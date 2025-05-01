USA Today: Агентство США по реагированию на ЧС лишится трети штатных сотрудников

Tекст: Мария Иванова

Как передает USA Today, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) в ближайшее время потеряет не менее трети постоянного персонала. Сокращения связаны с инициативой департамента эффективности правительства США (DOGE), созданного для оптимизации расходов.

Бывший глава административного аппарата FEMA Майкл Коэн сообщил, что по меньшей мере 2 тысячи из 6100 сотрудников уже уволились или планируют уйти. В эту цифру не включены новые сокращения, намеченные на ближайшие недели среди федеральных служащих, передает РИА «Новости».

Сокращение штата на 30% вызывает опасения относительно способности FEMA справляться с ликвидацией последствий природных катастроф, особенно с учетом начала сезона ураганов летом.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что FEMA слишком дорого обходится бюджету и его дальнейшее существование находится под вопросом.

В марте Washington Post писала о планах администрации Трампа ограничить полномочия FEMA и лишить агентство ряда ключевых функций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США уволили сотрудницу Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) после ее указания не оказывать помощь пострадавшим от урагана «Хелен», если на их участках размещены плакаты в поддержку Дональда Трампа.

В начале года пожарным, участвовавшим в тушении лесных пожаров в Лос-Анджелесе, предложили уволиться по собственному желанию, что вызвало недовольство и подорвало их боевой дух.

Ранее более 880 сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований были уволены, что, по мнению сенатора Марии Кантуэлл, ослабляет способности страны прогнозировать экстремальные погодные явления.