    13 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска улучшили позиции на нескольких направлениях и освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике за последние сутки.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку ДНР. Подразделения нанесли потери силам ВСУ, составившие более 450 человек, и уничтожили технику в ДНР и Днепропетровской области. «Восток» продвинулся вглубь обороны противника, освободил поселок Карла Маркса и ликвидировал более 205 украинских военных, сообщает Минобороны России.

    Группировка «Днепр» уничтожила более 60 бойцов ВСУ и технику в Запорожской области. Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю, нанеся потери силам противника в Сумской области, где ВСУ лишились более 150 человек и техники.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в районах Купянска и других населенных пунктов, уничтожив до 220 украинских военных и ликвидировав склады боеприпасов. Южная группировка заняла более выгодные позиции в Донецкой народной республике, уничтожив свыше 135 военных противника, склады и технику.

    Авиация и артиллерия России за сутки поразили 136 объектов ВСУ, включая предприятие ВПК, склады и центр подготовки операторов беспилотников. Было уничтожено две пусковые установки и РЛС Patriot США.

    С начала спецоперации ВС России уничтожили 663 самолета, 283 вертолета, более 69 тыс. беспилотников, свыше 24 тыс. танков и десятки тысяч другой военной техники противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над регионами России. Группировка «Днепр» за неделю уничтожила до 500 военных ВСУ.

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    13 июля 2025, 00:59 • Новости дня
    Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет»
    Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет»
    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече в Вонсане лидер КНДР Ким Чен Ын попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова передать президенту России Владимиру Путину «теплый привет», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Как отмечает ЦТАК, встреча прошла в теплой и товарищеской атмосфере. Лавров передал Ким Чен Ыну приветственные слова от президента России, передает ТАСС.

    «Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокую признательность за это и попросил передать свой теплый привет уважаемому Владимиру Владимировичу Путину», – сообщает ЦТАК.

    Ким Чен Ын заявил, что руководители России и КНДР демонстрируют единство позиций по всем стратегическим вопросам. По данным агентства, лидер КНДР также подтвердил «безусловную поддержку» действий российского руководства, направленных на разрешение ситуации на Украине.

    Ким Чен Ын «выразил уверенность, что под выдающимся руководством президента РФ Владимира Путина армия и народ России непременно добьются победы в священном деле по защите достоинства и ключевых интересов страны, процветания» России, сообщает ЦТАК.

    Кроме того, Ким Чен Ын «от всей души пожелал, чтобы великой России всегда сопутствовали только победа и слава», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров встретился с Ким Чен Ыном в Вонсане. Лавров передал Ким Чен Ыну приветствие от президента России и подтвердил стремление к развитию стратегического партнерства. Россия и КНДР соблюдают положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и намерены продолжать такую линию, сказал министр.

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    13 июля 2025, 07:44 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 36 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО за ночь сбила 36 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО за ночь перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны России.

    По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА – 26 единиц – было сбито над Белгородской областью. Кроме того, четыре беспилотника уничтожены в небе над Воронежской областью. Также три БПЛА были уничтожены над Липецкой областью и еще три – над Нижегородской областью, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа в различных регионах страны.

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    12 июля 2025, 23:23 • Новости дня
    В Раде Шмыгаля назвали одним из кандидатов на пост министра обороны Украины
    В Раде Шмыгаля назвали одним из кандидатов на пост министра обороны Украины
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В список претендентов на должность министра обороны Украины входит нынешний глава правительства Денис Шмыгаль, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Депутат Рады заявил, что ведомство может возглавить министр цифровой трансформации Михаил Федоров. «Также среди кандидатов – Денис Шмыгаль», – приводит ТАСС текст сообщения.

    На днях Зеленский рассказал, что нынешнего министра обороны Рустема Умерова рассматривают как возможного будущего посла Украины в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде анонсировали отставку премьер-министра Украины. Офис Зеленского хочет заменить Шмыгаля на более лояльного управленца.

    Киев и Вашингтон обсудили вопрос о замене посла Украины в США. В качестве возможных кандидатур на этот пост Bloomberg называло Шмыгаля и Умерова.

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    12 июля 2025, 22:55 • Новости дня
    МАГАТЭ встревожили участившиеся атаки беспилотников на Энергодар

    Tекст: Антон Антонов

    МАГАТЭ получило информацию об атаке беспилотников на Энергодар (город – спутник Запорожской АЭС), сотрудники МАГАТЭ видели повреждения здания администрации города, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    По словам Гросси, МАГАТЭ было проинформировано о «предполагаемой атаке беспилотников по администрации Энергодара, где проживает большинство сотрудников ЗАЭС», передает ТАСС.

    Гросси отметил, что члены миссии агентства, находящиеся на Запорожской АЭС, лично посетили поврежденное здание администрации, получив возможность осмотреть повреждения.

    «Я глубоко обеспокоен участившимися случаями таких инцидентов. В случае с Энергодаром они также усиливают психологическое напряжение среди персонала станции, что может сказаться на ядерной безопасности», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здание администрации города Энергодара подверглось атаке украинского дрона-камикадзе в ночь на пятницу. За день до этого в районе Энергодара были зафиксированы три возгорания из-за украинских атак.

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    12 июля 2025, 22:46 • Новости дня
    В Сумской области Украины прогремело не менее десяти взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Шостка в Сумской области Украины прозвучало от десяти до 12 взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Сообщалось, что вечером в Шостке местные жители услышали не менее пяти взрывов. Позже украинские СМИ уточнили, что число взрывов увеличилось до 10-12. В Сумской области действует воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу в Черкассах, Львове, Черновцах и других городах западной части Украины прогремели взрывы.

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    13 июля 2025, 11:04 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск Александра Хинштейна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, с марта 2022 года числится в розыске на Украине по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны.

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявлен в розыск на Украине, передает РИА «Новости». Как отмечается, соответствующая информация размещена на сайте МВД Украины.

    Причиной розыска СБУ называют «посягательство на территориальную целостность Украины». В базе МВД Украины указано, что Хинштейн числится в розыске с марта 2022 года.

    Кроме того, имя Хинштейна с апреля 2018 года фигурирует в списках украинского сайта «Миротворец», который известен публикацией персональных данных российских и иностранных граждан, поддерживающих спецоперацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине объявили в розыск Сергея Кириенко. На Украине обвинили Ольгу Скабееву в посягательстве на территориальную целостность. Ивану Охлобыстину на Украине предъявили обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность и пропаганду войны.

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    12 июля 2025, 23:47 • Новости дня
    Часть Харькова осталась без света из-за молнии

    Tекст: Антон Антонов

    Сильная буря привела к отключению электричества в Харькове, сообщили украинские СМИ.

    Перебои с электроснабжением в Харькове и соседних районах произошли после удара молнии в подстанцию. Вечером в результате разгула стихии часть города осталась без электричества. Без света также оказались Балаклея и несколько близлежащих сел, пишет «Российская газета».

    RT опубликовал видео с места событий. Видны многоэтажные дома, погруженные во тьму, а на фоне черного неба вспыхивают белые, желтые и голубые шары света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителей на Украине предупреждали о возможных летних отключениях света. Указывалось, что количество аварий и отключений может расти.

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    13 июля 2025, 14:34 • Новости дня
    ВСУ начали заворачивать мины «Лепесток» в ткань и пакеты

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военные используют новые методы маскировки мин «Лепесток», оборачивая их в ткань и пакеты, что затрудняет их обнаружение в населенных пунктах.

    Украинские войска начали использовать в зоне проведения спецоперации новый способ маскировки противопехотных мин «Лепесток», передает РИА «Новости». Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, «враг начал применять новый вид маскировки лепестковых мин, которые дистанционно забрасывает в том числе в населенные пункты, предварительно заворачивая в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы, что со стороны выглядит как обычный мусор». Рогов пояснил, что сброс мин ведется с помощью беспилотников.

    Мины «Лепесток» предназначены для повреждения ног и срабатывают при наступлении. Их необычная форма делает их трудными для опознания. Эти мины практически полностью копируют американскую BLU-43/B Dragontooth. Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию 2005 года, запрещающую применение и производство противопехотных мин, и Киев, по словам Рогова, нарушает международные обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Южно-Донецком направлении зафиксировали случаи, когда наемники ВСУ из Польши и Латинской Америки скрывали участие в боевых действиях, сменив форму на гражданскую. Вооруженные силы Украины начали применять мины-лепестки, замаскированные под траву и детские игрушки, чтобы затруднить продвижение российских войск.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

    • Урсула устояла

      Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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