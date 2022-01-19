Лукьянов: Участие Европы в переговорах России и США создаст бардак

«Вице-канцлер ФРГ Габриэль – человек из другого поколения. Таким отставным политикам обидно, что нынешняя Европа не играет никакой роли в переговорах России с США и НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Габриэль пристыдил Европу за отношение к дискуссии России с США.

«Европейцам комфортно за спинами Столтенберга и американских властей наблюдать за переговорами России с США и НАТО по безопасности. У Европы нет своих позиции, идей и предложений, они полностью солидаризируются с США», – сказал директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По его словам, сюда же относятся заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что «нельзя обсуждать Европу без Европы», «Европа должна быть участницей большого процесса». «Это просто пустые слова, за которыми ничего не стоит», – добавил Лукьянов.

«Заметьте – любое выступление Борреля о том, что «Европу нельзя игнорировать», не находит никакой поддержки со стороны лидеров европейских стран – ни Италии, ни ФРГ, ни Франции», – напомнил эксперт.

Собеседник подчеркнул: Россия понимает всю эту ситуацию и не заинтересована в подключении Евросоюза к дискуссии. «Это бы размыло и без того очень нелегкие переговоры и создало бы полный бардак. Введение ЕС в переговоры России с США и НАТО по безопасности сильно снизило бы шанс на достижение хоть какого-то содержательного решения», – сказал аналитик.

Ранее экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил, что решение Европы самоустраниться от переговоров России и США по гарантиям безопасности вызывает стыд.

По мнению немецкого политика, европейским странам следовало бы подключиться к консультациям с Москвой, а не отдавать инициативу в руки Вашингтона. «Мне стыдно, что многие в Европе ведут себя так, будто ничего не происходит, и радуются тому, что США в очередной раз ведут переговоры по злободневному вопросу», – передает РИА «Новости» слова Габриэля в интервью изданию Tagesspiegel.

При этом бывший дипломат выразил мнение, что пассивная позиция европейских лидеров «играет на руку Кремлю». «По сути, мы подтверждаем позицию российского руководства о том, что Европа является лишь предметом переговоров, но сама по себе не играет никакой роли», – заключил политик.

При этом накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости изменить повестку переговоров по вопросу европейской структуры безопасности и увеличить число участников.

Дипломат напомнил, что через неделю состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС, и у Европы «должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности», передает РИА «Новости».

Глава дипломатии ЕС указал, что с 1970-х годов «многое изменилось», включая сферу «архитектуры безопасности Европы». Так, «СССР более не существует», сказал Боррель. По его словам, «пересмотр архитектуры безопасности – это не безумная идея, это можно делать таким образом, чтобы это устраивало всех».

В ответ Кремль призвал страны Евросоюза разобраться между собой и с американцами по поводу того, в каком формате им необходим диалог с Россией. А политолог Евгений Сатановский предложил Боррелю «не морочить голову» России.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

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