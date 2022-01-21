|
|
В России оценили отказ Германии платить компенсацию в случае неодобрения «Северного потока – 2»
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Весь сыр-бор происходит из-за сертификации компании-оператора, к самому газопроводу нет никаких претензий, и он будет введен в эксплуатацию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не будет платить компенсацию России, если «Северный поток – 2» признают не соответствующим праву Евросоюза.
«Это политизированное заявление немецкого политика. Дело в том, что к самому «Северному потоку – 2» у европейского регулятора нет никаких претензий. Все признают, что газопровод соответствует всем техническим нормам. Это означает, что он в любом случае будет введен в эксплуатацию», – объяснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Весь сыр-бор и затягивание процесса имеют отношение не к сертификации газопровода, а к сертификации компании-оператора. Здесь действительно есть сложный момент, – пояснил эксперт. – Согласно антимонопольному законодательству ЕС, компания-оператор должна быть полностью независима и отделена от поставщика газа. По логике европейцев, такой подход обеспечит конкуренцию за поставки газа в Европу, где компания-оператор будет решать, кто будет поставлять газ через трубу, а кто не будет».
«Это делается, чтобы она не подыгрывала своей родственной компании-поставщику. Но с «Северным потоком – 2» это абсурд, потому что согласно нашему федеральному законодательству, никто, кроме Газпрома, не имеет права экспортировать трубопроводный газ», – указал Юшков.
«Именно поэтому Газпром назначил компанией-оператором свою дочернюю структуру – Nord Stream 2 AG, это не запрещено правилами ЕС. При этом Газпром построил такую структуру менеджмента, чтобы «дочка» в своей деятельности действовала независимо, – отметил собеседник. – Европейский регулятор начал проверять, действительно ли Nord Stream 2 AG управляется независимо от Газпрома. Однако понадобилась перерегистрация компании из Швейцарии в Германию, чтобы у немецких политиков были полномочия запрашивать все необходимые документы».
«Сейчас мяч на стороне Газпрома – когда он закончит перерегистрацию своей дочерней компании, он снова подаст заявку немецкому регулятору и тот продолжит проверку. Если даже они откажут Газпрому по компании-оператору, он просто наймет на рынке полностью независимую от него компанию, которая будет управлять газопроводом», – прогнозирует Юшков.
«А компенсационные выплаты немецкий регулятор действительно не должен выплачивать. Предполагается, что если ты сам создал структуру, которая не соответствует требованиям ЕС, почему мы должны что-то выплачивать?» – заключил эксперт.
В пятницу министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel заявил, что Германия не будет платить компенсацию, если «Северный поток – 2» признают не соответствующим праву Евросоюза.
«Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», – цитирует РИА «Новости» Хабек.
Он также назвал этот проект геополитическим. «Северный поток – 2» всегда был геополитическим проектом в том смысле, что благодаря новому трубопроводу Украина, как транзитная страна, становится ненужной», – подчеркнул Хабек.
Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии назвали условие неуплаты компенсации за «Северный поток – 2»
Германия не будет платить компенсацию, если «Северный поток – 2» признают не соответствующим праву Евросоюза, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel.
«Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», – цитирует РИА «Новости» Хабек.
Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».
В Кремле указали на последствия задержки запуска «Северного потока – 2» для Европы
Задержка с запуском газопровода «Северный поток – 2» негативно скажется на экономическом развитии Европы в целом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Коммерческий международный проект «Северный поток – 2» отключить невозможно, потому что его еще не включили. И то, что его не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвовал в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время», – передает его слова ТАСС.
Ранее в МИД Германии пообещали «подходящие меры» против «Северного потока–2» в случае эскалации на Украине.
В свою очередь в МИД России заявили, что процедура сертификации газопровода «Северный поток – 2» не должна искусственно затягиваться и политизироваться германскими регуляторами и Еврокомиссией.
Столтенберг обвинил Газпром в манипуляциях на газовом рынке
|
|
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Газпром в манипуляциях на европейском рынке газа, онлайн-трансляцию совместной пресс-конференции Столтенберга с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вела пресс-служба НАТО.
«Я, безусловно, принял к сведению заявление Фатиха Бироля из Международного энергетического агентства, что произошло существенное снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Россия могла значительно нарастить экспорт, если бы она захотела. Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих Газпрому. Это манипулирование газовым рынком», – ответил он на вопрос о «Северном потоке – 2», сообщает ТАСС.
Также он заявил, что между странами НАТО нет единой позиции по «Северному потоку – 2», но альянс призывает все страны диверсифицировать источники энергии.
Европейские страны обвиняют Газпром в ограничении поставок газа в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. В таком же духе высказывался глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, который утверждал, что сильная напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России, а в дефиците газа в ПХГ Европы в большей степени виноват Газпром.
В то же время руководители Еврокомиссии признали, что европейский газовый кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.
Лукьянов: Участие Европы в переговорах России и США создаст бардак
|
|
«Вице-канцлер ФРГ Габриэль – человек из другого поколения. Таким отставным политикам обидно, что нынешняя Европа не играет никакой роли в переговорах России с США и НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Габриэль пристыдил Европу за отношение к дискуссии России с США.
«Европейцам комфортно за спинами Столтенберга и американских властей наблюдать за переговорами России с США и НАТО по безопасности. У Европы нет своих позиции, идей и предложений, они полностью солидаризируются с США», – сказал директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
По его словам, сюда же относятся заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что «нельзя обсуждать Европу без Европы», «Европа должна быть участницей большого процесса». «Это просто пустые слова, за которыми ничего не стоит», – добавил Лукьянов.
«Заметьте – любое выступление Борреля о том, что «Европу нельзя игнорировать», не находит никакой поддержки со стороны лидеров европейских стран – ни Италии, ни ФРГ, ни Франции», – напомнил эксперт.
Собеседник подчеркнул: Россия понимает всю эту ситуацию и не заинтересована в подключении Евросоюза к дискуссии. «Это бы размыло и без того очень нелегкие переговоры и создало бы полный бардак. Введение ЕС в переговоры России с США и НАТО по безопасности сильно снизило бы шанс на достижение хоть какого-то содержательного решения», – сказал аналитик.
Ранее экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил, что решение Европы самоустраниться от переговоров России и США по гарантиям безопасности вызывает стыд.
По мнению немецкого политика, европейским странам следовало бы подключиться к консультациям с Москвой, а не отдавать инициативу в руки Вашингтона. «Мне стыдно, что многие в Европе ведут себя так, будто ничего не происходит, и радуются тому, что США в очередной раз ведут переговоры по злободневному вопросу», – передает РИА «Новости» слова Габриэля в интервью изданию Tagesspiegel.
При этом бывший дипломат выразил мнение, что пассивная позиция европейских лидеров «играет на руку Кремлю». «По сути, мы подтверждаем позицию российского руководства о том, что Европа является лишь предметом переговоров, но сама по себе не играет никакой роли», – заключил политик.
При этом накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости изменить повестку переговоров по вопросу европейской структуры безопасности и увеличить число участников.
Дипломат напомнил, что через неделю состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС, и у Европы «должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности», передает РИА «Новости».
Глава дипломатии ЕС указал, что с 1970-х годов «многое изменилось», включая сферу «архитектуры безопасности Европы». Так, «СССР более не существует», сказал Боррель. По его словам, «пересмотр архитектуры безопасности – это не безумная идея, это можно делать таким образом, чтобы это устраивало всех».
В ответ Кремль призвал страны Евросоюза разобраться между собой и с американцами по поводу того, в каком формате им необходим диалог с Россией. А политолог Евгений Сатановский предложил Боррелю «не морочить голову» России.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немецкий эксперт оценил перспективы расследования против главы МИД Германии
|
|
«Вопрос не столько в совершении преступления, сколько в морали. Это показывает, что «Зеленые» ничем не лучше других», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее прокуратура Берлина начала расследование против главы МИД Германии и других министров партии «Союз 90/Зеленые», которых подозревают в выписывании себе «коронавирусных бонусов».
«Зеленые» всегда писали слово «мораль» большими буквами и позиционировали себя, как самую чистую партию с точки зрения морали. Они с большим удовольствием нападали на других политиков, если на их действия бросалась какая-то тень, а сейчас они сами сели в лужу», – считает германский политолог Александр Рар.
При этом, по его словам, ситуация не выглядит взрывоопасной. «Во-первых, речь идет о небольшой сумме денег. Во-вторых, они никого не обокрали, не лгали и не прятали эти деньги, – пояснил эксперт. – Просто во время локдауна, когда в стране была неразбериха, партия выписала себе дополнительные премии. Этим грешили также частные и государственные компании, которые раздавали деньги налево и направо. На тот момент не было никакого закона на этот счет, предписывающего, что можно делать, а что нельзя. Всюду выплачивались «бонусы».
«В-третьих, если эти деньги не ушли на строительство вилл или приобретение машин, то это еще один аргумент в пользу «Зеленых». Кроме того, решение о выплатах было принято президиумом партии в узком кругу депутатов. А этот партийный орган теоретически может принимать подобные решения. То есть вопрос не столько в совершении преступления или нарушении закона, сколько в морали. Тем более, после обвинений Бербок в плагиате для своей книги в сентябре 2021 года «ковидные премии» станут дополнительным ударом по ее репутации», – пояснил Рар.
«История с премиями означает, что «Зеленые» ничем не лучше других: они тоже ищут для себя привилегии и бесстыдно ими пользуются, когда представляется удобная возможность. Однако громкого скандала не стоит ожидать. Через несколько дней все уляжется, если только прокуратура не докажет, что эти 1,5 тыс. евро на человека – лишь верхушка айсберга», – заключил политолог.
В четверг журнал Spiegel сообщил, что прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии «Союз90/Зеленые», включая министра иностранных дел Анналены Бербок и министра экономики Роберта Хабека.
По имеющимся у издания данным, руководство партии подозревается в злоупотреблениях при выплате связанных с коронавирусом надбавок. Представитель прокуратуры Мартин Штельтнер подтвердил, что начато расследование в связи «с начальным подозрением». Он не назвал фигурантов, но отметил, что речь идет о всех «шести членах федерального правления партии», а к их числу относятся и Бербок с Хабеком.
Предполагаемая сумма незаконных выплат составляет 1,5 тыс. евро на человека. Поскольку все подозреваемые являются депутатами бундестага и имеют политический иммунитет, то прокуратура в декабре уведомила спикера парламента Бэрбель Бас перед тем, как начать расследование, которое стартовало 6 января.
Основанием для начала расследования послужили заявления неназванных лиц, которые ссылались на сообщения СМИ прошлого года, уточняет журнал. О скандале с выплатами бонусов действительно сообщалось в прошлом году, в разгар предвыборной гонки это вызвало критику в адрес Бербок, которая была кандидатом от «Зеленых» в канцлеры. Само нарушение выявили внутрипартийные аудиторы, они установили, что члены федерального правления выписали себе премии в размере, который в пять раз превышает предусмотренный по действующим в партии тарифам. Кроме того, аудиторы отметили, что «было бы лучше», если бы решение федерального правления одобрил финансовый совет партии.
В партии отметили, что члены федерального правления в курсе расследования и сотрудничают с ним. Кроме того, представитель партии заявил изданию, что федеральный совет является высшим федеральным органом партии и потому, «по мнению участников (процесса), имеет полное право принимать соответствующие решения». Представитель прокуратуры Штельтнер также пояснил, что прокуратура была обязана начать производство в связи с поступлением многочисленных заявлений, но подтвердятся ли обвинения, можно будет установить только по итогам расследования.
Напомним, во вторник глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявила о заинтересованности Берлина в стабильных отношениях с Москвой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Псаки назвала «Северный поток – 2» рычагом влияния на Россию
Власти США считают, что возможность остановки проекта трубопровода «Северный поток – 2» является действенным рычагом влияния на Россию в контексте ситуации вокруг Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ей задали вопрос, имеют ли США гарантии от правительства Германии, что проект «Северный поток – 2» будет остановлен в случае вторжения России на Украину. Псаки отметила, что сертификация проекта и так сейчас остановлена.
«И мы продолжаем считать, что остановка трубопровода «Северный поток – 2» является действенным инструментом, с помощью которого мы можем давить на Россию в настоящий момент», – передает ее слова ТАСС.
Ранее Лавров рассказал о переговорах с главой МИД Германии, в ходе которых он обсудил с Бербок сертификацию газопровода «Северный поток – 2» и обратил внимание на контрпродуктивность попыток политизировать проект.
В Германии увязали пуск «Северного потока – 2» с ситуацией на Украине
|
|
«Северный поток – 2» может быть запущен после сертификации, однако Россия должна соблюдать все договоренности и не допустить агрессии против Украины, война в Европе стала бы ударом и по энергетическому рынку, заявил депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер.
«Процедура сертификации Nord Stream – 2 возложена на Федеральное сетевое агентство – на регулятора в большой степени независимого. Данное ведомство продолжает изучать необходимые предпосылки для ввода газопровода в эксплуатацию. Я продолжаю думать, что проект может быть запущен после завершения сертификации и в случае, если будут соблюдены все условия», – приводит слова парламентария ТАСС.
Однако, по его словам, «наивно было бы полагать», что такой важный инфраструктурный проект существует в политическом вакууме. Политик заявил, что Россия должна соблюдать все действующие договоренности и не допустить агрессии в отношении Украины. «Война в Европе окажет негативное влияние на ее энергетический рынок, по этому поводу не нужно питать иллюзий», – сказал социал-демократ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против газопровода «Северный поток – 2», не дожидаясь «вторжения» России. Делегация Конгресса США после визита на Украину призвала американских законодателей не ограничиваться угрозой введения санкций против России, а ввести рестрикции заранее «в качестве средства сдерживания». При этом республиканцы из верхней палаты Конгресса выразили сожаление в связи с тем, что их коллеги-демократы провалили законопроект о немедленном ужесточении санкций против российского экспортного газопровода «Северный поток – 2».
-
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины. При этом Байден добавил, что «незначительное вторжение» России на Украину может вызвать более сдержанные меры реагирования со стороны США и их союзников, чем полномасштабное.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макрон в Европарламенте призвал к диалогу с Россией
Франция выступает за развитие диалога с Россией в интересах коллективной безопасности на континенте, заявил президент страны Эмманюэль Макрон, представляя на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства в Евросоюзе (ЕС).
Макрон заявил, что «Европа должна быть фактором мира и равновесия, в частности в диалоге с Россией», передает ТАСС.
«Диалог с Россией я отстаиваю на протяжении многих лет. Необходимость этого нам диктует наша история и наша география», – подчеркнул политик.
Макрон также заявил, что Париж и Берлин продолжат свои усилия по поиску политического урегулирования конфликта на Украине в рамках «нормандского формата». По его словам, «этот конфликт остается источником напряженности на континенте».
Кроме того, он анонсировал реформу Шенгенской зоны, инициативу которой выдвинет Франция в рамках своего председательства в ЕС.
Макрон пояснил, что необходимость реформирования Шенгенской зоны с целью укрепления внешних границ ЕС связана с обострением миграционной проблемы.
Ранее Евросоюз выразил заинтересованность в диалоге с Россией по вопросам безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен назвал «Северный поток – 2» рычагом давления на Россию
|
|
Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с главой МИД Германии заявил, что пока по «Северному потоку – 2» не идет газ, он является рычагом давления для США и Германии.
«Также стоит отметить, что пока по «Северному потоку – 2» не идет газ, он является рычагом давления в интересах Германии, США и наших союзников, но не для России», – цитирует его РИА «Новости».
Блинкен считает, что «Москва, несомненно, учитывает это, когда определяет дальнейшие действия, особенно в свете решительных заявлений государств относительно тяжелых последствий для России, если она пойдет на дальнейшую агрессию против Украины», передает ТАСС.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин намерен продолжить в следующие дни диалог с союзниками о ходе переговоров по украинской ситуации.
«В последующие дни мы намерены непрерывно продолжать диалог (с союзниками), где мы находимся в этих переговорах», - сказала Бербок.
Ранее Бербок на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прошедших в Москве, признала заинтересованность в российском газе.
Бербок уличили в «переобувании» в вопросе российского газа
Глава МИД Германии Анналена Бербок на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прошедших в Москве, признала заинтересованность в российском газе, заявил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, глава МИД Германии Анналена Бербок на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прошедших в Москве, признала заинтересованность в российском газе, передает «Украина.ру».
Рар уточнил, что ранее Бербок хотела сделать из «Северного потока – 2» «руину на дне Балтийского моря», но канцлер Олаф Шольц смог ее переубедить.
«В Москве Бербок не заявила, что «Северного потока – 2» не будет. Она «переобулась» и сказала, что Германии нужен российский газ», – отметил Рар.
По его мнению, глава МИД стала действовать как представитель конструктивной немецкой дипломатии.
Напомним, во вторник глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявила о заинтересованности Берлина в стабильных отношениях с Москвой.
Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока – 2»
|
|
Украинский президент Владимир Зеленский заявил посещавшим Киев сенаторам США, что заявления о введении санкций «после вторжения» России на Украину не имеют смысла и рестрикции нужно ввести сейчас, говорится в материале, опубликованном на американском портале Axios.
«Президент [Украины] очень четко сказал: санкции в отношении «Северного потока – 2» должны быть введены сейчас. Любые условные меры против «Северного потока – 2» и другие санкции не помогут», – приводит ТАСС слова якобы близкого к Зеленскому источника, на которого ссылается американский портал. По его мнению, меры, обусловленные дальнейшей эскалацией, «в лучшем случае нейтральны, а в худшем фактически подстегивают» Москву.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины. При этом Байден добавил, что «незначительное вторжение» России на Украину может вызвать более сдержанные меры реагирования со стороны США и их союзников, чем полномасштабное.
Накануне Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
-
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава ЕК предупредила о санкциях против России из-за Украины
Еврокомиссия стремится к диалогу с Россией, однако предупреждает, что в случае «атаки на Украину» последуют финансовые и экономические санкции, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы выступаем за диалог. Мы хотим, чтобы конфликты решались в рамках структур, которые были для этого созданы. Но если ситуация ухудшится, если последует атака на территориальную целостность Украины, мы отреагируем масштабными экономическими и финансовыми санкциями», – передает РИА «Новости» ее выступление на сайте ЕК.
В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.
Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.
Политолог Федор Лукьянов заявил газете ВЗГЛЯД, что Байден, вероятно, «имел в виду, что в случае российско-украинского военного конфликта Соединенным Штатам придется определить «порог», после которого их реакция должна быть максимальной».
А в Кремле заявили, что заявления Байдена с угрозами в адрес России могут вселить в горячие головы властей Украины идею решить вопрос на юго-востоке страны силой.
В бундестаге заявили о неизбежном сближении с Россией
Германия стремится «удержаться в обоих лагерях», будучи зависимой как от США, так и от России, поэтому сближение Москвы и Берлина неизбежно, заявил один из членов партии Альтернатива для Германии (АдГ) Сергей Хенке.
«Правда в том, что Германия пытается удержаться в обоих лагерях. С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно», – передает РИА «Новости» слова Хенке.
Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России из-за расширения НАТО, напомнив, что после окончания холодной войны Запад нарушил данное Москве обещание не расширять Североатлантический альянс на Восток.
Венгрия призвала не политизировать сертификацию «Северного потока – 2»
Вопрос с запуском газопровода «Северный поток – 2» решается с применением политических мотивов, а не четких правил, действующих в Европе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Есть очень четкие европейские правила, которые должны быть выполнены. Проблема, на мой взгляд, в том, что решение здесь принимается скорее на основе политических, а не профессиональных причин. С «Северным потоком – 2» та же проблема, что со «Спутником V». На это смотрят как на политический проект», – заявил Сийярто в интервью ТАСС.
По его словам, для Венгрии как для маленькой европейской страны без собственных источников энергии «это никогда не было политической темой, это всегда был вопрос энергетической безопасности».
«Я надеюсь, что немецкие и европейские власти будут принимать решение в этом вопросе на основе профессионализма и имеющихся правил», – добавил Сийярто.
Также он подчеркнул, что дома и квартиры в Европе политическими заявлениями не согреть, единственный способ согреть их – с помощью природного газа.
Сийярто отметил, что Венгрия рассчитывает как можно скорее договориться с Россией о производстве вакцины «Спутник V» на своих предприятиях, поскольку российская вакцина очень хорошо зарекомендовала себя в Венгрии.
«Мы сейчас строим наш государственный завод по производству вакцин, который начнет работу к осени этого года. Мы бы хотели, чтобы этот завод был задействован в производстве «Спутника V», и мы уже начали переговоры [по этому вопросу]», – отметил Сийярто.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против газопровода «Северный поток – 2», не дожидаясь «вторжения» России. Делегация Конгресса США после визита на Украину призвала американских законодателей не ограничиваться угрозой введения санкций против России, а ввести рестрикции заранее «в качестве средства сдерживания». При этом республиканцы из верхней палаты Конгресса выразили сожаление в связи с тем, что их коллеги-демократы провалили законопроект о немедленном ужесточении санкций против российского экспортного газопровода «Северный поток – 2».
В Госдуме назвали условие для быстрого запуска «Северного потока – 2»
При наличии политического решения Европы сертификация и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» могут быть достаточно быстро завершены, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«Если будет политическое решение, это можно очень быстро сделать, потому что все для этого готово», – цитирует ТАСС Завального.
По его словам, сейчас имеет место геополитическая задержка в сертификации «Северного потока – 2». «За всем стоит Америка. К сожалению, наши европейские партнеры занимают не очень активную позицию в этом вопросе, идут на поводу из натовской солидарности», – считает депутат.
Также Завальный отметил, что Газпром не получал от потребителей в Европе допзаявки на увеличение поставок газа по действующим контрактам.
«То есть, похоже, европейцев эта ситуация устраивает, газовые трейдеры в Европе на этом зарабатывают очень хорошо. Поэтому таких заявок на дополнительные объемы, насколько я знаю, не поступало», – сказал он.
Глава комитета Госдумы назвал обвинения в адрес Газпрома политическими и ангажированными, напомнив, что Газпром в 2021 года нарастил добычу газа почти на 62 млрд кубометров.
«И более половины дополнительного объема добычи ушло на экспорт. Львиную долю мирового спроса в прошлом году обеспечил как раз Газпром», – заключил он.
Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».