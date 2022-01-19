Полиция Алма-Аты задержала банду за ограбление домов во время беспорядков

Эксперт: Поддержка Токаева со стороны Назарбаева помогает сохранить мир в республике

«Обращение Нурсултана Назарбаева призвано показать, что его команда окончательно договорилась с командой действующего президента Казахстана», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Грозин. Ранее первый глава республики обратился к казахстанскому народу – впервые с начала января, когда страну охватили беспорядки.

«Грубо говоря, "договорняк" между сторонами состоялся. Судя по всему, они достигли консенсуса по основным принципам раздела власти и условились, что «большая семья» Назарбаева отходит на вторые позиции», – заявил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

«Ну, и конечно, основная сверхзадача этого обращения – показать, что елбасы (лидер нации) живой. По-видимому, со здоровьем у него все более-менее в порядке для таких лет», – добавил Грозин. Напомним, что первому президенту Казахстана, находившемуся на этой должности с 1990 по 2019 годы, сейчас 81 год.

Почему Назарбаев две недели хранил молчание, хотя его фигуру активно обсуждали в СМИ, вряд ли «мы когда-либо узнаем», считает Грозин. «Гораздо важнее то, что он отрицает конфликт между политическими элитами внутри страны, а он, по моему мнению, был», – указал собеседник.

«Можно сколько угодно говорить про 20 тысяч террористов или про организованные ячейки бандитов, но первопричиной волнений, на мой взгляд, стала попытка кого-то из родни елбасы «подвинуть» действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева, который из временного президента начал превращаться в постоянного. «Подвинули» так хорошо, что протесты переросли в бессмысленный и беспощадный бунт, на который впоследствии начали влиять внешние игроки», – считает эксперт.

«Далее начали выливаться претензии уже региональных казахских элит, что в итоге чуть не похоронило государственность республики и побудило Токаева звонить в Москву, – добавил Грозин. – Другое дело, что Назарбаев держится официальной концепции: «Давайте не будем обострять отношения между уходящими и восходящими группировками и мирно все поделим». В рамках этой модели все, конечно, будут говорить о «внешнем следе», а виноватым назначат кого-то, кто вряд ли будет связан с родственниками елбасы».

«Таковы правила игры, и их приняли обе стороны, чтобы сохранить внутриэлитный мир. В свое время это была основная заслуга Назарабева перед суверенным Казахстаном – арбитраж, то есть способность гасить потенциальные конфликты в постоянно раздробленном правящем классе. Сейчас и Токаев, на мой взгляд, поступает мудро, не идя по пути зачисток старой элиты и сохраняя ее относительное единство, давая родственникам первого президента уехать из республики или оставляя им неплохие позиции в бизнесе», – обратил внимание собеседник.

Правда, мягкость Токаева вряд ли понравится простым казахам, считает Грозин. «Граждане хотели бы массовых посадок, раскулачивания, однако такой подход означал бы, что Токаев нарушает взятые им ранее обязательства. Он все-таки плоть от плоти назарбаевской команды и обязан ему всем. Борьба элит – старого и нового порядка – не привела бы ни к чему хорошему, а в худшем случае это могло бы кончиться гражданской войной», – полагает Грозин.

«Противники Назарбаева – антиэлитное направление – наверняка еще скажут, если уже не сказали, что между ним и Токаевым настолько сильные договоренности, что елбасы все равно остается номером один. Но такая теория столкнулась с противоречием: Назарбаев в своем обращении призвал поддержать программу реформ преемника. По этой логике, елбасы поощряет репрессии части своих родственников, их отставки с важных постов и так далее», – рассказал эксперт.

«Да, Назарабаев со своей родней ведет себя очень круто, но, на мой взгляд, вряд ли его призыв – часть какой-то очень сложной многоходовой операции. Не нужно умножать сущности, все проще: договоренности между первым и действующим казахскими лидерами действительно есть. Но я не думаю, что елбасы хотел или хочет убрать преемника. Может быть, у него накопились к нему вопросы с весны 2019 года, но позиции Назарбаева до конца прошлого года были настолько сильны, что он сам мог бы с ним разобраться. Огороды городить не надо было бы, как в начале января. Поэтому я убежден, что попытка повлиять на Токаева исходила не от елбасы. Скорее всего, он оказался в заложниках у части элиты, которая, прикрываясь его авторитетом, решила сдвинуть наследника с кресла президента», – считает эксперт.

Поддержка Токаева со стороны первого президента может показаться не очень этичной, но с практической точки зрения она помогает сохранить мир в республике, пояснил Грозин. «Выступив с таким заявлением, Назарбаев работает на свою страну и в каком-то смысле спасает тем самым своих близких. Если бы договоренностей не было, началась бы война. А так елбасы сохраняет будущее своей семьи, их деньги, но отодвигает их на второй план и лишает политических амбиций», – разъяснил он.

«Теперь даже если кто-то из кровной родни Назарбаева захочет как-либо «подвинуть» Токаева, это будет выглядеть как предательство елбасы. А наплевательское отношение на его указания без наказания не останется, – заключил специалист.

Во вторник пресс-служба экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала его видеообращение к нации. Оно стало первым появлением елбасы с начала январских беспорядков в республике. Отсутствие Назарбаева стало причиной появления слухов о том, что он уехал из страны или тяжело болен.

Елбасы сообщил, что находится «на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал». Назарбаев также подчеркнул, что действующий глава государства Токаев «обладает всей полнотой власти» и скоро будет избран лидером правящей партии «Нур Отан» (председателем которой до ноября прошлого года был Назарбаев). Экс-президент указал, что никакого противостояния в элите нет. Назарбаев добавил, что целью «организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства».

«Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного отношения», – указал первый казахстанский президент и добавил, что важно выяснить, кто стоял за погромами и убийствами.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Накануне подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область и Подмосковье.

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