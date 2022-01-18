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В Петербурге места в ЗАГСах на «красивую» дату достигли 3,5 млн рублей
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В Сети появилось предложение о продаже очереди на регистрацию брака в ЗАГС на «красивую» дату 22.02.2022 за 3,5 млн рублей.
Так, на торговой интернет-площадке «Авито» появилось предложение о продаже регистрации брака на зеркальную дату - 22.02.2022 за 3,5 млн рублей.
«Продадим дату свадьбы 22.02.2022, утреннее время, зал торжественной регистрации брака. Первый дворец бракосочетания СПб. Только регистрация!» – говорится в объявлении.
Также на площадке можно найти предложения за меньшую сумму, купить место на регистрацию в ЗАГСЕ Приморского района можно за 1 млн. рублей.
«Продадим дату 02.02.22 в ЗАГСЕ Приморского района. По адресу: СПб, Стародеревенская ул., д. 5», – говорится в объявлении на «Авито».
Ранее сообщалось, что в Сети появились предложения о продаже мест на регистрацию брака в ЗАГС 22.02.2022 цены начинались от 15 тыс. рублей, в некоторых случаях доходили до 200 тысяч.
Между тем в городском комитете по делам ЗАГС в Петербурге в соцсети «ВКонтакте» предупредили, что действующее законодательство о регистрации актов гражданского состояния не предполагает передачу и, тем более, продажу выбранной даты и времени другим людям.
Эксперт объяснил причины приглашения Шойгу в Лондон
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«В Лондоне действительно хотели бы иметь свой прямой канал взаимодействия с Москвой, это важно для стабилизации взаимоотношений», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон.
«После выхода из ЕС Великобритания пытается выстроить новую стратегию своей внешней политики и политики безопасности. Неслучайно на этой почве возникла концепция глобальной Британии: считается, что страна может играть более самостоятельную роль в международных делах. Этот проект, безусловно, включает в себя отношения с Россией», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«В Лондоне действительно хотели бы иметь свой прямой канал взаимодействия с Москвой даже в условиях сложных и напряженных отношений. Кроме того, все прекрасно понимают, что существующие проблемы и периодически происходящие инциденты, включая ситуацию с британским эсминцем Defender, лишь повышают ставки в ведущейся рискованной игре», – отметил политолог.
«Поэтому контакты между военными двух стран на разных уровнях были бы важны для некоторой стабилизации отношений. Понятно, что преодолеть все сложности невозможно, но важно управлять противостоянием, которое, по всей видимости, продолжится, чтобы снизить риски непреднамеренной эскалации», – уверен собеседник.
В то же время Кортунов не исключает и пиар-акции со стороны британцев. «Если Шойгу не примет предложение Уоллеса, то британцы смогут сказать своей общественности и партнерам по НАТО, что Британия предложила России диалог, но русские отказались, – указал эксперт. – Образно говоря, они перебросят мяч на российскую половину поля и добьются некоторого пропагандистского выигрыша в информационной войне России и Запада. Но посмотрим, как на это отреагирует Москва – вдруг Шойгу согласится».
Во вторник глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Выступая в Палате общин парламента Великобритании, Уоллес заявил, что британская сторона «готова обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли». При этом Уоллес «не уверен, примет ли» Шойгу приглашение, но «надеется, что примет», передает ТАСС.
Британский министр заявил, что уважает «историю, культуру и народ России» и что Великобритания «хочет быть друзьями с Россией», которыми государства «были на протяжении столетий». По его мнению, есть «возможности» установить «взаимовыгодные отношения», взаимодействуя «в областях, представляющих взаимный интерес и обсуждая вопросы безопасности, которые вызывают беспокойство у обеих стран».
Уоллес считает, что нынешний «разрыв широк, но не является непреодолимым». По его мнению, выбор предстоит сделать Москве. Однако он заявил, что «текущее поведение России» якобы способствует дестабилизации «основанного на правилах миропорядка».
Он заверил, что НАТО не представляет угрозы для России и не стремится приблизиться к ее границам. «Мы вместе воевали и отдавали почести участникам Северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей. Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», – сказал он, приветствовав заседание Совета Россия – НАТО.
При этом он выразил «безоговорочную поддержку» Украине, подчеркнув право Великобритании поставлять Киеву оборонительные вооружения. По его словам, «украинский народ не стремится к конфронтации, несмотря на незаконную аннексию его территории, включая Крым и Донбасс». Уоллес полагает, что «простые россияне, которые помнят первый чеченский конфликт и другие конфликты прошедших лет, не хотели бы очередной затяжной войны». Позже Уоллес заявил, что Великобритания не собирается направлять войска на Украину в случае военного конфликта Киева с Россией.
Напомним, в понедельник Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Источник в британском правительстве сообщил, что в начале февраля может состояться визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву.
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Арестович пожаловался на «удар по яйцам» и уволился с работы на Зеленского
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Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника главы офиса президента Украины и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщают СМИ.
Арестович заявил, что принял такое решение по личным причинам. Однако накануне он раскритиковал политику украинских властей, а президента Украины Владимира Зеленского обвинил в обмане избирателей. По мнению Арестовича, Зеленский нарушил базовые предвыборные обещания, пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинский Четвертый канал.
«В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать – «забюрократиться», – заявил он. По его словам, представители новой власти «должны была быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка». «Где это все?» – заявил Арестович.
Напомним, киевский политолог Владимир Скачко указывал, что Арестович играет роль «платного дурачка» для украинских властей, «позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства».
Молдавия просит Газпром решить проблему нехватки средств для оплаты газа
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Молдавии не хватает денег на оплату газа, поэтому Кишинев просит Газпром найти решение этой проблемы, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну. Он заявил, что страна готова заключить новый долгосрочный контракт с Россией на поставки газа.
«Мы не можем быстро реагировать на изменение цен. Было бы правильно, чтобы Газпром, который является мажоритарным акционером «Молдовагаза», выступил бы с решением. Об этом я попросил в разговоре с господином Миллером», – сказал Спыну, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что Молдавия на сегодняшний день приобретает топливо у Газпрома по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
«Мы запросим пересмотра контракта, чтобы он соответствовал нынешним реалиям, мы хотим заключить новый контракт. Об этом говорили и представители Газпрома, поскольку мы продлеваем контракт в виде старой модели, скорее всего, переговоры можно будет начать весной», – пояснил Спыну в эфире телеканала TVR Moldova, передает РИА «Новости».
Ранее газораспределительное предприятие «Молдовагаз» проинформировало правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа Газпромом из-за невыполнения молдавской стороной финансовых обязательств.
Во вторник правительство Молдавии попросило Газпром дать отсрочку для оплаты поставок газа в январе 2022 года.
В декабре «Молдовагаз» полностью погасил очередной платеж Газпрому. ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа.
Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в размере 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.
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ЕС захотел изменить повестку переговоров об архитектуре безопасности
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Необходимо изменить повестку переговоров по вопросу европейской структуры безопасности и увеличить число участников, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель отметил, что через неделю состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС. Он считает, что «должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности», передает РИА «Новости».
Глава дипломатии ЕС указал, что с 1970-х годов «многое изменилось», включая сферу «архитектуры безопасности Европы». Так, «СССР более не существует», сказал Боррель. По его словам, «пересмотр архитектуры безопасности – это не безумная идея, это можно делать таким образом, чтобы это устраивало всех».
Как заявил Боррель, «если речь идет об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности». Также Боррель сообщил, что ему поручено представлять Евросоюз на всех переговорах по архитектуре европейской безопасности.
Напомним, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
Лавров рассказал о переговорах с главой МИД Германии
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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок сертификацию газопровода «Северный поток – 2», он обратил внимание на контрпродуктивность попыток политизировать проект.
«Обменялись мнениями по вопросам, связанным с продолжающимся процессом сертификации и предстоящим вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы. Мы обратили внимание германских коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Бербок, сообщает РИА «Новости».
По словам Лаврова, Россия ждет ответа от США и НАТО на свои предложения по безопасности, чтобы продолжить переговоры.
Кроме того, глава российского МИД заявил, что договорился с Бербок о дальнейшей работе в рамках «нормандского формата».
Он также подчеркнул, что неприемлемо выставлять Россию стороной конфликта на Украине, с ФРГ общее понимание о безальтернативности Минских соглашений.
Во вторник начались переговоры глав МИД России и Германии в Москве.
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок совершает первые зарубежные поездки в Киев и Москву. Визиты состоятся на фоне переговоров России с США и НАТО и обвинений в подготовке «российского вторжения» на Украину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет говорить с Россией активная противница «Северного потока – 2» и решится ли Берлин взять на себя самостоятельную роль в создании новой архитектуры безопасности в Европе?
Сатановский предложил Боррелю «не морочить голову» России
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«России нет никакого смысла вести переговоры с главой дипломатии ЕС, потому что Боррель не является человеком, имеющим хоть какое-то отношение к чьей бы то ни было безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее в ЕС призвали изменить повестку переговоров об архитектуре безопасности.
«От Борреля не зависит архитектура безопасности, но его работа – делать вид, что это не так. Он морочит всем голову. После того, как Россия откажется вести с ним диалог, глава дипломатии ЕС, вероятно, скажет что-нибудь оскорбительное в адрес Москвы», – предположил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Впрочем, по его словам, этим реакция Борреля и ограничится – никаких реальных инструментов влияния на Россию у него нет. «С куда большим успехом мы можем вести переговоры по безопасности с королем острова Тонга, потому что, во-первых, он король. А во-вторых, он не напрашивается на диалог по безопасности, понимая, что это не его прерогатива», – добавил эксперт.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости изменить повестку переговоров по вопросу европейской структуры безопасности и увеличить число участников.
Дипломат напомнил, что через неделю состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС, и у Европы «должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности», передает РИА «Новости».
Глава дипломатии ЕС указал, что с 1970-х годов «многое изменилось», включая сферу «архитектуры безопасности Европы». Так, «СССР более не существует», сказал Боррель. По его словам, «пересмотр архитектуры безопасности – это не безумная идея, это можно делать таким образом, чтобы это устраивало всех».
В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
Лавров также высказал подозрение, что США и НАТО планируют «замотать» переговорный процесс по гарантиям безопасности. Министр добавил, что, когда согласовывались договоренности о конфигурации вооружений, никто не консультировался ни с ОБСЕ, ни с ЕС, который сейчас «очень активно устами Борреля обижается, почему их оставили за бортом».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.
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Появились сообщения о переброске Канадой спецназа на Украину
Минобороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения из-за напряженности на российско-украинской границе, сообщили источники.
Ни кабмин, ни военное ведомство Канады эту информацию не подтвердили. Global News пишет, что спецназ поможет разработать план на случай эвакуации дипломатов, если ситуация обостриться, передает ТАСС.
Кроме того, источники заявили, что размещение бойцов спецназа на Украине является «частью усилий, которые предпринимают союзники по НАТО для сдерживания российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства», передает РИА «Новости».
Напомним, Канада с 2015 года проводит на Яворовском полигоне в Львовской области обучение украинских солдат и офицеров. На Украине находятся примерно 200 канадских военных. Весной Канаде пришлось приостановить миссию военных инструкторов на Украине из-за коронавируса.
Во Франции раскритиковали высказывания Кулебы в адрес России
Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на опубликованную в издании статью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который призвал Париж ужесточить политику в отношении Москвы.
Кулеба в своей статье обвинил Россию в желании «унизить» Запад и призвал Францию ужесточить политику в отношении Москвы, что вынудить ее изменить планы. Свое мнение читатели выразили в комментариях, передает РИА «Новости».
«Франция не настолько сильна, чтобы помогать Украине. Ни НАТО, ни США не будут воевать за хрупкую независимости Украины. В течение последних четырех столетий, начиная с имперской эпохи и до нынешней постбольшевистской эры, эта страна входила в Россию», – напомнил Heretique.
«Россия никогда не вернет Крым, который стратегически расположен на Черном море с портом Севастополь. Когда-то он был русским, и референдум показал, что большинство населения выбрало Россию», – напомнил Lexpart13.
«Украина, как и многие страны бывшего Варшавского договора, не является примером успешного посткоммунистического перехода», – выразил мнение LAURENT MARTIN 15.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины.
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На Украине допустили воровство российского газа
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В случае острого дефицита топлива «Нафтогаз», очень вероятно, может начать отбирать российский газ из транзитного потока, заявила заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики страны Ольга Буславец.
В сложившейся ситуации в украинских подземных хранилищах осталось 6,6 млрд кубометров газа. «Украина не сможет обойтись без импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха. В результате у Киева останутся три сценария. Во-первых, это сокращение потребления промышленных предприятий или даже полное их отключение. Другой вариант – ограничение поставок газа для ТЭЦ и котельных, из-за чего дома украинцев лишатся отопления и горячей воды. И, что недопустимо, но очень вероятно – отбирать российский газ из транзитного потока», – написала она в своем Facebook.
Буславец добавила, что такой вариант обязательно будет использован Россией для остановки транзита по территории Украины и «расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями».
По ее словам, «Нафтогаз» переживает «глубокий финансовый дефицит», средств на импорт газа у него нет. Поэтому властям придется искать для компании 2-3 млрд долларов. «Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов», – предупредила эксперт.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
Друг Градского предположил организатора ограбления вдовы артиста
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Журналист и телеведущий Андрей Караулов, друг покойного музыканта Александра Градского, заявил, что якобы знает, кто стоит за ограблением вдовы артиста Марины Коташенко.
Караулов рассказал об этом на своем YouTube-канале.
По мнению телеведущего, за ограблением Коташенко стоит «опытный человек»: «Вдову разденут, точнее, уже раздели. Деньги-то не ее были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы».
Он добавил, что называть имена причастных к ограблению не станет.
Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что возможной версией ограбления может быть инсценировка преступления с целью вывести деньги из наследственной массы.
Напомним, трое неизвестных на ЦКАД спровоцировали аварию с машиной Коташенко. После этого они подсели в автомобиль к женщине и, угрожая оружием, заставили ее вернуться домой в Наро-Фоминский район, где забрали у нее деньги.
После грабители заставили Коташенко отвезти их в город Апрелевку. Там мужчины пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы. По данным СМИ, сумма ущерба составляет 100 млн рублей.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что нападение могло быть инсценировкой. Другой источник указывал, что Коташенко после преступления довезла грабителей на своей машине до автодороги.
Также в прессе сообщали, что Коташенко после смерти Градского перевезла крупную сумму денег в загородный дом, о чем знала прислуга.
Молдовагаз попросил Газпром о кредите
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«Молдовагаз» обратился за помощью к акционерам, в том числе к Газпрому, чтобы отсрочить очередной платеж за поставку газа или получить для него краткосрочный кредит, сообщил глава компании Вадим Чебан.
«Правление АО «Молдовагаз» обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в Газпром, с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Чебана, предприятие продолжит оптимизацию расходов – в долгосрочной перспективе молдавскую промышленность необходимо выводить на свободный рынок, где цена для бытовых потребителей и производителей существенно различается.
Ранее министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавии не хватает денег на оплату газа, поэтому Кишинев просит Газпром найти решение этой проблемы. Он добавил, что Молдавия на сегодняшний день приобретает топливо у Газпрома по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
Пушков разъяснил мотивы Британии для приглашения Шойгу в Лондон
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«Великобритания пытается продлить переговорную динамику на двустороннем уровне, если переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности провалятся», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон.
«Ведущие страны Европы практически не имеют своего лица в диалоге с Россией. Те страны, которые когда-то определяли динамику развития европейского континента, включая внешнюю политику, уступили свои роли США и НАТО. В этих условиях в британском правительстве могла возникнуть инициатива, которая позволила бы Британии выглядеть неординарно среди других европейских государств. Вместо запугиваний, угроз и нагнетания истерики они решили предложить Москве какое-то рациональное взаимодействие», – предположил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Кроме того, ясно, что Запад не заинтересован в военном конфликте с Россией из-за Украины. Причина проста – США только что вывели свои войска из Афганистана и Ирака, поэтому начинать военную кампанию в стране, которая большинству американцев вообще ни о чем не говорит, да еще и против России, военный потенциал которой всем известен, они не станут, – указал собеседник. – Европейцы тем более воевать не станут, о чем откровенно сказал Уоллес. Возможно, в Британии готовы послать на Украину своих военных инструкторов, но отправлять регулярные части для боевых действий они не будут. Уоллес в своем выступлении еще раз открыто подчеркнул эту реальность».
Сенатор обратил внимание на миролюбивый тон министра обороны Британии. «Дело в том, что на переговорах России и США по гарантиям безопасности западный альянс стоит на своем. А поскольку Россия ясно обозначила свои требования, понятно, что негативный ответ запада Москву не устроит, – поясняет он. – Поэтому в НАТО, при всем пафосе жестких заявлений Столтенберга, вероятно, все же есть опасение, что в случае отсутствия договоренностей с Россией возникнет предконфликтная ситуация. В этом смысле Великобритания пытается продлить динамику переговоров на двустороннем уровне».
Пушков также предположил, что инициатива Британии и визит в Москву главы МИД ФРГ Анналены Бербок взаимосвязаны. «Сам факт встречи министров иностранных дел России и Германии показывает заинтересованность нового немецкого правительства в переговорной динамике с Россией. Есть разговоры и о том, что вскоре могут произойти переговоры и с французским руководством. Поэтому это некая если не скоординированная, то в общих чертах согласованная линия ведущих европейских государств на проведение серии двусторонних переговоров с Россией», – добавил сенатор.
«Тем не менее, инициатива британского министра обороны – это скорее дипломатический ход, нежели изменение позиций, – отметил собеседник. – Уоллес в своем выступлении сделал упор на переговорное начало вместо конфликтного. То есть он предложил России ту же карту, но не лицевой стороной, а тыльной. Посмотрим, что из этого выйдет. Для такого рода контактов желательно иметь конкретный предмет и цель переговоров, а этого Уоллес не обозначил».
«При этом в речи Уоллеса было и предупреждение в адрес России. Он упомянул чеченский конфликт как намек на то, что в случае военного конфликта между Россией и Украиной Запад будет всячески поддерживать Киев – финансово, поставками военной техники, направлением инструкторов и так далее. То есть Уоллес дал понять, что западный альянс попытается сделать все, чтобы такой конфликт стал затяжным и крайне болезненным для России», – заключил Пушков.
Во вторник глава минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Выступая в Палате общин парламента Великобритании, Уоллес заявил, что британская сторона «готова обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли». При этом Уоллес «не уверен, примет ли» Шойгу приглашение, но «надеется, что примет», передает ТАСС.
Британский министр заявил, что уважает «историю, культуру и народ России» и что Великобритания «хочет быть друзьями с Россией», которыми государства «были на протяжении столетий». По его мнению, есть «возможности» установить «взаимовыгодные отношения», взаимодействуя «в областях, представляющих взаимный интерес и обсуждая вопросы безопасности, которые вызывают беспокойство у обеих стран».
Уоллес считает, что нынешний «разрыв широк, но не является непреодолимым». По его мнению, выбор предстоит сделать Москве. Однако он заявил, что «текущее поведение России» якобы способствует дестабилизации «основанного на правилах миропорядка».
Он заверил, что НАТО не представляет угрозы для России и не стремится приблизиться к ее границам. «Мы вместе воевали и отдавали почести участникам Северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей. Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», – сказал он, приветствовав заседание Совета Россия – НАТО.
При этом он выразил «безоговорочную поддержку» Украине, подчеркнув право Великобритании поставлять Киеву оборонительные вооружения. По его словам, «украинский народ не стремится к конфронтации, несмотря на незаконную аннексию его территории, включая Крым и Донбасс». Уоллес полагает, что «простые россияне, которые помнят первый чеченский конфликт и другие конфликты прошедших лет, не хотели бы очередной затяжной войны». Позже Уоллес заявил, что Великобритания не собирается направлять войска на Украину в случае военного конфликта Киева с Россией.
Напомним, в понедельник Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Источник в британском правительстве сообщил, что в начале февраля может состояться визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву.
Ранее российский политолог Андрей Кортунов сказал газете ВЗГЛЯД, что в Лондоне действительно хотели бы иметь свой прямой канал взаимодействия с Москвой, это важно для стабилизации взаимоотношений.
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Немецкой коалиции предсказали раскол из-за «Северного потока – 2»
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На фоне роста напряженности на Украине российский газопровод «Северный поток – 2» может расколоть коалицию в Германии, сообщает газета Financial Times.
Как сообщает издание, глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая представляет «Зеленых» в немецком правительстве, заявила, что «Северный поток – 2» не будет запущен, если Российская Федерация вновь повторит попытку вторжения в Украину. При этом социал-демократы не поддерживают санкции в отношении газопровода, пишет «Страна.ua».
Отмечается, что Financial Times приводит слова министра обороны Германии и представителя СДПГ Кристины Ламбрехт, которая заявила, что «газопровод не стоит втягивать в этот конфликт». Между тем генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт сказал, что международные споры умышленно поощряются, «чтобы похоронить проекты, которые всегда были занозой для некоторых людей».
В газете ее слова назвали «очевидной критикой «Зеленых».
Кроме того, публично поддерживать санкции против газопровода отказался и канцлер Германии Олаф Шольц, который представляет социал-демократов. По мнению эксперта DGAP по Восточной Европе Штефана Майстера, это говорит об отсутствии консолидированной позиции немецкого правительства в отношении России.
При этом, как утверждается в публикации, не все социал-демократы согласны с позицией канцлера.
«Бывший заместитель министра иностранных дел Германии Майкл Рот, который сейчас занимает пост главы влиятельного парламентского комитета по иностранным делам, заявил в минувшую пятницу, что Германия должна послать России четкий сигнал: «Северный поток – 2» не заработает в случае агрессии против Украины», – пишет газета.
Ранее в МИД Германии пообещали «подходящие меры» против «Северного потока – 2» в случае эскалации на Украине.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» является экономическим, и он не должен быть втянут в конфликт вокруг Украины.
До этого глава комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот заявил, что причины противодействия запуску газопровода «Северный поток – 2» кроются в экономических интересах других стран, в том числе Соединенных Штатов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с «Северным потоком – 2» показывает, что у Германии нет свободы заниматься своими экономическими интересами.
На Украине заявили о дефиците газа для прохождения отопительного сезона
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Дефицит природного газа на Украине до конца отопительного сезона составит не менее 2 млрд кубометров, а значит, нужно будет импортировать дорогой газ из Европы, сообщила энергетический эксперт, бывший исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец.
«Дефицит природного газа в I квартале 2022 года составляет минимум 2 млрд кубометров. Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха», – приводит ее слова УНИАН.
Буславец отметила, что с начала осенне-зимнего периода из подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрано 6,0 млрд кубометров, в хранилищах остается 12,2 млрд кубометров, из которых 4,7 млрд кубометров – технологический минимум газа, который невозможно поднять с ПХГ, 0,9 млрд кубометров хранится в режиме «таможенный склад» и 6,6 млрд кубометров остается для внутреннего потребления,
Буславец также уточнила, что НАК «Нафтогаз Украины» находится в глубоком финансовом дефиците, поэтому средств на импорт газа нет. «Вероятно, государству придется искать для компании эти средства, а это от 2 до 3 млрд долларов, в зависимости от актуальной цены газа», – пояснила она.
Эксперт считает, что, если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов, а следовательно, будет ограничивать потребление промышленных потребителей или вообще отключать.
Также она предположила ограничение поставки газа для теплоэлектроцентралей и котельных, или даже отбор российского газа из транзитного потока, что обязательно будет использовано Россией для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями.
Напомним, что мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога заявил, что отопительный сезон в городе чрезвычайно сложный, цена на газ «сумасшедшая».
В четверг производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
СМИ: ЕС и США испугались отключать Россию от SWIFT
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Европейский союз (ЕС) и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются целенаправленные экономические штрафы против банков России, сообщили источники в правительстве ФРГ.
Немецкое издание Handelsblatt сообщило, что в ходе консультаций стороны пришли к выводу, что полное отключение России от системы SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой западные страны больше не будут доминировать, передает ТАСС.
Переговоры между ЕС и США теперь направлены на разработку санкций против крупных российских банков. Германия стремится к исключениям, чтобы продолжать оплачивать импорт газа и нефти из России, передает РИА «Новости».
В декабре глава Минфина Антон Силуанов заявил, что отключение России от системы SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
Ранее в МИД РФ не увидели реальных перспектив отключения России от SWIFT.
Напомним, в МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.