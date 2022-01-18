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18 января, вторник | Последнее обновление — 17:54 | vz.ru
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Эксперт: Поддержка Токаева со стороны Назарбаева помогает сохранить мир в республике
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«Обращение Нурсултана Назарбаева призвано показать, что его команда окончательно договорилась с командой действующего президента Казахстана», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Грозин. Ранее первый глава республики обратился к казахстанскому народу – впервые с начала января, когда страну охватили беспорядки.
«Грубо говоря, "договорняк" между сторонами состоялся. Судя по всему, они достигли консенсуса по основным принципам раздела власти и условились, что «большая семья» Назарбаева отходит на вторые позиции», – заявил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
«Ну, и конечно, основная сверхзадача этого обращения – показать, что елбасы (лидер нации) живой. По-видимому, со здоровьем у него все более-менее в порядке для таких лет», – добавил Грозин. Напомним, что первому президенту Казахстана, находившемуся на этой должности с 1990 по 2019 годы, сейчас 81 год.
Почему Назарбаев две недели хранил молчание, хотя его фигуру активно обсуждали в СМИ, вряд ли «мы когда-либо узнаем», считает Грозин. «Гораздо важнее то, что он отрицает конфликт между политическими элитами внутри страны, а он, по моему мнению, был», – указал собеседник.
«Можно сколько угодно говорить про 20 тысяч террористов или про организованные ячейки бандитов, но первопричиной волнений, на мой взгляд, стала попытка кого-то из родни елбасы «подвинуть» действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева, который из временного президента начал превращаться в постоянного. «Подвинули» так хорошо, что протесты переросли в бессмысленный и беспощадный бунт, на который впоследствии начали влиять внешние игроки», – считает эксперт.
«Далее начали выливаться претензии уже региональных казахских элит, что в итоге чуть не похоронило государственность республики и побудило Токаева звонить в Москву, – добавил Грозин. – Другое дело, что Назарбаев держится официальной концепции: «Давайте не будем обострять отношения между уходящими и восходящими группировками и мирно все поделим». В рамках этой модели все, конечно, будут говорить о «внешнем следе», а виноватым назначат кого-то, кто вряд ли будет связан с родственниками елбасы».
«Таковы правила игры, и их приняли обе стороны, чтобы сохранить внутриэлитный мир. В свое время это была основная заслуга Назарабева перед суверенным Казахстаном – арбитраж, то есть способность гасить потенциальные конфликты в постоянно раздробленном правящем классе. Сейчас и Токаев, на мой взгляд, поступает мудро, не идя по пути зачисток старой элиты и сохраняя ее относительное единство, давая родственникам первого президента уехать из республики или оставляя им неплохие позиции в бизнесе», – обратил внимание собеседник.
Правда, мягкость Токаева вряд ли понравится простым казахам, считает Грозин. «Граждане хотели бы массовых посадок, раскулачивания, однако такой подход означал бы, что Токаев нарушает взятые им ранее обязательства. Он все-таки плоть от плоти назарбаевской команды и обязан ему всем. Борьба элит – старого и нового порядка – не привела бы ни к чему хорошему, а в худшем случае это могло бы кончиться гражданской войной», – полагает Грозин.
«Противники Назарбаева – антиэлитное направление – наверняка еще скажут, если уже не сказали, что между ним и Токаевым настолько сильные договоренности, что елбасы все равно остается номером один. Но такая теория столкнулась с противоречием: Назарбаев в своем обращении призвал поддержать программу реформ преемника. По этой логике, елбасы поощряет репрессии части своих родственников, их отставки с важных постов и так далее», – рассказал эксперт.
«Да, Назарабаев со своей родней ведет себя очень круто, но, на мой взгляд, вряд ли его призыв – часть какой-то очень сложной многоходовой операции. Не нужно умножать сущности, все проще: договоренности между первым и действующим казахскими лидерами действительно есть. Но я не думаю, что елбасы хотел или хочет убрать преемника. Может быть, у него накопились к нему вопросы с весны 2019 года, но позиции Назарбаева до конца прошлого года были настолько сильны, что он сам мог бы с ним разобраться. Огороды городить не надо было бы, как в начале января. Поэтому я убежден, что попытка повлиять на Токаева исходила не от елбасы. Скорее всего, он оказался в заложниках у части элиты, которая, прикрываясь его авторитетом, решила сдвинуть наследника с кресла президента», – считает эксперт.
Поддержка Токаева со стороны первого президента может показаться не очень этичной, но с практической точки зрения она помогает сохранить мир в республике, пояснил Грозин. «Выступив с таким заявлением, Назарбаев работает на свою страну и в каком-то смысле спасает тем самым своих близких. Если бы договоренностей не было, началась бы война. А так елбасы сохраняет будущее своей семьи, их деньги, но отодвигает их на второй план и лишает политических амбиций», – разъяснил он.
«Теперь даже если кто-то из кровной родни Назарбаева захочет как-либо «подвинуть» Токаева, это будет выглядеть как предательство елбасы. А наплевательское отношение на его указания без наказания не останется, – заключил специалист.
Во вторник пресс-служба экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала его видеообращение к нации. Оно стало первым появлением елбасы с начала январских беспорядков в республике. Отсутствие Назарбаева стало причиной появления слухов о том, что он уехал из страны или тяжело болен.
Елбасы сообщил, что находится «на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал». Назарбаев также подчеркнул, что действующий глава государства Токаев «обладает всей полнотой власти» и скоро будет избран лидером правящей партии «Нур Отан» (председателем которой до ноября прошлого года был Назарбаев). Экс-президент указал, что никакого противостояния в элите нет. Назарбаев добавил, что целью «организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства».
«Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного отношения», – указал первый казахстанский президент и добавил, что важно выяснить, кто стоял за погромами и убийствами.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Накануне подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область и Подмосковье.
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Оппозиционер Аблязов рассказал о координации протестов в Казахстане из Киева
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Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, протестующим предлагался алгоритм для акций, заявил казахстанский оппозиционер, беглый банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.
Аблязов сказал, что «организационный штаб – точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» – находится в Киеве». Он заявил, что штаб приступил к работе, как только начались акции протеста. Участники акций, по его словам, звонили в штаб, где им советовали четко следовать выработанному алгоритму.
Алгоритм существует уже более четырех лет и предполагает захват административных зданий, но при этом призывает к мирным акциям, борьбе с мародерами, сказал Аблязов. Протестующих учат «действовать слаженно, не позволять власти идти на провокации», передает РИА «Новости».
«Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть (слово) «постучаться». Занимать – это заполнять собой. Там даже в алгоритме действий написано: занимать – это значит заполнять собой административные здания. Заходить, заполнять. Когда тысячи людей собираются – не громить, не захватывать, не разбивать – дисциплина», – заявил он.
Аблязов не считает, что в Казахстане произошла попытка госпереворота. Он заявил, что госпереворот подразумевает действия «не конституционным способом, военным способом», а «митинги – это конституционное право». Он настаивает, что все выступления носили мирный характер.
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Беглый банкир заявил, что не имел отношения к началу протестов в Казахстане 2 января. По его словам, это был стихийный протест, которым оппозиция решила воспользоваться. Однако он призвал расширить выступления 3 и 4 января, когда власти Казахстана уже выполнили требования протестующих и вернули цены на сжиженный газ. Далее сторонники Аблязова, по его словам, начали координировать и масштабировать протестное движение по всей стране.
5 января Аблязов, явно стремившийся оседлать протестное движение, опубликовал контакты штаба движения «Демократический выбор Казахстана». Через несколько дней СМИ сообщили, что СБУ жестко обошлась с членами ДВК в Киеве. Те заявили об избиении, принуждении к подписанию бумаги об отказе вести политическую деятельность на Украине. По словам оппозиционеров, им угрожали депортацией в Казахстан.
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Участники беспорядков в Алма-Ате похитили из моргов более 40 тел
В Алма-Ате во время массовых беспорядков преступники совершили семь нападений на морги города, откуда похитили более 40 тел, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.
«Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой, в эти дни было семь нападений на морги, в которых 41 тело погибших (сообщников – прим. ВЗГЛЯД) было похищено», – цитирует его слова РИА «Новости».
Таймерденов также уточнил, что группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. «Было похищено 1 347 единиц оружия», – уточнил он.
По его словам, в ходе массовых беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 правоохранительных органов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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The Guardian: Между Назарбаевым и Токаевым идут «активные переговоры»
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Нур-Султане и ведет «активные переговоры» со своим преемником Касым-Жомартом Токаевым о перераспределении активов, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.
«Назарбаев жив, и ведутся яростные переговоры с Токаевым о перераспределении активов, добычи и ренты», – приводит издание сообщение одного из источников.
По словам еще одного источника, «переговоры продолжаются, но очевидно, что эпоха Назарбаева закончилась».
Ранее Тимур Кулибаев, муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары, сообщил, что сложил с себя полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Позже швейцарский журнал Bilan сообщил, что Динара Кулибаева, дочь Нурсултана Назарбаева, купила замок Chateau Bellerive на берегу Женевского озера в Швейцарии за 62 млн франков (примерно 63 млн долларов).
15 января Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» сообщил о досрочном прекращении полномочий главы компании «Казтрансойл» Димаша Досанова и главы АО «Национальная компания QazaqGaz» (прежнее название – «КазТрансГаз») Кайрата Шарипбаева. Первый является мужем младшей дочери Назарбаева Алии, а второго СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери – Дариги Назарбаевой.
Между тем младшая дочь бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева Алия заявила, что жестокий урок для Казахстана в виде массовых беспорядков и погромов станет последним в истории страны.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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Назарбаев обратился к казахстанцам впервые после январских беспорядков
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Экс-глава республики Нурсултан Назарбаев записал видеообращение, которые было опубликовано 18 января на YouTube-канале его пресс-службы.
Это первое появление экс-главы страны с начала года, когда в стране произошли массовые беспорядки. Отсутствие Назарбаева стало причиной появления слухов о том, что политик уехал из страны или тяжело болен.
Назарбаев обратился к гражданам на казахском и русском языках, сидя за столом на фоне государственных флагов.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что является пенсионером и сейчас находится на заслуженном отдыхе в столице республики, которую он и не покидал.
«В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», – передает РИА «Новости» со ссылкой на видеообращение Назарбаева.
Также политик добавил, что нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, никакого конфликта или противостояния в элите нет, слухи об этом беспочвенны.
«В скором времени он будет избран председателем партии «Нур Отан», поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», – сказал Назарбаев.
Прокомментировал он и январские события, отметив, что они потрясли весь Казахстан.
«Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного отношения», – сказал в обращении экс-президент.
Он подчеркнул, что важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Произошедшее он назвал трагедией для всех и уроком.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
Накануне подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты (Казахстан) в Ульяновскую область и Подмосковье. В воскресенье в Подмосковье из Казахстана прибыли 20 самолетов с миротворцами России из сил ОДКБ. Днем ранее два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский, а еще шесть – на аэродроме Северный в Иваново.
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Токаев освободил от должности своего спецпредставителя на Байконуре
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Серика Сулейменова от должности своего специального представителя на Байконуре, сообщила пресс-служба главы государства.
«Распоряжением главы государства Сулейменов Серик Жусипович освобожден от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе Байконур», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет судить о министре информации Казахстана Аскаре Умарове по его высказываниям на новом посту, а не по прежним словам, Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана.
Матвиенко гарантировала защиту членам ОДКБ от цветных революций
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Организация Договора о коллективной безопасности станет на защиту государства – члена ОДКБ в случае попытки цветной революции, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы показали, что это (ОДКБ) серьезная организация, что они должны с этим считаться, что в случае попыток цветной революции в каком-либо другом государстве, ОДКБ всегда станет на защиту. Это очень важно», – сказала она в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Матвиенко напомнила, что у России самая протяженная граница с Казахстаном. «Если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана, это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей», – заявила спикер.
По ее словам, в Казахстане ОДКБ показала свою дееспособность, востребованность и своевременность создания этой организации.
Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что новое обострение ситуации в Казахстане невозможно.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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Российские миротворцы сил ОДКБ на 18 самолетах вылетели из Казахстана
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Восемнадцать самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с личным составом и техникой российских подразделений ВДВ из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в воскресенье вылетели из Алматы на аэродром Чкаловский в Московской области, сообщили в Минобороны.
«Самолеты ВТА продолжают доставлять личный состав и технику подразделений ВДВ после выполнения миротворческих задач на аэродром Чкаловский в Московской области. Перед вылетом подразделения российских миротворцев на аэродроме Алматы в Республике Казахстан осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России», – приводит текст сообщения оборонного ведомства ТАСС.
На аэродроме Чкаловский будет организована торжественная встреча десантников с участием командования ВДВ. По ее окончании личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.
Накануне первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново. В тот же день два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. В четверг министры обороны стран ОДКБ приняли решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокаций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ России и Белоруссии.
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Стало известно число погибших во время беспорядков в Казахстане
В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, пострадали 4578 человек, сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.
«В морги доставлены 225 погибших… в их числе 19 полицейских и военнослужащих», – цитирует РИА «Новости» Шалабаева.
По его словам, пострадали 4578 человек, из них 4353 ранены, в том числе, 3393 сотрудника силовых ведомств.
Ранее сообщалось, что за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Кроме того, во время погромов в Жамбылской области Казахстана погибла гражданка России, мать троих детей. Позже стало известно, что женщина погибла от огнестрельного ранения.
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Генсек ОДКБ исключил новое обострение ситуации в Казахстане
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Новое обострение ситуации в Казахстане невозможно, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
«Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан. И конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации – не только казахский народ, но и руководство страны», – сказал он в интервью RT.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ России и Белоруссии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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Зять Назарбаева покинул пост главы нацпалаты предпринимателей Казахстана
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Тимур Кулибаев, муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары, сообщил, что сложил с себя полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», – передает РИА «Новости» заявление Кулибаева, размещенное на сайте палаты. В заявлении он поблагодарил коллег за совместную работу и подвел ее итоги. Причину своей отставки он не пояснил. Кулибаев и его супруга являются владельцами крупнейшего банка страны – Народного банка Казахстана.
Напомним, 15 января Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» сообщил о досрочном прекращении полномочий главы компании «Казтрансойл» Димаша Досанова и главы АО «Национальная компания «QazaqGaz» (прежнее название – «КазТрансГаз») Кайрата Шарипбаева. Первый является мужем младшей дочери Назарбаева – Алии, а второго СМИ Казахстана называют вторым мужем старшей дочери – Дариги Назарбаевой.
Самолеты с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Подмосковье
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Все 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС Ил-76 с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром Чкаловский, сообщили в Минобороны России.
«Девятнадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (18 самолетов Ил-76 и один самолет Ан-124 «Руслан») с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В ведомстве добавили, что после окончания торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.
В воскресенье 19 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с личным составом и техникой российских подразделений ВДВ из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в воскресенье вылетели из Алма-Аты на аэродром Чкаловский в Московской области.
Накануне первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново. В тот же день два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. В четверг министры обороны стран ОДКБ приняли решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ России и Белоруссии.
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Аблязов попросил помощи Запада для реализации плана смены власти в Казахстане
Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет быть премьером страны, он также намерен попросить помощи Запада и уже обратился к французскому президенту Эммануэлю Макрону.
«Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность», – цитирует РИА «Новости» Аблязова.
По словам беглого банкира, он планирует вернуться в Казахстан, где он заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году, и не исключил, что его возвращение в страну «очень близко». В целях осуществления своих планов Аблязов намерен обратиться за помощью к западным лидерам.
«Мы будем обращаться. Я сейчас выступаю публично на французском телевидении. Я обращался лично к Макрону. Я предостерег западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия это покруче будет котел, чем в Афганистане», – сказал он.
Аблязов сообщил также, что продолжит организацию протестов в Казахстане.
«Мы будем содействовать, организовывать мирные протесты, мы будем мобилизовывать людей... Насильственно с применением оружия – нет, мирным способом, вот тем самым, который я регулярно озвучиваю – да», – сказал Аблязов.
По его словам, в настоящее время он постоянно находится на территории Франции. В другие страны Аблязов не выезжает, опасаясь, что там в его отношении могут быть действующие иски со стороны властей Казахстана.
В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 млрд долларов. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» признано в стране экстремистской организацией.
Ранее Аблязов рассказал, что центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, протестующим предлагался алгоритм для акций.
Напомним, 5 января Аблязов, явно стремившийся оседлать протестное движение, опубликовал контакты штаба движения «Демократический выбор Казахстана». Через несколько дней СМИ сообщили, что СБУ жестко обошлась с членами ДВК в Киеве. Те заявили об избиении, принуждении к подписанию бумаги об отказе вести политическую деятельность на Украине. По словам оппозиционеров им угрожали депортацией в Казахстан.
Генсек ОДКБ заявил о переломе ситуации в Казахстане
Ситуация в Казахстане выправляется, перелом наступил, но властям страны еще предстоит много работы, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась в интервью каналу «Беларусь1».
«Говорить о том, что сейчас обстановка нормализовалась, наверное, это будет не совсем правильно, еще не во всех регионах Казахстана отменено чрезвычайное положение . Но вместе с тем, ситуация выправляется, перелом уже наступил. И можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни», – приводит РИА «Новости» слова Зася.
Однако он считает, что у властей Казахстана, прежде всего, правоохранительных органов, еще много работы.
По словам генсека, нападений на миротворцев ОДКБ во время их миссии в Казахстане не было, возможности серьезных столкновений пресекались.
«Были разные ситуации, но каких-то серьезных столкновений (не было) – пресекались, нападений не было. Наверное, все почувствовали, что шутки кончились», – отметил Зась. Он также подчеркнул, что в Казахстане не было ни одного конфликта между миротворцами и местными жителями, которые отнеслись с пониманием и даже помогали.
«Весь контингент миротворческих сил будет выведен с территории Казахстана… Практически в течении недели все подразделения, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации. И, если погода не вмешается, то по плану министерства обороны России, до 19 числа включительно спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации», – заявил Зась.
Он уточнил, что в Казахстан были направлены воинские части из состава миротворческого контингента ОДКБ.
«В ОДКБ создан миротворческий потенциал. Не все были задействованы, был еще у нас резерв. Часть этих миротворческих подразделений принимала участие в этой миротворческой операции», – пояснил он. По словам генсека, миротворцы ОДКБ в Казахстане выполняли задачи по охране и обороне стратегически важных государственных объектов и объектов системы жизнеобеспечения.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ России и Белоруссии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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Вооруженных мужчин задержали в центре Алма-Аты
Сотрудники полиции Алма-Аты задержали в центре города двоих вооруженных мужчин, которые подозреваются в ограблении оружейных магазинов в период беспорядков, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
«Двое мужчин с оружием задержаны в центре Алматы. По одной из рабочих версий, 38-летний и 35-летний мужчины - активные участники ограблений оружейных магазинов. Их сотрудники управления криминальной полиции задержали на пересечении проспекта Райымбека и улицы Байзакова в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
У подозреваемых изъяты два нарезных охотничьих ружья, которые были похищены во время беспорядков из оружейного магазина.
По данным МВД, задержанные приехали из Алма-Атинской области. Их заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что участники беспорядков в Алма-Ате похитили из моргов более 40 тел. Начальник департамента полиции города Канат Таймерденов заявил, что группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами, было похищено 1 347 единиц оружия.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
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В Подмосковье из Казахстана прибыли 20 самолетов с миротворцами России из сил ОДКБ
Из Казахстана прибыли двадцать самолетов с миротворцами России из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.
«Двадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (2 самолета Ан-124 «Руслан» и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром «Чкаловский», – цитирует сообщение Минобороны России РИА «Новости».
Отмечается, что на аэродроме «Чкаловский» военнослужащие ВДВ разгрузили вооружение, военную технику, имущество, после чего совершили марш в пункт постоянной дислокации.
18 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с личным составом и техникой российских подразделений ВДВ из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в воскресенье вылетели из Алма-Аты на аэродром Чкаловский в Московской области.
Накануне первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново. В тот же день два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. В четверг министры обороны стран ОДКБ приняли решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ России и Белоруссии.
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