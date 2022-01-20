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Госдума приняла закон о повышении пенсий
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Государственная дума в ходе окончательного чтения приняла поправки по индексации пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года.
Соответствующее решение депутаты приняли на пленарном заседании в четверг, пенсии планируется повысить на 8,6%, передает РИА «Новости».
Закон включили в проект повестки заседания Совета Федерации 26 января.
Ранее президент Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции. Совет Федерации пообещал оперативно рассмотреть и принять закон об индексации пенсий.
Также Минтруд объявил об индексации маткапитала и ряда пособий.
Эксперт назвал беспрецедентным вывод следствия о гибели Ту-22М3 под Мурманском в 2019 году
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Тот факт, что под трибунал попал командир авиаполка, в котором произошла авиакатастрофа, – это прецедент. Обычно ответственность за ЧП несет только руководитель полетов. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор первого класса Андрей Красноперов, комментируя завершение расследования катастрофы бомбардировщика под Мурманском в 2019 году.
«Судя по всему, следователи докопались – нашли в документах, что у пилота подготовка была недостаточная, не все нужные экзамены летчик выдержал, не налетал минимум, необходимый для таких условий погоды, – предположил летчик-инструктор первого класса, майор ВВС Андрей Красноперов. – То есть нарушен порядок ввода летчика в строй. Если теперь страдает командир полка, значит, такой «косяк» был им допущен».
Вообще, как правило, в таком случае ЧП страдает заместитель командира по летной подготовке (его называют «замполётный»), добавляет эксперт. «Это он должен следить за всеми документами. Командир части виноват, только если он не наладил надлежащего контроля», – напоминает Красноперов.
«Если возникли экстремальные погодные условия, а у командира экипажа нет необходимого навыка для посадки в таких условиях, то, соответственно, следствие потом будет проверять, кто дал команду на посадку. Бывает, командир полка сидит рядом «на группе руководства» или даже буквально стоит за спиной у руководителя полета (его называют «РП»). Допустим, у РП возникли сомнения. Он спрашивает: «Сажать?» Командир полка: «Сажай!» Значит, комполка пришел к выводу, что условия все-таки в рамках нормы, командир экипажа достаточно подготовлен. В этот момент РП ответственность с себя снял, а командир ее на себя принял. РП же не враг сам себе, он не может ослушаться командира», – пояснил Красноперов.
В гражданской авиации решение о посадке принимает командир экипажа и, если что-то случается, отвечает он сам, а в военной авиации отвечать будет тот, кто дал приказ на посадку, подытожил эксперт.
Напомним, что 22 января 2019 года бомбардировщик Ту-22М3 разбился при посадке на аэродром в Оленегорске Мурманской области. Позже появилась видеозапись катастрофы, которая прояснила причины катастрофы, сопровождавшейся человеческими жертвами.
В среду стало известно о завершении расследования гибели бомбардировщика. Под трибунал отправлены не только руководитель полетов майор Владимир Степанов, но и командир авиаполка полковник Владимир Алесенко. Майор обвиняется в нарушении правил полетов, полковник – в халатности. Как установило следствие, в день катастрофы, в соответствии с планом боевой подготовки Ту-22М3 совершал тренировочный полет. Через час после его вылета Алесенко прибыл в зал группы руководства полетами контрольно-диспетчерского пункта, где уже находился Степанов. Алесенко был ответственным за организацию полетов и безопасность их выполнения.
Как говорится в обвинительном заключении, в районе аэродрома вскоре начался сильный снегопад, существенно сокративший видимость в воздухе. Хотя командир экипажа не был допущен к полетам в таких сложных метеоусловиях, Алесенко не принял решения о прекращении полета и направлении самолета на запасной аэродром. Степанов в свою очередь не уведомил экипаж об ухудшении метеорологической обстановки.
При заходе на посадку пилот неправильно оценил пространственное положение самолета и несвоевременно обнаружил начало взлетно-посадочной полосы. После этого, так и не получив команду об уходе на второй круг, самолет продолжил снижение и приземлился с вертикальной скоростью, более чем вдвое превышающую нормативы его прочности, – из-за чего загорелся и разрушился. Погибли три члена экипажа. Еще один был ранен и направлен на лечение в Москву. Остаточная стоимость уничтоженного самолета превышает 97 млн рублей.
По некоторым данным, после катастрофы командование не стало никак наказывать полковника Алесенко – ему даже не был объявлен выговор за халатность. Полковник был лишь переведен на службу в другой округ в должности инспектора. Однако теперь, после утверждения обвинительного заключения, дело обоих офицеров направлено в Мурманский гарнизонный военный суд.
«Командир полка имел право принять участие в управлении полетом и даже взять всю ответственность за судьбу экипажа на себя. Но кнопка радиосвязи с экипажем все равно остается в руках «РП». Руководитель полета, если он не согласен с приказом, в принципе может и не транслировать указание командира», – пояснил заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
«У меня был такой случай, когда руководитель полетов говорит мне – своему командиру, – я выполнять ваше указание не буду.
Он кладет на стол телефонную трубку связи с экипажем, встает и уходит. Конечно, я по его адресу вслух выразился хорошенько, взял трубку и сам отдал команду, которую считал нужной. То есть взял управление на себя. Я доделал дело. Потом вызывал РП и предложил: или ты работаешь, или пиши рапорт и увольняйся!», – рассказал Попов. «Он мог тактичнее повести себя, если не согласен с приказом. Он имел право сказать: «Командир, возьмите трубочку и скажите сами экипажу». Как велит устав: выполни приказ и потом его обжалуй», – добавил военный летчик. Впрочем, оговаривается эксперт, следствию в таком случае потом придется еще найти доказательства, чтобы установить, кто именно отдал приказ на посадку.
«Когда мы работаем на командном диспетчерском пункте (КДП), там громкая связь записывается. Разговоры в эфире все пишутся. Когда идет предварительная подготовка полета, то общую задачу, которую ставит командир, тоже пишем на диктофон. Но устные указания, к тому же отданные тихим голосом, конечно, не записываются. Правда, бывает, рядом есть свидетели. На КДП еще могут находиться руководитель ближней зоны, руководитель посадки и его помощник, хронометражист, – перечислил Попов. – Если есть свидетели, то потом можно установить, кто отдал приказ».
«В любом случае, даже если командир оказался неправ, если неверно выполнил свою задачу, нельзя за это в тюрьму сажать. Офицер не хотел никого убивать и допустил ошибку непреднамеренно. На мой взгляд, это не должно рассматриваться с точки зрения уголовного законодательства. Если бы меня так каждый раз отдавали под суд, то по большому счету давно уже расстреляли. Но так нельзя служить!», – возмущается Попов. «Из-за одного ошибочного действия не нужно нас, военных, защитников государства, сажать на одну скамью с настоящими преступниками, которые специально вредят стране. Надо разбираться с психофизиологическим состоянием и экипажа, и руководителя полетов, и командира. Нюансов очень много, но мы не уголовники – мы живем не по понятиям, а по документам», – подчеркнул военный летчик.
В Молдавии заявили о найденном решении расплатиться с Газпромом
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В кабмине Молдавии готовы принять экстренные меры, которые позволят рассчитаться с Газпромом вовремя – до полуночи 20 января, сообщила на брифинге премьер Наталья Гаврилица.
«Правительство готово принять экстренные меры, чтобы «Молдовагаз» вовремя расплатился с Газпромом. Если будет введен режим ЧП, то «Молдовагаз» получит средства, чтобы погасить авансовый платеж до полуночи 20 января, чтобы поставки газа в страну не прекращались», – цитирует ее РИА «Новости».
На сегодняшний день «Молдовагазу» не хватает около 25 миллионов долларов, чтобы рассчитаться с Газпромом.
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Молдовагаз» не смог договориться с Газпромом об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа.
Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратился к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.
Прокуратура Берлина начала расследование против главы МИД Германии
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Прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии «Союз90/Зеленые», среди прочих среди подозреваемых сопредседатели партии, министры иностранных дел и экономики Анналена Бербок и Роберт Хабек, сообщает журнал Spiegel.
По имеющимся у издания данным, руководство партии подозревается в злоупотреблениях при выплате связанных с коронавирусом надбавок. Представитель прокуратуры Мартин Штельтнер подтвердил, что начато расследование в связи «с начальным подозрением». Он не назвал фигурантов, но отметил, что речь идет о всех «шести членах федерального правления партии», а к их числу относятся и Бербок с Хабеком.
«Предмет (начатого) процесса – ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году», – передает РИА «Новости» слова Штельтнера.
Предполагаемая сумма незаконных выплат составляет 1,5 тыс. евро на человека. Поскольку все подозреваемые являются депутатами Бундестага и имеют политический иммунитет, то прокуратура в декабре уведомила спикера парламента Бэрбель Бас перед тем, как начать расследование, которое стартовало 6 января.
Основанием для начала расследования послужили заявления неназванных лиц, которые ссылались на сообщения СМИ прошлого года, уточняет журнал. О скандале с выплатами бонусов действительно сообщалось в прошлом году, в разгар предвыборной гонки это вызвало критику в адрес Бербок, которая была кандидатом от «Зеленых» в канцлеры. Само нарушение выявили внутрипартийные аудиторы, они установили, что члены федерального правления выписали себе премии в размере, который в пять раз превышает предусмотренный по действующим в партии тарифам. Кроме того, аудиторы отметили, что «было бы лучше», если бы решение федерального правления одобрил финансовый совет партии.
В партии отметили, что члены федерального правления в курсе расследования и сотрудничают с ним. Кроме того, представитель партии заявил изданию, что федеральный совет является высшим федеральным органом партии и потому, «по мнению участников (процесса), имеет полное право принимать соответствующие решения». Представитель прокуратуры Штельтнер также пояснил, что прокуратура была обязана начать производство в связи с поступлением многочисленных заявлений, но подтвердятся ли обвинения, можно будет установить только по итогам расследования.
Напомним, во вторник глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявила о заинтересованности Берлина в стабильных отношениях с Москвой.
Норвегия заявила о неспособности заменить Россию в поставках газа в Германию
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Норвегия – второй по значению поставщик газа в ФРГ – на фоне призывов в Германии избавиться от зависимости от газа из России заявила, что она не сможет восполнить дефицит.
Как сообщает Deutsche Welle, Норвегия является вторым по значению поставщиком газа в Германию, но в случае срыва поставок газа из России она не сможет восполнить нехватку топлива в ФРГ. «Мы на треть удовлетворяем потребности Германии в газе, но наши трубопроводы уже работают на полную мощность. У нас нет резервов, которыми мы могли бы восполнить дефицит», – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью медиакомпании ZDF.
Сообщается, что в среду он прибывает в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он планирует донести до Шольца, что Норвегия, несмотря на чрезвычайно высокие цены на энергию в его стране, все же намерена оставаться надежным поставщиком газа в Германию в долгосрочном плане.
Ранее сообщалось, что газохранилища Германии заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток.
В минувшую среду Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году.
Эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel предрекли, что проблемы с добычей газа в Нидерландах могут спровоцировать усиление зависимости Германии от российского Газпрома.
Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
Байден пригрозил запретить России операции с долларом
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В случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Если они пойдут на это, если они вторгнутся [на Украину], то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами», – приводит слова президента США ТАСС.
«В НАТО есть разногласия относительно того, что страны готовы сделать в зависимости от того, что произойдет. <…> Серьезное введение санкций, связанных с долларовыми транзакциями, <…> окажет негативное влияние на США, а также негативное влияние на экономику стран Европы и разрушительное воздействие на Россию», – заявил Байден, добавив, что рассчитывает на единство мнений в НАТО по санкциям против России.
В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Евросоюз и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются целенаправленные экономические штрафы против банков России. Вопреки этому в администрации США не исключили возможности отключения российских банков от системы SWIFT. В Кремле сочли разговоры об угрозе введения санкций против российских банков преждевременными.
В минувшее воскресенье будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.
В декабре 2021 года сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заместитель помощника министра обороны США в 2001 – 2005 годах Ян Бжезинский призвал отключить Россию от SWIFT «на несколько дней». В свою очередь в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
В конце мая 2021 года в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. В МИДе подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля 2021 года Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Совфеде предупреждали, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призывал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предлагал отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем обернется отключение России от SWIFT.
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Канцлер Германии процитировал Сергея Бодрова из фильма «Брат 2»
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России следует признать, что «сила в правде, а не наоборот», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме. Таким образом он фактически процитировал персонажа Сергея Бодрова из фильма «Брат 2».
Немецкий политик заявил о решимости Германии защищать Украину в случае «российской агрессии». «Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», – приводит слова Шольца РИА «Новости».
Канцлер Германии призвал Москву «осознать», что «выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации».
Напомним, персонаж Данила Сергеевич Багров, которого сыграл Сергей Бодров, в фильме «Брат 2» сказал: «Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего?.. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет – не стал! Потому что правды за тобой нет! А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Да?»
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Погребинский: Запад не позволил Зеленскому посадить Порошенко даже под домашний арест
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Зеленский не смог посадить Порошенко даже под домашний арест, потому что президент Украины сдался под нажимом американцев. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение суда отпустить экс-президента Украины под «личное обязательство» являться на допросы по первому зову.
«Решение Печерского суда Киева – это победа Порошенко в бою, но еще не в войне. Теперь все зависит от того, как будет вести себя дальше президент Владимир Зеленский», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Президент Украины еще может отыграться, полагает эксперт, но пока неясно, готов ли на это сам Зеленский – в этом есть большие сомнения. В частности, против Порошенко можно использовать обвинение в разворовывании оборонного бюджета – уже собран весь объем доказательств, достаточных, чтобы осудить экс-президента «за коррупцию во время войны». «По-моему, Зеленский сдался под давлением американцев, а они полностью держат его на крючке с его офшорами, коррупцией и тому подобным», – пояснил эксперт.
Зеленский мог бы отыграться, предъявив обвинения и по другим делам, в которых Порошенко защититься будет практически нечем. «Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс призвала все политические силы Украины объединиться – «когда враг уже на пороге». Для английского посольства Зеленский и Порошенко – свои люди. С ее точки зрения, им не надо ссориться в такое время. Зеленскому ясно дали понять, что Запад не заинтересован в осуждении Порошенко», – предположил собеседник.
Погребинский добавил, что в деле Порошенко виден невооруженным глазом двойной подход, потому что по похожим, но менее веским обвинениям в госизмене был ранее посажен под домашний арест лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Однако Медведчуку неоднократно продлевали сроки ареста, хотя «должны были отпустить через шесть месяцев».
«По идее, ответственность Порошенко на порядок больше, чем ответственность Медведчука. Порошенко следствие считает главным организатором покупки угля в ДНР-ЛНР, но при этом он фактически освобождается пока от ответственности с формулировкой «под личные обязательства». Это просто смешно. О чем тут говорить? Жалкая и ничтожная власть. Стопроцентное внешнее управление даже по тем делам, которые хотел довести до конца лично президент Зеленский. Он не может посадить человека даже под домашний арест», – подытожил Погребинский.
В среду Печерский суд Киева решил не брать под стражу экс-президента Украины Петра Порошенко и отпустил его под личное обязательство по первому требованию являться в суд или на допрос. Таким образом, суд избрал политику самую мягкую из возможных мер пресечения. Его лишь обяжут сдать загранпаспорт.
Порошенко подозревают в государственной измене за организацию схем покупки угля из неподконтрольных Киеву районов Донецкой области. В понедельник, когда Порошенко вернулся на родину после месячного отсутствия, прокуратура потребовала ареста бывшего главы государства, правда, с возможностью выйти под залог в размере примерно миллиарда гривен (2,6 млрд рублей).
Порошенко настаивает, что его, как лидера оппозиции, преследуют по политическим мотивам. Комментируя вердикт суда, политик заявил, что никто «пока не празднует победу», потому что «безумный сценарий» Зеленского еще не окончен.
В парламенте Чехии призвали власти «отважно» пересмотреть отношения с Россией
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Комитет верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности рекомендовал правительству «отважно начать ревизию отношений с Россией», сообщил председатель комитета Павел Фишер.
Фишер заявил, что «мы рекомендуем правительству, чтобы оно отважно начало ту ревизию отношений с Россией, которую пообещало в своем программном заявлении, мы также призываем правительство не забывать добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией», передает РИА «Новости».
По его словам, члены комитета понимают, что «это задача на долгую перспективу».
Ранее глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Президент Ирана Раиси совершил намаз в Кремле
Президент Ирана Ибрахим Раиси после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным совершил вечерний намаз в одном из зданий Кремля.
Иранское агентство Tasnim опубликовало фотографию, на которой изображен иранский лидер, совершающий намаз на коврике, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Путин и Раиси обсудили ситуацию в Афганистане. Также политики планировали обсудить «весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере и актуальные международные и региональные темы».
Это первый визит Раиси в Москве с момента начала его президентского срока в августе 2021 года. Российская и иранская стороны обсудят проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, вопросы международной политики и другие проблемы.
Суд избрал меру пресечения Петру Порошенко по делу о госизмене
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Экс-главе Украины Петру Порошенко 19 января Печерский районный суда Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене.
Ранее прокуратура требовала арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 млн долларов. Бывший президент пришел со своими адвокатами. Перед входом в суд он выступил перед своими сторонниками, которые митингуют возле здания суда, передает РИА «Новости».
Позже Порошенко прокомментировал решение суда. Он заявил, что никто пока не празднует победу, потому что «безумный сценарий» Владимира Зеленского еще не окончен.
Мера пресечения в виде личного обязательства предписывает Петру Порошенко являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене.
Ранее Печерский районный суд Киева отказал Порошенко в удовлетворении ходатайства, в котором он просил вернуть прокуратуре ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене.
В понедельник Порошенко вернулся на Украину, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречали его в аэропорту.
Бывший президент отсутствовал на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года.
Против политика было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
Блинкен: Российская экономика заплатит «калечащую цену»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил Владимиру Зеленскому, что последствия для России за эскалацию ситуации вокруг Украины будут «калечащими».
В заявлении пресс-службы госдепа говорится, что в случае, если Россия выберет путь агрессии против Украины, то США и союзники вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену.
«Пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз госдепа.
Блинкен и Зеленский обсудили экономическую помощь Украине и ситуацию с безопасностью в регионе.
Американский политик отметил продолжающиеся на Украине призывы к дипломатическому разрешению. Также госсекретарь США сообщил, что проинформировал Зеленского об итогах консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в подготовке к нападению на Украину. В Кремле эти обвинения отвергают.
Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины.
В Кремле указали на последствия задержки запуска «Северного потока – 2» для Европы
Задержка с запуском газопровода «Северный поток – 2» негативно скажется на экономическом развитии Европы в целом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Коммерческий международный проект «Северный поток – 2» отключить невозможно, потому что его еще не включили. И то, что его не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвовал в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время», – передает его слова ТАСС.
Ранее в МИД Германии пообещали «подходящие меры» против «Северного потока–2» в случае эскалации на Украине.
В свою очередь в МИД России заявили, что процедура сертификации газопровода «Северный поток – 2» не должна искусственно затягиваться и политизироваться германскими регуляторами и Еврокомиссией.
Молдавия не смогла договориться с Газпромом об отсрочке аванса
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«Молдовагаз» не смог договориться с Газпромом об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
«Компания «Молдовагаз» не смогла найти общий язык с Газпромом, чтобы отложить авансовый платеж, и не смогла получить кредит, чтобы погасить нужную сумму», – цитирует РИА «Новости» Спыну.
По его словам, до 14 января был полностью оплачен газ, полученный в декабре. До 20 января «Молдовагаз» должен был перевести Газпрому авансовый платеж в 63 млн долларов, но успеет выплатить лишь 38 млн. Это произошло из-за резкого повышения закупочной цены газа, которую не смог компенсировать тариф на топливо.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа.
Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратилось к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.
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Зеленский пообещал украинцам год без войны
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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к согражданам, в котором заявил, что на майские украинцы будут готовить шашлыки, осенью болеть за сборную на Чемпионате мира, а с наступлением зимы – готовиться к новогодним праздникам. Он призвал не поддаваться на провокации о войне, не бежать за гречкой и спичками.
«Сейчас все новости и информационное пространство заполнены похожими сообщениями. Про войну с Россией, про то, что вторжение может начаться прямо завтра, в любой момент и это «уже точно», – заявил Зеленский в видеобращении, опубликованном на сайте офиса президента Украины.
При этом, по словам Зеленского, «эти риски существуют уже не один день и они не стали больше». «Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не [на] нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было постоянное чувство тревоги, а также эмоции инвесторов и конъюнктура для бизнеса – ослабить Украину, чтобы принудить к уступкам. Создать такой фон, чтобы наше «нет» звучало слабее», – считает президент Украины.
Он отметил, то если «снимать со счетов деньги, снимать все с полок, скидывать всем друзьям и знакомым фейки и страшилки», то можно спровоцировать панику. «Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ – быть средствами массовой информации, а не массовой истерии», – заявил Зеленский.
«Что делать вам? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах (…). Не накручивайте сами себя. На все реагируйте мудро, не эмоционально. Головой, а не сердцем. Не кричать «Все пропало», а знать, что все под контролем и все идет по плану», – заявил президент Украины.
«22 января мы с вами отпразднуем День Соборности Украины, – сказал Зеленский. – В апреле отметим Пасху, в мае - солнце, шашлыки, выходные, День победы. А дальше лето, мы будем сдавать ВНО. Поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться, гулять на свадьбе. А дальше осень, где, надеюсь, мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима - и будем готовиться к новогодним праздникам».
«Как всегда 31 декабря [мы] всей семьей соберемся за столом и я уверен, что в новогоднем обращении я скажу: «Дорогие украинцы, я же говорил – вы молодцы. Мы не паниковали, не поддавались на провокации. Мы были спокойными, сильными и встречаем следующий новый год без паники. Без страха. Надеюсь, без вирусов. И искренне верю, без войны», – заявил Зеленский.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Байден допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил обеспокоенность, что якобы назревающий конфликт между Россией и Украиной приведет к реальной конфронтации, «непреднамеренной войне» между РФ и входящими в НАТО странами.
«Я очень обеспокоен», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о том, считает ли он, что обострение ситуации может «втянуть» в конфликт граничащие с Украиной страны, входящие в НАТО, и привести «к какого-либо рода реальной конфронтации между» Москвой и альянсом.
«Единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это непреднамеренная война. И я обеспокоен, что это может выйти из-под контроля. <…> Я надеюсь, что [президент России] Владимир Путин понимает, что, если не полномасштабная ядерная война, то он не в лучшем положении, чтобы доминировать в мире», – выступил с утверждением Байден.
Накануне депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России касательно расширения НАТО, отметив, что после окончания холодной войны Запад нарушил обещание не расширять НАТО на Восток.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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