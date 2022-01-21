В Германии заявили о необходимости газопровода «Северный поток – 2»

В Германии заявили, что газа хватит в стране на 18 суток

Газохранилища Германии заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток, говорится в ответе минэкономики ФРГ на депутатский запрос.

«Согласно сводному реестру хранилищ газа европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, газохранилища Германии заполнены на 50,6% (по состоянию на 11 января 2022 года). Это соответствует теоретической доступности рабочего газа на 17,7 суток», – цитирует ответ РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В минувшую среду Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году.

Эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel предрекли, что проблемы с добычей газа в Нидерландах могут спровоцировать усиление зависимости Германии от российского Газпрома.

Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.

В декабре в пресс-службе Минэкономики Германии сообщили, что уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет чуть более 56%, это ниже чем в предыдущие годы.